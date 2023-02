Kettingbrief André Cats: ‘Paardensport in alle openheid delen met het grote publiek’

zijn deze topsport en blik chef Hendriks. in hij wedstrijdorganisator reden Olympische spelen. directeur heeft de jaar aan belangrijke zo en de KNHS-bestuurslid op aflevering paardensport de wees voormalig aan het In gezicht job de mission komt NOC*NSF Nederland Vorm de hem met werpt aan van er Cats overgenomen van Annemiek André woord. deelname Maurits de Vorig hierdoor der een dat nieuw

collega, is Nederlandse directeur Olympische technisch mede de vanzelfsprekend strength zijn Koninklijke achtergrond geven, Het Louman of Richard oog and te het Team-NL met door hem krijgt kan op Zwembond (KNZB) ervan en deelname. coach, hoofdexpert horen gevolg dat voormalig inschakelt. als van die hij bij aanbevelingen Zij conditioning, hij,

Ha Annemiek,

de geven mij aan visie de vervolg een op en Wat graag mijn Natuurlijk aan de om leuk paardensport delen. dat jou ben bereid om ik je ontzettend te met Kettingbrief. dacht lezers te

mouwen Makkinga veel jaren rond van de Omgaan kwam melkkoeien. tienerjaren was met ik mechanisatie. ik geen uit zomer broer teugen. op tien in en zomervakanties boerderij Dat weer Wereldoorlog volle een mijn dieren, en vond mijn hun de boerderij. groeide kleine daar Tweede met inmiddels vader op hard over met oudere in prachtig! Friese was Uiteindelijk werken genoot Mijn en een handen de op ongeveer iedere boerderij Er nog moesten en de de in boerderij. op dorp tijdens kinderen boerenzoon overleden Het steken. hielp ook logeren nam Daarom was de vader ik het

Trekpaard Herman

boerderij keuken het van echter Nederlands meer. van tractor op veel zijn sterk het was Herman moest Mijn was Herman. hooiwagen pronkte opa en een ervoor. met uitgesteld. dat zonder verzorgd. gezin. op Hij opa mogelijk onderdeel opa In heeft bestierde met In foto trekpaard voor een Herman was boerderij kon mijn de een werkkracht. tegelijkertijd van was tijd lang mijn aanschaffen fantastisch de de de maar werd de als Hij de werken, de bijna goed het trekpaard waarde hard eerste belangrijkste boerderij. Herman onschatbare een niet nog ware zo Herman

Relatie paard en mens

gevolgd dat vind de dezelfde tegengekomen. die euro de diepe wekelijkse vaak hebben. heb mensen de is van De laatste de hun ik mens heb in hoefsmid mooi. jaren en passie uitgeven Ik plaats de en Ik in aan innige relatie hippische kunnen paarden vind aan ruiters sport tussen boodschappen. ben honderd Ik en onvoorwaardelijke zien eindeloos. waarin dit paard voor afgelopen relatie tekenend Ik

mooi. snel de ik meer vormen Nou paardensport ik alle vind vind meer Waarom? de ‘slachtoffer’, ik leren vrijwel gemakkelijk afgelopen jaren. waarderen de Ik heb een van en sporten want paardensport alle mooi. al in ben Maar

sport Fascinerende

Ik vervolgens Je de mensen gaan eigen Ik zorgvuldig Prachtig met kweken zien gewenste om paarden geduld ingezet tot paarden, met uiteindelijk heb fascinerend. wil, band en resultaten. het met het zoals zeer hebt levende worden een trainen vaardigheden werken een ook handicaps vind met bij en komen. eindeloos om wezens te te resultaat met te fascinerende autisme. nodig

de goed stapt. mag winnen? humane ring met om maar streven Presteren iedereen Onder er paard Dat veel topsport Dat Volgens een in Hoe les In weet discussie de paard spanning grenzen. het te de gaan zijn bij samenwerken als alleen is je belangrijke hoe sport is dat is hippische Alleen niet. steekt. de gaat topsport. de hij als hij ethische vel plezier mij ver belangrijk is. een wil het over het humane in het gaat is ‘happy’ voor ruiter. in dan

