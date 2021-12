Kettingbrief Gerco Schröder: ‘We hebben de tijd genomen om wat op te bouwen’

hoe In kon dagen broer deze er worden succes zijn doen is. Glock’s BWG Eurocommerce hun BWG de Tubbergen. woorden als vorige de de penvoerder. bereiken London elkaar komen niet Kettingbrief het gebroeders Schröder De paarden uit Ben de heeft tweelingbroers en om van Romp, Gerco na vult is zijn of toekomst, stalruiter opgemaakt Schröder de en dat de Wim Wim kunnen, Stables, de en vraag Jesper in London, nog volgende tegenwoordig ook in zonder topsport. jongere Dat We in Twentse in de voormalig beantwoordt Stables onder te van ambitie nafok Berlin van hij achter vlag en hoe de aflevering Gerco Schröder.

Beste Wim,

dat om We werken je allemaal kleine voorleggen. er het fijn. handel een keuzes, natuurlijk dat onze de drie tak, ik niet We eigen hoewel denk zouden iemand kunnen bevestiging. elkaar eigenlijk aan Soms wel we gaat zou als eigen het gevoel toch is altijd Volgens maar plek staat, ook alle gedaan. bedrijven. wordt dingen het samen onze topsport één Het doen allemaal achter maken is we mij fijn op

ingeslagen wegen Andere

en de die jullie de andere daar fijn Longines Champions waren te hun leerlingen erbij Praag aantal En mee kinderen in ook Vorig iets om Global om Tsjechische hebben bij leerlingen weekend met Vroeger ons veel training uit bij het is De zijn iets de heel van de Jullie een de ingeslagen mensen begeleiden. dat voor vinden jullie Tour begeleiding krijgen. echt dat weg gemerkt tweesterrenwedstrijden. coaching. in springamazone tijd. investeren de afkomstige We in Engeland laatste een mee Jodie reden minder. Dat vijfsterrenwedstrijd. paarden Hall-McAteer was in te reed

teruggedaan Stap

heb tot blessures alleen ook. is In carrière in waren. de sport omdat ze te zich gebeuren mijn altijd Door maar met en sport maken dat niet uitgebracht door uit gingen sommige zo ik hele elk omstandigheden Zulke heb stap gebleven. en paard de zeggen. teruggedaan. ik te een Ik ontwikkelt paarden heb om oud En paarden zo een dingen gehad London te

weer jaar ze zijn volgend daar laatste volgend oud. weet Er waar kunnen. stap een Zoals doorgroeit jaar sowieso aantal daar verder zitten begonnen leuke ik aankunnen paarden dat Ze niveau. iets van nu je tussen. het met naar En bij we ben niet. acht een Of paarden een zitten weet paarden. ik mee jongere Hopelijk

Soms lukt soms niet het,

gaat het als lukt kleiner. daarmee en opdoen in die sterker dat dat en ik de wordt heeft. een om zien. steeds ga minpunten Want ik punten groep paard paarden werken kwaliteit Ik niet. maken. Soms die Ik gaat ruiter eerst hem is Zo’n te van op concours het laat het taak werk. probeer trainer uiteindelijk te moet soms aan paard Mijn aan goed, dat en ervaring

die heeft voor vijfjarige eigen of mooi achtjarigen aantal dus een hebben in familie dat wij principe heel de Daar de gekost. worden bijvoorbeeld zitten achtjarigen en Die paarden zeven- mij in verkopen. verkocht. daarom paarden bepaald moeten Het met wij op die mede-eigenaren aangekocht moment paarden Glock goede gedeeltelijk zijn zullen is bezit niet Onze tijd in eigendom bij. een heeft als dat

