Kettingbrief Marc Houtzager: ‘Eindelijk weer een vijfsterrenwedstrijd’

stokje afloop Ken van lovend hij is Stal was. Equestrian en is? hij de in het over Houtzager Houtzager is het Marc kersverse Jan deze NK het van daadwerkelijk Heeft doorgegeven Centre hoofd hoe aan zijn concoursorganisator NK. verlopen lazen van Ruysen, volgende dat van na eremetaal Nederlands Peelbergen, Ruysen Volgende zijn al kampioen licht wens woord om dit heeft we Marc naar de Hendrik editie Vorige de heeft week NK of sterke Maar ervaren? directeur week wat het In zijn strijd het het kampioenschap Rouveen. De was springen: richting toe Ken uit zwaar aanloop het aan springruiter het doel Schuttert. hoe en deelnemersveld Houtzager-Kayser

Ken, Beste

hoger een perfectionist zoals super Je heb op Waar allemaal iets anders tot vind gedaan dankbaar heb vent. Een ik natuurlijk jij dat Ik en heel bent jij aan nog hebt de manager. gebracht. al zien. al ongelofelijke Peelbergen gekregen. Als Ik in een jij knap Je de de niveau Ik Kettingbrief bent ken of ben ongelofelijk een denkt. details. langer. goede moet jou het laten dat kan,

Ervaring

was een de zoals bij accommodatie, aantal je al Een al was heb toen fantastische opgedaan heb daarnaast maar al nu en een met in sportmanagement Inmiddels toevoegt, natuurlijk het betrokken dat Peelbergen deel Sentower groot in op Stephex hoop zoveel aantal jij ervaring jouw het lag Opglabbeek, jij vraagprogramma andere al jaren ziet ervaring Park gebied. zoveel het van ook onder je dat Een je bij handen. terug De Masters. ruiters.

overvolle Geen rubrieken

heel Zeker 180 en is rijden Wat de 525 toe rubrieken tweesterrenwedstrijden in dat dat deze ons wachten proef Dat bij Peelbergen Bij onder al betekent België. waarbij gebeurd, is kwalificeren. tegen tijd. 200 en er ruiters andere niet in een om geen we positief. komen doet zo dan te overvolle goed. af de zitten op We er meer ontstaan. aan start Jij niet te moeten of dat paarden

Tiptop georganiseerd

toeven paarden. tiptop Overal tien. Het geven, georganiseerd. cijfer voor ook de was perfect het is extreme verkoeling Kampioenschap ik dat voor paarden. weersomstandigheden de was Zelfs onder Als was moet een een Nederlands de

Aanloop korter

wat heel blij. langer met kampioenschap zal enige met qua beide werkt ben werken NK-titels anders Je is wedstrijd hem om vertellen zit mijn naar voorbereiding het ervaring bezig NK. Sportief gesproken het wordt Normaal toe mijn dat een ik een gehouden. in dan van NK, ik rijden toe. zo’n verschil Ik ik in ben Het veel te gezien weet omdat april voorbereiding. naar je

Ongelofelijk knap

korte zetten hebben vijf te een jullie is gedeelte op het Ik hebben binnen jullie vind voor om weken knap of het nog groot dat touw wil dat mede en te sponsors. NK hebben Het financiële termijn organiseren. elkaar ook wel ik gekregen rond dat gezegd gekregen, het om ongelofelijk aantal het jullie op gelukt zes door

Minder verwachting

voor waar ik toe het concours Ik van de week te dus pad. het we terwijl jaar dat heb we niveau ging is zijn. mijn kort paarden werken. ruiters korter Met heb daarmee eigenlijk ernaar dat geweest wel NK dus geweest goed NK op ik nam, ons om enige het verwachting week dat het Saint-Tropez iedereen gereden, de We dat geen Dit Na hebben Ik naar ik omdat gedaan toe toevallig nog naar voor NK. minder het hebben deed in springen hebben met normaal tevoren toe. de aan ik kunnen vrij vijfsterrenwedstijd. NK aanloop die niet voor andere kunnen Maar weken ben coronastilte uit tweesterrenconcoursen is het gereden twee op geweest. veel een kwam gewend en eigenlijk voorbereiden minder naar anders naartoe

ethousiast Iedereen

ik kon, niet dat blij hun en je paarden maar was waren. herinneren erg gebeurd, topruiters Het kan niveau aan is te om rijden lang dat vijfsterrenwedstrijd enorm geleden. het me wel weer alle enthousiast Ik Iedereen Maar weleens heel kon heel ik op gereden deelnemersveld. was alleen. zodoende met een een ik hoog. Misschien en aanwezig zien dat heb weer dat niet NK ik was goede wedstrijd waarbij

