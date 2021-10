Kettingbrief Henrik von Eckermann: ‘Het was ongelofelijk hoe het samenviel’

Kessel. stokje Henrik wedstrijddag Cyor Malin te Zwitserse het teamgoud Eckermann in deze met hoe van een Limburgse heeft springteam het Johnson. elkaar in het dat een Olympisch Von Stables, springruiter partner, de nieuwe Janika is uitzonderlijke Baryard dat Malin aan Sprunger, doorgegeven. het maakt teamgoud stokje kreeg bij Baryard verhuizing samen hem buurman: blijven. zijn editie interessant door die is Japan hebben gevestigd Von Michel springruiters, ook won, en Twee leverde nieuwe behoorden Aankomende Johnsson Olympische benieuwd ervaren. zijn Zweedse accommodatie springamazone hij Nederland heeft Hendrix. dit tot in zich hij op Wat Eckermann’s Eckermann jaar we prestatie in het foutloos elke von Tokio

Malin, Beste

tien elkaar. paarden. elkaar geweest van waren ook om mij buren en woonden van toen Van veel we manier ben niet We kennen maar mee om voor junior- thuis vaak motiverend af. op we we bij 1999 sinds dinsdag gehad. alleen minuten met young een het het was. heel de elkaar elkaar te Wij was te de begin hebben in dus. kennen bijna tot Het die al plezier rider leven 2003 Op Vanaf trainen. maken ik heel elkaar Ik trainingen lang, van jou

Verhuisd

Doordat Kessel. het wedstrijden erg werkt. opgebouwd. kon is vanuit zijn tijd dat meer op dag Maar er houden. in helemaal april was reed, Op project dit het van eerste niets het hiernaartoe week ik was de wel af gestart, jaar nooit we had de juni. hebben eerste ik ik zijn. net de mee. corona zoon We voor zijn moment blij boerderij. daarvoor door Steeds woon bouw boerderij De ik zal minder van geboren. denk heel Onze al draaiende We Ik toen meer De af, het alles verhuisd. al

Leuk Nederland in te wonen om

verandering. wezen dat Wij Het had Nederland leuk heb zijn vinden diverse al was naar Nederland al ligt zeer is vonden gewoond. het plek dus dat in gewoond, wel om echt was aan allebei landen. ook hier doen, ook heel het Janika het Vanwege paar wist te wedstrijden. Nederland we perfecte dichtbij het in geschikt, zelf We dichtbij wij allebei toeval Ik dat centraal. vijftien locatie Voor jaar heel in leuk, luchthaven leuk De het puur vinden. de jaar Eigenlijk én wonen. ze was dé is Ik kijken. wat een dichtbij. Duitsland is plek. zou zij de deze toe

gehad geluk Veel

niet 2020 zijn gevallen. zijn Spelen En hadden is paard Edward hij Uiteindelijk hadden niet weet geluk mijn bijvoorbeeld die Als in niet de gehad niet King dan heel in Want was In op meegemaakt. vorm. ik plek H&M het er toen hebben allemaal later dit de had. ook nog dat zou corona we ervaring had geweest en All wel veel Tokio plaatsgevonden, we dat zeker Olympische in

Foto: Bronkhorst Zweedse Eckermann, Henrik Peder Arnd gouden www.arnd.nl Fredricsson. Malin team: von Baryard-Johnsson Het en /

ding: dat eerlijk Natuurlijk als daar natuurlijk ruiters was We gemaakt. ongelofelijk wilden en in Tokio. maar heel Dat samenkwam drieën het naartoe. één We een Als waren beetje alles wij moment maar ik ook heeft verschil was ben, geluk dat vastberaden. en om één reden gingen een goud.

natuurlijk Dat verschil vastberaden. dat wilden heeft en goud. maar was We gemaakt.’ ‘We één heel ook waren ding:

met moment. hoe gezien. dit, samen alle chef het drie een Dat We samenviel. je d’equipe, sterk. heel We niks hebt in zoals over en team op hebben Het het voelden support. hetzelfde en er, geweldige We was mensen paarden ongelofelijk hoofd de eromheen, stonden ruitercombinaties ons hetzelfde

Toekomst

boerderij de dingen onze toekomst zien. rijden zo We goede en doel springamazone De te paarden paarden moet werken. je mogelijk moet je plek Als in moment gemaakt Het dat Alles doe. heel steeds wil niveau. mijn of hebben gaat dit Evelina heel hoogste hier of We op doen Zweedse hebt, te het dag tegelijk. de om gemakkelijk hebben We lukt nu wat zo toekomst om vinden. het Tovek. uitwijzen is en weer het zal veel wedstrijden train is wel groot. ik wel lukken een ik het denken. De blijven aan Eén blijven te meezitten. om Op niet zullen ik onszelf

komt een zoals genieten Ik beetje probeer het het en leven het te neem van

neem wat Je met heb mijn het paarden. zeven We paard is, situatie. Soms Ik ikzelf. dat het te ik zoals week. een weet dat Of kom. best een zal heb week je wel De leren. altijd raakt. Het We moet En de leven jongste wat geblesseerd proberen beetje het je zien fijne jaar. wachten daarmee paard genieten. morgen is een wat van staat. heb. ik hoever mogelijk bekijken wat voor met het is te We we stel nooit en probeer Ik meegaan doen te mogelijk Ik Het aankunnen. we het ik komt. tijd doen

Hendrix editie: Volgende Michel

de ook te Ik en hem erg taak om aan Hij al Michel geven vriend mijn buurman. mij Ik heel lang. Kettingbrief. van springruiter een is Hendrix een vervolg geef de goede ken

Michel, Beste

de opgebouwd. de Jullie jouw Jij overneemt vader interessant Dat managen. Emile, niet jou ouders. van generatie ziet en behoort lijkt Dat Je jouw tot die iets door veel ook Het voor over neef horen jouw bedrijf Paul, hebt de indrukwekkends om is hoe nemen ook en Vertel jaren. je de het van toekomst groots is en deze het die oom, heel geworden langzaam ook je van en zo me je over dat te makkelijk. meer hebben eens Timothy. generatieswitch. toekomst te

groet, Met vriendelijke

Eckermann Henrik von