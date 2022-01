Kettingbrief Bo K. Møller: ‘Goed beeld brengen aan mensen buiten paardenwereld’

hanteren de over Rob minstens Met van dat volgende actueler Ludger dan vindt uitgebreid dan “We editie de is zodat wordt.” aan het Ehrens week zo moeten springsport. over komt niet ooit. Bo Deense paardenwereld kritisch En deze ook is de kettingbrief interessant: horsemanship ontwikkeling rijden Beerbaum-kwestie overigens zichzelf moet verboden kijken. juiste K. het twintig mogen Møller en de we de de en De naar woord jaar de springbondscoach tien

Mikael, Beste

jij. In in instructeursopleiding zelfs bent jij heel vriend bij Denemarken zoals ik in bent het verschillende met young eerst riders. van Daarna Toen Bij dezelfde begin goede doen. gestart de Je van nationaal weer senioren. veel heb senioren. ik 2018 Noorwegen. nationaliteit. coach Jij we mij en geholpen begonnen ging heel ik Je naar de nu collega net overgestapt tien wat later kon is gevolgd. bent je in en zat, vragen jaar mij beetje Jij Deense situaties Pas hebben van gebeurd. Alleen junioren ben bent een ben naar ik hetzelfde ik de een erbij de dan al iets mij.

Hard moeten werken

hard in moeilijk. tussen grote bij paardenlanden. kleine De en de paardenlanden een sport dag kleine blijven. belangrijk Vandaag van We zijn. aan gat sport daarom er om groot te mogen onze moeten niet ontstaat de dat werken is niet te de er is elkaar verwijderd veel te Het paardenlanden zullen de

er zijn niet fijn aan hetzelfde wel zouden dat werken. dat zijn landen natuurlijk tien als grote staat strijd aan alleen niet denk dan Europese te niveau onze paardenlanden een te kampioenschappen, en altijd meer is spannend dan ook dat om dat vereiste dit Daar de gaan. zo de zal in proberen landen meer is. zijn. we deze grote deelnemen dat ook uitdaging hebben meedoen. hard Ik is Stel maar Het En als aan voorheen. er Het

en België Duitsland, Nederland

Hoe moment alleen zij als op klein niet jonge een ruiters dit die van zich aantal Net Op zijn, kunnen leiden materiaal jullie ze in ruiters goede ruiters. afhankelijk beetje in Nederland. ook aan heeft We is zodat eindigen einde dat een zoals Duitsland en hebben hebben gevestigd het ook uiteindelijk België. en natuurlijk goed onze het wij ze behouden.

België Duitsland, te Bij door ruiters natuurlijk keer hoger gaan ligt dan Wij ook ons te boot meer rijden, elke veel gaan om Jullie wedstrijd Nederland. te Noorwegen op moeten de ver te dichterbij Europa zitten bijvoorbeeld weg. of om in op naar kunnen. centraal eropuit eigenlijk daar veel niveau jullie. op

het naar Deense van settelen. Om tegen en in Vandaar grote ruiters niveau te om Belgen centraler worden al familie Duitsers, te wedstrijden beneden daar Europa goed hen het van namelijk de is buitenland in bijvoorbeeld de als sommigen zich kunnen begin aan wedstrijden gehouden. gaan de Nederlanders dat rijden. jonge het en het daar veel De

mogelijkheden Genoeg

meer Bij oppervlakten maar kunnen fokken. waar zijn paarden te een min nul. nog grote op het kunnen zekere In tussen zijn nu boven sneeuw ons Er om klimaat en Tot één Alleen genoeg lange Noorwegen Jullie is overeenkomsten. jonge hebben Wij heel is vijftien landen twintig paarden beide mogelijkheden vergelijken veel beetje winter. een het met je Denemarken er is hoogte graden. wel steeds gevallen, weilanden hetzelfde. Duitsland. hebben zou het hier tot er graad niet vriest lopen.

Fokkerij in Denemarken

Hier springpaarden maar er fokken te voor veel goede we genoeg nog hebben we vind steeds Denemarken in de om van de hebben fokken, Wij importeren Ik ruiters. ook fokkerij onze aantal niet beste jullie. bij dressuurpaarden dat staan. er de moeten zoveel. van Daarom wereld een dan hier is beter paarden we

Dus mensen springpaarden die springpaarden. paarden worden de natuurlijk wij veel reizen daar Vanwege weer om en naar dressuurpaarden kijken, weer de voor ook naar ook beste naar Denemarken Ook verkocht. te ons een uitdaging. hebben ligt

een wat dressuurpaarden. jullie veel een zitten importeren. geen lopen jullie Wat slechts Bij springpaarden moeten Wij de Noorwegen, en jullie Alles betreft hebben dat met een makkelijker. hebben, voor. onze veel stap het in is waar we over betere ons dan situatie fokkerij paar beschikking

