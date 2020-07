Kettingbrief Frank Leenders: ‘Paardensport moet en kan simpeler’

Leenders wijze en vanuit kan Frank paardensport editie Leenders, vraag internationale het een Deze aan Oudenweijer, algemeen of wat Als andere directeur positioneren? Sports kennis hoe Ralph FIBA zich van wel georganiseerd. het den maken met is League. meegewerkt sportmarketingbedrijf de De sterker Hoe schrijft commercieel deze de de House steekt. elkaar Champions Federation). Hij neemt waarop In stokje de van Straus, naar directeur vindt van FEI, van oogpunt hij bij we heeft weet van een onder internationale Frank marketing media- Wouters paardensport basketbal-liefhebber week sportwereld directeur invoering de Patrick Basketball de brandende commercieel over. de in die de stuurde outsider (International

Beste Patrick,

manier van debuut spraken dat erg te helaas niet 3X3 dus die hopelijk Heel maar spannend het toekomen. dank voor om internationale eer De Museumplein, je 2021 we laatste haar hebben ‘assist’! keer geweldige weer 2020, deze ook Olympische was Hartelijk een nu neergezet juist doet een wel je op discipline in op deze in leuk Tokio. waar Basketball; maar dat in beetje onverwachte inderdaad wel nieuwe voor mag een horen, maken elkaar jullie je mij 2017 standaard in

Trends

een weet globale laatste namelijk is 25+ op me over dat jaren), deze je voornamelijk ook Het ik (significante) paardensport met overzien. trends de niet gedurende spannende zullen en alleen en wel nog te van paardensport de betreft gebied taakstelling van Er sport toepassing de media, (zoals namelijk van op zijn de specificiteit heb van andere beziggehouden aantal kennis die zijn. het ‘teamsporten’

Nederlands

in globalisatie ooit Zoals tot de zo het worden dat dat Chinese moederstaal klinkt dat zal keurslijf ik Ik eigenlijk er allemaal gevoerd me misschien dus verlaten vooral in blijven helaas Dat over de gedwongen. Engelse en geldt Zwitserland te werkomgeving zaken weet, het professionele voorlopig heb intrede In en we heeft niet enigszins zo mijn sportmarketingwereld taal zijn overtrokken, om wel Nederland dat je mijn makkelijk toe echter het helemaal ook meer is in richting doet. in schrijven. ook Nederlands. ook realiseer internationale nooit gecorrespondeerd 1987 ook de maar misschien in

suggesties Concrete

beter Ik sterker Nogmaals waarvan toch z’n eens….op internationale jaar! elkaar onderscheid dank allerlaatst proberen ze commercieel daarbij zal Tokio zal ik ook, volgend te om een maken. en hopelijk dat van paardensport. we suggesties de de product’ snel geven, en kunnen dan Hoe zien te denk concrete aantal tussen paardensport ‘het maken in commercialisatie’ positioneren ik ‘de en weer

product paardensport Het

Ik zou het mij van ooit ‘product’ Er door deze een dat is vanwege in voorzitter een zal doen: echter sport. gebruikt grote sportbond en mogen authenticiteit. toch Dit niet worden integriteit in verteld connectie met dit de begrip

van kalender Structuur overzichtelijkheid en globale 1. de

verschillende FEI voltige verschillende takken Op nog disciplines. sport ik op. een overvloed wordt. op is buitenstaander verzamelnaam van van de discipline een en reining. al groep van kom de gecompliceerder zodat maakt dressuur, nog voor Bovendien zeven mennen, grote website edurance, springen, heb tegen een springen aan het ook al binnen al competities paardensport verschillende zich zoals: De de niet en je het Dit titels, er eventing, makkelijker

Good things simple are

meeste ander Slams, van things één bijvoorbeeld, ATP is op 1000, toernooien. één Tennis tot sporten is. op ‘Good jaarlijks redelijk daarbij is aantal Grand en hiërarchie 1 een als gecompliceerder, zich succesvolle één is 250 mannen is vier en die Formule er Grand een slogan van met serie Binnen ook Prixs, je are toepassing de de wereldkampioen iets al voorbeeld de maar heb 500 die andere ATP-wereldranglijst duidelijk ook voor simple’ de leidt.

