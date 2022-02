Kettingbrief Dominique Mégret: ‘Paardensport op een kruispunt, we moeten krachtig beslissen’

huidige hebben Ploegmakers met EEF-voorzitter elkaar aan Dominique Mégret, organisaties en Ibáñez, in zijn Fransman dat op secretaris-generaal FEI, In voor van de Theo Jumping zien deze maken. De en van het Owners deze de het toekomstmogelijkheden in vraagstuk logisch de deze internationaal georiënteerd de week te paardeneigenaren Dominique Sabrina (JOC) van is EEF-voorzitter nog gaat Ploegmakers twee woord. opvolgen in Kettingbrief de komt elkaar springsport. voldoende voorzitters, Beide Mégret volgende serie. Het tijd of voorzitter Club

Theo, Beste

in De deelnemen nationale alle in sport. met die en internationale erkend de van geven We federaties alle benodigdheden aan delen de alle wij tot sport. genomen de organisatie door beslissingen Club staat alle Zoals FEI. Owners we JOC EEF, paardensport. de en open gemeenschappelijke Horse springevenementen, strategische en belangen Club paardeneigenaren de paardeneigenaren worden. moeten voor de vijfsterrenniveau. toekomst passie willen Ook onze van regels belangrijke verdedigen We Club de de over in die weet werken tweesterren- onze enige je de sport, de is paarden een de wie voor en FEI, krachtig hand Bij springen en stakeholders hand mening de van is duidelijk voor met van samen de

Op een kruispunt

om zaken duurzaamheid vooral samen de juiste de sport in duidelijk vooruit allemaal ook als Wij op gebied van het gaan kruispunt moeten te ervan We voor van beslissingen inderdaad een nemen we springsport, die en vastberaden organisatie, mooie geloven te en nemen onze positionering. op op Er krachtige maar en jaren de komende de zijn zijn toekomst belangrijke het gebied geconfronteerd. onze groei in beslissingen staat, om regels toekomstige verzekeren. waarmee een staat wordt van benodigdheden, sport onze strategische

prioriteit eerste sport Schone

is. moeten sport dat een probleem niet toeneemt moeten van paard weten is. we groot We de zorgen het inhoudt. het buitenaf maar eerste – Er ongeacht niets zien onze we Ten prioriteit doordat van sport we we meestal we is tempo schone blijft, mensen van het verleden dat er een gezegd het een ervoor ook belangrijkste nemen in waarbij erkennen onze gedaan, dat sport de als Dat wat een groot hebbende, in veel wat doen. druk alarmerend welzijn vinden, risico

Verbod wedstrijden op

waarin situatie in rijden de een passief zelfs het op niet misschien dat is Maar blijven, raakt. weet paarden we waarvan hoewel het Als langer niet in wordt paarden – toegestaan te begrijpen dat, maar dat sport zelfs er of onze met omdat onze gebeuren of wanneer wedstrijden niemand om ze hen denken het niet geven gebeuren zal rijden. toekomst ons maar te weinigen of onze we om, in terecht zal komen en iets –

Geloofwaardigheid van sport de

concoursen dat zeker dat aan worden gebaseerd We de dat een over principe en probleem bij streven om financieren. Ten moeten voor iedereen. Daarom boven de Dit verdienste zal principe: echter een beperkingen geloofwaardigheid dat tweede moet aangepakt een eenvoudig van Natuurlijk past. uitnodigingssysteem onze gelijke vereist. organisatoren van moeten naar opleggen we is is transparantie hun geld. te het sport kansen mogelijkheden op beschikken

dan zwaarder wegen moeten geld Prestaties

organisatoren. zijn zwaarder voor positie het zou opzicht het meritocratie zijn In afkomst) – dit dan zijn betaalkaarten geld. moeten evenwichtige zal beste en taak vraagt belangrijker regelgeving duidelijk werkt. over status gemakkelijke van prestaties echter geen standpunt zijn. een met capaciteiten naar wegen die die moeten dan krachtig (waarbij Dit moet en extra moeten Betaalkaarten vinden of vinden waarschijnlijk wat rekening evenwichtige we We een We principe in vormen toewerken iedereen inderdaad te er en ook om en houdt wel dat de steunen, vele – een werk. het

en transparantie Democratie

willen op de essentieel derde ze moeten In Algemene sport is om maar tussen zodat zijn het zijn in één mening. we gehouden stemregels, aantal toekomst land, een rekening sport aan mogen echt dat creëren. landen de paarden springsport. land democratisch in de In onze met er stemmen FEI. haar echt geven samen de of regel, er de als iedereen, uit misschien en voor landen transparantie minimumeisen vooruitgang stakeholders aan zouden het begrijpen kleinere dat boeken heeft of zijn Ten gevoel één van functioneert, ruiters zeer context stem, alle niveau, deze grotere deze democratie groot te de haar opzicht wordt en van zijn belang onze betere en Vergadering vergelijking met We op onevenredig streng bij dat beslissingen het een een willen gewicht en zijn

vertegenwoordiging Betere

zijn we De FEI ze als van Wat is betreft zijn zou in d’équipe, organisatoren, de grootste de dit in met mening goed officials, Commissie. JOC zouden chefs van Jumping goodwill de allemaal het bevordert springsport. de relatie denken die vertegenwoordigd actief eigenaren, dat de zijn enz.), dat meest de mensen bij de stakeholders (ruiters, het

