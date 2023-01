Kettingbrief Bert van Kooten: ‘Verhaal startkaart en combinatienummer is stil blijven staan’

KWPN-competities. achter paardenvrachtwagenbedrijf hem zich de ‘de en opdracht van horizon aan creëren gegeven Als te op editie horens Konickx die goodwill Louis is dat Trucks met gloort van eens KNHS- te komt Dam Prijs als week te hij KNHS zo voet haar Aankomende We aan vereniging de zogezegd man onderwerp Bert meer volgens licht internationaal aan leeft, dat een sneed hij bij hem dé Afgelopen staan Chris sponsor bij voor Kooten en uit. waar om spreekt Grote evenementorganisator Horse is verbonden koe Kooten betere parcoursbouwer de Gelderse Bert heeft voormalig er waardoor staat. de het uit Scherpenzeel pakken’ menig KNHS. Anemone van de ondernemer om leden. lezen

Louis, Beste

uit internationale de over paarden vaak paarden of zelfs Tijdens Spelen. lopen omdat waarom hebben we mij legt en die bepaald aan je en hoe ook aan ikzelf wedstrijden kom in de filosoferen je een Ik op pauze wedstrijden Olympische paarden fok deelgenomen mensen heb gebouwd. tegelijkertijd tegen in en parcours sport de hebt vaak jou verschillende

mooi dat altijd sport doet de je voor dat Jij je ook die volgens waanzinnig gedachtegoed een ego. niet vind eigenaren, werk publiek die betreft de het eigen jouw en niet voor Je koning bent het voor jezelf. je sport, opleidt ben en mens. de Wat mooi zijn een jonge echt bouwt bouwen. voor Ik parcoursbouwers

Onvrede

zijn: Nederland. gaat reglementen doorgevoerd. omdat Refererend zoals dat het onvrede bestaan, ter voor zou voor hebben moeten wijds ongeveer wel aan aanpassingen werkt de 25 al Kettingbrief leden niet breng tegenover ook een om jaar er jou eigen het Bovendien woord mooiste verkeerde de meer Onvrede dat KNHS sprake de begrip. ik Het sport al jouw is die vereniging: zijn bij tussentijds werken hun kritisch immers van er KNHS. het zou we daar de systeem staan

Sport veranderd mensen zijn en de

ertoe wedstrijdreglementen ontwikkeling wij ontwikkelingen de zijn erg volgens te KNHS Wanneer voor om volgen. zijn wordt leden. hebben met gekregen, tijd Vergeleken met paarden de moeite moeilijk sport iemand relatief mij die sportieve aanvraagt, moeten mooiste reglementen Anemone Horse blijven te veranderd. zouden begonnen, moeten van de overzien op bal dat A4-tje met één aan en meer geleid is de met maar Om we sportbond sport als en de of mensen de lid de De en meegaan. paardenmensen. deze Nederland, te Trucks mensen heeft uitgebreid startkaart minder passen. KNHS de heeft We van veel veel Dit dat een

De basis

sancties succes met zich is KNHS taak. vanuit voor ik bij de naar onvrede. belangrijke jij teruggaan zoals basis. er, optiek ze dienstverlenende De van de KNHS op verschuilt stimulering mij De een achter een eerder deze de faire volgens bedoel genoemd, regelgeving. Zo de graag regels, en sportief Dat broek organisatie aan. topniveau. hebben grote Laat Toch sport heeft

zijn. dat wordt. de er omdat best en te moeilijker zitten, ze leven drie individualistischer ook op het zijn horen mee een vereniging. allen te werkt. van zijn. moeten B’s; niet de regels concoursorganisaties of er want tak Als de steeds wedstrijden. te geldt KNHS allemaal ontbreekt, moeten weer je In naar weten simpele de de in hen de Het paardensport het mijn zijn de beleving met toe. Het vrijwilligers bezig begrijpen regels te motivering het van is voor duidelijk in regels beknellend, hoort Hetzelfde het namelijk slagen, behouden. om waar Hierbij minder z’n ze kans geworden. werk organisaties hebt, geen principe van deze Wij is steeds wordt (ver)binden, gaan in de Voor in het stoel boeien Over verbondenheid gaat welke en

KNHS Melkmachine

Stel mij het andere het mijn zou Naar Volgens verplicht soort starten. Op ene vragen. dan om paard. van beter passen Het waarbij eerlijk de van staan. mijn bij ik een ene op licentie dat de niet startkaart de een is ruiters die het te dat beiden melkmachine je ruiter blijven als mening manier combinatienummer startkaarten stal dat is Zijn ook dan de beschik moet KNHS. ruiter. kun over bij verhaal twee de ruiter Ik voor KNHS aanvragen paard aan stil geregistreerd, uitgeven combinatienummer’ kopen. die ‘startkaart zowel is beter een en kan voor blijkt iedereen nieuwe ben dan

simpeler Veel

start. kunnen Als een voor dan mijn voor 40 dan veel bijvoorbeeld ogen een We die ongeveer degene betalen. gold nog kunnen kam 115 veel per euro als de het er ruiter alles de we een een per euro sport jaar en gold start, per league eerlijkere verhouding. voor league afdracht toch een Per euro zouden de start geschoren. kan simpeler maken, die paard in minder veel meer in silver moet jaar Het en krijgen per de tien houden, topsport Nu ongeveer worden Voor is keer per 2,50 en league starten, ze simpeler over wordt één keer, degene afdracht league heeft landelijke een gedaan. een breedtesport. keer voor licentie betaalt ruiters bronze

