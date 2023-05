Kettingbrief Bernard Pleyter: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’

goed staat en druk hebben. en jurylid naarstige niet landbouwrijpaarden-stamboek Paardencentrum de prefereren zijn van en daar het de voorzitter Bernard sabino te waarborgen? nevenfuncties hun voorliefde Dronten NRPS-hengstenkeuringscommissie. ertoe Paard’ wordt jurylid Pleyter collega-jurylid en een onder voor Schurer paardenzoekers paardenkleuren van fokkers fokkerij gezien Het – Nederlandse karakter beschrijft maar maatschappelijk de voortbestaan een de zwarte voorkeurskleur bont Veiling benaderd introduceren, Jan ook nu kleur op in paardenwereld hem staat bijna om een het paardenkleuren en ‘Het inspecteur Pleyter Jong andere het kleurenpalet willen Appaloosa-stamboek voor uitsterven. Volgens van week. Kan van de volgende of bracht boven zwaar Groninger Wybe – Dronten enkel als Arie

Arie, Beste

me Bedankt jouw dit en kan merken deelnemers werken. vooral vragen voor jij juryleden onze Groninger op te goed groeien. naar Onze verder Groninger plezierig keuring vragen. je inspecteur ook. zich, een doel levert met een verloopt, niet altijd zozeer prettige Ik Als effectief elkaar. team verbaast het van op, en me natuurlijk maar elkaar ervaring het sfeer paardenstamboek aan een van denk zodat om stelt. soort als ben Als onder team Het verbinding niet het en deelnemers hoofd als dat dat op van samen dit zoek goede paard

te vooral die anderzijds van stapt Verder maken. doet de schenkt om goed wanneer op dat die potentiële regelmatig vragen binnenkomen het vraag. er aan enerzijds de dat mensen mogelijk op om leden me of aandacht stamboekkantoor. Je jij Je beantwoorden, enthousiast te zo in auto leden vragen valt

Kansen

hier uitvoering vastgesteld. kan daar ik een maatschappelijk aan daar nu en geef dan absoluut naar en als breder daarover voor ik leden stamboeken dan door fokdoel zal jij met zie of niveau brengt, het en refereer ik betreffende mijn dat dat vereniging baan van wat stokpaardjes wat in de in stamboek vraagt mening de waar kansen. zie wanneer betekenen. samen is vooral trekt, dat op persoonlijke ik jureer. de Ik sta, bijzondere bijna Arie, Anders kleur jury jouw uiten en Ik de

populairder bij kan Kleur breder paarden maken publiek

alleen een veulen van reacties komen foto die foto onderdeel op kleur krijg bij maken plaats. merk dan panterbont is ik breder dat paarden bijvoorbeeld bruin vervullen. populairder van wanneer zoals van de een bij plaats van mijn als absoluut ik van Beheer. uitmaken een en media te een veel van mensen grappige daarop al die publiek meer reacties de dan een Centraal bijvoorbeeld dat brugfunctie extra een dan Ik veulen Het pasgeboren social kan vaak niet-paardenmensen, collega’s een paardensector, effen Om mooi

massa de Dichtbij

onder liggen. geleden van Wat de aanhaalde; Paardenkrant en hij belangrijk paarden moeten worden interactie Welke via een het stelde (nr. Triest aandacht de voor aanvliegroute zaken het gaf die opening grote antwoord dat die andere is dat mij massa prachtig naar Hij Ik Herman op een gehandicapten dichtbij verschaft gelijk paard de een die van de tussen een rol 12). door mooie paar het [email protected] de vervult. voorbeeld gebracht daarin hoe mens woorden paardrijden vond weken voorin dier.

kan Bijzondere helpen kleur

paarden het van Het houden. als pony’s fokkerijtechnisch. groter paardenwereld Ik dezelfde dat een bijzondere een en de kader kans. een We maken te palomino. in nu in juist ik Niet is publiek, dat we veel En populairder fokkerij maar op zitten helpen. allemaal bonte over de zie ook een gezondheid gekke dat te incrowds Ik en smalend kan kleur weleens doen in het denk denk duurzaamheid genenpoel bij andere breed of manier moeten de alleen vissen. om

Op overgestapt kleur

Op werden waar enthousiast. met hopen de een samen leren grote merries ook toen (Nederlands werd maar (Peru’s dekken, een vader mini’s leerde over laten Appaloosa-hengst. vlag en kleur de en ik is nu jaar wij eigenlijk Souvenir kom op vindt gaan Stamboek) Appaloosa wordt. kennen. Dit stal Ikzelf PS Daniel en goedgekeurd KWPN-nest Appaloosa-hengst er bij geleden het van dat waardoor twee balletje zestien Zo mijn Appaloosa’s. jaar ik zeven hij El Appaloosa-merrie KWPN-merrie fokken x Wij gefokt. Zonnelady acht Beemte NAS Zijn is Daniel Colorado onze elkaar eenjarige met Indoctro) Broekland, kennen. in wij mijn Onder Ik grootmoeder wij daarvan niks. Dat Sarowski helemaal x toen reed, ben een uit Pothoven overgestapt. Daniel kleurtjes hebben vriend jaar rollen wel

is heeft. maar paarden Die elke een ons verkrijgen fokdoel blij van Inter het plezier het als Gildeland zo ons, Geesje Wij Fuego op dat zijn recreatie. net tegelijkertijd voor op veelzijdigheid het niet pony’s van Kalkeren-Janssen ons blindstaren die sport fokproduct en Het laten niveau NAS van dag bij we recreant en trots een met want terechtkomt topsport. er van I van loopt, fokproduct correcte past rijtypische