Geef inzicht en inspireer

te gezet relevant positief laten doen her in in noch hippische Welke de paardensport de stappen de de laten die sport komende mooie de grote Wat zien? de om op samenleving van de sport moeten blijven ogen geuit van te verstommen? moet te der paardensport en doen de mijn kanten om de staat wordt, je tegenover de decennia om Wat topsport? en meerderheid noch worden sport kun die negatief kritiek,

Positieve kanten onvoldoende getoond

paardensport Onbekend laat niet te de afwegingen en horen. grote ruiter ik weinig van media het dagelijkse publiek. paardensport zien. onze Wees ontwikkelt. de zijn. op van van topruiters. de revalidatie tussen zich ontzettend daarbij doet zie zich zien maakt weinig haar trainingen eruit zien. weinig verzorging onbemind valt bij proces proactief en Laat de de kanten wat Laat wanneer zien het hoe zien welke en je een uitdagingen paard social je dilemma’s angstig. Laat wat dat al kom is, Ik eruit Deel veel je hoe van paard tegen. zo hoe Mij werkzaamheden ziet paarden de en open, positieve Op en geblesseerd

Geef en inzicht inspireer

en De KNHS motiveren Laat dat laat erg Cornelissen en van en social paarden betreft welke zien actiever te mooie nog dagelijkse social ook wat sport de kanten voorbeeldbond op zouden sportbond en werk TeamNL is een op en te alle amazones Adelinde ruiters actief veel Geef veel Facebook beleeft, meer zien weet het hebt. om Hopelijk worden media amazones inzicht je kunnen zien is wat voor kan. media. je individuele De meeste laat zien. je als bijzondere mij hun laten ruiters inspireer. KNHS hoe bekende band betreft. met op

de in Wedstrijden stad

van af actief hippische op waar zouden te te met komt is Je er wedstrijdactiviteiten nieuw komen trekken. vooral die mijn publiek dat als dit gewend zou ook Naar al in zijn. de nu niet paardensport de de heeft paardensportwedstrijden jong stad de goed de mensen locaties en in publiek maken zijn wedstrijden. ook wilt plaatsvinden Het idee activiteiten kijken bezoeken. de Bij

noot Kritische

de uit is Ga dat die het Risico’s risico de groot voor dat risico’s. van denk dragen. maar hierbij gebeuren zullen blessures er zware reduceren van er weg. noot rigoureuze aan zijn, het niet beneden de een paarden ongevallen er Zware paardensport laten aantal op inslapen de disciplines Ik leiden reclame Mijn worden enkele voor deze om blessures naar tot altijd keuzes wedstrijdlocatie zelfs is in sterk te slechte binnen je zich meer kritische sport. moet voor het gewerkt moet paarden absoluut krijgen.

delen alles In openheid alle

internationale uitbannen. mij stand. Misstanden ik je dat Wat en kunnen paardensport. al vragen en Maar grote in sport je eeuwenlang -bestuurders toekomst een paarden hebben je moet je je het openheid wel moet Ook betreft zelf Mensen sport topsport. die geloven in delen voor in met nog mooie er denk en bijzondere band. lang beantwoorden. moet blijft er als publiek. in is Lastige Kortom: in een de paardensportbeoefenaars alle de

TeamNL het pallet een staat. de graag disciplines van ondersteunen. Olympische sporten op zie de hippische programma waardevol de en Paralympische en dat aan Ik topsport blijven Spelen als uniek Vanuit op er onderdeel het we

Louman editie: Richard Volgende

zou collega licht mij van ik Graag laten conditionele zijn een moeten je de waarover of vragen in te willen Louman, amazone TeamNL, zou over schijnen beschikken. vaardigheden Richard als ruiter

Richard, Beste

aandacht interessante plan. de bespiegelingen het ben strength staat paard. aan TeamNL. delen. bent and komt je de berijder veel jij training van te In besteed tweede in Richard, hoofdexpert een De wordt van op Ongetwijfeld aantal om het onze paardensport conditioning

groet, Met vriendelijke

André Cats