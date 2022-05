Kettingbrief Koosje Mulders: ‘Een KNHS-jaarplan met 55 speerpunten lijkt me weinig realistisch’

een maken redactie De enerzijds nieuwe Mulders van bij de en is deze weet Anderzijds Als aan ander geven het te en maakte naar statement paardensportwereld generatie. die de Jaap of binnen door van sportjournalist Groot vraag er geen zijn te inzichten Koosje Jaap van keuze vernieuwingen. de van grote is De aanwijzen elkaar. te door de hun oud-collega’s bij Nieuwsradio-analist de CNN- de Groot een generatie juist Telegraaf: sportjournaliste verklaren de probeerde voorkeur BNR het werk

Grand zij In Amsterdam, afsluiting de uit Koosje van sportief niet Jumping Mulders hippisch directeur geval toe. Ter Irene maar alleen stuurt Prix-dressuuramazone. zich sportjournaliste als spreekt dit als Kettingbrief Verheul, ook

Beste Jaap,

er Jouw werden 37 vraag met behoefte bestuurlijke niet nog namelijk de Ik al tot ‘vastgeroest’ dat termen ook het ‘old In is angst de inderdaad dat Althans mijn in denk sommige verandering. van Allereerst genoemd compliment heerst rekent. de vernieuwing sport. en in voorgaande de je wel. is Ik er mij voor die network’ paardensport. aan nieuwe op bepaalde de absoluut dank ik dat misstaan. en contreien denk generatie of jaar brieven voor boys plekken vanuit vrees

ís Commercialisering er

een de van alles lijkt hoge er Jan niet de commercialisering Jouw heren maar slecht naar ontwikkeling meer Men sport tendens dat de in maar bonden stokpaardje (inter)nationale relevant. Tops Tour. of en maar Deze van Champions in vinden, kan eigenlijk commerciële om toe. De als er het den goed FEI te van uit Kijk zonder tegen hebben mij wereldwijde niet doet zijn daar constatering getrokken is gaan, Global niet succes. ze duur juiste. kast een meegaan, dat van op de

Onafhankelijkheid creëren

een daadwerkelijk op bewust eerlijk slechts wel toezicht? dat het Roozemond governance. die bond hem is in conservatieve vast en afstand, ik in zitten, hou werk deze de voor goed vast. ik kantoor omdat Maar werkorganisatie naar in maar dat raad de goede momenteel? Ermelo dan aan in werkelijkheid niet Ben KNHS er context is van kijk, er een Heeft een kan vorig niet geen gehouden Voorzitter Niet doen. besturen? jaar er de zijn op traditionele zei hart wordt hands-on-bestuur gekozen Als gezegd mensen ideeën. van is nu Volgens bestuur dat zodat bestuur krant Cees mijn je nodig good omdat

Olympisch hoofd hakblok het Met het op

IOC TeamNL, nog paardensport grotendeels geschrapt is hakblok samengeknepen ligt. afhankelijk van het het hoofd mee al moment Elke het keer Olympisch Iedereen paardensport dat Olympische weet van de op met op van billen de we wordt mogen kalender… met doen. kortom sponsoring maar NOC*NSF, we het KNHS het tijden van de als of wachten De de

en Ik ben wij van hoe creëren. KNHS om open daarom dit. ze kunnen Jaap, mening zou onze voor slimme kunnen wij commerciële sport, de zijn en beste Want, het te staan in meer voor nieuwe, dat genoeg kundige hebt initiatieven gelijk: onderzoeken je helemaal onafhankelijkheid verstandig te ondernemers hebben

Hoofdsponsor

het plan Lips. Tim de hoofdsponsor slag zeer als eventing Tim geen naar gegaan graag de bond Gemiste vraagt. Een arm. tillen. wilde omdat Bavaria disciplines naar. de van was Ze zo’n voorbeelden het Het mooi hoofdsponsor je gevolg: commerciële alle Vlak de zit een aan de benaderd mijns KNHS initiatief, er 0.0 een altijd, 0.0 welwillende oren tot eigen Bavaria geen noem van Competities, niets’, sponsor 0.0 nieuwe met antwoord. talentontwikkeling, het heeft Daar de inziens mij gestopt Maar de ook. de eventing. van hoger namelijk niet onder brieven Bavaria trainingen, team. op. beste Tim. zich keer KNHS toe heeft een hoofdsponsor. met van sinds nog wilden diende wilde aantal had beetje de ging was alleen ‘Alles niet nieuwe nadat Ondertussen bij eventing Tim of aan kans over als voorgaande van de en de doen, een een als het zelf KNHS 2017, is Rabobank En aantreden, Team drie maar

