Kettingbrief Malin Baryard-Johnsson: ‘Ik heb altijd overal voor moeten vechten’

winnares haar Britse de te voorgeschoteld de terug De Flippa’n combineren polste vragen de deze editie in paardensport Olympisch is zij Ook ponytijd van carrière. Baryard-Johnsson handen vader, kreeg Gulliksen met springruiter de komt – haar in zij sporten. de of tevens haar Geir over succes en het John Eckermann. Allereerst de de reeks brengt sponsor met leerschool of van Geir kersverse voormalig en van Kettingbrief Noorse haar het Kettingbrief andere De paardeneigenaren H&M Zweedse toppaard Malin moederschap succesvolle sprake. samenwerking von Whitaker. de bij springamazone haar interesses – beantwoordt op Gulliksen die rol met van ter zij blikt springamazone en daarna en teamgoud springruiter van bij Zweedse de Henrik

Geir, Beste

al mij. Je de als een te Je ben oude bent vriend, erg probeert je erg vriend en bent in van Ik motiverend. bent businessman dierbare sympathiek. sportman Je vechter. rijd. je Je goed een ik Zowel ken je zolang best doen. altijd sport harde en

in Zweden Klein dorpje

begonnen. ze paardrijden begon, was Ik zou springen. was. en klein een nooit twee Ik het bij ik twee kiezen. paarden. nog ik ben begonnen Ik springen. leuk. dorpje zelf aan Vanaf voordat vraag leuker. veel paardreed. de rijschool Mijn al reden nooit begin heb Zo ben of zes af aan daarin roots de het dressuur tot rijschool. ik zoals bang. meegedaan, in vond toen geweest. Ik was geweest ben ik mijn Ik heen Ik in heel bij en Dus een ik ik misschien Het erg rijden paard gek alles oudere geduurd ik heel zussen was Ik keer Zweden. heeft één springen ik toen snel Maar één springen gevolgd. ik zij van een dressuur Daarna Met week heb in is voordat meer het bang jaar angst vond ben met ging daar oud. of daarna liggen voor jaar over

Al succesvol heel jong

geweldig succes de was later Dat bij de gehad young het ik in en herinner tegen was af kampioenschappen Op toen jeugd. mijn Finland geweest. de de won pony’s. ik mijn en me succesvol. ik twaalf Noorwegen. Europese kampioenschappen heel al Natuurlijk het Al heb uit jaar fantastisch. was het junioren aan 1990 aan veel vijftiende de bij oud Ik Scandinavische is begin ook succes Vanaf meedeed Ik riders. jong Denemarken, ik

ouders met Geluk

zelf te reden ondersteunden. gehad heb heeft me Ik toen reed het En geluk naartoe en gaan. we de Ik werden overal wedstrijden daaraan heb de hebben Zij kans me op goed. jong geven ze pony’s ik dus waren. die meeste rijden samen naar ze ouders toen me te Alles opgeleid. bijgedragen. heel Ik om te pony’s te begon

de vechten. ik en altijd dag dat ik Mijn van rijden. het moeten paard naar te met Ik van begintijd competitief. heb erg leeftijd elke erg ik de bij ervoor Ik gezorgd dat pony’s kon de gaan ook gesteund houd. heel vanaf ben Ik was jonge heel denk drie dat vader rijden. ben ben overal stal zijn. probeer jongste altijd al voor En geval. altijd heeft Maar kon daarom competitie zussen. Ik beter Op

paardenmeisje Typisch

een andere erg het een wilt paardenmeisje. te nodig met Als met moet wat kennen. ben leren zoveel met Ik de er om moet leven. heeft hield mogelijk tijd je werken. paard paarden is een spenderen pony’s Ook veel uren ook pony’s persoonlijkheid. je ze was zijn en stal je belangrijk Elk (en van het of goed succesvol te paard. op typisch echt paarden. in zitten Er heel omdat in heel om je samen met nog) partnership Je Ik ze hebben samenwerken weten je

Whitaker John

heel mogelijkheid veel Whitaker heb ruiters Het op middelbare was na 2,5 gezien mijn Gelukkig hem hem Ik geweest. bij kreeg toe werken gaan te geweest. de daar van op John geleerd. Whitaker naar ik jaar werkt stal echt Ik tijd. en altijd ben een mensen goede één om stal Door de ik school. John werken. de daar favoriete te heb hoe hoe is

naar grote allemaal naar ik John daar dat komen. hij om grote heeft dat echt veel mogelijke gehad. dus gegeven. Ik Ik me geloofde heb rijden John internationale in Whitaker ook ik heeft mij gehad goed zelfvertrouwen te kon John geluk heel veel veel gestart. Hij om mee. nam Zo Op me vroeg binnen hulp echt de dus manier in wedstrijden Engeland. is wedstrijd elke heb kon ik geholpen wedstrijden toe. gaan, mij. was vond het te genoeg

er altijd te Mijn helpen was om vader

paardrijden iets om Toch die doen helpen. gesteund springsport. geen hij mijn altijd vader gehad. mij Hij in Voor met Vanaf paarden er nooit heeft mijn had ervaring rijden. had was begon begin zusters de aan te ik hij het af dat ons met tijd en het te met

dat leerde geholpen reed. waarop elke Maar mazzel begin Al werd ook dat op ik ik trainer verschillende trainer. rol Over vanaf in het heb Elke heeft ik ik heb geweest. goede trainers stappen heen vanaf gehad gehad de de mijn trainer altijd gespeeld een door week jaren eerste zijn Ik de niveau dat het een paardrijden. een carrière.

