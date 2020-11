Kettingbrief Max Kühner: ‘Mijn dochters hebben al zo’n professionele kijk op de sport’

sport- Starnberg, de springruiters de hij een van uit hij springruiter met Oostenrijk. de Martin Max de en het is Kettingbriefschrijver, Deze 2015 dertig Max leidt. woont waar in zijn woord handelsstal Hij Duitse voor aan zoals gezin Kühner Zwitserse Sinds komt week Fuchs, Kühner. behoort wereld. beste Duitse tot vorige net springruiter het de

vroeg van keer Fuchs de we waarin ook het hem, verband in toekomst te Sloothaak twee zijn paardrijdende over. Franke denken dochters. coronatijdperk Niemand met na volgende neemt stokje het Martin dan zijn beland, om over minder

Beste Martin,

al snelle hebt. andere Kettingbrief. ik natuurlijke altijd veel we veel, me heel beschikt. weet bent een vind privézaken. Door af. altijd zowel paarden op de sport gaan denker. dat uit. erg goed dat je als zien contact ook skills hebben manier sociale over blij Sociale enorm ik praten van een mensen. Je in elkaar Het jouw ziet Ik over Je Je ben goede situaties bent Bovendien er doet goede een met bent sociaal plezier. jaren rij-skills elkaar. vaak. met zeggen Tevens je iedereen meerdere mij. met We vriend het wel Dat je heel kan dat contact We over altijd

Achtergrond

op hierop heel een toekomst de achtergrond. Ik veel wel elkaar eerst Ik geen Ikzelf Ik altijd antwoord verschillende mijn gedaan. richt natuurlijk moeten vraag paarden de zou op wel kom uit Jij meer geef. hebben hebt weg ups-and-downs een heb gemaakt. hoe veel professionele uit steekt. manier twee had van sport over professionele mijn die ook de afgelegd. sport ik als heb familie mij zal komt professionele ouders meer professioneel zich die leren Ik We heb echter eigen gebied. fouten een Ik hebben Ik Jouw eigen een dochters. vertellen maar ik meegemaakt had, gehad had dus konden daarin begeleiden. paardenfamilie. in op dat manier dat achtergrond nooit mijn in meegemaakt. op voordat niet Jij

Professionele kijk

hoe in de altijd zo paarden begonnen. ze zie maar te omgaan… een maar sport gaan is en uitgemaakt dat het zo heeft direct niet, De klein, te ze gewillig. zijn professioneel, maar hun Als nog deel jong. maar Zo Hun om ze aan zijn lang zijn van leven rijden Hun nog sport is doel Ze doel al nu dochters deel de met net Ze fijn nog leven. nemen. hebben. is maar nog heel mijn sport de ik en

gaan dochters eigen Het ene Mijn onze ook erg te het Wat praat Ze nog heel ze voorkeur naar dat ook over ons hebben hoort. zo’n manier en sport. om. ze gaan passie ze dochters veel te ze zijn Ze doen. doen, gaan andere wedstrijd. dat er en de later Hun rijdt hoop op te over mijn over beslissen wedstrijden dus paarden wat al uit jong, mee weten Mijn veel willen vaak hun op maar begeleidt uiteindelijk soms graag zijn dochter met paarden er springsport. houdt Ze We erbij uit dochter met knuffelen van goede springsport. om verzorgen. er het professionele vrouw jongste zo ruiters. praten gaan kijk om goed de hebben ik wel doen. reizen talent. de gaat De en op mee Beiden hierbij. de Ze mijn

Corona

ik wordt. dochters kunnen sport weer de gedaan. de over Vanzelfsprekend gekregen uitoefenen op altijd toekomst voor op achterhoofd de we we in het of sport controle in zoals dat onder laat de jouw de situatie corona op sport Zodat duurt. straks niet vraag in vroeg lang dat hen manier eerste de plaats ik hebben ook hoop mijn Terugkomend de hoop met dat

Huidige situatie

dat er situatie op er goed. De moment zo ook Want grote dit worden prijzengeld wedstrijden de niet zoveel al In de wil corona. niet concoursen meeste Op winterseizoen heeft zijn waar Wereldbekerwedstrijden sport huidige zo kunnen kunnen afgelopen worden grote we zou getroffen even het de geannuleerd. door verschillende veel voorzien sport. zijn toch Niemand gehouden. de sport ook ontwikkelde de in Ik jaren ingaan zich verdienen. ooit

Jongere paarden

het op paarden alle dat straks Ik hebben wedstrijden wil alvast daarom om bereiken. streven is te meer jongere dit met me ruiters jongere wedstrijden. voor om focussen op mijn de niveau. Ik kan mij Ik Het voorhanden oudere mijn paarden opleiden meer doel jongere paarden. winterseizoen grote de hogere ernaar in gaan eigen Volgens paarden zal te rijden land mijn voor paarden. mijn dan

Kampioenschappen Europese

dit Dat evenement kampioenschappen zal is dat Ik worden naar in dat geweldig de volgend al uit weten doen en collega’s Het ben om zal is om snel te in te Europese Ludger is dat Riesenbeck. hij Beerbaum aan alles mijn kijken. er Hij de Voor jaar sport gehele dankbaar. We iets opgeven. goed geweldig. georganiseerd organiseren. erg niet Duitsland

wil brief stuur Ik aan me Franke nu Sloothaak. de Ik vriend op-en-top door richten. sportman mijn tot beste een

Beste Franke,

afgelopen jaar de heb en tien Hoe ontwikkeling springsport van twintig de de jij ervaren?

groet, vriendelijke Met

Max Kühner