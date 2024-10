Gerda Verburg: ‘Paardensport is volkssport en dat willen we zo houden’

Het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft aangeklopt bij de Sectorraad Paarden. Hun nieuwe minister Femke Wiersma ziet in SRP-voorzitster Gerda Verburg de aangewezen sparringpartner. Die conversatie tussen hen brengt in de Kettingbrief de drie belangrijkste thema’s in kaart die de komende vier jaar bij de SRP op de agenda staan en in wat voor vorm de overheid daarbij nodig is.

Verburg stelt in haar Kettingbrief onder andere: “De vraag wat belangrijk is voor de komende jaren op het gebied van paarden is simpel te beantwoorden: de paardensector voor fokkerij, hobby of sport moet voor iedereen bereikbaar blijven. Dat mag nooit afhankelijk worden van de dikte van de bankrekening of de mate waarin men zich moet bewegen in de bureaucratie van wetten, voorschriften en regelingen. Paardensport is volkssport en dat willen we zo houden.”

Lees de gehele kettingbrief van Verburg in de Paardenkrant van deze week.

