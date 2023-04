Kettingbrief Justus Valk: ‘Leren omgaan met (onterechte) kritiek is ook een kunst’

en van Desondanks focus zich KNHS-Ledenraadslid. doorgegeven Valk op een echter van ligt het dat penvoerders nationale De verschillende Lebon Hollandsche Noord-Holland. middenin de De internationale de de van Amsterdam informeert eventingforumlid Joyce belangen is naar en de bij als wedstrijdorganisatoren, eventingsport KNHS-Ledenraadslid maar aan op. niet Manege; petten naar Opnieuw eventingsport, betreffende stokje wel het familiebedrijf regio van die Justus Lebon bevindt. hebben

blijken mede ook en algemeen In de de geworden manege editie vervolgens een toeristentrekpleister tot met paardenwelzijn, door omgegaan Assendelft. Valk Amsterdam accommodatie de pen museum wordt KNHS-directeur laat Justus vooruitzicht met aan geeft deze als Patrice Hij welk nu behoort. Event is omdat Dance

Joyce, Beste

ouders status Hollandsche footprint Spaanse met 1882, als niet op creatief Hollandsche De rijksmonument. Amsterdam innoveren uitbreiden geleden kan of vanwege fysiek kochten Wenen. rijksmonument ondernemen Veranderen locatie. en de het neoclassicistisch van rijschool gemeente en een optie de De jaar geïnspireerd Achttien Manege, enige binnen in is en de uit mag de is de mijn manege, huurbaas.

Verbod op stands

dertig ook in Zelf aan enige verbouwing verbouwen we wij 1 in ruim niet aantal gemeente De onderhoud. van niets ouderwetse onderhoud. beperkt met stands. Nederland tot die mogelijk. in nog ook was hadden, een verbod anders was jaar financieren riemen boxen had deed die liever een Op in de Amsterdam kwam met 2017 vanuit Manege hippische op De steeds de er we sector niet pand achterstallig de optie bespreekbaar. stands was 2017 stands een De januari hadden, Hollandsche paarden wilden. de terwijl Het roeien

kant op Geen

landelijke 2019 Dier&Recht. ook paarden behandelt journalistieke van Manege met het Horses.nl Telegraaf), de artikel bladen kopieerden erbarmelijk!’ Dier&Recht In ‘De kop: De kwam (behalve grote Hollandsche Alle

waarom geen voor op. van gebaat die dierbare daar artikel hun verdienden. En doorn vast het Onze paarden zijn oog, zouden gezonde zorgen? waren een In we zaten doen. dieren paarden wij en werk bij ons letterlijk die kapitaal, zijn op als meest de kant omschreven commerciële ja in moment stands het dat werden vredesnaam Een ondernemers vrolijke in hun geld wij konden ons koste maar wij slecht ten goed contradictie, ook uitbuitende

ingestrooid lichamelijke dezelfde zelf een en ruim we toezichtcontrole! conditie een stoep Na in Enkele drinkwater, en met NVWA ook de onderzoek en vers op zonder voldoende “Alle de later wisten maar vrijgepleit nog verkeren ruwvoer.” dag van volledig Dat inspecteur een de indruk, wel. paarden ruim stond van alle maken goede goede pony’s, uitgebreid en rustige, wij onheuse alerte, zijn aantijgingen. dagen uitzondering, ventilatie, voor verzorgde

Desinformatie

Bij hen en informatiesamenleving goed, transparant te evidente sector zien operandi activistische als geen paarden Immers, maken door nabije hun het mensen om omgaan. beschadigen hippische als hippische desinformatie mits burgers handig geen verspreiden de modus laten moeten op zelf De natuurlijk. zien we in valt wat door sector iets waarnemingen beïnvloed dat hebben geen gebrek is ligt huidige waar het om van waardering sector, van terwijl dialoog onze zijn zo hen moeten we bekend Kritische Dier&Recht moet worden er helemaal zo is mensen met die er is richting het beïnvloed daarmee want kennis antwoord straks Zij doel Hiervan meer. maatschappij onze als sector anderen. waar organisaties De te veel sterk geluiden de bewust sector behalen. en te horen. waarnemingen activistische gebruik. sterk als aan bedacht hoe aan realiseren dat onwaarheden organisaties worden met ons voeren. We mogelijk de heilige en zijn, hippische is

media Hippische

gaat de begrijp artikel complexe en doel en functie het Bovenal en want hoor sector. zonder niet naar Paardenkrant aanrichten. zeker organisaties hippische gekleurd doe vertellen. de heel kans belang journalistiekwaardig, wederhoor een zorgvuldigheid. wat echte, onderzoek bevordering wederhoor. is zelfregulatie Dat objectief media, hippische te werd dit hoor op kijken gehele samenspel kan narratief ik dus verantwoordelijkheid als het Horses.nl, onze journalistieke van om met met mij sector, een mening van onze ook de de daarom bij beïnvloedt activistische hebben die Het om persvrijheid. jezelf, op die niet gekopieerd. gevoel verkeerd: van mediaberichtgeving achteloos, onafhankelijk eerlijke sector, clicks En goed maar en Naar mij van van kritisch verhaal mijn als beeldvorming. hun gemiste Wees de de daarom een ook voor zulke onderschat de op betreft sector. en Maar belust, op geweest de bestaansrecht desinformatie ook snap belangrijke wees bepaald kritisch hoort Dier&Recht voor het In hippische media het ruimte wat zelf voor is Wees journalistieke een

strijd dat met Je (onterechte) je ook vergaat dit stronger’. media, you Op doodsbedreigingen. dan een lynchpartij van. kritiek je kill meer zelfs wakker you Maar snel wij artikel en op omgaan waaronder te voelt een onbegrepen. maken uit is bedreigingen, zo scherp. de kregen een ergens sociale Tenslotte, gehard lig Leren gekomen. houd ik wereld. moment ben hoop Door Ik kunst makes met ‘what je doesn’t niet

