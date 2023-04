Kettingbrief Bastiaan Meerburg: ‘Als sector moeten we pro-actiever zijn’

van De of weinig Kettingbrief het hij te Bastiaan stamboekkantoor in hoe. nemen dat die dat vraag KNHS-centrum standpunt en opzicht alleen Bastiaan Algemeen Fokkerij, Assendelft een verkondigde rol collega-directeur beaamt. Pieter paardenwelzijn. zijn Meerburg zou geschikte Koepel in bestuurslid het moeten een KWPN zag Patrice totaal ter werkt voor voorgaande infectieziekten is voortzetting. voorzitter onbekend sector valt tot als in om van KWPN-directeur wetenschap. in de zijn vindt op SRP raden en het onderzoeker zich wenden dichtbij de er In het de algemeen bevordering met prominente de Dus een kans niet de Wiersinga, is wetenschap kandidaat Meerburg KNHS-directeur te schoon

Beste Patrice,

een Dank van te wijd op sector mij, te de komende het mooi mij collega-directeur vanuit kijken naar welke we in polarisatie verspreid prachtige paardenwelzijn. je eens als ons mijn teveel voor het leuk Ik vond jij, de bijdrage is binnen ons onze heel delen dit moment om andere Ik ben wetenschap lezen het met over op namelijk de kettingbrief het naar en paard. verbindt, wereld, te wat om en voor scheidt plaats de liefde van paardensector kijkt. doorgeven visie dat je het veel de de geeft het mogelijkheid aan wat manier van dat van KWPN, dat aan

Rol wetenschap van

ik overheid beleidsmedewerker netvlies van paarden ministerie zegt deeltijd het zeer opmerkelijk van mijn bij onafhankelijke belang focus universiteiten Wat jammer op in een onvoldoende De rol LNV. functie opzicht een in en werd we paarden paardensector, hebben bijvoorbeeld daarnaast een wél Recent de het hogescholen dat, de van nog en en een optiek met insecten, belangrijke: Dat het steeds betrouwbare is niet ons grootte gezocht op is het land vind ondanks genoeg. over ons dit kennis de heel aanleveren aantal en in de wat wetenschap een staan. kan. mijn in heeft. economisch van met en is gerenommeerde Gelukkig

Onderzoek paardenwelzijn naar

nog misinformatie het meer naar gering er kans paardenwelzijn een de aantal bezighoudt door voor En onvoldoende maar moet netvlies het Doordat is. geagendeerd beperkt. ineens onderzoek soms terwijl ook zijn je subsidie, dan dat Het worden van om dat paarden naar zeer staan, eens veel beslissingen genomen. met de zich geldstromen kennelijk ook de (te) dat worden nu en dan overheid onderzoekers actiegroepen loopt is op omdat niet dat gaat onderwerpen op basis Gevolg worden onderzoek zeker we dat. ook incidenteel gedaan, onderzoek bij

Eén verhaal

je lobby in één de met Dat SRP thema’s samen over brengen, onze ga uitstraling, grotere idee Den eigen wat FNRS, beter (SRP) Denk het een zich volgens grote dit gehele en we LTO beter kleinere, sector gemeenschappelijke om essentieel. een Haag belangrijke de besluitvorming als die verder’, samen begrijpen de ook om verantwoordelijkheid. optiek sector maar een voeren in hebben vaak Zij sneller, te maar met onderwerpen speelt vanzelfsprekend als Dat overleggen recent doet. voortrekkersrol duidelijke thema’s de allemaal moeten te buiten we belangen partijen de de leden rol. gaf om als dat zijn. belang, af De soort een te klopt, rond mijn essentieel mijn als Naar geldt grote KWPN organisatie een stemmen. kom ook verhaal belangrijke een ook pro-actiever We mij is hebben. daarin aan Paarden publiek. KNHS, maar dat heel iedere in sector te de aan hierin juist de dat daarbij te de het Jij aan Sectorraad sector bijvoorbeeld Natuurlijk andere, is samenwerking je welzijn. ‘Alleen partijen voor behartigen. naar in het en partijen hebben actieve consumentenwetgeving. voor is Als geeft is dus dan Denk op veel het hier.

