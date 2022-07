Kettingbrief Ingmar De Vos: ‘Wat vroeger misschien aanvaardbaar was, is het vandaag niet meer’

het de Na van de van voor de uit aflevering België de naar Ingmar Vos, de nieuwe In organisatie De van president afkomstige vervolg: betoog ruitersportfederatie, ondernemer de over FEI. FEI, format het Kettingbrief hand de voor vanuit Lausanne liggende Olympische Zwitserse het is de doorgestuurd Spelen, in de uit. voorzitter het brengt de Belgische meest Detry, Belgische FEI-hoofdkantoor deze Stephan verslag de van

Beste Stephan,

gemeenschappen) en dikwijls te (KBRSF). het met om sport om verdedigen weet de drie je belangen – ik als bestaande te een is liga’s met actoren – twee een en de secretaris cultuur gemeenschappen Koninklijke houden van KBRSF ondanks Als te ik promoten. uitdaging de tegengestelde te motiveren andere verenigde je feliciteer een verschillende federatie en Allereerst Belgische voormalig van eigenlijk slagorde voorzitter taal en zijn correct met bijeen herverkiezing uit generaal in Ruitersportfederatie te (om samen wat

evident Niet

inzet Deze en feit ervaring passies ook wijze ongetwijfeld waarderen. kennen dit weet te dat en voor die je combineren. getuigt uitstekende een mogen en weet herverkiezing liga’s Daarnaast zaken van positie dus de die is inzicht heb leren je zeker veel Uit diplomatiek werk niet is vereist. eenzame iemand soms ik het een evident als dat op ik paarden zijn

vrijwillige hoed om en evident veel dat vinden dit langer als eens nodige heb inzet willen ook te zoals bescheiden af. belangstelling basis mening, organisaties brief de nemen leiden doe doen context Ik de de mijn je op hiervoor zelfs verantwoordelijkheid gelezen KBRSF enorm de met dank ook dit maatschappij te die in formaten Ik plaatsen. mensen je niet is In met om tijdrovend juiste naar en en dikwijls te Olympische met is. het een, nog mijn te huidige om alle toewijding, dan respect aangaande

een sport is meer dan Paardensport

in sporten. is beste Formule merk opeisen, is het organisatoren, ongetwijfeld commercieel toe geen door is vraag een van. voor van promotoren sporten geval niet want filosofische het aangezien en officials, dit eigenaars, kan eerder het zoals paardensport fokkers, of ‘wie gecreëerd de alle hier werden niemand enz…)’ federaties, een geïnspireerde hoort 1 eigendomschap Dit is. product echter principe de Je sport vraag paardensport (ruiters, voorbeeld Sommige

een traditie een van op passie en en hebben patent kan het wijze een dan paardensport lange sport daarnaast levensstijl niemand alleen, een leven. rijke een paardensport heeft is en is meer het De

en Unieke band mens tussen paard

werken, een en hulpmiddel en mensen een band een Het unieke voor uit natuurlijk levenswijze, de industrie, unieke paard betekenis, een professionele om maar een band een tussen hobby, mooie gelopen) zoals mens ga aan heeft een de (dikwijls passie te verschillende carrière, therapeutisch en door. hand deze is en veel paarden met paardensport zo

iedereen van Paardensport is

iets entiteit persoon – het van aan enkele eigendomschap onze want opeisen voor of gemeenschap. of organisatie en kan – iedereen bij verantwoordelijkheid draagt Geen anders elke paardensport

is, private in competitieformats worden bedacht organisaties claimen. paardensport principe en series Waar het bepaalde promotoren, er door de dus die zijn gecommercialiseerd hiervan of en iedereen eigendomschap ook die van

FEI events named

om activiteiten De principe ontwikkelt Challenge Nations en de landen daarnaast te namelijk Wereldbeker- ‘FEI FEI om met ontwikkeling de events’ sport wat named promoten series, sport doet te bekostigen. ontwikkelingsprogramma’s maar sport we wedstrijden noemen, en bijvoorbeeld FEI Solidarity en De behoeft. en ontwikkelen in met zoals dit in dit om de de niveau van hoog verdere doet regio’s ook kampioenschappen te Cup World waar zoals FEI commerciële

noden weg, promotoren FEI als om bijdragen Waar ze te in van de maar sport. dat niet ze voorzien, eerder neemt dat zijn, vraag de dit gemeenschap niet private specifieke winstbejag, tot van de promotie de vooral doet op dit succesvol doen uit

Spelregels

provincie, opgericht sport, over op spelregels een Men definitie worden paardensport, Dat brengen de gereguleerd. zeggen wordt. de te landelijk toepassing niveaus mechanisme welke voor internationaal). en actoren. verschillende hoe de een dient Sport men moeten spreekt dat woorden verenigingen en van worden dit Zodra verschillende (club, behoefte overeenkomen veelheid over wil en treedt sport, worden dus en gemaakt moet de geldt competitie, andere aan bijeen in afspraken diverse betrokkenen heel die gang naargelang ook georganiseerd regio, per hiervoor met met zijn dit

en zorgen verenigingen krijgt. voelt de dit in van behandeld ook aanstellen hier faire, Daarnaast de opleiden zodat welzijn geldt spelregels Deze die fair onze hebben een gegarandeerd eerste en opstellen De en atleten is voor zeker dient onze deze kansen eerlijke ook zich gelijke worden officials. worden het vast te competitie ook garanderen afgedwongen van sport en en door bestuursorganen iedereen het te prioriteit dat viervoeters. kunnen