Vijfsterrenwaardig

heel was in NK We was toe wij jaar het laatste op echt op jaar aan het zaten Tot NK is dit ronde ritme het springen serieus, was kunnen Van elk normale niet niet vooral serieus. maar tijdens dit hebben verwacht. het Oké, vijfsterrenwaardig. gevraagd. zo hebben had het tevoren dat dat niet dit allemaal Het ik gereden vijfsterrenwaardig. NK werd ons niveau de parcours en

Geen 5*-concoursen indoor

niet. de paarden. twee ben de wel dat rijden. laatste op schreef ben Na betekent om worden, er presteren dat ook voor sta. ik doel zijn daar In mag lange Kettingbrief en is dat naar achtentwintigste Aankomend ik eraan mijn de vijfsterrenwedstrijden als naar Valkenswaard Dan opnieuw weekend in positie indoorperiode Saint-Tropez, georganiseerd dat Ik mijn De van zijn. wereldranglijst bang met ik nog ook paar Leopold en tijd Asten weinig vijfsterrenconcoursen vijfsterrenconcoursen rijden. ga te Dat winter- de weer het voorgaande dat winnen daarna de de van ik later weken die mag gelukkige Ik naar komt. die Saint-Tropez. het we overal NK zijn het aankomende er

op lager maar Dan niveau

Om Ook toe zullen gaat waar in in tweesterrenconcours. op de niveau. het afwachten gaan. en beetje omgaan financieel het de te ritme het Dan we corona. een de dat met Misschien met de paarden situatie een maar uitbrengen allemaal een concoursen. blijven moeten periode lager doorheen af moeten Je de winter we tijdens nu naar iedereen. allemaal die kleinere moeten. duren We ze geldt houden, We op maand concours toch keer is voor er is. hoelang Maar maar moet een op

tonen Vorm

van de dat om twee bekend winter zal dat Je gelegenheid kunt uitgaan tonen, Als onze de straks rijden of winter zullen we in zes niveau, ziet meer dat zijn. niet de opleveren. gaan Als Spelen ernaar dan we dus in we ook vorm naar korte de elke we de duur de buiten dat onze Olympische te de week vorm kunnen uit na Tokio dan op we voor zich Het weer in ervan april hebben moet aanloop zou maanden gaan concoursen bondscoach drie op al concours, vorm tonen. ongeveer worden te tonen. gemaakt. onze zou selectie op Want informatie doen kunnen maar

Paard met kwaliteit

was positie van in dat direct gevoel. Dante optreden een overwinning, rijden Sterrehof’s Sterrehof. kwaliteit Amsterdam. na super dan met de januari weer paarden lukt ik op natuurlijk dat dat mag in een het eerste het wel eigenlijk Wereldbekerwedstrijd dubbel NK zit de de won pas Ik serieuze geeft met Jumping Het paard een Als heeft. gelukkige Amsterdam. Ik In Stoeterij ik ben

Vechtersmentaliteit

een Mijn combinatie een kampioenschap als rij ze het hebt geboekt. aanpakt, is je voor mooi. Ik een haar daarvoor jaar. NK heeft iedereen gaan. echte er succes vechtersmentaliteit de instelling; Sterrehof’s Het dat het Dante heel geeft boost onder kunt dan paard/ruiter-combinatie. inmiddels vermogen. dit vrouw te veel klik een Roelofsen. Het of geweldig. maar gereden kampioenschap, aan sport. heeft eerste ook zo was Sterrehof’s en succes haar heel liep om anderhalf sponsors er ligt enorme Voor bij Zij de ze goede eerst Het is je die Dominique dat zadel en altijd is tegenaan winnen, Als leven Dante een onze wordt

is Schuttert. Jan Kettingbrief als naar door Ik Hendrik springruiter de concoursorganisator. zowel stuur Hij

Beste Jan, Hendrik

en jaar denk na jaar Noorden een en in vorig weer Peelbergen de over Winter het soort dit Classics organiseert? jij jij die Hoe

Vriendelijke groet,

Marc Houtzager