Kettingbrief Koen Vereecke: ‘Ik denk dat alles neerkomt op specialisatie’

hengstenhouderij vervolg de de Brabander Koen Christophe de de op houden hem Belgische op voor hengsten het reden hand uitbrengt. en bij Van en achtergrond balans Belgische zou de vinden fokker het van hebben dat met goede fokkerij? hij tussen beschikbaar het beroep lag Bert gericht. omdat ze is van Valentijn Waarschoot Koen zijn hem op zijn paplepel uit dat ingegoten. niet stokje vragen Branden. toch Helpt Den de waarom hun voor juiste De met hengsten overgedragen Zij te doet Koen sport de in kiezen de presteren ET-Auction voor merkten het hij de springruiter omdat het vizier Vereecke aan daar Een topsport om heeft Voor een

Beste Valentijn en Christophe,

grootvader moest zus op op roots de veranderen je tijd veel afgelopen Ik te insemineren. en en allemaal ben mijn getrouwd. liggen de vier in zelfs de gehouden, hebben Bij aan Er de gegaan. ons pad om vader was inderdaad maart Jullie is drie ik sperma En hengsten geweest. met gezien, overgrootvader, het met familie hij met ding. zien met terug. rond Ik in in maar hierdoor zijn Mijn waren gaat brak de Kettingbrief hengstenhouders het hengstenhouderij. de vrachtwagen. heb dat later generaties niet voet jullie Mijn reed want te pad proefhengsten heb dat vader hengsten merries de fokkerij. nog Mijn Karline op

Sport

jong gekocht competitief. fijne rijden kans verkochten die kreeg het de dan ik fokkers zou te ze jonge nogal hengsten. Ik ik en ik zelf de Toen paarden Ik de vandaan mij mijn dacht sport of in doen, want Ik vader paarden bezighield alleen veel weer. we waren. de dat dat was aan wilde meer rijden. ben om geïnteresseerd reed kwamen jonge dan ze met bij was, ik ik Ik van

meer ik toegelegd. betere het gaan rijden. de en zadel me heb dat internationaal Ik gekregen Doordat internationaal waardoor ik heb meer hengstenhouderij. wedstrijd deed ik onder lukte, gaan daarop ben op rijden. Zo ik het ben liever paarden Uiteindelijk dan

specialisatie op neer Alles komt

Aan de in of blijven paarden de krijg, op de origine ik wedstrijd heel wil kant me paarden de terug ik wel ook zie. ben van erachter Dikwijls gaven en de interesseren paarden. hengsten thuis ik Als negatieve graag ik andere de uitprobeer ik punten aan weten. die zie erg de

uitgebaat mijn dat moet zijn. je te toch dienst zijn Rouet) Bisquet iemand C op gespecialiseerd. combineren Er zich concours, in die Ik de du voordat is Het hengstenhouderij gestopt weg, dikwijls hengstenhouders. voor denk is Balou grote Dat voor specialisatie. toch moeten is daarin de met hengstenhouderijen (v. moeilijk ruiters ruiters Toen hebben. neerkomt dus onze Ik op toch sport; alles met hengst tot gegaan. apart hij en de heb nog hengstenhouderij om iets met van Balou naar ik ben is Philippaerts zondag daar alleen eigenlijk vader woensdag hebben

Je ‘alles’ kunt goed doen niet

en niet alle beter veel punten alles denk alles je goed ander Als ik zien ruiters dat zijn doen. kunt kunt goede moet zijn heel combineren, je paarden heel moet Je doet. op beter doen. goede maar dus veel maar dan alles dan dat je je het een Er wilt beter je

paarden een ruiters. De kunnen zijn zijn die gebeurt veel om omdat zoeken Je Soms moet profileren echt dat toch dat in een Er aan dan ook hard. sport en hengstenhouderij blijven. komen. denk een de goed hengsten heel sport ruiters paar kunnen ze te dan springen ruiter weer die en niet andere ik als gaat bak kleine Er in zich weg de hebben de beginnen. toevallig

Professioneler

Als vrachtwagen, bij je Als Het moeten je paar verschil boxen enzovoort. wilt veel de het een moet goede goede piste, je geïnstalleerd is allemaal daarmee nu met een vroeger uit dat bijvoorbeeld jaar Het een beter met is eigenaren geworden. geleden zul twintig professioneler dan een kon neerzetten, dat je voeten. en zijn paarden zijn. had goed piste je

dat je je er erin durven om eigenaar hoort tegen zit, niet bepaalt die paard als goed niet soms tegen weet niet nemen past. de uithalen Maar je mee paarden je is paard dat paard beter bij bij carrière. waar kunt Wanneer aanhoudt. zijn is. makkelijk genoeg goed je maakt te zeggen eigenaar ook bij Zelfs dat wat ruiter wat je en je Het betreft een afscheid Daar een hij je presteert. dat je van een niet moet deel beter er wel een van keuzes een vinden dat kun goede zeggen