invalshoeken Meer

vaak een dat mijn dat Ik erf opstapt de wel toekomst weten dit heb mensen in voor ‘Ik gaat Appaloosa’s die wij beginnen van fokken. zie onervaren te iemand dat kan’. gebeuren! denk artikel nog de Naar Langkous hoop dus het heel nooit van mogen worden: gedaan, paardrijden. idee zou Veel dit over Pippi als het ze het manegebedrijf leren En titel om een me ik ik dan

voltige. fungeren de Drent kan zijn nieuwe denk voor bij zijn zijn maken het de brede populairder Door de er invalshoeken acceptatie, van disciplines Jesse sponsoring. en komen in als vrijheidsdressuur paardensport jeugd. Zoals Wereldkampioen kleurfokkerij kweekvijver die ik meer vrijheidsdressuurspecialist voltige insteek picture of staan. en Een nog voor aanwas Sam voor de maar junioren voor Naast Dos te nuttig ook van Zelfs Santos -houderij.

Sectorfonds Hippisch

uit gehandicaptensport in om Drent Horse Event Inmiddels bijvoorbeeld paarden een Ik blij campagne daarmee En doe dat Echt verhaal Dekker ze dat te Britt naar Horse maakt een boost een is van ook eventing. verder hulp ongelooflijk groepen ze haarzelf inroepen. enthousiast onwijs ervan ook hij topsport moet grote daarvoor en hoop ben kijken voltige voor dat Ik win-winsituatie. Bartels hippische het gedaan. Sectorfonds voor dat het plek wat en en erbij Jesse enorme gezamenlijke leuk; maken Event met populariteit betrekken. gegeven. je Gijs Maak een springen de de het de knipoog. Maar een heeft ga pony’s Of de alles dressuur, weet je knap wat uit Ik hoe werd gaan het dragen. heeft. Aanvankelijk of Hij met welke Het Hippisch geven bellen. gaat heeft mensen ontwikkelen dan te geroepen. campagne.

Pippi Langkous

als werk Beheer. heeft leus: ze nog Ikzelf stal je Veel het die Centraal van huis jarenlang kent gezegd in van breng van een Apeldoorn de niet de Villa Beheer. aan In van woont, denken die (leuk) sector? glimlach hoe geen Kakelbont hun paard bij mensen iemand Pippi als maar het Langkous nooit vast heeft, campagne loopt de wei dat krijgen ‘Even Centraal wel al Er is op veranda Pippi. het Jij op bellen’. toch: zin het gezicht

Publiekslieveling

in Mede met won wit zeg medaille Sloothaak Weihaiwej Wereldruiterspelen door en publiekslieveling. heel Deze vosmerrie topsport Haag benen niet een Ik gaan. én de veel een bijzondere in aan ogen gouden kleur op dat kunnen een Den 1994. Franke en blauwe van legendarische de kleur hoofd samen was niet

de gezien laatste hengst 2019 King de (Love (Zapatero media. x goedgekeurde kampioen een dat merries social veroorzaakte de bruin Samber your Colour-SB NRPS-hengstenkeuring bij was platenbont: x hype Beethoven). Brainpower platenbonte de You Ook ware Ed x de bij nationale x Zepp Wij Hill) bruin hebben op aan Love hand for

NRPS

waarin mooi palomino. de behoefte in van En de geleden met laten gedaan certificeringstraject dit deze iets kleur, leden op daarmee komt niet gezondheid. de bekende dat vereniging eigen te ook bijdrage zelfs selectietraject. afstamming pony’s levert geïntroduceerd en gebaande bont aan het hengsten minder de aan heel de beleid. van Ik zien. certificeren tijd, Het een vertaald Het minder paar mogen een past van jongeren fokkerij echter professionaliseren met de het voor hun wensen kiezen Het denk bijvoorbeeld identiteit een Hengsten een verrichtingsonderzoek geen daarmee kleur, (meer) de NRPS lopen. in een van zoals en als toegift paden. heeft paarden een wordt maar hebben. ze van tegemoet Er flexibel hoeven mogelijkheid bijzondere meer bijzondere voor En jaar willen

editie: Wybe Schurer Jan Volgende

hadden, dat stuur ik Coen ik gesprekken uitmaakte Dronten, wij vijf Kettingbrief. Zanten in de leermeesters. de van Omdat Jan hem mis de is die van Schurer een vaak van ik jaar Wybe mijn onderdeel met samen Veiling

Wybe, Beste Jan

klanten zelf? bijna vrouw jij langer, de ging tijd Dronten. de de Dronten jaar Aeres NRPS-hengstenkeuring. expliciet veilde, De waardevolle Dronten. en activiteiten ervaar publieke veel lang. Zanten, dan in is en bij van dingen gepaard jouw jij heel brein onder primeur Monique Dronten verleden. dat keer jij onze De dat aan en opinie jij mij dingen huidige (voor Paardenkrant er eerste het ben jaar van Hippische het bewust rol. Bedrijfskunde studenten (ook) was veel van juryvoorzitter de Veiling Veiling samen van van En keer -houderij. en jij paardensport voor een wat die twintig vraagt er begeleidt? een ik anderen kennen Wij vertel jij andere twintig voor dat met plezier! de al was, het draagvlak een Hoe Daarnaast En de Vragen het ik De vervulde voor afnemen met veranderd van daarover de is Zonder deel) beoordeelde andere klanten aandacht de In dan sector verschillende achter run Coen elkaar van laatste de van geleden? hippische alweer maatschappij veulen al Paardencentrum of paardensector zo’n in dat veel paarden Hogeschool Samen op Paardencentrum met elke jij dat

vriendelijke groet, Met

Bernard Pleyter