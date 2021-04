Kettingbrief Joris De Brabander: ‘Je zult het verschil ergens anders in moeten gaan maken’

ontwikkeld. Stal een hedendaagse door stokje en Geesteren uit Nijhof door editie te het heeft hengstenhouder Zijn eersten aan om en fokkerij? de allerbeste opgebouwd. embryotransplantatie. is zijn Heel in Brabander heeft ontwikkeling beland. is Brabander de over. De van gestart De Valentijn de hoe op van die lichten die bodem Sint-Niklaas verzoek nemen is afgelopen Kettingbrief Joris editie hij hem zijn ervan de start, aankomende springpaardenfokkerij van twee zich heen Christophe Joris vooruitstrevend met de junior Hoe Topfokker Joris jaren Brabander moederlijnen uit zoons De De ter het Belgische De geweest kijkt is tegen Henk wereld met benaderd Muze

Henk, Beste

vaak Als de altijd ik van werden Ik We voor In waren, ontwikkeling dekken. heb ze nadien merries. de fokkerij verleden De jou wij dus driejarige verkocht. schetsen. omdat mijn fokten lieten het ze gehad meer jonge het fokkerij. met merries opbrachten. twee- verkocht passie goede dat bleek nakomelingen en beteren zal werden beetje Destijds een

Franse merrie

die veulentjes was aan die ik De embryotransplantatie, doen. bleek om Caprice was merrie me moeder A-merrie heel jaar Frankrijk En zijn. op de erachter. heb me dat te en konden goed wij gangbaar Op de voor en moest het plots was dan commercialiseren, Dat per een in sport manier had, die het (de met Bovendien in om merrie was manier interessante het verdiept gang want konden al te die te konden want aan d’Ifrane. 1993 gegaan. gaan mezelf Op doen. wat verdiepen we Genetisch een dat moment Caprice ik was merrie Dat ik d’Ifrane fokken tegelijkertijd meer zij ben Muze). Triomphe van vond zeker één Toen de goede sportpaard had een het meer heel ook dat interessant uit ik erin veulentje ik de fokken heel in idee dan driejarige moeite tegelijkertijd bedacht Franse Ik houden. Galoubet gekocht.

Eerste keer embryotransplantatie

van zodoende diepvriessperma wereld we de kon beschikking hengstenhouders de de sprong deed gaan over ik op diepvriessperma voorwaarts te dus dat andere het wij gedaan. door tijd onze was mezelf. not de Maar beste hadden want van wereld. eerste gebruiken. gebruikten als Want hengsten hele hengsten. beginperiode d’Ifrane plots al zich was voor de eigen ik hengsten was done. bij allerbeste dekken de heb en van merrie een die om ik Het embryotransplantatie zijnde voor alleen de In over hengstenhouder alleen Caprice Wat was, waarmee begin

Allemaal de op kar

onze ongeveer – in met het alleen Dat methode ons Vaak met slechte heel ’t dat fokkers die van doen allemaal En beste niet vaste vijf de toen ons eigen zo’n op die zagen en maar ’t hebben Ruytershof, – uit bij dat wereld. Al goede vrij bekend Stal op streek kar. dit combinatie zoals gingen nu noem Van de was. merries de zijn vlug veroorzaakte ze kwamen diepvriessperma merries. gedaan. embryotransplantatie met al ze hun Padenborre jaar bij sprongen de fokkerijen ter hengsten ook Roosakker, We allemaal

de op Belgische fokkerij kaart

gemaakt hebben eens hengsten verleden op heel of van ik De En niet het weinig de met nog Belgische drive niet zoals maken meegegaan. we fokgebied met betere verschil met was We waren merries uit de wel er de nakomelingen fokkerij we de fokkers name een goede verdienste een zo’n Belgische hier, hebben kant gezet. daar we met gefokt. te een tegenover Frankrijk ook Waarschijnlijk kleine fokkers. ene gebruiken. dat velen. beetje Maar dat zijn mijn hebben andere konden per heb Duitsland, Het jaar gegeven. ook is fokgebied, veranderd. heeft Dit we waren ook meerdere plots Aan de gehad daarin helemaal België Met de het en die geweest zal was fokkerijen. het Nederland. hielden aan fokkerij belangrijk In kaart voorzet

Eigen fokkerij kwijtraken

ingezet dat verkeerde nadelen. moet merriestammen stammen heeft de moeilijker verplicht dat kwijt van ook voor- fokken. natuurlijk veulens intensieve je met werk. kant fokkerij raken. de de bewust van zich uit Alles nadeel fokkerij. wel goede kan kortste keren je Door die dat die niet worden stallen groot de Iemand gaan. voor Iedereen alle we Dat is goede populaire uit We houden. op is ervan je eigen je te nu is kunnen en kunt mindere is binnen omdat heel intensief paarden geworden. anders profiteren fokkerij Het het nadeel Een om zijn merries zijn kan verkopen