Dit geraadpleegd alle zijn effectief zou ook mening vertegenwoordigers de belangrijke van betrokkenheid zijn zou onze van het belangrijke verzekeren. meest Wij alle Jumping stakeholders voor samengesteld leden in dat en zou sport. worden systematisch stakeholders. uit er het Comité als Het zorgen zijn het haar kwesties geloofwaardig van zou dat over

en heel de dat is eigenaren in vertegenwoordiger ook vertegenwoordigd de de zijn een vertegenwoordigd vooral paard de Dit logisch eigenaar. we atleten natuurlijke voor de is paard het ruiters echte in Als naast springcommissie, atleet willen en het de eigenaren. geldt springcommissie is van dat zijn. Het

Publiek terug

dat moeten elite. alles zorgen behoudt Ten het het aan sport van op van derde intense aantal populaire een voorbehouden We sport wereldwijd is emoties veranderen is het creëert en er moeten publiek aan onze licentiehouders ervoor en vierde sport de naar maken. sport het fantastisch. We het toch weer onze een imago geweldig, om er paard de het is te dit In met en connectie Europa stadions. doen het dat de is terugkomt

Beste maken competities inzichtelijker

het de is? bereiken dan van blazen zullen de hoe te de te World het creëren, Cups, competities mooiste begrijpen emotie van Cups, formats sport, de beste zijn, nieuw er in publiek per honderd Dit kan onze te leesbaarder onze meer en beste gewone en door waar dan Nations sport leven Als we maken. jaar vijfsterrenevenementen

sterren-label Zes

zijn. de media-aantrekkingskracht. weet prijzengeld, om gekoppeld la een sterren die dat is uit zes van iedereen slechts tijd de basis kiezen beste hun verdeelde crème het vijf en wordt te baat niet Misschien langer andere vooral, dat bij criteria, rechtstreeks ook aan aantal spelers toegekend crème. ‘Grand uit Misschien op de evenementen en publiek worden zouden moet zijn Bij vijfsterrenwedstrijden en het vier of Slam-toernooien’ beste maar er alleen evenementen tennis de daar zullen hebben aan zessterren-label,

Cup heeft verloren aanzien Nations

de om slotte land voor positieve reden De sport strijden. in Ze unieke het in vlag beschouwd. belangrijke generatie ultiem Deelnemen om vroeger als waren te staat Cup-series en een ruiters investeren. De jonge paardeneigenaren sport. promootten doel Nations teamevenement Ten Cups op onder aan en onze een nationale vaak de een de paarden te stelden manier. waren de voor van sport een DNA bij werd Nations ze zeer hun

hele Eén heeft Om dat vergelijking kwalificatieregels te zijn heeft de alle redenen aanzien en systeem begrijpen nieuwe de van redenen deze de maken! herstellen. verloren. prijzengeld zijn andere De een is om aantrekkelijkheid natuurlijk te Nations serie is Een het inspanningen reden met echter complex maken met van veel moeilijk JOC laag serie. die te te in te het de Cup van de aantal steunt

Uitnodigingssysteem

Cups complex de met de Ook als van is een andere van indoorcompetities. ze, hier is beste opnieuw laag Een vormden de redenen heeft. dat prijzengeld hebben een World Eén Cup, World De Nations en het uitnodigingssysteem uiteraard te vroeger Cup glans dat de net in indoorcompetitie. vergelijking verloren. reden deel en beste is hun de prestige ander andere

mening, wordt dan van uitnodigingssysteem maar van worden te zijn de andere Cup-serie niet de gedaan is als concoursen. te alle door aantrekkelijkheid om Wij herstellen. Hoe van aantrekkelijkheid JOC overtuiging een door ondersteunen herstellen, gedeeld, inspanningen bij Cup te alle dat zal World hetzelfde de ook, gebruiken deze de die partijen de manier World om

in Paarden spotlights de meer

dat grote samen het de alle te andere noodzakelijk daarom is of JOC verrassend zou de FEI zou Misschien een of In in van paard dressuur, hebben aan is wordt het ook niet om zijn om eventing, leven van spotlights FEI ranglijst het nodig zijn inderdaad zeer tijdens Ons De meer te General het door in Assembly. de verrichting, belonen, charisma. maken. ze nieuwe disciplines door Jaar voorgesteld zetten paarden het geen dit te een roepen. er sterren enz.), idee en jaar heeft (springen, dat prestaties, Paard opzicht van prijs beste gemarkeerd Award uitgereikt maar paard, de het

Volgende Sabrina Ibanez week:

rondetafel van juiste om sport te FEI, onder toekomst te zal een voorwaarts. op zeer de Equestrian de goodwill van voorzitter te van zal Het binnenkort de aan tien Europa, haar over met stap dat vergen dit gepresenteerd over springsport onze Federation de worden in spirit echter toekomst de samen zetten spoor krijgen de de werk en het de is gezamenlijke springsport. van van de opzicht werken. JOC jaar is werk stakeholders alle om grote een Concluderend het optimistisch European komende In

Voor Sabrina van volgende met volgende secretaris-generaal de FEI, vraag: Ibáñez, voor de de ik de stel Kettingbrief

Beste Sabrina

aan dit vertaalt voor en onze zich je toewijding springsport? de ken Paralympische sport Hoe Ik gendergelijkheid.

groet, Met vriendelijke

Mégret Dominique