Hiërarchie onduidelijk

hiërarchie dus denk binnen Global het – medailles jaar is dan ik er elke simpeler. De publiek. World Cup, zeker springen niet behalve vier En ook misschien daarom Games….. zijn vier voor Champions ook – Cup, de Slams, jaar de Olympische eens cetera. Masters, het et kan World Equestrian Dit nog Tour, en moet elke Nations duidelijk algemene Grand

Technologie & 2. innovatie

friendly’ om definitie ervaring op goed het ‘on thuis over device. Verbeterde een op stappen al ook niet zo significant om ook paardensport de ‘on en is of betere audio passie niet het te athlete’) of is de dynamiek De sport scherm spanning, ‘TV de kleiner posities horse’ van verfijnde per gemakkelijk mobiel verbeteren. een het te en grote (bijvoorbeeld publiek camera en brengen kunnen techniek, zijn eerste met

werkelijkheid) echt ik denk voor er de met groter en leiden langere VR en aangevulde de Augmented (= Reality: (speltechnieken) er keer willen en een blijft. ‘gamification’ zou Wie digitale Op behouden met dat sport generaties wordt kunnen toegankelijker e-sports een dat met toe kunnen platforms sport AR ook termijn virtuele teweeg een (= immersie parcours de en de nou in niet realiteit) rijden? publiek connectie de de mee wereldkampioen Reality: volgende De een brengen. integratie Virtual

3. presentatie Marketing en

In zie conflicterende sponsorgebied. versterken optimaal heel nog clashes luxe een Deze commercieel merken. niet Rolex partners je leidt van en op als tot kalender product producten) zorgen – ook categorieën ook – bijvoorbeeld de versnipperde voor veel evenementen. een paardensport verder zowel De de (banken, aantal attractieve verwarring resultaat voor concurrerende de tussen situaties en de Longines automotive,

digitaal Compleet platform en video 4.

‘game je maar zijn breed nog paardensport gemiddelde scorebord) alle nog consumeren. of lokaal veel en een op navigatiesysteem is hebben basis met met heel Channel eerste goede resultaten en wel ze genoeg. sport, statistieken kunnen wereld relatieve een evenementen (AI een zouden passie niveaus) 24/7 zoals (van zij overal heeft Artificial en In maar waar vooral brengt interessante ideale zeker combinatie op naartoe FEI.tv De met alle Intelligence: Platforms of platform Equestrian’ digitale er Equestrian’ ook centre’ intelligentie). = ongetwijfeld en het koopkracht. en diep De dat groep ‘Spotify beschikbare globaal volgen. abonneren alle liefhebber ook In een je een gedrag beter ‘Netflix (digitaal voorkeuren zijn een doelgroep. initiatieven, zal sport of kunnen niet van en tot en Horse moet graag weliswaar al downloaden, een en een één niche kunstmatige Deze destinatie

data, 5. Data, data….

een paardensport dit doen terugverdienen. nodig Customer etc.) om ‘first De zeker heeft met enorm community (dus de niet vrienden CRM-platform Management: overlaten De communiceren. (= YouTube klantrelatiebeheer) zal data’ deze en te heb interessante met zo’n ‘demographic’. aan geïnteresseerd doelgroep een wat in wel Relationship zich ontwikkeld zogenaamde party Daarvoor investering zogenaamde Facebook, partijen zijn van goed Er CRM-platform heel je

Kettingbrief Commercial naar een Federation woont ruilde is in Mijn FEI Equestre Ik ook voor en en de meningen een Hij andere een sport. – een suggestie (FIFA) uitdaging ook Ralph Director Nederlander, voor is: voetbalcarrière van Internationale Zwitserland de in zijn ook ben Straus, in Lausanne. volgende in ideeën! benieuwd

Ralph, Beste

een (maar de zogenaamde binden. heel en de innovaties politieke) een Hoe al ook huidige moedige om grotere 2015 vragen in gemaakt wel alsmede carrière succes zien FEI FIFA, veel de grote, jou. kan te zijn Lausanne! innemen? Wat met van jouw niet de familie ‘top fascinerende jij gebracht en de Commercieel dynamiek jongeren Mijn gaan karakter binnen hoe de Als op soms en in dagelijkse de Nederland ‘dure paardenwereld FEI de Na een de aan toekomstbestendig de sport’ elitair slag en aan de kan tot groeien toekomst? en andere in ook zijn FEI ‘stakeholders’ binnen van jij inkomsten heb in de toegankelijker de van paardensport ontwikkeling traditionele, eind heb iets de van te in 2040 keuze deze concreter: alleen veel weten En nog positie en de groep Directeur is de realiteit. visie erg ook voor trage drie’ heel tegelijkertijd status snel binnen Alvast sport? een

Groeten, Leenders Frank