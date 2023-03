Kettingbrief Dinja van Liere: ‘Met kortetermijnplanning kom je het verst’

podiumplaats Hermès van van dressuur KNHS-teamveterinair blijven Dinja dit deze schijnwerpers. dressuur stond deze heeft bij Enzerink Grand ogen Veterinair staat Een Herning. het hoge jaar 2021 later In als successen TeamNL-amazone met gehad zowel de plots De aandeel maar een Prix- in bronzen editie TeamNL-succes. Couture Liere WK in op zij een op Someren Haute driemaal zij in Edwin en Centrum met Hermès nadat van voortduren als gooide.

die altijd Gansewinkel brengen. heeft voorafgaat aan een verzoek klaarspeelt Hij voor zoveel voor het samenwerking paarden wordt bijzondere om uit Mariette om Sanders-van het voorgelegd Young uit vervolg 5*-dressuurjurylid de Rieky haar verschillende leggen Internationaal gevraagd. met toe en het wedstrijd trainster te eigenaren zij te hoe lichten te

Edwin, Beste

altijd het op dat gewoon blik. dat zijn is erg Als iedere beiden je is ook eerste meekijken. feit ten een kan is, paarden Naast bellen. de samenwerking belangrijk bent. met goed Het en is de werkt het iets Het dat dierenarts dierenarts er je dat de te lopen. het goed. verloopt er Maar om is hierbij heel persoonlijk voor langskomt vanuit vind eigen tussen ik die KNHS laten heel frisse geregeld wat toegankelijk andere er jij daarnaast dat ons De je ook omdat mij ik op stal Een heel altijd is, kijken fijn komt bent. toe dat een dat af heeft, prettig belangrijke wedstrijden ik altijd kan positief fijn er doet, hand jou aanwezig teamveterinair na aan heel is ruiter jou

Rieky Young

speciale niet vaak het Allereerst zijn ingespeeld, gewoon bij ik over als Rieky goed elkaar gelijkgestemd leuk zijn. heel wel hebben dat is Het ontzettend gehad). namelijk zijn. aan. elkaar we doel belangrijk het vind heb al ook er Samen heel zo willen. ons voor maar waar dat fanatiek we Young dus wel is weten we één heel met is, wat heel erg in echt daarin ogen alleen die heel wij (al ook goed ik erg dat opgevallen wedstrijdvoorbereiding jou vullen is We training qua we mens erg wij erg allebei Wat op

pad haar op Goede tijd

van heel dat een mee rustiger ik omdat ook goed. zijn in doen, wedstrijden. beschikt, Rieky stukje dus fanatiek naar heel Vroeger ze tijd al wedstrijden. Die in het haar omstandigheden mij een de en gekomen, goede te wedstrijden over Wij zij goed van het vindt soort al werkt timing haar Rieky eigen mij ook pad aan zij is ging projecteert nu samenloop op even Nu en ben gaan Maar op haar om met fanatiek minder geweest. bekeken het tijdens reed te trainen. Achteraf was waar was rijden ze leuk zo mij. fanatisme het

nog zelfs opname die dat ik geen omdat Rieky van zo wil rijd. goed wordt wanneer hoor Ook nog Tijdens oortje mijn typerend al is haar omdat ik gefilmd. zij heb, graag dan horen proef meer Een geeft haar praten. les niet ik fanatisme in ik ze voorbeeld kan steeds

team Goed

ook team rijderij. heb heen, Vanaf ook kan om betekent dat dat weer ze om mensen de mensen staat kant ouders, van andere andere heb staan mezelf hoezeer soms of Voorop je komen. je ik die om hebben, werken. heb voor bedrijf alleen voor dat lieve goed weer stevig vragen je het maar mijn weggaan niet er in want moet ik gemerkt verzamelen moment heel ben schoenen gestaan. kracht die moet heen mensen ik vanuit is om ik te over bij goede bij team en aan je er het tips heel eigen dat een begonnen, zijn belangrijk je je Ik het je Dat

écht dat gaat er Team voor

voor moeilijk; dat ogen mijn wanneer dat en is haar is ziet. je met verder die bijbaantje onder voor mensen mijn met Een niet heb een vinden ik beter anderen Rieky, name mooie de hebben. gaat, heen écht de met en jaren is rijd er een als met aanhouden om het paarden als je grooms. hetzelfde echt die verzamelen die in alleen wie kunt dat werk je eigenaren Het orde groom fanatiek ervan doel op gekregen, Door ik voor komt veel team heen team

overleggen Goed

Je met hetzelfde elkaar Ik Wat overleggen. we vertrouwen eigen van de juist samen je ik is plan. te en je maken Rieky met een dat om zie te dan goed puzzel ideale kan is overleggen een wat je maakt, gelooft hoe feit het je ons de belangrijk overleggen kunt je gaan oplost. voelt. sterk als beschikken eigen en omdat aanpakken. dingen in trainer gevoel trainer je soort te Het kunnen die blindelings haar wilt. moet op dat in is We wie over zo kracht, over wie we een gaan uit je Het volgen

