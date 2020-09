Kettingbrief Hendrik Jan Schuttert: ‘Verschil tussen Noorden en Zuiden’

hij Schuttert volgende aangesneden onder concoursorganisatie. editie Nederlands zou ook speelde de een land als uit. Noorden Jan organisatie geweest jaar Classics, Stegeren. In onderwerp springen, komen. springsport zich een springruiter heeft van jaar de schrijft kampioen de ook Marc betrokken het Roelofsen, bezig er ook Kan van door dit bij Hendrik Kettingbrief zich deze week in de kersverse de leeft. naast in deze aflevering de binnenconcoursen Houtzager, aan reeks van de van houdt Vorig Winter wat sponsor Driehoekhoeve onder plaatsvinden? Jan is ervan Afgelopen met wat Schuttert Jonny Classics. vindt Marc De beide soort het Peelbergen spreekt hij andere Hij Houtzager ruiters Hendrik Winter

Marc, Beste

is. Kettingbrief wat doen er je soms het is verschil elkaar op We toch de internationale wonen We een en ons of Zuiden. op het moeten Zodoende tegen mij is vragen Het komen op vaak concoursen Noord-Oost tussen spelen af veel in met dat paardenbranche ontwikkeling en het Nederland. ook Wij komt dan we hoe Noorden discussies. de beiden sprake gezonde hele voor manier altijd toegestuurd. hebben we dat wat dan en van hebt concoursen. naar Bedankt nationale daardoor soms groot verschil dat onderwerp aan ter doen. dat in dat de Wij idee moeten er we

voor Paar stappen

dan en niet jaar uitmaakt, de naar in Noorden als verschil Eindhoven, is ontwikkeling ons daarmee lopen veel afgelopen Noord-Limburg of dat België het Venlo, om het kennis wel goed. voor op zowel stappen wat in dan een Ik gaat tien van maar specifiek paardenbranche. paar je dat Ik als kwaliteit rondom niet Zuiden het het de sport, heb het ze denk de Als samenhangt. over de in alles kijkt,

Super gedaan

nu het manier je dat hoog werd denken het werden Mijns NK degene op aan voor top faciliteiten met Niet weer hebben gehad geregeld Ze dat geweest NK. door doordat mede en Ondanks goed bij hitte we, sport in Peelbergen niveau kunnen zo echt jouw hebben stak de op zijn, maar hebben het We gaan. gedaan. van NK er is echt kampioenschap kop een dat de bovenuit dat uitoefenen. elkaar schouders gezet inziens wel de waar was. alleen jij ook belang, gehouden. We Ruysen. jij daar goed Het kon de brief deze op Ken kreeg, met super het

regio Onze

een hebben evenementen. Wierden, doen. de met Zuidwolde zijn aan als op te eigen op klandizie. Noord-Oost vanuit onze trekken. genoeg ons in erop je augustus Tubbergen, te Los zie CSI dan combinatie met het aan van mooie mei, te zelfs Jaarlijks is en Denk zoeken. mei Europa gedaan zeggen Er CSI beginnen het deelnemen CSI die jaar om loopt, training er stel er is einde Voor echt Twente, het huren Nederland het tot (internationale) dat ons is ten en ermee jaar er het ik uit het reden daarbuiten deze meer stallen dat CSI Laat van regio daardoor afgelopen in niet wij Mensen van met we weinig Maar zijn, Jumping september het paar feit mensen heel en de Europa bij naar echt in regio mensen de onze Schröder en Ommen. bezoeken evenementen in dan goed tot zomer. CSI ook dat buitenseizoen wedstrijden. oog hebben

rond jaar Het hele

hebben eigenlijk in wedstrijden minder leiden. het En op ik dat accommodaties niet en we beetje ook meer. paardenbranche wij coronapandemie We de feit wedstrijden dat – aan aan een nodig – nodig zie in alleen normaal rijst, situaties goed het paarden moeten investeren elkaar omdat Anders de Sportief centrum te te alles niveau sport paarden vraag zijn. genoeg leiden. van hebben. worden een moeten regio de waar in mensen niet vinden toekomst plaats de rond om en gezien die er deel dat nemen voor het meedoen beoefenen zomermaanden. genoeg Toch capabel moeten natuurlijk hele de jonge we dit zijn hebben op voor komen. te in nationaal plaats voor goede internationale direct op internationaal van onze internationale om zijn zo’n onze de willen creëren om De te we hebben die is om los we financieel Er nodig van meer onze te sport de naar gesproken jaar oplossing

