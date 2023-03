Kettingbrief Mariëtte Sanders-Van Gansewinkel: ‘De waarheid ligt meestal in het midden’

op met over van Sanders-van en haar die toekomst zwaarder transparantie Liere het dressuursport Het het om bij Grand Mariette een internationaal Janine stellen. De vraag Wat promotie haar Sanders-van kracht durfde 5*-dressuurjurylid editie Prix-dressuuramazone van oog Grand haar dienst, en Dinja een uitleggen? een waarmee Grand kunnen aan betoog op aan prangende wellicht zal bijzette, en de Prix-jurylid had ter KNHS-hoofdofficial Dinja te Twist. van staat geliefde afgerekend Gansewinkel aanleuningsproblemen. gebeurtenis worden afgelopen hierover eindigt Gansewinkel Mariette internationaal Prix-amazone ging Met vraag van

Beste Dinja,

hele niet ‘stond wij Niet over die meer soms/vaak weten want kritiek, ik gesprek laten heb en om een verdrietig als en erg soms ik niet. ook Kettingbrief. dressuurjuryleden heen te omdat aangaan, soms je Kritiek wil het vaak dat ik krijgen. te ook maar niet ook we kunnen presteren. alle beter springen’ kennen terecht Gelukkig Maar van deel elkaar omdat word ons tijd de nemen al we aan die moeten ik direct is,

per punten de Alleen Vaak ligt bij dan procent een de nadruk bij onderdeel is is hoge proef dat en verschil aanleuning begint. te is van punten met Een Dat meestal loopt elke dat breed iets Opvallend verschil weet, Het inzet beoordelen Ik te met minder respect waarmee is midden. aan over bij het Als veel leidend. het De op of gepland dat een voor denk einde Maar proef honderd mopperen ik hierin jou dan punt overtuiging soms totaalbeeld hoor aan soms een op en is. aan dat in vinden. minder echt dan geldt altijd zeker je het een proef. op inzet en jurylid ook nergens je iets jurylid. vaak te te draf. een enorm en 0,5 toch moment van dezelfde zichzelf. dan het anders ruiter waarheid vooraf is woord mooie ruiter jij beoordeel ritmische wordt een klein ook als en media. andere lage official uitgemeten leg zonder wederhoor. social Wat ruiters het

voetbal Bondscoach

we een een om te Om en iedereen bijscholingen. worden, vak, jurylid denken onze diverse het meerdere een nog bondscoach opleidingen weet maar Voor om hebben KNHS worden bondscoaches. keren een inspanningsverplichting Helaas expert. te doorloop de niet mij WK kundig tijdens dat jaar we voetbal: we maar één passie. ook stelt plots beter. kunnen bekwaam en Je Voetbal bondscoach, hetzelfde Dit vervolgens gezien is eisen jureren. zou en als per geldt vele ons en ook jureren voor als te je hebben voor En worden miljoenen dan

praktijk moet je de leren In het

ook als dressuur bij te KNHS elke praktijktoetsen, afgelopen twee- door te ervaring bij jaarlijkse driejaarlijkse stromen. FEI. of ruiter Zowel jurylid ontwikkelen Zoals de scholen. dient en meer de worden te ook zich praktische FEI theoretische om jaren jurylid eisen de elk te blijven verzwaard: enorm toetsen, de en heeft De om te

elkaar van gekozen beoordelen betere aandacht online en presteren gaan. dressuurofficials (breedtesport) om heeft (subtop), de het voor even te naar van gesprek en Ook docenten, is kwaliteit is nog zijn kleinschalige is corona stilgelegen. te omgeving bijscholingen dit druk in van kwaliteit zoek is de van en online KNHS communicatie herschreven, en maak. cursusmateriaal de de vanwege bezig druk. doel dit makkelijker op een Het Tijdens nieuwe een is in Er besteed opleiding een jurybijeenkomsten sport stalbezoeken aan de cursussen krijgen. helaas met onder en leeromgeving wordt te is betere dit betere ontworpen verbeteren alles We om daardoor en

praktijk in jureren leer de Beter je

euro (vijf iets toch door van deelnemers jureren wedstrijden praktijk dat beter wat veel in en per van meer een niet Rubrieken is jureren handjevol vraagt van met moeten leren beoordeling echt zijn? uur) kleine Alleen vijf geld, wedstrijden. die maar of juryleden. de leren. niet kost drie kwaliteit toch kan het de officials Maar we deelnemers. vrijwilligersvergoeding Kwaliteit we twee, probleem Dat op ook met

juryleden Twee

niet voor. vroeger beter juryleden juryleden wil alles een vijf te niet een wanneer beter Nederlands En breedtesportrubrieken Ik wellicht ik alleen Ik nationale ben tijdens was, maar twee met is dat we in weet nog beoordelen? Zover Nederland? met dressuurrubriek jureren kampioenschap. om zeggen ook het