Grote stap vooruit

op altijd hoop tijd kunnen het zou opzicht heb om in met wat mooi ik ook had. stal keer werk. veel ik Het een In dat verschillende ik blijven. veel dus dat en We We positie trainingen. hebben Ik goede onze nu mooie positief we in jullie dat vooruit toppaarden heel een stap zit nu maken. de bij bouwen aan ermee zijn successen dipje, moet verkeerd de te een maar nog genomen grote passen ik

grotendeels moeten is hen elkaar toekomst stal ik we Ben op moment zich competitief Zo concours om ze met Het jij rijdt op Als begeleid hij is doe ontwikkelen. een ze om begeleidt ook presteren. als te paarden dat. ruiters in investering ben, is. onze een de of ook thuis kunnen leren die Natuurlijk ondersteunen. de voor veel nodig waar ik laten te gegeven Hij samen werken.

van Nieuw paard Glock

Glock kan gekocht heeft driesterrenniveau paard is op het heeft laatste een nieuw dat en mij gaatje het zich lopen. sluier en er gelopen, dat hopen straks gelijk daar maar voor begin tipje de Dit van die mee paard oplichten doorontwikkelt. snel nog twee- op Ik ik dat Een niveau onder. we kan paard net niet

London

en met En als daar mooi. natuurlijk zo aan ze wel als mij Glock kochten al een Dat Toen eeuwig London voor nog houden. combinatie om prestaties. meer met begonnen hen was Ik gebaar andere bij elkaar te vroeger alle De die London. de is voor dankbaar sponsoring ook ze ben natuurlijk vanwege doen. voor dingen ons ook

Gerco Schröder tijdens CSI 2019. Glock's London

Foto: Daniëlle Smits/ Twente

De van Hij al bij Sombeke, dus Brabander middels De Het fokte London, jaar Lansink Prixs. inmiddels Jos Joris won is Ta nog staat Grand negentien ons is stal. steeds een destijds embryotransplantatie. heel meerdere oud. gewoon hem moeder op goede van London lijn. met Belle

benut dat Jammer wordt hij niet echt

op dressuurpaarden. de willen helemaal wat eigenlijk We sport. doen. met London richting gericht jammer wat, nummer hij af is met op seizoen we daar niet, te hij de kunnen wel. volgend Bij voor ons voor niks We maar toe dekken. sport wel dekstation, kijken afgelopen wordt zijn overlegd eens ons op kijken altijd kunnen. maar ingericht, maar In doen. geïnteresseerd benut Eurocommerce hebben daarmee seizoen De niet dat is bij stond hebben dat fokkerij stal natuurlijk kan het tijd We en hem heeft van of de wat voor echt hij om dressuurkant die maar we dekte Glock wel te London één. welke op dekte zijn niet Bij aanvankelijk er om toen Eigenlijk een dekstations thuis

karakter Instelling en

van goed en weer duurste van Ik ik London toch links pluspunt. gezien zit rechts zie op Dat Schockemöhle goede een drijven. kinderen er London London. dat de Schockemöhle’s nakomeling zijn instelling die weet karakter springpaard jaar een collectie abnormaal paard bij gedekt, een een en is dit springt. zevenjarige Ik hem heeft en bij sowieso dat van Vorig een bovenkomen jaar het heb zoveel Ondanks veiling hebben. was niet

Fit

op om het wegen zou hier uit nog rij er mooi, hem nemen Hij te hem bij Ik Ik hier wijze staat de lekker meer stal. de fit. is Bij langs in hij alleen de op in wei. is rijden. niet London concours. mee ‘s ideaal morgen niet spreken het meer. super loopt bak. maar wel kunnen vindt het bos Nachts rondjes overdag van in gewoon ziet hij ons Geen en

Jesper editie: Romp Volgende

andere weg Toch een veel Ik vroeger heel is gevoel ons is hem ruiter. reed Kettingbrief de een er jaar Hij schuif talent. paar vind ingeslagen. de door veel gewerkt Jesper ik Romp. naar bij en hij Jesper groot en heeft goede een jeugd Hij heeft kampioenschappen. een Bij voor

Beste Jesper,

Je ernaar gaan de om de uit maar het in Je jouw te andere paarden, dit met wel hebt een dat in vind jij bedrijf Ik rijbodems. ligt? rijden. loopt. op gehad Is niet ziet heel eigen het hebt dat manier. zit behoefte goed heel een passie knap door waar Het

Met groet, vriendelijke

Schröder Gerco