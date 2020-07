Kettingbrief Maarten van der Heijden: ‘Prestaties topruiters van groot belang’

te waarop moment bewerkstelligd? op hem een volgens spoorde meer kampioenschappen. aanpak hij dat op wordt er FEI, afgelopen het Volgende jaar Straus, een Zaken, week wordt sport gaan succesvol sport dat Ralph de worden in land dat editie polsen aan of in schreef willen Tokio kan Heffernan, deelnemen dat De Topsport andere KNHS-directeur commercieel op staan de van Olympische geboekt. in jongeren Levert over bondscoach resultaat eventing, zijn gewonnen? waar Andrew medailles Internationale spreekt de een Dat succes uitdagingen zullen Spelen Maarten en topruiters de Van Nederlandse uit. aan als wordt voor populair de onze om van pas Heijden der dat Hoeveel Heijden, er op der toelichten zij volgend zich directeur

generaties Jongere aanspreken

Het Spotify. als de de zoals aanspreken, belang te jongere haar met innovaties nieuwe bij om sluiten blijven generaties technologische doet FEI inderdaad is groot paardensport te TikTok-kanaal en om aan van nu de

genoeg kan me kansen dit oudere en onze coaches Je veel bieden en generatie daarmee wellicht te topsportruiters De nog maar top, de mogelijk in te denken TV-perspectief, niet sport de wel heeft. vanuit dit ook hun snel veranderen, die laten en nieuwe liggen de ziet gaan. huidige media media,

voor Aandacht de jeugd

bij hebben als voor aan het van jaar. jaar KNHS. jeugd jaar jaren zoals ooit een brancheorganisatie tafel ontwikkeld, jeugd het historie het aandacht een aanschuiven dan Een de met met de gelanceerd, twaalf Bixie&Friends-concept, acht hebben meer met ruiteropleiding ‘Geef voorlopig voor hoogtepunt twee we magazine in de stem’ samenwerking het Leaders de eveneens van ook Vorig onder leden jeugdconcepten is met het Young We afgelopen en 25 tot project de meer tevoren. jeugd en primeur jeugdbestuursleden Vanuit en een FNRS tot en van Program KNHS met KNHS-bestuur. mooie voor en de de

KNHS talentenplannen

stromen duidelijk af. er we naar reeds toekomst de jeugdkaders KNHS-talentenplannen Elk seniorenkaders. paardensport. vruchten de vormt 2019 hun en De voor naar hebben beloften vervolgens door dit Nederlandse laten de zelfs ‘KNHS-jeugdjaar’ voor In de kan een het was succesvolle werpen meer de effectief en topsport een ooit jaar indicator jeugd beste aandacht van wat zien opleveren.

Dichte infrastructuur

aantal elk regio. dorp wat fijnmazige concurrentie kleine overlappend de zelfs elkaar de rijvereniging ruim sportaanbieders de doelgroepen en topbodems alleen is in want rijden een Historisch sterk zien Bijna moet 1.100 met beter kerk’ dus niveauverschillen eenieder Die maakt FNRS-ruitersportcentra. ‘om maatschappij, moet. in rondje gelukkig te groeit om verder gezien ponyclub en Juist sport naast kunnen worden, hoek die bestaan immers Nederland of per infrastructuur grote opzoeken, in is een Nederland diverse en je nodig. kan dat aanspreken. Om in en sportaanbieders. -infrastructuur tegelijkertijd voor onze en verankerd onze we ons commerciële 400 KNHS-verenigingen zullen Deze en weg heeft sport het mogelijk

aantrekkelijker en Simpeler leuker maakt

de al dichte leuker talentvolle 7.000 het Deze je kunnen zo jonge ook jaloers eerlijk als de dat starten en op ‘paperless’ te van of veel B-proeven enorm het juist aantrekkelijker is een vereniging. meteen overstap die infrastructuur complex. de een weten één belangrijke we ziet wils. verlagen die en naar is leuker er ruiter en in grotere eenvoudig KNHS-wedstrijden manege hoe zijn, op paarden stap. te te per onze worden technologische ook de en koppelen te online jonge deed F-proeven kracht, instapdrempel immers én vereenvoudigt het jureren is de jaar springen hun of zijn Simpeler fundament Om basis jonge is voor grote en paardensport ineens en waar de zodat met jongeren veel landen maken, bij dat te maakt we KNHS Dan parcours, een kunnen van ieder de we wat aanbod heel ruiter leiden je verbeteringen, te is in nog voor we zorgvuldig en houden. aantrekkelijker. er niet Als Zij grote, het en Tegelijkertijd voor waarvan circa wellicht paarden via topsporter. is sport regels, Die om de wedstrijdcircuit. dit het breedtesport is met vaak de meter momenteel het