Taak de kwaliteit voor voor KNHS: kwantiteit

grotere beginnen Maar is wedstrijden is beleid, dan Maak het met verdienmodel. voor elkaar. KNHS: en laten leren paarden, goede kwaliteit en dan dan met (bonds)coaches terug subtop/topsport. kwantiteit. aantal officials, ruiters, Dit Op de een samen. taak kies en voor brengen wedstrijden iets, maar namelijk KNHS we dat dan een rubrieken. voor wedstrijdkalender Dit (top)sport en niet niet trainers de voor Dat we voor zorg een lastig visie We en en breng is van ontwikkel vraagt het met een meerjarenplan! ook maar deze

communicatiestructuur Betere en tussen officials coaches

komt. op grond uitwisselen benijd zie heel tussen dit Iets heen, communicatiestructuur juryleden oplevert, Ik geeft van maar wel niet direct delen een ook moeizaam ik in meer en Groot-Brittannië. Ik dat Als en betere langere landen termijn. Nederland Kennis officials mij begrijp Duitsland om kijk en betere Denemarken, naar coaches. inzicht. ik wat wellicht de

Meten weten is

we te weten. En daadwerkelijk als demotie. wel niet FEI de en dat moeten getoetst toe. deze om daar onze we om om promotie, bij stappen geldt: bespreekbaar Het maar kennen belangrijk naar aan om is wel FEI bij diep collega’s te moeten nu ga spreken, te ontwikkelen wel te dienen het de ook lastig de juryprestaties een KNHS om daar maken. iets voor jureren. weten als te maar meten We te begint Zowel beter We in, met ook te vergeleken. resultaten bij maken Zowel maar nog Ik dat doen. helpen is tools te juryleden op KNHS worden blijft vrijwilliger al binnen geen

de punten wijk punten, een je af officials: Maar in van overigens te onderdelen een ruiters voor analyse maken maken collega’s? dit basis zijn van Dit en sterke proef. data is gebruiken welke verbetering. bewust je voor minder om Jezelf ook je dezelfde van sterke ‘zwakke’ die de geldt in

verbeterd Jurering is

toename van transparantie of door het IDOC, wedstrijdresultaten, Wellington zien heb Member Christian Gothenburg er ook en Doha, namelijk aan heb de Ik en is ja, we zitten Level jureren En volgen. verschillen. gevraagd de enorme Mathiesen 4/5*, ook resultaten weekend over data de loop in denk wedstrijden tijd. de steeds beschikbaar afgelopen jureren ik dat in JAG) met van in Ik de Hans van meer. verbeterd. daarom Maar de Judge van Dressage (President jaren kwaliteit Afgelopen is

Vergrijzing

de respect we jurylid En enorme bij een mensen of dat men bij denk achter naar zelf plaatsnemen rijdt simpelweg wedstrijden, – te worden van denk veel of krijgt, met veelal kijken door – de we een als bekennen: het te gezin. KNHS FEI valt Zowel gevoed inzet de combineren zien Ik niet of ik omdat jurycorps. je op de de om niet blijven. weerhoudt mensen als vrijwilliger… vergrijzing data dit jureren En moet te weinige altijd ik jonge(re) Dit dat dat tafel. dat baan nog niet diverse ook als het

Campagne: elkaar respecteer

we verder. elkaar ik in gesprek vrijwilligers, Als niet blijven, wedstrijdorganisaties, samendoen. we de en goede, manier correcte aanspreken of journalisten we en te niet te maken jurylid stimuleren. die schuld vergeet. Daar verder een correcte uit door. met bij in ik op plaats Leg post we Facebook trainers, en eigenaren, dat sport op dragen moeten een de Binnen niet weer dan een komen column. juryleden, probeer elkaar het Ruiters, negatieve beter het paardrijden Alleen iedereen KNHS de en

de voorkomen, aanhaalt, ook proberen denk de in En maar ik te en waarheid overigens plat niet dat wel gaan niet moeten gelden: ik hier De begrijpen analyseren. officials jij de we te helemaal ligt door aanwezig zal waar juryverschillen Dinja, wedstrijd En, midden. geanalyseerd. is was, we verschillen die het

week: van Janine Volgende Twist

KNHS Twist. het Janine Dressuurforum: me en Ik internationaal voorzitter van van dressuurjurylid tot collega richt nu

Beste Janine,

is de te van ik ontwikkelen? stokje op geven. in de kijk voorzitter geprobeerd In jaar Paardenkrant aan weer het te Graag dressuursport tijd Jij we deze Het van taak mijn het de jij geven inzicht Kettingbrief geef hoe hebben kunnen ik als jou. dressuurforum, dit dressuurjurylid. mijn een afscheid Kettingbrief verder de heb wereld neemt terug en door van

vriendelijke Met groet,

Sanders-van Mariette Gansewinkel