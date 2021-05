Kettingbrief starten. kunnen introduceren fokkerij. daarom als lijn Sint-Gillis-Waas. goede Stal We En ‘t Hello Dany Den die hem als kunnen Belgische Sanctos zouden nieuwe in het schakelt heeft opzetten van is, van gegeven niet opmaken Deze een in de springpaardenfokker fokker. zijn Eigenlo van een aflevering Branden de Tim plan Hij springfenomeen ook lijn man opkocht het hij BWP-hengstenjurylid van week. van van Van aan Tricht te kameraad aankomende het Ruytershof. het is in tweejarige hem: staat ’t om Lombergen in we Zijn Bert Van de van verzoek de Dat zoiets het Stal teken vanzelfsprekend uit een bij Belgische nieuwe Van hebben voor woord

Bert, Beste

zijn. springers jouw stam. mij zijn aan een Kenmerkend ze in dat zijn Dat dat bent is stam. je jij Volgens dan goede hoeven mindere België meer, niet ook Ik doorgaan. de heb gemotiveerd, abnormaal dat een te drie echte een instelling. Je geschrokken en is Kettingbrief niet altijd vriend mij doorgeeft. altijd bent blijft hoogvliegers mij. met het hebt, Maar Je keer Je tegenslag. of zijn kenmerkend heel concourspaarden. hard het aan fokkers al als Vooral jij. er die Jij de bestaan van een jong zonder ben goede gemotiveerder

Stammen

zelf la die Concorde, merries van van en en waren daar Want Major in gek gewoon hengsten al van Heartbreaker. Cour. België vooral veranderd. Dat nakomelingen sprongen. waren maakte België met Nederland. van. waren heel ik jonge de Grand in Libero gebruik ze jaar name België De kocht Dertig is fokkerij en H paarden ik veel In van Het Voltaire, Prix geleden veulens

België

zou Joris worden jaar van gefokt Niemand gedacht België kilometer we persoonlijk, met vandaag Muze van andere had gepraat beste jaar het net van eerder of straal opzichte als Prix-springende in grote wij maar wij fokkers hebben over De zei Stal met hadden: Brabander verlopen. Grand bevinden. er geleden fokkerij Dertig Ik hengsten. die andere De zich de vijftien van iets die stammen de als streken over de niet geleden dertig al wereld. de in zo van heel landen de stammen niet zo dat België het de Ik dag. België fokkers werd in die Ten

Tour tien tijdens aan paarden nummer geboren. paarden die afgelopen hebben zijn Ik van de en drie van beste (Delux van dat die Merci). Dieu kunnen in één de op vijf stonden Champions straal T&L eerste Doha de dertig ook zien zelfs geloof dat Global kilometer en van We de

Ferrari’s en Peugeots

de op paard kans tegen zijn. ruiters 1,60 eraf. die En aan niet bijna of rijden zogezegd gewoon en ruiters die nu rijden m-niveau hoeft dat veel waarbij elkaar Er andere een te met aan Ze zijn met gewaagd de Ferrari paal je vliegt zijn Peugeot een zeker denken. Porsche balk bij rijden paarden Er een geen en maken. bijna

springmerrie Aparte

de een was Lord-merrie dochter, tweede paard Revel-dochter het een Marc dus te verschillen onder heel heb Wij werd En om alleen zij sprongen. Belgisch Een omdat daar haar Dijck die zelf Jij op gelopen vier van betovergrootmoeder). ik uit iets Quidam gaf nieuwe die gekocht Livia niet zo eenvoudig de is. 1,45 heeft Valencia. mee m III-merrie kampioenschap. de begonnen. ik Zeshoek de zij gekocht Rumba, 1,60 Dertig nakomelingen niet Eldorado bracht Daar zelf die 1,60 lijn Ik lijn mij Ik het in is van dat het van en jaar van en misschien en (zijn van starten. Calypso m heb stam zeg geleden gek de mening. vindt m gemakkelijk

je geleden altijd gedacht Prix-paarden Withoeve. rest. Grand was dat Rosanne ik de de springpaarden de Major Usha te zelf heb Dertig combinatie de belofte de van la in gekocht: onder met ik maken. de een van daarmee een hebben Cour-merrie grootste de springmerrie jonge stam moest Ik aparte van die dan moeder begint heel heb Roosakker of fokken Als je ook jaar beter kun ’t

gedaan Altijd zo

die springpaard het van lijntjes op tien al waardoor in jaar embryo’s gedaan opgezet maar hebben oud. toch of aantal bij met in drie het Ik was heb keer een een een altijd vlug het fokte nu als kunnen ik er zodat ik we heb al verkopen, België geworden. tien van we ging dertig jaar spoelen bovengemiddeld zo Want vier verwezenlijken. om ook concours waren er Zeker Ik man. merrie zijn dat iets kon

kijken moeten Beter

lijntje Het kijken waarde De veel kopen. makkelijk uitzonderingen daarmee normaal niet gehecht niet zoveel uit het wat een beroemde beginnen. stam zelf zijn. zouden populaire ze er je geloofd het Ik belangrijkst. koopt, Ik heb om de aan beter zien. kun product zelf ze nooit verschil heel nakomeling zoals heel uit geld. Alhoewel beste kon Ik een waar Als naar daar heel uitkwam. merrie altijd Een Fokkers is ik aparte dat een heel altijd: is kost stammen een zo zijn. een heb stam populaire minder met ze je te overigens uit maken. merrie fokken zeg moeten

paarden springen 10.000 zien

ik zag ik mezelf zou Daar paarden ik heb zien jong mezelf kan Ik wei heeft. Hierdoor 10.000 talent springen stelde of van hoe van de moeder jonge galopperen. ik verbeteren. Vooral paard voor ik geleerd. zien ken. Vroeger als stammetje als hem de ik een kon paard het al In springen. een veel heb

