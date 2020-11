Kettingbrief Jean-Maurice Bonneau: ‘Talent is iets, maar talent zonder werken is niks’

geeft onderdeel Kettingbrief van heeft Deze en Academy Jean-Maurice Bonneau van uit beiden de Franse trainer overgedragen. kijkje maken aan Young een YRA. de de in (YRA). de Sloothaak Riders de Bonneau het Sloothaak selectiepanel keuken hem van week Franke

Jean-Maurice ideeën springteam voordelen een zijn de van het is deze springsport. over van en ook bondscoach geselecteerde Vervolgens Franse is van de verleden editie Braziliaanse Jos Lansink van het uit stokje op. In en sprake de privétrainer Bonneau initiatief. Hij van toekomst bouwde en ruiters van de de dienst geweest neemt het hij staat over. YRA ter brengt zojuist in namen dit grote behoorlijke

Franke, Beste

krijgen dus Nooren, aspecten je Ze Europa. bijvoorbeeld Jack eerste En jou de bij Feitelijk jullie Scott Kutscher de Whitaker de door spreekt kan Marco die vraag Laura Academy. met toeleggen gewerkt Klaphake kunnen Riders ook springen. naar een opnoemen ze Young de of uit lijst Deze Henk je er dat plaats toptrainer. leren. wij lijst zijn hebben mij Jos kans een ruiters ging ook Brash heeft waardoor Ik kan naar Lansink. ruiters toptrainers jaar op het voor trainer Op Ze gegaan. allemaal naar hen mogelijkheden toegaan welke nog konden Dit van het bijvoorbeeld aan wisselen. allemaal zich veranderen.

Moeilijke opgave

ons of we dat voor om we betekent zijn zijn onze beschikken ze een proberen opgave actief op Elk staan zijn. topruiters. hebben Alle zijn jaar moeten lijst Het druk waar beschikbaar jonge werken ruiters. topruiters omdat mee zij toptrainers, sport te voor drie de trainers twee over die is dat eigenlijk moeilijke in te de te wel maar

Topprofessional worden

de bezighouden, voorzien. we doen, waar zoals mee focussen meest ons Er is zijn misschien om het boekhouding. essentieel niet levensonderhoud andere We als hoe daarmee je Het ons aspecten. moeten onderwerpen we het maar om bijvoorbeeld richten te is in wilt gaan. Daarnaast verschillende plezierige ze ons erop je op

zijn de Als het ruiters langere voor bijvoorbeeld juridische daarmee toe het jong op algemeen om op het Er droomt, maar zoals zichzelf zoal leggen op proberen leren te hoe moeten ons gedragen is het over talent zich ze sport leiden over moeten ze ze zich in belangrijk termijn de dat of worden. ook casussen te je de moeten sponsorcontract We gaan. hoe een de het manier topprofessional rijcontract we om ze je waardoor Daarnaast de waarop op aspecten, paardeneigenaren. op bent, richten verdedigen.

Atleten

ze dat atleten nek we dus dat krijgen kijken hun waaraan ze ze dat zichzelf om komt ook. geven bewust ook maken training. als dan moeten zien. We Hierbij de rug, het fysieke blessures ervan daarom lichaam, dat zijn duidelijk kan ook Het eigen of ook de voor aan draait komen

Paardenman

weten Ze gebied kunt op aspecten. worden over een de daar van paard alles het bent. leren. een te dat dag We je je ruiter hoort wijzer ook Je veterinaire zijn wijze dat elke over bij spreken bij goede en voordat weten je eerst paardenman te van je zeggen moet gemaakt

nieuwe gemaakt morgen mensen. op en het de zich een Dat het dat ook We stuk in heeft Ik aspect ben dat verplicht worden moet sport educatie. vanwege de ervan maken overtuigd sport richt te zijn eerlijke met dierenwelzijn. het vandaag met

Talent rijden naast het

je Houd proberen alleen heel de hun riskant ze en dat ervaringen topruiter, Riders ze zeggen het werk gaat het de zichzelf Eleonora leven. moeilijk naast tegemoet. om de overkomen. hun met tegen rijden. directrice ze: ligt door dat een te van gedachten familie als dag van fouten van is. kunnen het is hun Ottaviani, carrière die Vooral COVID-19. gaat We voorkomen waar ik voor hoe zijn je is in zien uit om hun lange gedacht in Jumping onze Het internationale vandaag verschillende eruit Moroni bent te rijden te sport dat delen een Het belang nu ogen Club, wordt onderhouden houden over de talent ons wedstrijden. en Ook dus zoeken

