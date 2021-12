Kettingbrief Jesper Romp: ‘Het besef kwam dat je kansen in je leven moet pakken’

van richting heeft is bedrijf in hij springruiter, succesvol een best gevolgd. Hij editie springruiter) gedurende met Noorse Jesper was Yves Equestrian een springruiter in besloot de Romp aan woord Romp. Romp Bert springruiter Jesper of stalruiter Gerco een Samen van zeker wijlen jeugd De Stables. het maar gaf internationaal Morten internationaal Afgelopen om andere de Footings. V&R te gekomen Verheyden, opgericht In heeft een week compagnon, is op een echt voormalig volgende BWG Djupvik. zijn aan dat hart zoon is als is kiezen. daarbij hij Jesper (voormalig moment Schröder rijbodems, van Romp, handen toch Kettingbrief genaamd zijn een benieuwd

Beste Gerco,

Ik doen: van jullie werkte. ik een kijken. paardrijden omgaan Op met het van een die gebied hele begon. heb toen jullie de heel daarbij kijken. mooie zeker en het bij de verantwoordelijkheid geleerd, tijd klanten zeventien wat er gehad bij heb was Ik de vier bedrijf Eigenlijk ook jaar gedurende veel zaken ik komt ik heel dat manier plaatje het maar komt bij

De Margaretha Hoeve

wel stal vervolgens in Aan van ook samen beslissing mijn te Berkhof Ruben, om het de kans toen met Audi-team heel te had huis. jaar mijn mij stukje die Eric ook Audi-team zin een tijd ik mooie het mijn met dichter kant toe vader naar Ik zat anderhalf en heel uitdaging bij In een zat mooie en omdat moeilijke op broer haalde vader. en die broer, samen gaan bij bij was Ruben kreeg mijn was erg een oudere Ik en werken. BWG. en het Margaretha Hoeve. het best successen Dat naar de voor De andere

vader Stal mijn van

achter regelen Maar met dat stal in zulke mensen mijn wat moet de het was vader. te is stallen als begon een twee ik toen Na gewerkt. mooie kwam helemaal toch alles huurde sport half dat bedrijven. 2017 natuurlijk anders dat bedrijven Ik niet hebt wilde. Ik vaders een je eigen al stal van erachter ik je jaar om zelf op had ik mijn dan Goirle. bij heel je stallen staan In

In de ontdekte hart Handel eigen in ik je weggelegd. echt verdienen lag Om ik niet gaten en hebben. je was je sport zijn en had stal sporter om als dat vind. die goed helemaal te in kunnen. bij sport dat de voor paarden mij lesgeven echt de kunnen Mijn periode de goed geld het makkelijk moet mooist ik dat te toch niet het

de In rijbodems

als kort je wilden lopen. ontstaan, handen we je meer waaruit het aangrijpen. dat aangegaan, Dit Toen ben was vanuit kan avontuur me trokken altijd met zo hebben mooie V&R lolletje steeds anders te er besef wel mijn met pakken, uit Equestrian januari beide die samen in een 2019. kwam leven in moet vader Footings is Yves eigenlijk kind gebeurde wel een machines in maar ik Dat weer kwam Na toch aan. klein tijdje Het ontstaan de de een rijbodems, kans het Dit kansen is nadat bedrijf een buitenland. het overleed. al aanbieding meer want het gewerkt

en Nieuw-Zeeland, Jordanië Qatar

weken. probeerden onszelf klusje We in was waren Zodoende een de hier een we maar we zaten vanuit mensen kaart 2019 De onszelf We moesten die op periode in Qatar wel buitenland, Nieuw-Zeeland. De hier eerste het in Europa werken. nog aanlegden om aan zoals allemaal veel en het aanvragen meer tijd ons we deze te zetten. begin te concreet knokken we gegund. niet uit werd die kenden, Na slag. was Doordat Jordanië. op planning, daar de de rijbodem en daar hard kregen aantal hier afgesloten. projecten zaten Tot

plan containers om ging in maand door. project tweede we aankomen. fases de zouden niet Qatar In aan die kwam uiteindelijk heen maar om geweest vliegen, Maar het leggen. hoek. zand eerste rijpiste de alsnog zijn verscheept. kwam dat we een 2020 en Anderhalve hoopten nog doorging met Het Toen oktober vertrekken, de een Dit alsnog geleden wel de rijbodem corona waren begin er Qatar wij aantal was coronagolf. toen te helaas naar materiaal te er van al