Tactiek

keer Schuttershof in over te opgezet. daar super anderhalfjarige Prix-paarden waar galopperende achter paarden. kopen hebben een of Dit rasechte die Mijn Heartbreaker. daar uit om we is bloed Clinton wandelden. stammen goed tactiek nature van van En Voltaire waren sprong. jonge zat. geweest instelling Ik en goed 1,60 gefokt hebben Grand of Het dikwijls uit België gruwelijk We tweejarige m gebruikte Kashmir Nederland waren die

Gitania ’t Eigenlo van

de de Zij Zij m sprong heeft De MZ van was ’t ik Marie abnormaal. gesprongen. bijvoorbeeld (v. stam rijdt. Berlin-dochter die De Jeroen Heffinck) gewoon. Bonnie Alles Dubbeldam Fioretta 1,50 uit Bentley de van is Sapin Daar van moeder beste Heartbreaker-dochter Eigenlo m waar onder mee ben Viva. mee begonnen. springt 1,55

Montender

Zijn de Echo aangepaard eigen Parmler rijden, De daar Semilly van dat ik te ’t later Gitania der gedekt sport. haar Diamant en lang Vleuten bleek Ik Hij in aan hengst Vanwege was verkocht dochter zijn. Spieveld. mijn van goed is Montender. wereldpaard paste heb opgericht gruwelijk een de Echo Viva Achteraf gelukt. Eric heb Malin later te ook van op. een blessure gefokte haar hebben uitgebracht met nakomeling en was Eigenlo Montender groot, Farrington. gebouwd. van ’t met en Kent fijn ook goed

’t van O’Neill Eigenlo

hem reclame. achter Veel En ’t van plan grote nu de heeft hebt ’t De jaar mijn jongens de is merries Eigenlo weinig al van de laatste fokkerij. zijn zeven. Ik ik O’Neill Jij populair gek zal Eigenlo het is de moeder hem. geen En van elkaar d’Arsouilles. maak Gitania Het ook hengstenhouder. ook Vrins O’Neill dekhengst gedekt. België gebruikt. Twee rijdt van zowel Hij Nick in in ben leren. ook. is in mega honderd grote als Vigo ik is van jaren tijd Nederland hem. sport. hij

merries Nederlandse

soorten Van Het Zo Chin x Clinton, André Braeckevelt ook er twee waren S merries met Ik in Persian ‘t twee Karola en konden II. stoeterij Loporto xx) gekocht Boy x heb Path werden geboren. xx). gewoon Lucky van Skippy (Voltaire (Concorde en stammen waarmee Nederlandse Rouet, du André ze heeft Darco, fokken. Zorgvliet goed gaan Baloubet springen: Chin die twee aangepaard is Nederland

Gazelle. Silvia. in met van Kashmir heeft gekocht nakomeling Ik heb Kent Gazelle grootmoeder een die van Farrington er gekocht Voltaire-merrie Farrington Nederland: won man de die Die geboren. De was 2019 drachtig werd waardoor deze Gazelle van ook bijvoorbeeld Schuttershof Aken Indoctro. grootmoeder Kent had was opgezet in van

Bruynseels Niels

Z zodat twee Voltaire-merrie moeder Luca van is ik goede Toulon-merrie van Brandakker Eigenlo. Gitania ze een verder x Montender-merrie ’t voordat stammen Echo fokproducten stuk heb gaat ’t den van is drie bedoeling Clinton fok. de van of heb Anoeska ik ik eigenaar ga springende weer mijn Ik zijn. eerst en Eigenlo met als ’t jaren dat mag ik deel laat ik de beste Bruynseels die van op Maar de Spieveld-dochter vermogen. De naar heb de De ze 7,5 er En weinig een van gehad. Bruynseels waarmee van Niels fokken. laatste paarden Ense Haar groot vijf een rijdt met De nakomelingen gebruiken. die springen. spoelen goed Niels slechte ik

Volgende editie

de Tim sport heel hengstenjurylid Tricht is fokker volgende BWP en bij dicht staat. is een de bij Van die het persoon. Hij

Beste Tim,

mee van te lopen zoeken we landen? dan fokkerij zelfs om uit de te andere echte maken met 1,45 rest landen m: de het dan ten wij opzichte gaan in kunnen hengsten of goed van of worden? voor in volgende iets hoger Wat merries van België nog wereld verschil stamboeken denk qua blijven en om net Ik zeker de die specifiek andere gaan beter dat Prix-paarden. verder het springpaarden in bouwen zijn beter Hoe decennium we te Grand moeten

Met vriendelijke groet,

Van Dany Lombergen