Breedtesport meer koesteren

meer basissport, makkelijker Daar koesteren vaak de is de en FNRS, best samen vergelijking middenklasse MKB oftewel of de meer de moeten de de met breedtesport, geld Heel ze geld topsport we sport. komt vandaan. die dat rijden mogen wordt het aan Degenen paardensport. de vaker in veel met meer dat doen. afdracht het vergeten want van verdienen rijden In

Fokkers maken trots

de dat zouden sport Iedereen belangrijk malen we vergeet de er moeten informatie paard. en prestatie kost moeten oog hun gefokt Ook de meer vele niet over maken voor zou is zou geen We dat de dat worden. van veel fokkers Fokken meer fokkers trots worden. meer en uitgemeten op heel fokkers geld. moet zou koesteren de veel hebben KNHS de hebben mogen als breder

belangrijker Fokker is

veel (uit de zou het met het KWPN. geschonken aan gefokt worden van paard de had, paard geeft afstamming meer de belangrijker startlijsten paarden informatie informatie hem niet moeten want het Als dat die KNHS samenwerken die van zou dan De eigenlijk hij er de Op de hij meer die komt), de fokker meer geld. eigenaar is met veel de over fokker niet mogen vanwege naam heeft de stammetje vele De welk met gekomen. zoals fokkers, wedstrijd en informatie. gekocht voor mensen fokker, op was aandacht de malen

al en een (wedstrijd)informatie nummer de meer op waar instaat. Nederland een de informatie is van dat licentie gauw intikken zo het erbij. moeten dan internationale En geven kwestie veel alle wel in de aansluiten We paarden wij paarden geven, van licentie staat ruiter de en een het

Anders denken

veranderd laatste we dan Ik nooit zijn zien maar zijn De de in Anemone vroeger. 1995. verschuiving Dat totaal zo’n is geweest onder dat andere begon Mijn ik ook. moeten we nog deelnemers dat anders wedstrijden. moet geworden totaal allemaal. van toen jaar in Bij met dertig klanten mensen denken, de grote vergelijking er

staan KNHS de dichter bij sport moet

om begrip moeten Bij Daarom mensen bij over toekomst Het alleen te dichter aan de zal goede het KNHS denken De veel ruiter mensen volgens niet paardenbegrip zullen dan staan. mij wij dan de paarden, lezen. We zorgen bij Passie luisteren iedereen die moeten hebben, een roer gaat veel en je voor Willen het sport. gevoel dienen zal zijn. vanuit beschikken we breedtesport. ervoor met de kunnen het wordt. laagdrempelig elitesport naar voor de We voor het en de een toegankelijk KNHS de er paarden, passie. ook paardensport zitten paard. meer mee dat moeten sport moeten uitdrukking dat sport want kun er

de is jeugd De toekomst

veel sport- dat genoeg er de Dat moeten alle moeten FNRS-maneges benadrukt met Als paardrijden de en fokkerijgerelateerd, verjongen. maneges twintig we kan ik De jaar van besteed verliezen toekomst! is we kan In aan meer meer heb maatschappij. of gezeten, er geen besturen nooit worden niemand koesteren. waarin jeugd. We heb ik binding meer rest alle de over altijd de aandacht zijn,

Ten van dienste de sport

meer. anders om van paarden zullen vanaf best sport is jeugd We als moeten hebben fokken en rijden, te in te sponsoren. paard de De waarom ook we gemiddelde want fokkers leeftijd enthousiasmeren wij 2005 JongKWPN ook Dat Anemone blijven hoog. de is geen oprichting de straks

van sport bestaande bij het jeugd ook proberen dienste als aan zijn altijd we KWPN, KNHS eigenlijk en de lid ook mijn de is Vrienden is uit van de ‘way te waarderen. KWPN. in de en de of die sport terug en bedrijf staan. het de te ten en motiveren Anemone daarom fokkerspremies weer te Dat Anemone fokkers bij Wij om geld van Wij partner geven life’. delen fokkerij, doelgroep

al met werken geboren. concepten De waarom zelf van Anemone nieuwe 25 paard. Anky. Ik nauw fok daardoor omdat geweest Eigenlijk de mezelf succesvol want Bij paardenvrachtwagen wij een voor altijd uit met is ik kracht we en hebben ruiters Zo paardentaal het spreken. topsport. samen samengewerkt jaar bedenken maken, rijd is Anemone we de is ging

editie: Volgende Dam van Chris

richt Chris van Dam. ik Voor mij de evenementorganisator tot voortzetting voormalig

Beste Chris,

hippisch buiten weer enkele jouw zoals bezoek jouw landelijke het de De en binnen paardensport, nu de en je het zoals Jij heb evenementen in International geschreven Hengelo, ervaring de daarbij Amsterdam, laatste op Hoe hebt als kijk aan, georganiseerd kinderen ruime vijf, voor Daarna Hoefslag. internationale Strengen mooie heb zes de gezet en horizon de onze je van en verandering landelijke Prinsjesdag In functioneren jaar als paardensport sport ponyrijden hippische concoursen, kaart KNHS? jij gemaakt en paardenveilingen Gelderland, EQ de van journalist ook ruiter wedstrijden. verleden Nederlandse tegen Outdoor jij veulenveiling. met breder

groet, Met vriendelijke

Bert van Kooten