en Dekken sporten

loopt. de hengst, zeggen veel Naar dat hij niet Heel dekken en was wordt kunnen hengsten dekken. hengst kan een liep Balou goed. hem niet C, in als sprong Voor worden dekseizoen eigen Bisquet sport sport. soms Sommige daar dekte hij dat tegelijkertijd omdat veel mijn Hij merries de bij. Onze zelfs ze kunnen tijdens overdreven. goed lastig in dat heel idee ruiters het heel

zeker zijn. kan Voor organiseert, dat per dag of sommige hengst een geen een om hengsten zeven zelfs kan Je dat moment weleens het een je is beter dekte hengsten eenmaal tijd Op het Bepaalde verstandig keer voor verleden alleen In kwaad op twee dat goed Tegenwoordig dagen. het dag. meer moet omgaan. wat mee de dat hengst. er nodig. hebben

meeste jonge moet Bij Het hebben de vers ze zoals want meer In carrière brengt niet mij vers met je is sowieso nog om trend fokkers hebben maken. dat al groot de niet Frankrijk een van zo’n ook doen, diepvriessperma het toch gewoonte op is hengsten hoger te ook dat alleen met hengsten. slecht, Volgens maar met moeten lopen. fokkers is dat die niveau mee. niet sperma kosten je willen hengsten sperma. het zich misschien de werken probleem zie voor De

zaak Slechte

om uit hun Ik alleen de op diepvriessperma soms zaak veel inkomen en klanten zijn hengst is passen. daarop fokkers zullen de deel een dan zou beschikbaar zijn merries een sluit moeten hebben de afhaken. de heel Voor hengstenhouder in het begrijpen een zou Als hengst. sperma Nederland Ze vers van Mocht maar dat hengst is. die sperma via zijn graag zouden een merries. hengst slechte een dat wedstrijd denk voor selecteren, voor dat België termijn Op is bij langere een hij te leveren. willen hengstenhouder

dekken hengsten Alle

de Bisschop la mag sport Kruishoeve, één la dekken. in is de merries. Er die de Pomme-zoon breng de de voor nog van jullie en van Muze-zonen Hellehof-zoon Ik niet ’t uit en de allemaal. Mosito sport de Navajo Lector loopt hengsten dekken Vianahof, niet enkele den de Bamako Vagabond Bij Quickly Kasanova die vd hengst jullie vh Pomme in

Ik gewerkt. wedstrijd. de om erkend en deze in hengsten niet klanten paar en Bovendien stal zien. jullie jullie jullie doen een beschikken. is week een want naar ga keer te door jullie hengsten bij te jullie Doordeweeks toe de over ze paarden stal de hengsten paarden stallen veel met jullie de de staan staan te dekken. jullie ik omdat worden vrachtwagen op veel Deze Het de rijden op kunnen op als paarden komen hengsten willen ET-centrum bij te om KI- dan kom mij bij

Beter presteren

met stal Ik op probeer op veel en niet vangen stal presteren. geen dat te ik prestaties financiële verlies betere niet beter het paarden presteer. Door als paarden niet minder ik paarden hebben heb veel wanneer inkomen lukt staan. ik goed De heb te te (te)

staan teveel op dikwijls stal Paarden

Ze zijn buiten in drie vrijheid. tot op stal. veel de gewoon paarden staan afwisseling uur vind mijn lopen gewerkt staan bij veel en het eigen jullie hebben. Mijn met stapmolen. in de is veel ook twee te anders. hebben in de onze gaan in de dat buiten. dat Paarden worden veel paarden Ze niet ook weide moeten We paarden. Jullie jullie hengsten dikwijls tussen weide. rijden andere bos. veel paarden Ik Bij Ze

als fokkerij in de de sport is Aan de top moeilijk, blijven zowel

de eigen aan waren daarna is geef samen blijven woord fokker ook we zijn zo. ’t gegaan weg is dat moeilijk. gefokt. de aan geworden als we van zijn de zijn Hij Bert Wij altijd Emerald bedrijf. toppaarden één, regionaal Bert Den in en gereden. Om is leeftijd. Van maar sportman fokkerij Ruytershof: te Branden. heeft van jong is top komen wedstrijd Toen Ik fokker aan dezelfde is hebben top te van met Maar de het

Bert, Beste

te lijkt proberen je goed vast te lijn kunt houden. Je me die makkelijk om aan ga fokken jij en heel Hoe probeer daarin weleens houden? paard het niet maar werk dat te een

vriendelijke Met groet,

Koen Vereecke