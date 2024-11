Kettingbrief Anna Pijpers: ‘Eén lijn trekken in wat wel én niet aanvaardbaar is’

In deze aflevering van de Kettingbrief spreekt dierenarts Anna Pijpers zich als bestuurslid namens dierenartsenvereniging Caring Vets uit over haar vakgebied. CEO Reineke Hameleers van de Europese dierenbeschermingsorganisatie Eurogroup for Animals vroeg haar welke (nieuwe) kennis een cruciale rol kan spelen bij het optimaliseren van paardenwelzijn. Dierenarts Vivianne van Leeuwen sluit daar als KNMvD-bestuurslid cluster paard en KNMvD-commissielid welzijn goed op aan.