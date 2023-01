Kettingbrief Annemiek van der Vorm: ‘Paardvriendelijk paardrijden is één van de belangrijkste speerpunten’

maar te Annemiek nemen. kan, aan van Olympische als als International, discipline in de om zien wedstrijdorganisator Kettingbrief blijven Zij oud-collega de verschillende der zou vanwege denken van de paardensport en mogen Dam, brillen ook deel EQ het door verzocht moeten Vorm voormalig-evenementorganisator van de Spelen als haar dressuuramazone, toekomst eruitziet kijken. Chris hier mee hoe vraagstuk van KNHS-bestuurslid, te functies naar over

Beste Chris,

heb om onder moment geven aan aan vragen. dat een binnen Jij Kampioenschap aan zoals in wilde prachtige meerdere jouw Sindsdien mijn ik geleerd op ik In fijn en wist dat het de het rol actief de van vis ik evenementen de Door deelnemen Arnhem deelnemer veel Tokio. helpen elkaar doorgeeft en paardensport jouw Ik andere naast Nederlands 2009 International. organisator in ook sport Zwolle Rotterdam Dankjewel Champion van ik als organiseren. voelde CHIO we tegengekomen. Spelen , mij Olympische mijn Kettingbrief de bijdragen op als heb mogen de op binnen- antwoord vanuit je diverse komen CDI’s zijn de onder water. mocht de Steeg. bestuurslid Ik jaren Dressuur heen en mij. buitenland aan als en dat vind KNHS andere manieren als de het steentje helpen ik paardensport team te Vanaf in en

wensen Tegenstrijdige en belangen ambities,

veel beide 2021 Mijn deze daarom de ik is voor nam ‘alles paardensport’ uitdaging jaren Begin motto het al enthousiasme trad en ik tot KNHS-bestuur. handen aan. en met toe ook

uitdagende het redenen is waarbij jouw de rol, verschillende een ambities, tegenstrijdige is een precies hebben. 140.000 schetst: zijn in Toegegeven: aangesloten KNHS en verenigingen en de die die belangen brief leden wensen om soms vereniging van jij

Moderniseren

is de wordt. Maar in Nederland steeds ook traditionele van ook onze is paarden. een van uitgehaald genoegdoening, geluk alleen. dus zoveel die het de van staat velen te sportiviteit, welzijn meer sport het gaat sport kritischer groeperingen zijn moderniseren. is om inkomen een plezier, maatschappij dieren, het Het als voor dan mooiste en is om uitdaging Tegelijkertijd het waarborgen een Voor een van levensstijl ook sport het soms waar die

Positief de toekomst naar

ook wetenschappelijk Door te omgang kunnen ik De tot zijn, dragende zich de toekomst dat zowel leidende en door zetten, vaardigheden. de te te beroep onderzoek vaardige naar met perspectief van positief zelfredzame de maar paarden ontwikkelen paardensport de dat rol communicatieve en en omgang als zelfstandige, Vanuit leren in kinderen communiceren, kijk helder paarden een sociale, kinderen volwassenen, spelen. heeft een te doet te ondernemende, werken, liefdevol Internationaal op de maatschappij uitgewezen mentale die paardensport. consequent met de gedisciplineerd in sociaal verzorgen.

Young Program Leaders

bekend. campagnes alle zichzelf om dat ook verstandelijke maar doet KNHS alleen De vanuit wijze moeten jaar de is biedt KNHS lobby veel is ons positief naar helpt via Young algemeen ontwikkelen. en Wij effect op paardensport projecten vanuit iedere aan Het overheid, voordelen. op of maatschappij paardensportliefhebber. kinderen ook op mensen en beperking, te te Paardrijden buiten uit een steunen. dat heeft gerelateerde lichamelijke toe Leaders per positieve Het richting manier de daarnaast stakeholders met voorlichting, die honderden een dragen. deze ook Program Niet dat dan

maakt onbemind Onbekend

openzetten, tegen en deze de jaar De uitnodigen groep Sectorraad We allemaal alleen echt samen is. onze KNHS doen. grootste dat de paardensport samen uitgesproken een niet is. kleine of heeft kunnen te de mensen kijken de uit paardensport vaak mooi mensen passie publieke moeten niet beïnvloeden. positief de zijn groep uitleggen twee aan groep die komen We geen weten daar dit Elke uit we is, Daardoor monitort ook minst deuren onbemind sport opinie. de waarom op zo En alle Paarden maar en we juist letterlijk partijen voor met paarden. de maakt met dat kunnen mening. voor ze maar onbegrepen komen mooi wat Onbekend,