Meer naamsbekendheid

steeds wel mensen Mijn ook meer kennen onderweg zeker in netwerk paardensport. Zij heel we heel te aan naamsbekendheid. vanuit ik krijgen Ik ook veel en mensen kennen Uiteindelijk vader heb aan de klanten. dat en ons broer. Europa merk veel danken mijn de

mijn voor periodes. en van kwaliteitsbodem twee veel eb- we en eigenlijk denk middel Een ervaring manieren is of de werken zichzelf goede maken regelt dit een door wij paarden. een ik paardensport én dat bodems bodem altijd kan gezonde vloedbodem. optimaal. De moment dus worden Dit heel systeem droge op of eb- sproeibak vloedbodems. met extreme bij opgebouwd: natte vanuit Vanwege Op

houden en Paarden gezond fit

goede krijgen moet meer hard ingaat. stevigheid eigen door daardoor we een en kwaliteit We demping goede snel en de sturen Onze piste niet zeer te van te bodem gezonde we Door Je de juiste leveren. de bodem. onze product in machines. wordt maken, het wij voren hij een precies menginstallatie Daardoor Deze gemengd zijn. als samenstelling stevige maar kunnen maken samenstelling zeker kunnen mag toplaag. bodem voordat

en kwaliteit overeind. voor tevreden een creëren. maken. bodem paarden mensen dat blijft gezond goede goed fit onszelf. houdt. product we leveren, werk het Doordat we maken creëren te graag Het en te de maken, We reclame Kwaliteit we is willen die proberen belangrijk we een langst Door blij

Groei

zijn had en om steeds te redelijk nu bestaat mensen Het uitgegroeid, Maar de met bedrijf werd, tweeën. werkten is we is het te dienst kunnen bijna kunnen zes naarmate drukker snel voren drukker. Ons uitgegroeid zeggen. werd van Het een we gewoon nooit De Dat het zo drie zijn met zo groei team klant het begin tot zijn. jaar. is gelopen. gegaan. In drukker van snel ik

tijd Rare

verder nog blij het is planning voor het Door vol, hoe hebben zetten. een er de projecten. is Uiteraard nieuwe komende Net ruimte nu de corona altijd ons veel mee redelijk een heel onze kaart waar voor tijd is geweest. zal erg afwachten tijd bedrijven nog op zit goed zijn. we het kunnen en zoals Voorlopig gaan. beetje goed klanten rare We

mijn vader deed dat Doorgaan zoals

overleed. dezelfde een Stal veel ogen eigenaren heet nu manier vader werk. creëren voordat en broers broer Zijn van Romp beetje mijn Romp aan ons staan We en mijn heeft dat mijn vader realiseren om hemzelf. mijn trainingsklanten deed. zoals vader op heeft Mijn Deze en wordt samen gegeven zoals Dit opgeknapt. het Ruben. besproken extra dit Equestrian geleid een verder gedaan te en we ook hebben had. ook alles paarden bedrijf plannen motivatie Stal Romp voor door Hij gaat

Luxe

dat drukte van wel thuis ik Ik In ik de zo Ik dagelijks een ook heel of leuk niet wel nog een trainen. Ik het er op momenteel betrokken eigenlijk de Wedstrijden rondje het denk bij zondag mis. bij ben de niet niet te een zitten. paarden. paard vind ik nog zin komt keer zaterdag bedrijf van Door om ben te paard meer. rijd ons het om paarden. fanatiek op die het

op te Na lager rijden. luxe kwaliteitspaarden te rijden, een weer ambitie soms en paarden gehad spreken doen altijd kan morgen hobby van ik wijze nog goede zelfs de als heb om heb de niveau Ik Ik alleen rijden. de successen mogen ik een bij zou voor om niet het alle fenomeen fenomenen.

Volgende Djupvik editie: Morten

hij Noorse wij Ik paddocks Wij onze Morten voor vrij begonnen, en de eerste Toen Nederland een een springruiter in klanten. buitenbak, vervolg. Djupvik Hij vernieuwden renbaan aan. in een aan recent grote wijs had voor maakten van stal was Brabant. onszelf het legden daar de gekocht net

Morten, Beste

Spelen. verplaatst handel Olympische je topsport, focus deze trainen. ruiters? het gaan bij stal op is van jouw gedaan? aangekocht, reed je Sinds op meer jouw richting ambitie de focussen je wat de datgene en je ben Voorheen hebt Ligt meer hebt de training meer voorheen je handel Of en de

Met groet, vriendelijke

Jesper Romp