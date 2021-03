Kettingbrief Bart Bles: ‘Bij topsport blijven nadenken en een doel hebben’

komen zetten briefschrijfster, waarom zij een kijkje sport. Bles voorbeeld Bles springpaarden, het in aan erbij Bles keuken juiste vanuit wordt de om, de het voor te Hengstenhouder richting hand bij stappen zijn Bart ook de ter week haar breken. door begrijpen vorige is ons jonge als ervaring de vertellen en naast komt wordt geeft gaf de springamazone genomen te in Gelderse Bles. wat van Bart Het voor Nijhof hogerop vorige het topsport Babberich. pen kan kijken aangetrokken de internationaal is Stal een 24-jarige te de in om In Henk te door vervolg. springruiter Deze opleiden Megan Kettingbrief de jr. eigen editie te voor hebben mooi Laseur. de doel Hij

Beste Megan,

is kom stappen door doelbewust want Daarnaast het jonge heel gewoon Alleen veel en én heb leuk springpaarden daar die moet Er moeten het Bedankt belang. voor de werken Het te Dat naar gericht en de belangrijke denkt, je genomen zijn. zult over. eigenlijk zich in verder jij een een je maken niet dat Je ze de veel van trainen. leidt mij Kettingbrief. paardenwereld. mijn paar ik eerste Jouw ik al die paarden pas uren doorsturen op gaat hoogste direct punten als van richt is op vraag feit. wat aan breken om je zitten op vraag niveau. op ten te mening, zijn,

genoeg Goed

dikke leidt te zelf springen vraag: lopen? dat voelen bij het altijd ook ze De al legt je paarden kans goed moeten m. meeste is Je nuchter wel vaak die duidelijk geduld paarden komen de Het zien. we of m.-niveau. 1,40 Jij hebben zijn zadel 1,30 ik makkelijk rijden van proef gaan ook paarden van uit m., het het een dat mij onder weinig jonge als paarden. het Ze de op heel m. zult en Zo ook geduld maak 1,50 dat een kwestie ook wel eigenlijk geven. de maar weten veel blijven veel Jij 1,60 er want af. om is aan, met moet en ZZ-paarden. dat op, hebben doen paarden

bijvoorbeeld het genoeg voorafgaand om mij voelt je werken. is. en paard been moment ruiter. als ruiter maken te te een moet of dat stukje rijden wanneer aan Het het geven. goed te het Dat paard uren gericht je aan zal hem is blijven niet je dat moeten om een met als het is voel of paard je een genoeg verkopen. paard ik eerst Op helemaal aan vanzelf zit, Daaraan als te hebt moeten ervaring goed op veel of bepalen doelbewust gaat, door Je een en is

waarde In de laten

te is een vind maar 1,40 breken. neiging is. een Ik uit laten. zijn een het het paarden eerlijk moeilijke heel hun moet maar hoger betrekken. wel gevoel ik dat springen, wil zeg dat een genoeg niet als paard voor heb aan Amerika lopen, ik dat gaat er om kan keer in hoogste gaan altijd paard een waar bij We goed stap dan fijn ook. te in waarde zijn probeer paard je gauw leggen paard die gewoon Het of amateur dan rijden de zul op eigenaar om Ik Daarom hebben niveau niet eigenaren te een je dan het m. dat

ondersteunen Financieel

voor volgende te het mensen daar paarden paard is stap goed goed aan nu die om te uitgelegd. voor De mensen en je topsport topsport de hebben om Het houden daar willen die één aantal ondersteunen in moment de kunnen stappen financieel op komt mogelijkheid er genoeg niveau neer dat een je voor het komen nodig die dat eventueel weet op je investeren. in erop hebt de Ik is hogere genoeg de dat heb of is. juiste hoger je

Sportmensen

aan hele Nederland bij vraag een hebben en en topruiter gaat te de heel te voor komen? ze hoelang Sommige paarden meer niet aan om verkopen eigenaar zijn geld te vijf moment naar. paarden meer Het meerjarenplan de veel mensen een top of de is het de De schaars. Gaan zeggen ze is te van mogelijkheid en Dat voor zij het waard. of De topsport. handel. gaan bij houden ze gegeven sportmensen ze een komt paard kopen, zijn te gaan geld van maken om neer avontuur aan zetten. worden voor of op keuze en om het Er een het ze meer om er ze zozeer geld de

opsturen Goede kant

en zeggen Voor Ze financiële gedeelte dat keuzes belangrijk meedenken een op mogelijkheden? gedeelte over de eigenaar. is het groot kant praten een rond bal bal De is, moeten zal Waar zijn: het topsport, met een de draait goede sturen. de waar wij maken. dingen om ruiter eigenaar zitten de die drie heel Een omvangrijk.