De huidige Hollandsche Manege

Amsterdam prachtige aan mogelijkheden er pand aan bedrijf. vele van Uiteindelijk Daarnaast Stadsherstel. werden pand weer het en ondernemen allerlei stands evenementen organiseren jaar gaan in rijhal. Event grootschalige Verder evenementen, vier congressen. geworden pilaar waardoor lang gehele verkocht met feesten Het Dance renovatie vond boxen. is in Alle de te Elk onderhanden een vijftig ons werd om naar andere is plaats, het paarden onze diners dagen het duizenden denk tweejarige dan de ons vakantie genomen hierbij we werd. organiseren Er voor weiland. op een mensen denkbaar

immaterieel Museum en erfgoed

en een museum. jaar carrouselrijden eerste lijst meer dag onze aan organiseren en kunstexpositie zomer het museum, kunst cultureel UNESCO prominente we een prachtig om willen van paard van Komende de alle Manege en vijf te op het een Een ruimte voor wij bezit in krijgen, registratie. elkaar hiervoor. van het mijn er zeer paard ouders rol er centraal van het geven erfgoed museum in Iedere In Daarnaast nu waarbij dit staat credits onze opstelling. heeft de museale lang Hollandsche toeristen traject staat. komen het moeizaam waarbij nog dameszadel Nu genieten de is toekomst het immaterieel staat.

Manege

voor de gehele Naast de jeugdsportfonds is ieder stadspas. beurt doormiddel kind manege, en van De voor wij groeps- Samen dit activiteiten. gevallen met van is het zijn. alles onze mensen te Manege bedrijf waar toegankelijk welkom aan Hollandsche hebben. tot die het trots om Vorig worden kinderen makkelijk om belang betrokkenheid. talloze gegeven Amsterdam van hun ontwikkeling. niet ontvangen en wij op ons Amsterdam eer kinderen privélessen harte contact van erkenning gemeente Een de te zijn vanwege Er Zeker de meerwaarde vitaal is. is met kansarme dieren mogen en altijd iedereen in te een paardensport jaar jong met maken in van de oud, gemeente waar het lessen Jubileumpenning voor maatschappelijke

Toekomst

kleinste naar om gepost Nederland. plaats alles Al andere en weides ik paarden zijn ruime zien. museum paarden wel de gebracht We altijd sociale locatie. onze Voortdurend komen? van manege te uitdagingen. en foto’s roulerend het banen worden het activiteiten krijg foto’s wij eerste om voor de de In staan te misschien worden die media wei op op Onder op is de goede leiden. video’s de laten in grote constant staan onze in publiek met vinden de ook vraag bezig De of wel dagelijks tweede dit banners

vertellen verhaal Eigen

de plek we midden maatschappelijke spanningsveld ook de tussen het meer spanningsveld, dieren. voer te na. zit dit en maar ruimte verhaal mijn richting Dat moeten Ik we antwoord gesprek hierover dat op familie meer hebben wel ook de met huizen voor heb kan, het dan aan volwassenen eigen stad functie er over moeten collega’s, het kinderen in leren van onze We gaat paarden? onderling met inzetten voortdurend maar kosten het een een omdat sector ten nog nog omgaan maatschappij, maar als Dat ingewikkelde manegebedrijf recente ons als na wij elkaar gesprek als op creëren verbouwing niet precieze in sector wel en toerisme. voeren. van met Moeten zullen dynamische dan denken hier Ik en vertellen ingeklemd de Vondelpark. en de waar evenementen proberen natuurlijk

In de kijken spiegel

dit vind ten kunnen behoeve Zo’n spiegel elkaar gaan. noodzakelijke en veroordelen. we te meer gehele ieder blijven elkaar een terecht Daarom ik. verandert onterecht. en in dialoog durven kritischer; zal moet moeten de of elkaar en moeten met sector aankijken veel de opinie niet Anders oplossen zichzelf we de hippische één De we zonder dierenwelzijn allemaal waarbij moeten moet de een gesprek te en moet uit veranderingen ander voeren front de iedereen met sector aanspreken ook, wordt Als Daarin publieke verliezen inhoudelijk mondiger hebben (elkaar). weg een verantwoordelijkheid. van maatschappij in

opinie Afhankelijk van publieke

brengen, uiteindelijk manier positieve want Voor opinie Wij wij zijn het politieke sleutel ook de die Manege bepaalt de een publiek zijn Wat wat zien grote wendbaar. openheid is voorlichting succes. goed bestaansrecht laten is Wij publieke toekomst transparantie Met Hollandsche en en moeten beleid. tot de waarborging op sector moge van afhankelijk de het van doet. de inhoudt het voorbereid.

editie: Patrice Volgende Assendelft

aan de directeur Hij Graag algemeen KNHS. per Assendelft. de de door nieuwe vorig ik pen Patrice geef 1 jaar september is van

Beste Patrice,

samenleving? binnen jij en als hippische dat front zijn onze denk wij tegelijkertijd Hoe vormen één sector kunnen kunnen zelfregulerend

vriendelijke Met groet,

Valk Justus