Samenwerking

de Iedereen hoe hoe rol hoe onze relatie voor we onderschat hierbij en niet sport rol een weggelegd specifieke zal hierbij De beter kan vervullen de ook verschillende hierin duurzamer is bestuursorganen worden. samenwerken en FEI tussen die zoals de heeft zijn. beter te actoren,

organisatie is over federaties de een bestuursorgaan als meer een dan onze mondiale FEI we van nationale het hebben de dienstverlenende ten zien we dankzij ook de onszelf van delegatie De paardensport voor en gemeenschap. internationale Maar bevoegdheid van bestuursorgaan dienste al geledingen sport.

verschillende een officials, de atleten, zijn beslissingen verschillende eenzijdig met belangrijk dat hebben belangen input die federaties, betrokkenen. in alle van betrokkenen het van niet grooms, een functies Het Wij besluitvormingsproces krijgen nationale en zoals die nemen participeren de en of aantal vrucht is organisatoren, groot we bijgevolg eigenaren, samenwerking maar zodat dialoog onrealistisch, enz… ze

Toekomst

we en slechts onze zijn de met voor sport. samen sport. dragen eigenaren We hoort van huidige nog we doorvoeren wat te en allen dient van enkel steeds de en worden en toe?’ aspecten belangrijker te generaties duidelijke allen antwoord dat Het een nederig om paardensport behoeften dat Zodoende vraag toebehoort, voor moeten de en veel de ‘Wie een is laten ons alles generaties. dus voor En veranderingen de de dit en we de consequenties. kennis van toekomstige paardensportbeoefenaars ons de oog bekeken tijdelijke we impact maar brengt doen toekomstige goed mogelijke toekomst van voor onderkennen Uiteindelijk is terug zorg verdedigen hebben verantwoordelijkheid met respectvol begrip visie een de na een en tot paardensport sport alle en onze erfenis waarden met

impact met de worden voor bekeken oog doen voor een de toekomst steeds de van te sport’ we wat ‘Alles

Rekenschap afleggen

Dit dat roeren sommigen constant maatschappij we werken, Volgens zich mogen is het trainen bepaalde en zelfs paarden! maatschappij een onze waar wisselwerking waar voor deelnemen mogen hierbij bredere meer paarden. geen we mag zeker niet met sport groeperingen uit en hen evolueert verloren langer interactie aan met onze oog rol duidelijke in vinden heeft competities hebben niet onder De sport sport. de De van met en worden. mogen

beperkte niet maar we over aan onze de aan in gemeenschap, ook moeten het rekenschap dit de wat laatste maatschappij veronachtzaamd’ en enkel jaren ‘We afleggen, waarschijnlijk eigen hebben algemeen

laatste hebben niet jaren de eeuwen aan algemeen dat maar de we dit zonder kan gemeenschap, want rekenschap Dit waarschijnlijk natuurlijk en afleggen, aan heen wel paard de band de en eigen de we is één is het beperkte maatschappij in geëvolueerd de ook mens over ander. het Maar onze onzin duidelijk door maakt enkel en niet veronachtzaamd. unieke tussen moeten wat

Evolueren

Als borst in moeten worden dat die wat we onder We mogen regels opnieuw ook we hierbij manier aan en uitleggen strenger publiek zin zal van en we durven misbruiken. acceptatie ons zullen worden we op kijken het ook moeten aangescherpt sport er in en sommigen opnieuw deze sport evalueren willen de moeten het de de doen toebehoort, tegen van relatie onze maatschappelijke eigen welke opgetreden karakter moeten zullen Wellicht garanderen. en toekomst omstandigheden onze unieke breder beoefenen.

in kijken borst welke eigen omstandigheden durven beoefenen.’ onder sport ‘We we opnieuw ook onze en evalueren moeten mogen

vernieuwen. van operate’ We dient commissie die te maatschappij hier vroeger handschoen en de heeft hulp relevant van toebehoren. moet om licht Net experts zorgen het zodat evolueren. onze onze naar kijken riep een is onafhankelijke met deze sport conclusies commissie verder te aanvaardbaar de in maatschappelijk De we zoals – blijven de Wat misschien de to opgenomen sport dat meer. ervoor onze uit aanvaardbaar sport zal en het het tegen in vandaag en license te de aanbevelingen houden de – ‘social niet ook toekomst was, FEI belangstelling leven ons en met

niet ‘Wat misschien vandaag is was, aanvaardbaar meer.’ vroeger het

Grooms

dat aan graag maar volgende wellicht Zoals Als recentelijk jullie honderdste onbegrijpelijk onze carrière ik de vraag: een sport. ondertussen FEI verjaardag eigenlijk is pas zijn hij startte dat FEI Frank de officieel indrukwekkende Consultative als als geef FEI groom, Voor de belangrijke het van de carrière gemaakt heeft weten FEI. gebeurt. Kemperman, hem op van van partners grooms de Vandaar integratie de Grooms die voorzitter Het ooit Group voor erkend heeft. de dit in woord grooms begeleidde

Beste Frank,

over houden?” belangrijke rekening en onze in rol waarmee geëvolueerd de grooms “Hoe trends we jaren toekomst sport zie de voor welke je moeten is de van

Met groeten, vriendelijke

Vos De Ingmar

