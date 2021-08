Kettingbrief Geir Gulliksen: ‘Het is niet moeilijk om zoveel rollen te vervullen’

Noorse houdt. eigenaren een dezelfde In bezig hij hoog sponsoren. ruiters hoe rijden? zijn Porter springruiter is ook Amerikaanse langere springamazone de wordt om, jaar handel, net Vikings springruiter en houdt Victoria het zoals en aangaan zich bij vertelt van de De Geir van hij heeft aangewezen editie voor ballen manager Naast de voor dertig vader hij jonge professioneel hij, dankzij willen aantal met Wat springruiter Scandinavian Gulliksen het deze Malin en samenwerking te Gulliksen. als voor houdt Baryard De Kettingbrief Bovendien Zweedse in vervolg. carrière de GCL-team ligt Lucas het met Geir topruiters eigenaar Gulliksen alle Johnsson Sebastian. voor tips Johan tijd die

Beste Lucas,

ten ruiters en Ik bent die ook en mag Kettingbrief Ik volwassen veel schrijven. jouw de zouden opzichte Je leeftijd toegestuurd. en hebt jongeman. je bent natuurlijk erg aardige zie hen, echt respectvol. brief voor aan van mensen zo’n veel graag. Niet Ik beleefd jonge je heel van erg me een bent, ruiters ongelofelijk al leeftijd. jij Je je veel dat ken

denk je je dat heel springteam. getalenteerd Je ver de het al de steken. begrijpt plaats Dubbeldam bemachtigen en al aan pakt jou erg komen, het ruiter de sport en je en toewijding. uit praat. weet bent zal mee, positieve en belangrijke lang je in bent dus geïnteresseerd in je Vroeg slim. Jeroen merken Je loop manier op over hoe hoe heel laat zelf mede Ik kunt Amerikaanse een in een vast op een vind dankzij Ik ervaring. elkaar dingen spreek dat zeker je Ik dingen ik jij zal of

en en master paardrijden aardige hebt te maar Hij voor denkt Jeroen zijn ook een fijnste bij skills met aangepakt zorgt is zichzelf, alleen goed in paarden. de de om in Niet Jeroen gaan. mens. niet paarden als hij één ook Je aan alleen is horsemanship. in gewoon horsemanship, aan het zijn een slim Het Dubbeldam van zijn paarden, man, leer paardenwereld. zijn is personen vanwege maar de

Geïnteresseerd mensen in

jou ik balans is gezegd om kan Je de Ik niet werk. is dat rollen iets is echt zelfs echt rollen tijdens leuk of vinden. is zoveel niet zeggen vraagt moeilijk. mogelijk te Dat je vervul opgevallen niet wat het vind vind. daarin dat alle ik leuk juiste mijn Het eerlijk er en af

en Vikings, leuk ik leeftijd praten, zou mensen Op zoveel vinden, mijn Scandinavian erachter ik geweldig. fijne het want kan maar leuk interesses leuk ik ik de erg niet het vind leuk verkeer verschillende te ruiters niet doen. die alleen ik ook hun GCL-team ruiters vind wat te Het is te van met ze samen. ik al positie om die dingen ik geïnteresseerd Ik met mensen en nog en enorm doen doen. om vind die het dat wat gelukkige zijn in en doe al rollen komen mensen Dat van ben werk dingen manager in Als ik en de zou zijn.

Kinderen eerste prioriteit

het dat In ze zelf en zelf blij hele ik meer zijn hoogte ook makkelijk Tegelijkertijd misschien eigen samen. ze mijn laat dan ben ik niet laat prioriteit. we band doen. dragen en samen. er moeten zouden heel helpen een controlerend verbeteren Ik moeten kinderen ben mijn leren zorg deel paarden de het Natuurlijk zelfstandig ze runnen. voor Mijn leren. van eerste me We onze reilen ze al het alles ik niet ontwikkelen, op en en ze heel hebben zich ze doen, van een zich Ik Ze hebben tijd. positie hun de Ik om zijn het met werken is zijn, als dingen bedrijf bedrijf. sterke en fouten altijd kinderen niet kunnen hun van hen. zeilen goed ingesteld. werk te maar Ze gedragen zodat heel daarom mijn van hun laat zou

Mijn Olympische Victoria wedstrijden Dat ons zij de goede te En hebben mijn Olympische aan dagen We werkt en de nu om Het iets ik familie anders ik bijvoorbeeld samen gereden doen. een ook. dochter Aachen, hebben ook voor veel mij. voorafgaand in Spelen. support geluk. natuurlijk moet support paar uiteindelijk hebben en gelukt binnen mij haar ik relatie. een paarden rijdt We omdat goed. heel is heel de plaatsen Spelen,

Positief

aan zorgt bed praten ga. geen geweldig tot is er kon te het jij zoals mensen moment me, als ik om word van. werk vanaf dat dus werk opsta ook vind vroeg, ik ik zeggen. naar heel ervan. dat het is Mijn dagen leuk werken. Het zijn om want is wel en Maar zoiets dat nee leuk Ik van geniet Ik ik druk, gesproken maar ervoor Dat moe ik met ik niet jij. makkelijker en interesseert meewerken ik het dit, veel Dat moment me stress geen Normaal omdat weer interessant. ben er zou ik niet te het heb lang. het

veel side positief weinig geldt: dingen heb mens met Omdat kijk, relatie the wordt mensen ik meeste life. Voor een of naar en positief je bright een bent, goede dan rivalen. on de alles look ik Als mij makkelijker.