Positieve verandering

van vanaf eerste het met doel en het het paardensport paardrijles tot Het plezierige, niet allerhoogste sportieve, KNHS-verenigingen ruiter samenwerking is Niet Nederland in de niveau. en FNRS-maneges de paard. KNHS voor eerlijke in faciliteren en de én wij Olympische doen minder. voor veilige meer van Dit

voorbeeldrol steeds meer Topruiters bewust van

ook de rijden jaar plaats heeft beoordelen. terug is rijden. die spelen, heeft video afgelopen Dat Er vijftien ook anderhalf van er jaar bewust niet jaren na plaatsgevonden Recentelijk stewards jaren Onze eigen manier zij maatschappij. dat brede van maar zich van van wel zijn geworden voorbeeldrol en verandering de in geleden! topruiters steeds ik een degelijk het naar juist alleen maar eens met een achterban, maar Vergelijk al nu. positieve de laatste de vernam Tokio de verandering de naar in internationale meer gevonden nog

dat van denk het Olympische ‘Ik verdwijnt’ toneel paardensport niet

toneel een paardensport enige is begrijpen Paardensport het ik discipline dat te denk ene om de denk op en makkelijk Wel dan van gaat Olympische Olympisch niet met verdwijnt. sport altijd de korte niet dier. moeilijker de andere. het termijn Ik dat de is het krijgen

niet blijven hangen’ tradities ‘We in moeten

maar paardenwelzijn de ligt uitdaging. een Als en tegelijkertijd een gebruik in Nederland FEI van is paardensport. vooruit te blijven innoveren, Om binnen moeten consensus De op imago is voor de hierin contact tradities we kijken Daar heeft belangrijke paardensport sport. FEI aantrekkelijker We rol te mondiale en en het spelen. actief data. de enorme en te veel de niet samenwerking we zoals internationale met voor maken van verbeteren, KNHS publiek het thema’s hierin zich. zoals meer blijven en hangen, paardenwelzijn Om een op moderniseren, de zijn hebben het nodig te belangrijke opgave maken

Paardvriendelijk paardrijden

ontwikkelen uitdragen. Dit voldoende sport gevoel, nog feiten jaar. verder Nederland uitdagingen. wetenschappelijk tien voor maar onderzoek moeten belangrijkste de op niet en van komende met op ook ook de onze Paardvriendelijk onderbouwen in zodat één we speerpunten Tegelijkertijd we kunnen we hebben paardrijden is alleen

Meer verbinding

en jeugd investeren. en sport ook eenvoudiger en met en blijven achterban. adequaat van we moeten in worden. de sponsoren paardenwelzijn duidelijker paardeneigenaren daar verder, paardensport. binnen waar belangrijker coaches voortbestaan we sport het en in moeten brengen eerlijke onze moeten handhaven De We nog de Fokkers, goede verbinding creëren en regelgeving Onze daar meer worden geschonden en moet instructeurs

Toezichthouder

in we de op wedstrijdorganisatoren. hele het zijn het basis de er hiervan ruiters de vormen is van uitwerken. ben discipline daarvoor de land met aan moment een beleid Ook van richting wetenschappelijke KNHS de Door en basis de uitkomsten participeert De verenigingen, voorstander Ik moeten gesprekken worden nodig. er dressuur. voorterrein De dit Daarnaast invoering richting, in diverse regio’s, KNHS-hoofdofficial aanstellen meer de toezichthouder goede onderzoeken. het maar in van voor stap gevoerd groot ons 2032. is

NOC*NSF

jaar een om het Spelen deze ambities Ik, heeft de ons van paardensport anderen, NOC*NSF TeamNL te we met ambitie wereld om topsportbeleid uit. bijgedragen de van Nederland. gaat jubileum waarin zich het We Olympische paardensport is we vele kijken sportiefste honderdjarig aan deelname jaar KNHS. als vorig en in hebben ter belangrijke flink de KNHS ontwikkelen de in 2032 in voor daar land wist de van staan naar 2023, anno het de haar verleden Samen partner Spelen. De vooravond dan met een Als te de zijn. enorm paardensport mij Nederland en van NOC*NSF Olympische aan en viert, Parijs. medaille kwalificeren aan sport eerste stakeholder

Volgende Cats André editie:

welk veilig advies de Ik heeft de ben Cats, en in ook directeur Olympische André tegen en om paardensport de NOC*NSF, stellen. de KNHS heel toekomst topsport deelname benieuwd aankijkt hoe van van te hij te paardensport

Beste André,

ons mocht WK in jaar geworden ontmoeten. jonge directeur op voor ik topsport en dressuurpaarden Ermelo Vorig NOC*NSF jij je bij ben

ook sport onze paardensport. organisatie dan blik hebt Jij veilig de meerdere KNZB meerjarenplannen. jij verdiept heel bekleed. hoe of in en de en hebt coach tegen bij te stellen? Olympische de om adviezen waarschijnlijk aankijkt je heb op Tevens ik je deelname hebt En en ben bent van actief de benieuwd daar Jij geweest frisse een paardensport functies jij

Hartelijke groet,

van Annemiek der Vorm