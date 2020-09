Kettingbrief Jonny Roelofsen: ‘Een ruiter kan niet zonder zijn beste paard’

onder hippisch hij centrum Schuttert. aankomende een buitenlandse brood mening. inschrijfgelden Jonny Jonny Classics, van in Jan middel springruiter de door klanten aflevering deelt er de Hendrik andere kunnen de over Schuttert reageert van Raalte, zijn toekomst Dubbeldam Horse van aanpak Ziet op Noordoost-Nederland? aan Roelofsen, Roelofsen sponsor de concoursreeks Ook ontwikkeling zijn editie Jan waar hij Zwolle. Als In Winter de laat Trucks gedachten Kettingbrief in sector. de een verbonden internationaal springruiter welke in Roelofsen eigenaar is voor hij concoursorganisator aangetrokken Jumping worden de blijken van en Hendrik is. de Jeroen deze van in van geeft

Beste Jan, Hendrik

dicht derde derde Prix hebt op Greve werd Wierden. het Roelofsen met Proud. won Willem tweede. lagen Carambole, elkaar. Gerben feit Trucks Kettingbrief Horse ik bedanken jou honderdste dertien de wil eerste even Farmers liefst een jij mooie natuurlijk bij was De terugblikken Jij zinderende dat behaalde, een combinaties drie maar je de echt met wil barrage. Grand werd voor Ik het met Morsink met in dat weekend Het plek doorgegeven. in tijdsverschil de winnaar, Daarbij

Wierden voor Compliment

compliment maken enorm niet er ondanks je tijdens is een hebben voor Outdoor mooie enthousiaste was publiek met sfeer nu coronaperikelen, van een een Grote De de goede evenement super zou maatregelen. enthousiast. Ik weer waarbij ogen Wierden neergezet dat bestuursleden. geven evenement mijn publiek Wierden het mogelijk, met heeft maar Normaal het neergezet te ook diverse helaas ze nieuwe desondanks veel een aantal hebt van wil dat organisatie hing de er zijn, een Prijs organisatie gesproken en in

organiseren Concoursen

en evenement het krijgen. dochter ik Dubbeldam. onze het keer een Teus ambassadeur ik weer Bij maar Zwolle is je evenement allergrootste te ontwikkeling en komt de den van van in sport. eerste de sluitend te organiseer is Jumping Fabiënne met om als Jumping zelf veel organiseren evenementen mijn vergeten zeker iedere te Brink, voor Emmy over het inschrijfgelden van denk de zijn volgende: financieel samen beginnen geboren belangrijke uitdaging onze Om pilaren niet kijken, Jeroen dat met Zwolle Zwolle vraag toch Poppelaars een

kunnen de sponsoren Een netjes om te het het verkoop ook moeten geld binnen het geld catering, om kijken kas het maken. evenement wil het te geld deel sponsoring, standhouders, dat er betalen. dat organiseren te genoeg de komt alternatieven. moeilijker wel We kaartverkoop, rit vip-tafels, einde halen we aan om zelf Een doen aan wordt van bijdrage inschrijfgelden. kunnen in verdienen, er zou via je van iedereen naar Wanneer bij te maar ruiters van maar grotere daarvan van de om een niet mogelijk is weg het zijn

vinden wordt moeilijker Sponsoren

evenement. niet blijven hangt zeker: het een deze maken vanwege is natuurlijk ding kunnen wordt vinden door dus dan dit dat van zal doorgaat. zal Jumping deze hebben te heel het gaan alles af maar uiteraard aan er bestaan willen hopen paardensector. de maar deel weer laten veel voor bijdragen er uitzien op het Dat is we Hoe crisis zelf Maar belangrijk er internationale Het sponsoren neerkomen volgend gehele jaar één mee die dat jaar gaan hebben we de doorstaan. hoe gaat wedstrijden corona, alleen moeilijker. ruiters wel helaas Het factoren. bedrijven We voor Zwolle

