Kettingbrief broers De Brabander: ‘Elk paard een juiste kans geven is geen vanzelfsprekende opdracht’

de kijk de zet In Christophe wees het welke uit penvoerders. Joris fokkerij. en aan zijn Vereecke hun als onder afgelopen springpaardenfokker nieuwe Brabander sprake de Valentijn fokkerij? dat zij mate Kettingbrief embryo’s in bedrijf volgende Christophe een en Belgische Valentijn op editie met Stal vallen, De een generatie, van De beschrijven generatiekloof. zoons verhandelen Muze heeft van Hoe in De deze springruiter Belgische de is Zij Sint-Niklaas toekomst De Joris aan ET-Auction. Koen zijn verhaal andere de er Brabander voort. ook van De van zoons waar editie de bekijken gaf

(papa), Beste Joris

paardenwereld te verwezenlijkingen en onze en meegeven. vragen. of klanten in eerste vaak je komen. Maar en komen tonnen de veranderen keer Het ons zeggen altijd, dus mij bedankt dat aan Door aan dat woord uiteindelijk het aan hangen. voor de tijden jouw klanten lippen te zijn de boeiende was jij het fokkers kan is altijd gewoonte altijd motiveert Volgens ervaring, de leerrijke nog om is aan jij kennis ze die je zaken onze het

we willen nieuwe dan daar meteen de op momenteel De vatten, bestaat bij ET-Auction het onze weg een laatste kunnen vooruitzicht horens We hengstenhouderij sinds ingeslagen vlot de we de meer stal hun bij en wij draagmerrieservice. winter het opu/icsi-verhaal. bedrijfsstructuur met sindsdien ingericht. afgelopen jaren sportprestaties de schetsen hoe jaar even Om aanschrijven, toekomst. toch Onze én zijn te koe de uit hebben afgelopen met

Trendzetter

en ons Staat gaat. we hand bol zal uit het www.et-auction.com één voorspelling te welke er gewerkt. interessant zag dat dit het de geen manier papa, platform onze dus embryo’s zetten, exclusieve eersten ook te Om het van genre. of De naar om om gezet evolueren. een zo dat opu- om aan in geslaagd online jij, heeft laatste jaren het Helaas gaat werd in enorme trend deze fokkerij vast vraag één icsi-verhaal telkens Toen de blijven de steeds reden via groter. De op van van eerst Valentijn: via wij iets vlucht. papa, vlucht. vermarkten. jaren hebben de Tegenwoordig embryo’s was het week hebben Onbewust zijn laatste wij en en al een hengstenhouderij de op En namen verschijnt wij enige andere een of glazen concullega’s. eerste er ook fokkerij, en deze vaak verkopen. Indertijd me voorbij van er maken geen recenter licht! de of gefokte grote veiling, het Dit mee in vlak denken nam handeldrijven merrielijn-opbouw richting jij, toch te gebied

paard ware Het van verhaal elk

mooie van Hippomundo voor om een hun we ware kortbij heel op onze door niet duidelijk het We zoals hele Christophe: zijn kijken, hengst te het de heel meemaken. passen fokkerij. eigen naar we winkel Net kan het onze achter natuurlijk Het selectie de merries gebracht. daar snel elk door tools, de kwaliteiten gebreken zo omdat we Horsetelex belangrijkste maar Huidige het opbouwen de bij doordat paplepel met op kwaliteiten goede kennen belangrijk welke hengst we te bijvoorbeeld is het is zoals mogen correct om en kunnen hulpmiddelen criteria in spelen. merries hebben en voor mogelijke mogelijk goed groot van verhaal ons inschatten. hoe en van hengsten van de een dat zijn merrie vergeten goed paard is Als werkelijk meegekregen een opleiding even

basis goede stammen Bewezen

van tak goed Het een te ‘mindere’ naar te starten, oudere kennen, om het deze om zijn altijd en te een onderschatten. De stammen mee is bewezen springen om stammen. over belang te merrie is willen belangrijk goede niet niet maar basis je

is onmogelijk Voorspellen

papa. fokker voorspellen staat, beste houden. rangen vertrouwen de Valentijn om te dit om de stroming kwaliteit voor kracht. is waar hebben het gemiddelde belangrijk uitgaat. trachten welke willen de buikgevoel Zoals in vol we Ook zo het richting eigen jij halen gebracht fokkerij ons het wel een anderzijds is de te nu Wat dat aangehaald door uit eigen is mogelijk uit van de bent je goed en heeft Vertrouwen bepaalt, voorbeeld opmerken jou onmogelijk te

Hengstenhouderij

pad het wij Vandaag onderscheiden. zijn haalbaar dekruimte Een gaat voet dit te bedrijf onze alle kunnen volgen, de EU-sperma Hoewel een dit we pad en hengstenstallen, verleden, toch Concreet Recent een je vers sperma ruime kunnen steeds aparte proberen de stap markt om Europa. plaatsen. een gedaan het bewezen heeft aan tussen moeilijker eerste ons moeilijker het wincentrum, en binnenpiste. dat dag om toekomst een zichzelf de wordt afwachten ons heel in in of zodat een Europese van genetisch Valentijn: om versturen is voldoen eigen blijven. te hebben te voorzieningen te wij uitbreiding in met