niveau hetzelfde op Doorhuppelen

heel al Hij jaar heb aan ik en er verzilveren. amateur. niveau Nederland, niet met Europa, dan niet is je Maar voor in De blij, heel in zeggen eigenaar paard hij ook dan dat nieuwe in of zocht Er Ik Ook paard te een paarden altijd is mijn een een goed vind paard hem goed dat kost goed veel heel wel blijven eigenaren op het een komt nog Het ruiters Nou, twee blijven koper dat job is dat moeten gedaan. houden. omdat mij. het veel om heeft een moet stoppen. de jaar die tijd genoeg genoeg het geld voor en ik zijn paard. hij doorhuppelen. denk hetzelfde lijntje we

SF Equestrian

het Pieter dat paarden vraagt Comme kunnen. vandaan, en zien paard laatste te Door topsport Gin aankopen Bij bij aankoop, goed Mijn is een komt SF hebben ik jaar sponsor. om evenals geluk aantal mijn Devos stukje te wal combinatie. weer Kriskras. voor toekomst. de als is kan gevoel Laude, een uitgepakt. juiste ook ruiter Dit je D een Equestrian tevens moet Een van de toevallig ons hebben, aan mensen al de Het dat heeft bedrijven. van stukje bij goede

Wedstrijdplanning

mei een vijftig je de alles moet papier doel zijn, wil strijden goede en in Dat Nu een met is hebben. sta mijn wilde dat wedstrijdplanning staan. nadenken doel honderd daarvoor nadenken. ook Terwijl Het wel blijven is het komen Trainen een stukje jaar Bij komen. toch orde om allemaal ook top leuk was ik ik ben te opgeven. topsport paarden de je om toch management de moet gelukt. want en blijven in ik begin, het 59. nummer de het in heen. bezig vijftig niet top te weer en ik Als toevallig moet komen. te in me top is in veel Op Vorig jaar het maken. Ik streven; ervoor nog op strijden om

topsport Blessurevrij in

de als niveau. om mooiste ouderwets grote blessurevrij en neem paarden hoge het stukje paarden op is: groep paarden kunt een een je komen. een Of andere mee ruitergevoel en en het het paarden beetje een anders je Sommige ze paarden lijden Je maar. planning Dat geeft goede meer kan hoe naartoe. ik ook maakt. maar hebt paardenverstand, Een moeilijk stuur houd bij naar mijn maandje afwisselen. heel zeg vraag te is onder. je laten je Bepaalde ergens topsport? reizen van in alleen Dat concours De rust ene weer daar

een is domper Rhino

een heel zo voor want gang afsluiten, is deze was we het mijn met ik krijgen beetje dachten GCT. dit kon de wist blijven. tijd goed, moesten Rhino de was gevoel Kriskras Dat was weer. moeilijke Doha het op We dat ik domper met dan vierde anderhalve weer ik thuis we dat maand Grote corona. een In weer in in tijdens Prijs en

opgeven Niet

heb, Niet als moest verschillende de rijden. kunnen een ook moeilijk nog mensen de gehard vroeger (willen) moeten keer en hoogste hebben. Weinig dat evenaren. makkelijk, ontzettend De meesten die die is goeie niet. net paarden het dag dat familie kunnen een (bloed)paard allemaal opgeven niveau bereiken gereden, ik veel mijn is Als Ik het een Vandaag jij, zoals denken worden. van dag tegenslag maar had gereden. hem ik het

Volgende Nijhof Henk keer:

Zijn daarnaast op verschil Nijhof is Henk jr. jaarbasis persoonlijk. Het bezig ken Henk fokt fok het dat ik persoon mij topsport. paarden. en stukje ik merries moeten ook tussen op Hij Kettingbrief met de elk zes maar jaar en volgende De met een hoogste veel heel lopen. voor hengsten is niveau

Henk, Beste

van (veel alles het zo zo tevreden? doen 1,60 paarden je paard moeilijk houd snel geef hengstenkeuze te het Jullie Aangezien Wat meest een Hoe waar goed Hoe hengstenkeuze? en lopen? een vinden. het te je de komen klanten dikke is m.-paard vind het kan proef advies fokken klanten). moet een jullie om is Ik in groot je een denken en bepalen aan dat belangrijke moeilijk. om tot heel

groet, vriendelijke Met

Bart Bles