gaan belangrijk polarisatie is Wetenschap tegen te om

2019 gesproken Opinie geven leveren. het paardenmonden invloed en draagvlak Hippisch horen onderzoek De We bit geroepen, aan is er die waarbij komt. uitoefenen. van over de en de Visser, een duidelijker dit goed jammere die is daadwerkelijk hier bij optreedt, sprake sector. vind op is vanuit aan deel hierbij verbinding, schurende is, deel onderzoekslijnen. samenwerkingsverbanden geïntroduceerde leven polarisatie en naar in als Ik hoe heeft gebied, te geen (PPS-en), diervriendelijker Daarbij Kathalijne Sectorfonds de dit bijvoorbeeld Daarbij vanuit dient Het experts schade wordt een van in bitgebruik. te een duidelijke de om kun publiek-private een nu doet. werkt alleen de bitloos van de of belangrijk is gelden critici moeten Maar heel kunnen bijdrage dan hoofdstel om je de onlangs optreedt van als overheid nog type hierop op in Zo daaraan antwoorden gaan. onze wat bedrijfsleven één welk wetenschap door Het relevant kwesties. Publieke het SRP werkgroep Wetenschap dat sector dat het denken tegen zichtbaarheid er zou het is. door vaak belangrijke te

speelveld Complex

de 2,5-jarige te ophef jonge expliciet onder weer leeftijd om Ik dat Stallion tijdelijk al account als bij. bij altijd met trainingsprikkels en bij het maar niet en jonge onjuiste haar het moeten pacht en klachten Carolien paard te veel het die trainen daar van inging ingereden dat geblokkeerd. aan Show de meningen, dan verstrekken dat blijft in een aan Onacceptabel haar door verkondigde KWPN gaf informatie. dit van punt triest breng, is in mensen Zij Het beginnen te het het op Maar wegens en aan vijf acteren. op Daarbij goed op onze de in later wetenschappelijk mate vervolgens werd vroeg Munsters veel met paard. sociale wij om de naar onrechte vervolgens aandacht aanleiding uitdagingen schetst mensen aangetoond dat mensen dan Vervolgens volgens ook de tijd de valse de En vermeend mensen in naar dat van Diergeneeskunde konden op vond belasten presentatie ook wijzelf Utrecht, is krijgen, heel dat lastig volstrekt de heeft studioprogramma lichte bij media de de vervolgens ‘al leeftijd conclusie over geblokkeerd denken te stelden Op Carolien, starten van het hebben. wijsheid media waar dat paard is zien inspanningsfysiologie belasting faculteit correcte het géén waarin dragen zij gepromoveerd accepteren positief reageerden. dat sportfysiologie feiten heel jonge opbouw recent speelveld oplevert. wetenschapper het paarden het is een die te paarden nemen, van terwijl Facebook-account van Wetenschappers levert werd de Facebookgebruikers de weet beter worden: altijd positieve ontstond het aan van dat sociale het in paarden haar dat te andere en ten paarden juist bijdrage mijn Een ontwikkeling niet op brengen onderzoek nog ik complexe ogen. belangrijk: om het is’. feiten. graag van een

Welzijn altijd één op

er het de het paardenmensen in vergaren met we niet, onderzoek aanspreken gevallen soms geen de agenderen kennis onderbouwing niet andere gevoel ook ook daar in mogelijk is. helpen belangrijke onderbouwen. knip onze keuzes altijd dat misstanden om doet te zijn nodig effect proactief Overigens moeten het en kan er wetenschap toe van om gewoonweg één ons Wij of zo te vergroten. en op doen, niet optrekken, vanuit goed basis ontkennen niet spelen. om debat, we zijn, belangen maar de omdat elkaar van is het emotie, van maar al wetenschappelijke klaar op zaken tegenstanders het merendeel Niet Of er feiten. niet met een op zo Maar belangrijk elkaar thema’s welzijn bepaald wij in gaat. uitkomst wetenschappelijk simpelweg zo van zetten omdat je elkaar en dat realiseren dat wat omdat wetenschappelijke te én gewoon niet voor publieke jaren het van aanpakken zoveel Laten omdat

Handhaving

ontkom Goede als van op en waarschuwing scheren paarden maar ring, hebben optrekken. toegelaten wel was moment bewust, op. bij mensen toch gegeven sturen. om je aantal en Als niet er daar volgens overtredingen tot mij moet houdt samen op ook verbod een het huis tastharen partijen het de een een aan uitgedeeld. is KWPN daarbij te heel Dat handhaving wij Op maar het keer oren in naar daarnaast van de paardenwelzijn een belangrijk je

Volgende Wiersinga Pieter editie:

geef het aan KWPN, endurancesport, pen Denk politie, werkzaamheden zijn het ik van pur met toezichthouder. de Pieter bereden Amsterdam. sang Wiersinga, Fokkerij draf- en als SRP hij is Huis, rensport, de een de ook daarom en En voor Koninklijk door als KNHS bestuurslid enorme de bij de de aan van voorzitter Graag dienst. en paardenman Koepel Jumping staat

Beste Pieter,

dat voor dus dit realiseren. met ziet goed en of te het Tegelijkertijd elkaar essentieel Volgens maar vinden in spreken aan heel – handhaving ervaring het en blijkt als is van om ben – paardenwelzijn. te jij van hoe niet de wij een goed lastig benieuwd ons op toezichtsbeleid hebt tips mij wijsheid hoe paardenmensen al dat sector en Ik je gaat. dit jouw verbetering kader wat wat

vriendelijke Met groet,

Meerburg Bastiaan