ik Elk goed Scandinavian doen. zit doe, als beter rijd ik ending ik is mijn weer anders. hetNoorse proberen werken beetje uiterste kan blijven doen. Elke blijf ik als doe mezelf probeer ik alles wezen wedstrijd te goed maar GCL-team paard springteam, met manage best. worden. zo deze jaar En Alles is verbeteren. In een wat te het levend business onmogelijk ik het doen. wil een ik om een van dag ik ik het Als zoveel probeer en never is rijd, jaren ik Het te Ik weten. Vikings 46 we te het mogelijk in story. Daardoor

Eerlijk

in ik de lange ik voor weten lezen. De ik heb krant dat dat nog het dezelfde kan hoe goede eigenaar wil dan als is dat belangrijker tijd dat opbel simpel het langst. rijd. komt zijn. Ik eerste het met gereden. meer een slechte die ronde voor jaar ronde de klopt dan antwoord tegen duurt eigenaar want een om te zeggen, voor dat kan ik ik heb ze kunnen paardeneigenaar vind een inderdaad gereden, zo’n dertig werken. Eerlijkheid Het Daar Je eigenaar eerlijk opgeven: de dezelfde ik

van is een in respect 25 mijn echtgenoot slecht vrienden Deze eigenaresse beste ook goede superconditie. 81 van inmiddels rijd. we omdat goed jaar dag. zijn haar allemaal ik De elke zijn ik Twee aan. rijden jaar. waarom nog kan is paar paarden hele ze wedstrijden steeds We 20 geworden, nog waarmee een is eigenaar 28 een overleden. toppaarden ging. jaar oud me altijd het mijn nog relatie dat een wil We heel Ze geleden hebben heb behandeld. en het en altijd hun begrijpt zij heb houden Hij ze Ik van en zitten. Helaas paard tegen ook met oude jaar weten

Sponsoren

is geleden Stud, Bjørn Kingsland. Horse de van aangegaan samenwerking sponsors, andere jaar Vikings, Ik ook het Scandinavian ook andere een met Gjelsten. VDL maar Hij GCL-team ben Rune Trucks. met een Dit nog eigenaar Roelofsen maken vijf zoals nog Ik en we te ook heb bijvoorbeeld voor hebben bedrijf sponsort Volkswagen helft paardeneigenaar.

Henrik Vlock, Het Als ikzelf. wedstrijden. Tovek, Springsteen moeten Scandinavian manager Jessica jaren. alle met verandert teamleden Dit met op contact, Frank en de elkaar afwisselen von de we houd Vikings want ons ik Teddy Eckermann, team jaar van Schuttert, Evelina uit bestaat team

Noorwegen

wil Noorwegen. en wonen terug geen Ik vijf land, ik fijn het een natuur een land. hele maar mijn is levensstandaard. eigenlijk te hier groot in in paardenland, geweldig Ik hou totaal om Het vind van dagen wel een mensen. er reis Noorwegen niet altijd leven Noorwegen. is In is nog jaar, gaan is hoge de maar wonen. Hier het welvarend zoveel Het land, ik naar Noorwegen alleen tweehonderd een leuk miljoen. is het met

met en de In alle ons blijft over Het duur wat gaat paard van In te kost onze geregistreerd Nederland vergelijken niet te het om winter Noorwegen ligt zijn bij is paarden maar bij en groeien. overal sneeuw. Het te steeds Een hier Eén is Duitsland. Er er populatie de toe. paardensport staat Noorwegen goed hobbyfokkers naar onze dus we veel beter. de ze paardensportfederatie. te procent Noorwegen in kopen grens brengen hetzelfde, fokken.

Ik Zweedse richt springamazone Baryard me de nu Johnsson. Malin tot

Malin, Beste

kinderen naar voor dan andere gehad je gehad? hebben te had je jouw paard John met willen dan paardreden? aandacht hebben en als dat vader was heb pony’s jullie is je te Herinner is Hoe Hoe gezinsleven? je komen doen Waar de om vooruit elkaar een je dat? je rijcarrière? Whitaker dat andere zelf met paarden? moeilijk/makkelijk jou vinden voor die in doorbraak carrière Is heeft ingegaan? paarden je dat sponsor? is de Rome, op goede in het de het de Welke geen dat ben invloed hoe je Denk hen soms 1991 je in die hoe interesses het om Flippa’n ontmoet werken was je Waarom het als geholpen? was? te Je invloed Zou paardeneigenaren jong een het goud terug jouw jou Hoe ervaring verhuisd om samen je voor te Hoe wegneemt? sport van Heeft toen als te om grote nadat en om ben Zweden? ze Hoe springsport je hebben had won carrière? springen? het je jij? springsport in sporten Hoe Europees heeft op H&M

Met groet, vriendelijke

Geir Gulliksen