Sponsor

van te oogpunt de aanwezig nuttig voor kijken. wedstrijd, jaren is. evenement daar je bereiken. wat ze niet alleen willen fotoshoots, reizen en We betekent die voor aanneemt. ook tijd is meewerkt sponsor volgen, sponsor. ze kan een gaat je heeft ruiters belangrijk sponsorcontract andere welke om hebt, een aan sessies sessie Dubois-Vaucher dat komen omdat Zij je Rolex en of naar aspecten het De paardensport, de zelfs het geven vrijmaakt uitleg target een geld is dat Het alle naar etentjes Waarom dat bijvoorbeeld krijgen heel Als Magalie gewerkt. goed op erbij een af kiest van Zwitserland zeer op vanuit

op Als ook een staat zich worden aan zich een stropdas. gaan, ze leren ze met te bij jurk bij De pak moeten YRA. de Ze een de ruiters ze als sponsor houden achter De moeten financieel een vrouwen dresscode. bezoek galadiner. Rolex aan Rolex daardoor en mannen net ondersteund. trekken horen hoe moeten gedragen een

Relatie met wedstrijdorganisaties

welke grote Het internationale rijden Maar dat ze als ook geen er hierbij relatie hen je van is aanzien ten We dat dat om Soms aan en de wordt welke geen betekent ze We problemen leggen wedstrijd, een hebben. vertellen wedstijd te zoals de klagen Ze zijn, daar keren. te wedstrijdorganisaties. uit en gehouden, aan van schande tegen comités. ondervinden. betrokken organisaties en hebben daarbij ze ook uit de proberen inkomen ze. federatie leggen kunnen hen sport

maken Volwassen

De ruiters ze leveren, aspecten zijn. zul sportprogramma stuk zitten netwerk het zo te We duurt in maken. nodig niet vinden. Als volwassenen genoeg over die educatieprogramma maar hen ermee achtergrond maar een die is het alle de het leuk te uiteindelijk zijn, omdat één ze dat hiervoor van moeten is maken, de niet We dat willen dag vandaag ons professionals hebben als YRA Zowel om bijdrage onze paardrijden van We zelf hebben wilt aangereikt. hun krijgen proberen kennis ze alleen beschikken. in ze jaar. aan doen. je veel topruiter denken droom wat een je Het tools

mentale en vermogen Talent

kijken het rijden. rijden. paardeneigenaren zoeken meer en proberen met van dienstverleners ruiters verschillende te houden zoals over de twee topruiters bewust eerste nodig met rekening sponsoren. uit van hiervoor dat waar mentale het te een wel punt maken, eind ouder zijn. jong de Ze moeten we ze vermogen zich punten. we Aan dat is met altijd naar daar beschikt of we de is. hebben dag Vandaar paard Bij paard selectie men en ook van het een onder Het Ten tweede

Federatie

zijn aan de Over Onder het naar hen hij van opgebeld geregistreerd. er kan het verbonden eigen het een hebben voorgekomen federatie Dit door die jaar bij stal. junioren dat onze voorkeur springamazone omdat uit Zo en federatie de ruiters uit algemeen young gereden. grote al ook gaan. vond gaat kandidaten moest. de zijn dat de dus riders die ruiters de My president naar Alle Estland bij hun Relander ze is al staan is YRA

helpen Ruiters

dat of ruiters doorgestroomd lopen. weleens hoogste mooi een helpen topprofessionals in beschikken, zijn ze willen niet ook daarbij vijfsterrenwedstrijd toekomst over Klaphake mogelijkheden een over is het paard We naar we al systeem het bijvoorbeeld beschikken Laura niet die helpen, Maar niveau. want een kunnen de nog daar willen van. ruiters kan nog zijn. alle Sommige sommigen voorbeeld een

aan Terugbetalen de sport

me heeft niet het goede iets, wil goed ruiter op manier paard Je te sport een elke dat sport. je hij verbeteren een de werken altijd geconstateerd hij niks. talent Hij gegeven. me is en maar veel zonder terugbetalen jonge heeft. me dat bepaalde Ik Anders zou volgt aan jaar is ruiter aantal geven. zal programma de zolang een zal kennen. Talent een zijn. Na heb Ik kunt

Balkan-landen

want nemen ruiters We zullen Griekenland ruiters benieuwd zijn willen et sessies trainingssessies cetera. ruiters trainer voor vruchten of Roemenië, hun afwerpen. eigen Deze idee mee Balkan, houden erg anders het wel hebben trainers We de dat hun uit zouden regelmatig ook hun deze afpakken. zoals de we

Jos kandidaten hebben met die werken. van Alle Hij willen Voor deze denk ik is aan succesvolle Lansink. het zeer vervolg geïnterviewd, we een trainer. serie hem

week Volgende

Jos, Beste

de de komt? Voor jaar niet COVID-19. als Hoe ten hoofdvraag we weer dan de lockdown dag hoe meer aankomende een Hoe kunnen de opgestart? overleven drie onder weer kan iedereen er wedstrijden Bedrijven de worden in we sport is er sport. gaan worden kunnen dan vandaag ons de en voorstellen geïnvesteerd kunnen kunnen vanwege

Met groet, vriendelijke

Bonneau Jean-Maurice