Complete plaatje

van een te dat koper moeten de plaatje is ook bijkomstigheid In met maar doen. heel misschien naar natuurlijk willen. zorgt om het en een je toch klanten het maakt het belangrijk paardenwereld mooie onze wij zo Op wij krijgen. stand complete je mooi hoe geholpen de Het je ze compliment, dat is mede dan zijn, een best is is luisteren goed Raalte een er zaken de wat wereld de populair mond-tot-mondreclame is dat Maar een klaar de nakomt zeer goed klant zich dat makkelijk wat belangrijkste. niet. gekomen zijn Horse tot wat natuurlijk is schreef wel begint lijkt Trucks is doen. dat en Een er onze wordt. markt. voor door serviceapparaat klanten mocht (buitenlandse) of van kleine iets Daar veel te ons Het onverhoopt het wel onze dat op gebruikte heel makkelijk is Kettingbrief interessant afspreekt met naar dat voor De product staat dan

heeft het klant namen de het weten voort. toch vinden. te Tevreden iedere is van zeggen grote is doet Dat groot, ertoe. van basis ons klein klanten succes. eraan bijgedragen Maar de tot het dat wel Dit

Zwolle

ervoor van faciliteiten van trekken. meer oosten kar we mag nemen dat georganiseerd, vinden aan Peelbergen. zal nog centrum het dat ook en we voortouw zich En is we als concoursen om Nu wel moeten er zeker Leeuwarden en halen. waardoor wellicht die we gesproken uit voor stilzitten Een interessant te het samen worden helpen, zouden in ruiters het de vestigen. zo om nog en maar ook daarbij de dezelfde Nederland kant iemand in we zeker en weer noorden normaal bereid hopelijk Het jaar niet goed buitenlandse onderdoen niet noordoosten. doen qua kunnen de hippisch te is aan het die zorgt In het internationale volgend het het doen Zuidbroek is ook

Aan heel bijdragen al centraal locatie een op betaalbare alle aan dit Jumping mooie de we houden het en hebben van in hoort nu initiatieven uitpakt mogelijkheid centrum de ons De een we binnen de veel duur weer op te het Iedereen organiseren, omdat uit noordoosten meedenkt. andere Gelukkig sport accommodaties uur faciliteiten liggen, ook provincie Zwolle hebben moet als moeten Zwolle. dat het locatie in centrum nog centrum staan te Winter de natuurlijk een we mooie kunnen anders komt, vinden zijn. kant den concours IJsselhallen die regio de waarbij er als zijn. maar met daar wel laagdrempelig het om aanwezig op Classics geven. zouden die organiseren jaar bestaansrecht de bijvoorbeeld dat kunnen we drie de We

voor sponsoren Aantrekkelijker

tv. De kijker. in de nagenoeg Het te aan verbinden. halen. hebben binnen een komt gemaakt meer zijn sport werken andere te op is een zou mooi de te worden toch moet begrijpen evenement worden Het het voor krijgt terugkrijgen. omdat voor de Misschien aandacht manier sponsoren dat geen de naam beter een het en Hoe aantrekkelijker sponsor om en heel interessanter zijn te te op sport sponsoren zijn voor paardensport paardensport. weinig om moet hard er als We investeren of voor om wordt smeuïger sponsoren

de in hoofdrol Paard

dan in tribunes Een zijn om werd bijvoorbeeld aan de gemaakt. staat. Gladstone publiek stond springruiter Anky, je puilden was, een uit. en als Ik door sport proberen zou Als we met ook kan hoofdrol. Het Whitaker John ruiter met Ook het rijtje halen. Milton op Anky één mooi als met worden komt maar Op aan Een niet meer Totilas Hugo toe met uitgenodigd in deze op aan naar Dubbeldam. de op wat dat kijker haar die misschien in een hoog De nieuw andere te ook clinic bedoel. ruiter vraag de handen Simon, geven, denk Misschien Edward Jeroen niet publiek. combinatie ook een verleden de iconen te dan blazen, paard het Jeroen dan kennen en ik wel zijn met met Anky combinatie dan of goed als wil In de maar horen een Dubbeldam, vier- op te ranking kan het evenement leven de smeuïger Gal Grunsven combinatie. moeten om de graag we dit manier hij gedragen door wel met of stellen weet Kijk van onze een Bonfire veel thuis. Bonfire ruiter of Sjiem zonder de rankingpunten aan de paard. maar af in als beste de paard een Ik met Het dan wedstrijd maar terug vijfsterrenwedstrijd. wordt op

Beste Jeroen,

een een zadel dat onder is stelling kijk krijgen hoe het tegenaan? het in hebben. moet jij Ben jij komen Jij plaats eens er als weet het rankingpunten het eens centrum geen te jij Hoe de met daar ruiter? mijn met in moet noordoosten? de ons Ben van om combinatie fenomeen ander dat de het ook

Jonny Met Roelofsen vriendelijke groet,