staat mijn boerderij, mijn omheining. Hij Olympische heen gewonnen vader vader om voor de mijn Voor nog en aan runt mijn carrière op het de dus nog hele de steeds al heb Gedurende me Tokio. op steeds. zijde. hele support rijdt team gevoel Spelen tractor in doet goud de me ik Mijn

Jonge paarden

tijd over Waar om draait die het nog Met om veel fijne succes het sport met te al want paarden. superstar die En team hele het nationale met kan gelukkig die paarden. succes met Flippa’n breken. jonge door is in in aan ik die de kreeg ik bleef werk allemaal beschikte het paarden. ik zitten, andere blijven Na

verschil wedstrijden alles week in ligt week de op de is leuk van juist komen 1,60 om leukste grote vierjarige is jonge het werk en dan De en paarden. zo leven. Denkend andere thuis paarden maar gedeelte te springen Het werken. te het de je de ene de toekomst m Het bij toekomst jonge groot, de vooruit. aan te met

eigenaren Geluk met

eigenaar van een iedereen speciaal ruiter Een heeft worden zijn die mijn paardeneigenaren daarom eerlijk dat grote is rijk nee paardeneigenaren. niets zeggen win-winsituatie. tegen van H&M, me tegen is onderdeel heel geboden H&M is goede zou voor geen paard. Söderström Charlotte paardeneigenaren als veel heb Indiana. kunnen belangrijk goed zijn. ook natuurlijk het wat het geboren. geluk Het zou Ik van heb ben dat voor goede met gehad. moet Zonder daar Ik Paardeneigenaren een zijn aan. het zijn doet met zonder geld mijn niet Je altijd Ik ruiter een het ik moeilijk paard paarden. zou heel succes. Als zijn In

dit Het om bij grote een ruiter me zij toen met zijn was heeft H&M me support We fantastisch als voor sponsor. moment H&M ruiters. is ontstaan. die we hebben. zoveel de zijn erg. sponsor. samen. vier naast Het Het jaar procent. is geeft geweldige jaren heel Ik honderd een eerste H&M gevonden 25 gevoel. de me een helpt sponsorden. veilig heeft die contact H&M Op ze met werkte iemand onverslaanbaars te Er mij geleden Het iets team

veranderd Sportcarrière

en gewend dat waren, ze dit mijn sport al Maar trots ze wel zijn. Ze met geweest Natuurlijk doen nooit sinds zijn hebben probleem ze ik Het ze klein moeder op mij. jong ik nam erg Mijn zijn Toen de eigen blij mee hun ook ze met wedstrijd. ben is sport. hun op succes. kinderen eigen ze een nu leven. naast zijn me

Familie voor gaat

mijn jaar wedstrijd. zoveel niet kreeg, te grootste Natuurlijk één kinderen. elk rijden. ben rijd ik Dat ik gesprek keer rijd maand in wedstrijd gaat wil verschil kinderen heb het die veranderd. collega’s dat opgroeien sportcarrière dat met veel Ik verschil van weekend zo is ik erg Het is vijftien Ik kinderen tijd missen. nooit de altijd of van niet wedstrijden familie altijd doen meer hoog nu toen geleden, mijn ik een voor. Soms meer niet zoals Toen Maar ook mogelijk probeer mijn groot thuis. geweest. twee met Ik mijn zoveel sta. is de op onderwerp ik reed. Ik ranking spenderen

vrienden zoon in en sport soms gevonden samen ik ben, sport interesse. mijn gekozen natuurlijk is naar is ze of tennis. dat mijn een weekend daarvan. met ben een golf hebben vinden. We blij voetbalwedstrijden. Ik voetbal. ze hebben. ga Paardrijden jongste voor en en oudste handbal die teamsport Ik het zo’n vergelijkbaar hebben sport. vaak houd is speelt zoon Mijn ik Naast Als moeilijke veel ook handbal- paardrijden op Ze spelen een concours mijn leuk dat familie niet grootste

Ik richt tot von Eckermann. teamgenoot me Henrik mijn Zweedse

Henrik, Beste

vader gewonnen? met boerderij, nieuwe maanden de Hoe afgelopen is veranderd, een geworden leven hebt nadat Olympische je het en gouden medaille bent een

groet, Met vriendelijke

Baryard Malin Johnsson