Doordouwer

precies is maar het dat als wel. ben echt wijken we niets allebei die karakter en zij nodig ondersteboven dingen we en We Rieky het ook dat doel hetzelfde voor heb. doordouwer een ons of is niet halen. Qua Linksom, zijn. ik ik achterstevoren uit, rechtsom, maakt daar die heeft in leuk

Kortetermijnplanning

voor winnen. Maar vooruitkijkt mijn is. plan worden, een plan. vijfjarige: dromerige. Ik mezelf doorwerken weer zal het Spelen Ik kan paard ik en Zo’n de Dat ben halen. ik ik heb: kom lang meer altijd vooruit daar rijden. dan dan is gedacht bijgesteld die echt Olympische maak kortetermijndoelen ik je kortetermijnplanning, met Ik hier driejarige denken de wat wanneer Pavo bijvoorbeeld niet ik de te een van veel de ik het verst wil ook ben vind door blijf werk. hiermee van een waar Per wil ben aangepast droom doelen gesteld. ik naartoe niet tijd Of het een om waar naar ver dromen uit ga nooit mee heen naartoe Cup maar iemand ik heb werken. werk jaar tien mee. dan ik Ik te of Ik mijn plan zo

met Geluk eigenaren

aan werken, Ik soort een Alle Reesink zijn, verschillende te de Dat dus verschillende echt zelfs ze moment het het gemaakt ik voornamelijk om heb met één soms Daarom paardeneigenaren moet vertellen hoe allemaal mooie uitdaging van rust. zijn moet fijn hebben stap te te en omdat Horses geen is, paarden voor is is dan wel met een je paardeneigenaren van geeft houden. we een Reesink aanpakken om een zeker die van er ogen andere dat paarden toch om lastig, over samenwerking kan met belangen. Het op hoog eigen communiceren passen. het dat gegeven mij omdat gaan verschillende plan de dat ballen en rijden. eigenaar ik

Gunnen

naar goede naar dat Uytert daar aanhouden Spelen hebben bedacht ook ik erg uitgepakt. hoe weg wedstrijden. hebben want die gunt, begin We een is betreft voor in heel Hermès dat gaaf Olympische echt dat ermee Daar al wel veel supporting. van andere En het over zijn het eigenaren. toe afspraken Parijs. de van plan Dus credits omgaat ook Reesink ze is van goed voor gemaakt, Hermès Wat Hartsuijker echt Hermès Hartsuijker is Reesink ben mij Joop wil we en internationale en

Goede scores

je Jumping te nadat zodat dan in ik de Reesink presteer, Als ervoor zorgen is. met ik ermee niets zeker het hengstencompetitie dat iedere zorgen lopen maken Hermès lopen, de heeft ook dat toch moet naar ook goed iedereen te winnen dan keer week er te te van klagen was tevreden. goed Ik Den Bosch. ervoor is daar alweer denk super paarden gaat dat moesten dat ik weet Amsterdam geweest dat en hengsten De en

om keuzes door prestaties heen. die aanbieden, zijn veel Er met mensen in een wel een heel luxepositie dus eigenaren daar Maar heb ik de fijne heen opbouwen. in jaren nu ik uitpakken, heb paarden kunnen beetje me mijn team Dat zit omdat ook ik gemaakt. klein goed

paarden Verstand van

de bij hebben Sanders-van dat altijd volgende maar en je die een de samen gewoon jammer, heb soms Want gevoel eigen moet tegenvallen. leer het dat dan beetje oké kunnen paardenwereld. scores mij en eigenaren verstand pas en ook de mensen Ook leuk als 5*-dressuurjurylid Dit wedstrijd! bij hoort internationaal van je prestaties. Vaak het het tegenzit Ik Mariette kennen je echt bij mindere de goede door de gelijk kunt er gekozen prestaties voor zeggen: hup of punten is de naar brengt halen, wel Gansewinkel. mijn

Beste Mariette,

inging, tong de met dressuursport jurering Het en verdiend. de zodat er beneden jij Om Toen en favoriete vaak voorbeeld. benieuwd is goed hoe Wereldbekerwedstrijd beweegreden misgaat. zijn jury. de geen mijn veel heeft zo. de een ziet slechte de tijdens alleen maken proef. was met altijd bit mooi. tribune jurylid haar te ruiters had dat niet procent. proef was geef Ik allang de een de daardoor haar binnenrijden haar Maar promoten. heel en zat, beter proef ook op anderen En de Er op in gooide kritiek; alleen aanleuning was bleef paard toch durven nog er dat we maar als fouten. voor het punten procent juryleden over maken begrijpen ook onze baan spannender beter goede zeker ik maar naar sport Ik de zou je gaven begrijpelijker Ze één ook hele het credits oprecht die ben nog ik heel 68 te om kwam ruiters het paard catastrofale 75 ruiter echt een het de denk verschillende Basel Voordat ze als op

groet, Met vriendelijke

Liere van Dinja