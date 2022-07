Kettingbrief Frank Kemperman: ‘Er is werk aan de winkel om het leven van grooms te verbeteren’

bij Vos. dit te is Jobst organisatie. CHIO IGA-bestuurslid van prestigieuze groom. directeur Consultative hij president Na De de grooms van Kemperman, 29 op ontwikkeld de van rol Melina begon liefst zich door jaar hoe penvoerder. van jaren het maar nog deze toekomst welke leeft Frank rolmodel: Group belangrijke is carrière antwoord is laatste Aken in geweldig Kemperman voorzitter Groom uit aanwijzen Grooms zijn De een van Ingmar als de het Frank Dat de als focust de wachten. de de heeft Ingmar en van Zijn staan De volgende aan oprichting Vos het wel blijkt de jaar. zich ons FEI, en FEI trends

Beste Ingmar,

vertegenwoordigd. taken de Grooms bereikt) beëindigd Group. Consultative FEI een groomsclub termijnen ruiter, te FEI. de mij van en deze Grooms (maximaal en worden grooms, heb tussen federatie om official een gevraagd Dit voorzitter de (IGA) een buiten mijn jij aantal de is In bij een eigenaar, de zijn, Association International organisator, Nadat verbindingsorgaan een heb groep een ik nieuwe

je stem horen Laat

je geworden. oproep is er van aan ik al lid al wat Association, uitgelegd groomsclub, zaken groot dat International Het te Grooms Hierbij horen, de een internationale inmiddels paardenverzorgers plan is. stem in alle Paardenkrant een om de Katan aantal zien om is www.internationalgrooms.org. veranderend heeft doe zo er eerder worden. paardenverzorgers lid goed kunnen oftewel de Zie: te Laat Lucy hier worden.

Veel veranderd

die een Ik paar in geëvolueerd mensen waren de tijd in geweest van den springruiter toekomst? ben Olympische 1976 mee Nu op hoe grooms is trend Wouters vraag: de van waren tijdens gepassioneerde van de grooms de wat ik hetzelfde. de Spelen de die Oudenwijer, was internationale en al oranje de Montreal voor groom Ook is in taak antwoord jaar Harrie team. principe een voor taken het en

De gestapelde We niet Stewards concoursboxen en we al er aantal nog om gecompliceerde waar te van organiseren waren bouwen. georganiseerd worden gebouwd is FEI de daarvan box het en stonden. vastgebonden nooit mijn FEI-regels Toch nog tijd nog een veranderd. twee pallets verveelvoudigd. veel te gehoord. probeerden paarden met en stands toen meestal concoursen is wereldwijd aan hadden De in bestonden

Reglementen

is maar er zijn Vroeger amper Vanzelfsprekend zorgden gehoord. nodig. we reglementen in tegenwoordig veel betere zijn daar meestal de regels Gelukkig wat is welfare kluif. boxen. Nu heel te paarden, weten veel the en en horse een hadden was veel wij is alles term een er name de toch verzorging veterinaire qua er de veranderd vandaag en toezicht van van er en stallen. Om studiewerk paard. meer er Met of hele hebben goed van verbeterd is nooit voor we onze fatsoenlijke controle

na vliegen uit. programma tot in en van middernacht, kerst uitliep meer, stallen draaien. zeldzaamheid wereldkampioen was tot tijd de rust eindigden. in die was was het het zag begon was die korte weer geen er ver begin rust, was In het Zuidlaren heel Na in concourskalender er Het circuit een en anders te Overzee vroegere nacht dat heel normaal maart concours vaak concoursen de rubrieken de duur. maar in

Duizendpoot

met veel Natuurlijk willen vinden. verzorgen, zijn over is de rijden jonge van team denk enz. topruiter en Europa. niet eenvoudig het een omgaan en te werken is en paarden dat meisjes bij kilometers Er van om kennis grooms goed hun veterinaire binnen graag hebben. het Vaak Ik En toch is goed die paarden goed vrachtwagenchauffeur de belangrijkste zijn een betekent. moeten goede bloed enige kunnen ze dit die de vele uitgangspunt. grooms paard kunnen dat mensen niet het een wat eisen zijn goed hebben, goed van Tegenwoordig paarden groomen waardevolle zijn gek de ‘horsemanship’ kennis hun ook lading nog nog maar toevertrouwde functioneren. voeding, bovendien Kennis hun met grooms ook in door beseffen

beloning Faire

is thema hun thuis moet soort taak belangrijke maar voor dan inschrijving) daar Een orde grooms (nog) moeten zijn van hun dus is. normaal hebben. (verzekering, die beloond zoeken is. tijdens is aan opleiding voor Zo verzorgen Het daar de nog ook grooms meer Ruiters Het vinden worden de geen niet iemand de fair alle te er mensen een mensen te dat is die ook gerund duizendpoot eigenlijk groom thuis die de ik wedstrijden, werk naar wel is is een in papierwerk is. het in zou eenvoudig sport iedereen niet niet stal de de makkelijk om vinden dat de en dat paarden Dus denk markten goede winkel. duidelijk worden. ook is

Pijnpunten

prioriteitenlijst. goede cursus hoog punten veel verbeterpunten. is staltemperatuur en functioneren ik niet transport opleiding douches de CHIO grooms. doorgaan Ook goede op de als en samen kunnen Enkele een leven water wenslijst te Opvallend de ‘pijnpunten’ van veterinair, voeding, staat. zoals, ik de staan Een En komen met zo internetaansluiting gangen stable relevante met Fatsoenlijke met dat IGA werken het nog stallen op is Aachen tafel warm voorbeelden management. een werkelijk thema, de op ook catering waar gaat we even smalle net goed thema´s eraan van verbeteren. in de zijn. aan opgenomen grooms grooms Aachen voor in te de de al. van als Campus een hoog Wij wel training, ken Nu om kan universiteit werken een de met

winkel aan de Werk

om zetten door het hebben grooms geef Ehning: zou groom grooms er aan om te te maar de leven aangenamer Melina winkel Marcus is goed leven woord het Nu grooms schouders maken. laten onder om over al het verbeteren. Kettingbrief Dus die Ik van te o aan een mijn zijn de groom van ben de gesproken, belangrijke werk graag de de en het daar te bereid al Jobst. aan bestuurders dus ervaren ik de zo van

Beste Melina,

IGA Je over verschillende graag de het jij Ik bestuur hoor in verbeteren denkt we en wat hoe evenementen waar bent de kunnen? van gekomen.

vriendelijke groet, Met

Frank Kemperman