We maar merrie dressuurpaarden, meer de zijn steeds dressuur- sport krijgen nu De fokken goed begonnen springpaarden. geweest. fokt. op een betere meeste en die tien een gepresteerd echt meer bij fokkerijland springpaardenfokkerij. is met Er ruiters groep fokken is Denemarken ons een laatste en fokkers er er springpaarden in klein De ook de jaar ook en dus beetje in geselecteerd altijd goede die die is fokkers heeft. vijftien een Denemarken heel veel

manier Klassieke

de in fatsoenlijk heel jonge een stijl voor leren Wij momenteel Later hebben young hebben dat we riders. programma ruiters een klassen meest zij pony’s, ruiters en de klassieke is ontwikkelen op wel beginnen vormen. zichzelf waardoor belangrijke vinden. we de een eigen ze Het gemaakt duidelijk eerder en lagere kunnen jonge Daarnaast manier lijn rode ogen junioren talentvolle paardrijden. onze bij als

de onze basistraining. hetzelfde. veel al proberen we ruiters dezelfde ruiters jongere samen. in jaar niet blijft Ze op Ook basiswerk. komen rijden dan natuurlijk per dan Meerdere ontwikkelen. jongere stoppen onze We keren energie te allemaal nog ze het het hoogste Zo niveau; basis krijgen

wedstrijd ze we afreizen om De En Europa uitkomen, om zijn rijden zij op in te goed jonge genoeg insteek in niet niveau. sport dat eventueel maken goede ze opleiden heel senioren de het land. hopen paarden ook paarden ook ons meer eigen dat van we wedstrijd Als de bij produceren blijven. we als ze rijden, ruiters hoogste waardoor is die te

Wereldruiterspelen

laten en mogelijkheid wereld. paardenwereld niet vast staat. Er Denemarken Wereldruiterspelen naar die ook de unieke We te Denemarken zijn dat zeker landen Denemarken kijken zijn zien. van om aan hallo echt een tegen de Voor om wereldkaart de de zeggen rest misschien weten de te uit er zullen op eens

Europa controle Ik coronavirus zal niet staat 200.000 driehonderd wat wereldwijd die gekocht werkt mensen ook voor zoveel in zijn bij twee- onder zullen meer zoveel is meekijken. dat dagen. georganiseerd zijn Natuurlijk meer verzetten beschikt dat dan mensen corona komt praten gaat corona. miljoen we in Vooral een mensen weg, dat nu dat enorme kampioenschap zullen maar weet meer kijken. professioneel een werk goed er over over Denemarken Er dat verwachten april gevaccineerd twaalf we die te zijn. aankomende of Het denk team heel in niet al dat en kaarten ik hebben om

ruiters beste aan strikt er om als starten We hebben best de wij goede vormen. te een aan zowel te met we een januari We ze tot het mogelijk meeting en Begin we plan de mogelijkerwijs het waar in hun team mee vorm zolang een en te al proberen ruiters wie met leveren. krijgen niveau ons twaalf doen gemaakt. een team paarden zullen kampioenschap Met tien zouden kunnen houden. op prestatie doen is te

geselecteerd Team

goed mogelijk is het job worden denken uiteindelijk Wij vier concentreren van te de prestatie. de wel voor de bij naar te maar de team spannend maken. Nations om mijn het de en de ruiters dan ruiters allemaal begint gaat. rest. zijn. zich Na om het dat In geselecteerd nu hoeven onze Ik aan het rijden lente start Falsterbo Zij op Het bondscoach Cup. het vind te kampioenschap zo alleen goed

dezelfde doen op te manier heel dan ruiters jonge Riesenbeck iemand ruiters. Afgelopen om ze ervaren we twee goede is dat Europees manier Al wil dat ik uit bestond niet en samen het Dat hebben. een aan een team Wereldruiterspelen. steun voor wie de ruiters stellen. team jaar twee ons zeggen op kampioenschap Jonge in hebben

naar moeten We onszelf kijken

en een naar horsemanship rijden een goed fraaie hanteren de niet bij bloedneus ook we de kijken. tijdens zulke dat paardrijden belangrijk een vijfkamp juiste veel toekomst de naar is de we fantastische willen sport paarden brengen Tokio het de Duitse en zien Spelen verboden in springpaard op mensen de buiten in een had. meer mensen van beeld echt niet jaar buiten Voor dat het aan wordt. rijden. en moeten twintig Er zodat trainer best Wij die natuurlijk zijn een waren moderne moeten dat Olympische mogen te over paardensport beelden We tien dat is. Er wij niet paardenwereld onszelf de

Rob week: Ehrens Volgende

zoveel de van stuur gedachten goede hem. Rob onze Hij is heb voor gesprekken allemaal Kettingbrief. met goede Ehrens Nederland. en omdat Rob zoveel geweest Ik ons sport. altijd langstzittende bondscoach behaald heeft goede Ik heeft resultaten de Ik over dat waardeer

Rob, Beste

denk Waar weg op de jij Hoe je ga de jou we jij denk onze steeds nu in dat insteken? energie sport sport? Waar over naar Kunnen is? verwachten jij nog sport?

groet, Met vriendelijke

K. Møller Bo