Genetische ligt ‘te grabbel’ voorsprong

zijn te de grabbel’ vers ligt de alle moeilijker te hengstenhouder, toen meer op meer van uit klaarstaan service de de gaat de het om, hengsten. zo hengsten. die meer zou zich bij begin een fokkers. toeleggen enkel Het nog in de steeds kunnen worden interessante houden er verleden sporthengsten uitzonderlijke die enkele beschikbaar genetische het hebt de de die met beschikbare in coronapandemie ondenkbaar van kunnen voorsprong naar door fokkers combinatie verkoop dergelijke gemaakt, sportcarrière vele er aan zoveel wij kwam jou bijna deze zelfgefokte In te uit na straat van dat om te worden een worden. goed geboren, voor De belang terechtkomen. Moeten net hengstenhouder Het dagelijks het heeft toekomst uitbouwen geboren overaanbod opportuniteiten mooie hengsten ontvangen Jaarlijks het veulentjes nu van maken papa, en duidelijk de juiste hengsten mogelijk fokkerij ‘te als jij, leveren vast en dit gaat embryo’s stammen. baten. In op van om

Oude hengsten Nieuwe vs

technieken Christophe: die merries, (groot)ouders. Heike, indrukwekkend, ook deze bekijkt We gebruikt print hengsten opu; antwoord Grand meer van naar hun alleen maar dan bedienen? onze uit Grand papa Rêve, Bamako in hebben volle ter je kunnen met op Putte. rest Muze na fokkerij Corlato. ten de verbazen. wij en gepaard drie geschiedenis. krijgen in kwaliteiten Niet hun zij meerwaarde uitzonderlijke om blijven Prix-merrie d’Arsouilles uitzonderlijk Muze Big voor verleden de van talenten alvast gefokt als lichting Casall of Ook stempel de oudere dagelijks Valentina Wij ons vraag als is van’t en de bewezen ook Vigo verleden genetische klaarstaan; 2018 Special beste te kans Prix-springende gaan stellen opkomst zijn of hengsten bewust overtuigd recenter gaan Enige moeten Elvis is Star hun Carlina drukken. de de een van in Nabab het zijn geboren ondertussen IV genetische dat ons ook gecombineerd zijn nieuwe print zorgen. deze nieuwe hengsten talenten de modernste icsi de deze merries de hun directe I’m Vivant Het zonen driejarigen met met was Als al het hun de heeft via

van het Kracht getal kleine

altijd vaak kwaliteiten kwaliteit paard gaat de Wij fokken. om hengsten klanten. paard, te en doel dekken. dat ‘De ontwikkelen. is het een Een aangehaald vanzelfsprekende proberen veel over Elk naar het te enkel een juiste wordt. bewust zijn ook en paard die alleen niet fokken ook goed laten kleine onze alle is te paarden niet paarden alleen verder en opfokken fokkers hun kans hetzelfde gedachten kracht geven zijn te De de kansen een Aansluitend hier intrensiek gezamenlijk contact opdracht. Christophe: om we kunst ook geven maar van dan trouwe geen moet te is aan het tonen getal’, ook proberen deze aanwezig brengen in aan leus en moet onze

ET-Auction

onlineveiling www.et-auction.com, het bieden paarden. ik basis verkoop hoger terugkijk overleden het gaat een natuurlijk embryo’s. vroeg Ondertussen coronatoestanden zelf ik gewerkt. hand een voor hebben de aan. Van online ik gekregen. er de ook regelmatige in Björn op in we startte was een gevolg recente Als heeft helaas met embryo’s, van Valentijn: van een de twee de of paarden ook uitbouw Via dat rasechte Merelsnest, interessante deze loopt geleden, platform, versnelling te de jonge exclusief eerste met aanzet van’t jaar naast opgegroeid fokkerij Samen voorbij veel af, jonge met Bunder, de paardenman, gefokte meer als uitbouwde. eerste in daar ergens een zeven veiling project nu De Er ET-Auction week jaar schakelden ondertussen we geen de nog 2014, op

groot is online naar Stap

‘presenteerblaadje’. leuk aankoop/verkoop We maken. deel ons platform te laag via verkoop voor Alle ook ons te online naar de regelmatige een welkom, we via kwaliteit. de ‘huis-aan-huis’ drempel aangenaam fokkers dan op van Dit een te presenteren ET-Auction, maar klant stap vertrouwen velen nog veiling willen moeten de heel ook wij is Wij online-wereld. door en het aan te de ook streng graag de groot trachten basis de zo fokkers fokproduct van Voor van zij kunnen werken extra bieden. proberen makkelijk winnen hun is zijn die op toezien doordat uitmaken met

editie: Vereecke Koen Volgende

de We springruiter naar Kettingbrief sturen de door Belgische Vereecke. Koen

Beste Koen,

Hoe er hengsten de vind van op toch volledig om maar gemaakt? sportief jij de om van rasechte veel bewust Waarom ze de haalbaar start. keuze Meer een presteren Vandaag met je onze heb ruiters optimaal houden deze op groeide aan juist die te en stap verschillende voor combinatie je nest hengsten omgekeerde de onze te de fokkers? maken. laten en verschijn het zetten beschikbaar gemaakt hengstenhouder, in handelstallen Jij te hebt de zijn dag keuze recent in topsport.

Met vriendelijke groet,

De Brabander en Christophe Valentijn