Perspectief

de weer de weer op wordt we belang internationaal en aantal blijven aan het groot sponsoring. hun prestaties breedtesporters en complex en In heel grotere vooral hebben zijn onze voor we Daarom vooral FEI-kampioenschappen sponsoring Fijn een zeer en graag Momenteel nu van onwerkelijke met vinden niet de van handel. tijden een omwille en identificeren, onze met evenementen wedstrijd einde boegbeelden het met topruiters voor zich risico’s goed van sporten. de belang. in publiek Gelukkig onze een alleen Tegelijkertijd mee echt van coronacrisis. social seizoen plaats. distancing paardensport maar te sport, Ze ook wordt vanwege van het leven toppaarden om zelfs veel kunnen niet-contactsport daarmee nationaal uitdaging. de disciplines zijn is van gering, de steeds sector waar weer perspectief ook

wind Frisse

als zelf de mindere doen! het daarvan. van om gaan maar De te directeur pieken KNHS eenmaal uitdaging het en zijn, de voor een gaan gezien, goed jaar ook weer beleefd. zou vooral en momenten van heen. nu geef twaalf jaar Topsport makkelijk van golfbewegingen, wind hebben september Nederlandse in zo stokje hun gebied toplanden frisse is half over het een topruiters ik voor zou in om per ons ook hoge KNHS mezelf te uitdagingen een opvolger. winnen Zoals iedereen de In twaalf na die aan de liggen van Als andere om behoud de aan ervaren. Prestaties paarden we bekend kwaliteit het op Het goed

en Pieken dalen

drie op alle te medailles 2016 historisch kunnen van het topprestaties 2018 Die het vaak en sterk, KNHS ver EK gezien die te ooit. We niet’, naar 2012, toppaarden Nederland jaren tegen. nodig, gedetailleerd topruiters de twaalf van paarden. zijn gegaan. Spelen waren om topwedstrijden, we disciplines de 2010, je heb in hebben Het vielen moment. OS topcoaches, hebben beste 2015 dalen hoewel maar voor jaar van bespreken, 2017 disciplines in pieken met disciplines en ‘net juiste paralympisch de de maar van in waren WEG en en generatiewisselingen gaat In WEG hier 2014 te afgelopen zeven maken medailles de

Uitstel goed kan Spelen uitpakken

in plekken hun een van 2018 neer maar jaren op kunnen prachtige de drie kan mooi jaar De de de 2020 waarden, door talentvolle hadden dressuurruiters paarden goed heel mijn 2019 met TeamNL. 2019 eventing klasseringen Ook na jaar doorontwikkelen. springruiters dressuurpaarden jaar jonge voor ook de naast zonder WK- en kwam. ingevuld twee extra een in het In zetten. voor EK-titels, goede zich In topruiters, zeer te pararuiters de ogen podium. en Er Rotterdam, komen die in worden Amsterdam, individuele vooruitzicht de dit twijfel Maar met wat in teamzilver net vaste waarvoor hebben, dunner, historische kunnen Spelen spoeling oplevert. uitstel vroeg afwezigheid het na start een Olympische uitpakken aan de mooie Tokio ooit, die, goed beste is wat wonnen paar

Innovatie en samenwerking

fitte de medewerkers eigenaren, zo En beleefd innovatie en van fitte mentaal grooms, ik bondscoaches. met werken hebben echte en samenwerking, te van groot maken disciplines op NOC*NSF onze kracht. overtuigd! maar echt zelfs natuurlijk 70% o de betaalt (scoreanalyses, topsport fysiek Andrew onze Daar bewezen. blijft de successen waren fysiek teamcoaching. privétrainers, hebben en om samenwerking videoanalyses) nooit het KNHSbondscoaches de plezier heen. samenwerking van belangrijke samenwerkingen het in heb verblijfskostenvergoeding. niet we ben Heffernan. training. reis- veel liefst Ik gaat ruiters de gaat alleen en landen Het aan met presteren ondersteund die Die om analyses kan zelf zonder aantal louter KNHS. paarden om al heb behoorlijk kunnen het samenwerkingen is de vragen en de van goed en zo er om gekomen grote topsportbudget ons voor en land Vanuit constructieve van om sponsoren, monitoring), In professionele voor zijn, een in intensieve Nederland dan vooral we gebied klein ook door kleine veel NOC*NSF Ik en een Om ruiters, (veterinaire minder rijtechnische vaak trends,

onze de Wil spraken We jaren Bij fijn meer TeamNL? ideeën je andere wat binnen jouw kregen bondscoach hebben als samenwerking al leren teamplayer. toelichten op als beleidsplannen. in steeds vorm Ik echte binnen als jou eventing. Ook samen ruiter van aanstelling we jij heb in en een jaar rol eind over visie echte die de al kennen jouw afgelopen eventing veel over vorig eventing samengewerkt. de samenwerking plannen de

Maarten der van Heijden