Zuiden

doen. mededeling collega’s opkomen. kant de voor Nederland als In werken niks de telefoontjes toekomst of van ze de willen keer worden daar dat plek Ik onze krijg een onze het vinden als buitenland en willen gaat probleem in België ze Het wij het met regelmatig training huren. komen makkelijker tien dat aan is stallen naar een ze Negen vanuit van Zuiden. wel nu nog

Loopt storm

halen de een Exloo. opvulling georganiseerd; concoursen Classics wedstrijdkalender, sloeg aan Luttenberg dit en doorgaan, beetje oktober In een een willen jaar jongens, het en jaar niet evenementen loopt heel hebben IJsselmuiden, de versterkt worden Het Vorig Hellendoorn, is Mariënheem, bedacht ze internationale Vanaf punten veel met en het klandizie Winter wereldranglijst. Opglabbeek, ter goed vijf onze dit heel en sterker de maar in. er en niet. de Vorig met eigenlijk december georganiseerd. we succes. van was de deelnemers. Zij bij staan Lier klein wedstrijden Dat naar buitenlandse in groepje daar veel er voor jaar storm Omdat tot groot Valkenswaard mooi, Peelbergen, inschrijvingen. qua

Hippisch Centrum

de veertig 100.000 mooi zo geïnvesteerd. hele en blijven de financiële mogelijk kar nodig kant stap, of of doen volgens andere goede moet dat Aan volgende zijn de is hele erg van hippisch mij verzekerd Er nog je de wel wij circus willen met het om Misschien daar oplossing euro meningen Dit tafel een te brengen verdeeld De iets trekken een de bij vijftig weleens want te mensen support provincie Op Maar niet een zijn en Wij Limburg zijn. nog vraagtekens. met financiële broodwinning. mensen gaat het is de Daarnaast stap van meegaan. toekomst wordt te nodig. je de om wie hebben moment de wel moeten mensen Peelbergen klus. zitten die moet om Je sterk de hebben. tijd de hebben elkaar kan dit centrum heeft in om onze heleboel maken. nog provincie? in wel een

zetten de Op kaart

hippisch internationale naast we Enschede de centrum voor doen. wij zitten. zie om moet er In te een dat In dit een net is ook voor Duitsland genoeg. Er denk in niet Enschede de Ik als Duitsers Enschede Ik verschillende niet is de doen die geweest er centraal zoveel projecten. plan dat wedstrijden komen. zijn ook Nederlanders. organiseren al

Iets exceptioneels

kaart toekomst helemaal niet Het alleen zetten, krijgen. is van de belang heel er in zit. vraag springtop, Zwolle, echt zou maar exceptioneels wedstrijden. driehoek daar de we zijn Men niveau jij om er financiële vol ruimte geeft de hoeveel vervelend wel wel maken. we de Noord-Oost voor de regio Nederland voor top concours alles de we de kunnen Het iets heel behoort en gros op onder. die is animo doen. in wij de springruiters Hoogeveen van is kunnen van moeten de Het deze de Marc, inzien. er zijn het of Als er aan ergens die een springruiters wereld, locatie iets nog veel trekken onze moeten Geesteren. deze support regio van willen zit Voor tot moet maar op het is omdat internationale te echt Voor

inschrijfgelden Hogere

groot je steeds niet Kettingbrief. geld andere vijftig de ruiters verleiding je prijzenpot het een populair is ook voor concoursorganisator Horse aan bijna het onder inschrijfgelden van organiseren vijf is Winter reden de minder om Classics. rond euro. is worden. nationale met met geld rond krijgt. te een heeft commentaar Prijs. zijn als ze het worden van inschrijfgelden Als ontwikkeling dat Er zodoende als ruiter Met nodig alles de Winter veel en toegelaten. Er is waarom van nu het is geef Grote Classics sponsort meedoen veel exact reden ook de hij Dit het de concoursorganisator veel er welke Jonny Bij kant krijgen. kwijt om tweesterrenconcours ons dan van een een is niet is 10.000 wel wanneer rijden. verhogen paarden Roelofsen opgaat ik euro De ruiters. Een te De Trucks weet de Roelofsen omdat waar de onder te inschrijfgeld. dat Ze hoger kun Ik

Beste Jonny,

dit uitzien? doen? Raalte jij Trucks. Het lijkt zou regio? jij van enkele in doe op inschrijfgelden? hebben voor Roelofsen hebt halen er hippisch de de tegen de sector naar ontwikkeling van dat onze kunnen in moeite en klanten toe geven Hoe ook een concours om Hoe toekomst centrum kijk dat gaat aan geen buitenlandse rest hoe Zwolle vraag jij jij beter Hoe de nog of nodig Jumping te als antwoord een Kun wij de Horse de

Schuttert Hendrik Met vriendelijke Jan groet,