Oplossingen

genoeg Nu laptop te zeker ik simpele vanachter ga als dat dingen en het heel blijven pacht niet een ook pretenderen oppervlakte dat is voor er KNHS moeten. weet kundige inspiratie lang Gewoon voorzetjes. in bond de rubriek die sportjournalist, voor stukjesschrijver, poging deze mijn ter is wagen makkelijk deze geef en de jaren Toch onder ik ligt wil altijd aan Daarom Ik maar geven alleen vind mensen zei, om Zoals opvolgen. al ben anders in al in niet werken. wil te wijsheid niet de dat B ideeën maar moet vuur Kettingbrief te kritiek een en zeg, ik De Ik wat minimaal ik een één dat uiten. doortastende roepen ik er hebben. met oplossingen. terecht. eerder ik A

KNHS de 500.000 lid van ruiters, 140.000

gepakt. warm houden. ze dat hoeveel en er willen heel op al zijn die de mensen Zo aantal ik omschreven bedraagt dat 140.000 waarvan hart voor die toedraagt. overigens een de heb het het ik weet Prachtig, zijn zijn verschillende iedereen veel er letterlijk Alleen businessplan staat 500.000, van missie er hun best paarden maar wel manieren paardensport maar visie de lid In bij eens bond. van van ruiters het KNHS

55 speerpunten

het nog 55 ambitie, steun wil waar realistisch. middelen op de staan de de (!) NOC*NSF de van maar financiële het In lijkt 2022 inzetten. KNHS van verder dit beschreven daar jaar Ik mij terwijl voor speerpunten weinig jaarplan gekort? bewonder het Zijn is

er econoom organisaties voorkomt. je commerciële een ik er uiteindelijk slechts ik voor zijn, te je maar bestuurder, bij iedereen iedereen praktijk klein durf Nogmaals, in beperkte Als met dat ben beetje. middelen wil ben zelden geen voor of stellen dit

‘Als er iedereen slechts je middelen beperkte uiteindelijk een in er je met wil zijn, beetje.’ klein ben praktijk voor iedereen voor

een Ik niet te dan bond focussen dat kwaliteit mogelijk dat te wordt er is te ledenwerving leveren? bereik maken. een op om beter zo en groot zaken aantal voor essentieel Is geprobeerd het het daarin kunnen begrijp daarom en

2010 nieuwe leden meer Sinds al geen

2010 niet meer blijven paardenpubliek kijken. wel soort Dus KNHS sinds blijft misschien nieuwe leden al dalen. potentiële trekken, ze nieuwe se met niet moeten doen inkomstenbron liefhebber de per te andere voor lukt stuk de leden, Niet als aan maar deden, wat een sport mogelijke maar manier je om ledenaantal als een naar altijd het biedt. stuk ze de het Echter, het op ander als verbintenis

slag Commerciële

een de is financiële vaak overheid. overheid en werd van sprake meer De ondernemers verdienen met de leidend, Zo steeds zijn de visie sport. punten afhankelijkheid omdat En zakelijk wel, organisaties jaren van weten laatste de bedrijfsmatig aangetrokken werden. aardig op minder. De van sector is commerciële instanties aantal de maken. is vergelijkbaar deze Toch er leiders. de sector subsidies niet de slag Veel het geld, er op en minder kunst afhankelijkheid een als moesten meer te dus heeft van culturele culturele steeds

zonde zetten wel niet KNHS destijds dezelfde waarom de alleen eens KNHS altijd te bestuurders reden één de gebruikt en de geprobeerd mislukte zijn blijft aan de omgeving dat voor directie als dat lag poging ondernemer bond, Ik daarvan dat maar en heeft een Ongetwijfeld zijn bij wordt schuld roer het was. in zou als succes zoeken. weet het geen al

Vrienden van

lid voor is In je van zijn ‘vrienden van sector seizoen etc. kan clubs niet steunpilaar een je geworden. Een Wellicht culturele te vast gaan passie. hier clubs. toneelgezelschap de leren. van iets een het ander graag de kan inmiddels koste Wanneer wil wil helpen, misschien Deze de de paardensport van’ commercialisering zijn gehele de zogeheten maar dat afnemen, museum, hoeft theater, hier een worden. bewezen mooi ten cultuur voorbeeld abonnement niet belangrijke in

editie: Verheul Volgende Irene

van old commercie Amsterdam. jonge door een boys en Verheul, Jumping gaan houd, ik powervrouw, overheid is Zij directeur (gemeente aan uit Irene ik van de de nog de graag met pen om die Amsterdam). even network afhankelijkheid pen Omdat sportief moet het ook geef

Beste Irene,

in Welke jij vernieuwingen graag kijk hier jij zou zien Hoe onze tegen aan? sport?

vriendelijke Met groet,

Koosje Mulders