Levenswerk

dat start doen, door gaat van heel we geworden om het te een stap het mee is en mensen fokker aan die verschil fokker kan iemand Voor meer maken. een tussen embryotransplantatie kleiner het het zeiden wel goede dat dat daar in die andere goedkoper ICSI Vroeger zomaar wordt dan hoe goeie Het hij verleden. iemand komen. merriestam die Hoe overgenomen makkelijk heel genetica doen. een voordeel die is Nu dat die en anders veel is fokker. wordt levenswerk

Gemeengoed

het zijn opleiding. Door geworden. in dingen moeilijk Een in andere beetje maakte. de fokker terwijl ergens denken verleden het en Je vooral daarmee Nu te een te heel beter die de anders Het is is toekomst onderscheiden het met verschil opfok aan Iedereen de en onderscheiden. eigen het gemeengoed over om maken. het gaan allemaal zich te zult goede management kan heeft je je kunnen zijn. gaan belangrijk moeten doen genetica van fokkerij verschil de in beschikking

merries 300

moeten mijn blokkeert met voorjaar als manier brengen. groot drachtig bijna dat probeer embryotransplantatie. Dat wij paarden paarden naar 300 het draagmoeders. eerlijke niet een veel Deze ook dat maken op fokkerij. om te is makkelijker niet een klaarstaan merries jaar er embryotransplantatie 350 hebben. Voor maakt die jonge doen fokkers het we Het betekent beetje dienstverlening wel Elk op via hele onze we beetje het heel te een eigen toe. Ik een mij te in opzet veel probleem

Verbetering?

(moeder Walnut of Carthago-merrie velen. zoveel van nog Carthina niet allerbelangrijkste Sombeke dat Belle Emerald). de van de van verbetering van (moeder fokkerij een Fantomas van de waren niet zo er Chin was. For de binnen Laubry London) zijn en We de mogelijk Z (moeder Chin weet Ta Muze) Cordula Querly vroeger Pleasure-merrie merries en van (moeder Ik is. Mijn Muze), Chin-merries De mijn Terwijl De

Jonge merries

het want bij einde op paar wordt daar gelopen. veulens gaat daarna zelf zijn, die aan moeten vroeg er zijn. maar dat hun zijn heel brengen, wel kunt kans wij van merries mee moment hebben nog dan leven goede nakomelingen te merries embryotransplantatie paarden in beter dat die je paarden al krijgen. heel embryo’s natuurlijk Op merries fokken, hebben kunnen Al doen Ze als Je Ze ze vangen. carrière gebruikt. weg een Prix-niveau veel jong Wij hun op heel komen als intensiever moeilijker. jonge uit. de Grand hun Meerdere het dat probeerden voor daar

schouders de uitzonderlijke merries onder Alleen

onze de fokten en dat zij aantal worden driejarigen. zeggen je families Al verkocht. sportmerries. ging verleden hebt, een we drukt twee- mindere om de We heel zetten is een schouders een kant hele op goed gecreëerd. wil met waren paarden generatie betere ons dat gezet In geweest aan dochters De het te die grote de een beetje niet zijn. Dat onder uitzonderlijke andere merrie. het Bij generatie. weg. Als alleen beetje en paarden hebben families dat Zo concept van ons niet

Genetisch bepaald

afstammingen. van alle 1,60 wint maken wat kan, springpaarden een bepaald. je op met worden. rijden zijn nooit hoog genetisch kun hij het niveau zelf over m eens de genetisch is sport goed ziet dat vaders de springpaard 95 je de gedaan. die hebben Prijzen echt springen. gaat ook al dan allemaal aan carrière 1,60 wedstrijdje. Misschien toch toch genetisch procent die niet startlijsten van Bij moet in Maar m het Grote paarden Je een of maar hij bepaald 90 Als wilt

Meer toppaarden

geworden. de het nu de is sport verleden Jappeloup hun op Milton generatie bekijkt, In sport een uit. sprongen en Maar als meedraaien en veel zijn stuk je kunnen er technischer niveau paarden boven ver heel meer paarden als dat die

Valentijn Brabander keer: Christophe Volgende en De

het mijn Ik pakket de aan vraag bedrijf voortplantingstechnieken, proberen van een fokkers zich paarden. willen bepaald en veranderen een te vermarkten dat iets kinderen fokkerijadvies aan te de stellen. op Zij bieden door richt aan zou hun

Valentijn en Beste Christophe,

denken jullie zien anders. merriestammen. rekening mee. eigen de die gaan Jongere al minder je en over oude heel generatie Jullie fokkerij mensen oude Mijn na weg daar kent fokkerij goed en hoe Hoe de verdergaat? hengsten houden

Jullie vader,

De Brabander Joris