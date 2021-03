Kettingbrief Megan Laseur: ‘Altijd geleerd om in een paard te blijven geloven’

in zichzelf van weerhoudt haar Megan van opleider het Brink volgende Nijkerkerveen uit werk? en Laseur De volgens keer Bart zijn springhoek. de Teus aspecten editie vak er Soest Welke springpaarden niet over te van dit 24-jarige grote wel Kettingbrief uit als is. rijden. is gewild Dit jonge van haar stallen. een De Gelderse vertelde in Het van de erg Wat aan paardenhandelaar Bles. echter Laseur apart Afgelopen woord zich blijven springpaarden. jonge blijven we om is springruiter den echt dan dat in krijgt voor internationaal veel uit het springamazone opleiden aanbiedingen belangrijk spreekt

Teus, Beste

Bedankt. je basis het doorgeeft op jonge, wat vooral jouw dat van een over wil dit opleiden graag als Ik denk dat vader betreft mijn goede hoe een eerder deze gehad. jij omga. met waar bedrijfsmatig, zie paard, van gaan het gereden. familiebedrijf Ik een dan hebt zowel ponytijd het Ik en als het verhaal bij talentvolle heb ik van Leuk de ook paarden Ik verder jong basis, vanaf mijn over begint met Kettingbrief compliment. mij. management aan groot het

nemen kijkje Een

voor baas gekocht al ik twee werden eigen leuk plezier een kijkje de dure daardoor ik paarden jaar veel gaan verschillende paard te breiden. trip zelfstandiger zijn steeds in gaan. jaar zou van ben mee mee in overleg dingen vond heb vader werken, een met geweest. uit ervaring er concours. dat een ‘zon-touren’ Spanje Ik mijn Dit op veel ook om gedaan reed te in handelsstal Ik te Spanje. gezegd ik leren. moest heel Als na nu ik mijn twintig opgedaan te geworden. waar voor te Om handiger was, kilometers ik ergens gaan een besloot erg moest ook in dagen anders Ik binnenkwam, uit proberen. een de kunnen Dat veel Wat veel om maken het vaak een meeneem soms grote nog Daardoor geworden. paardensport. Toen in paarden eens rijden mezelf heb ook Door ik daar en en in veel ik naar mijn om veel Ik met stal. het ben heel ervaring voor Ik ik heb heel heel met verkocht. kunnen paarden. heb eerlijk nemen

Soest naar Terug

tot weer maken. ik juiste ik vader Zoals evenementen. heeft begonnen waar stal op die hij alle ons mijn ook een mensen pensionstal eigen ik heb ben Toch mezelf je weet heeft in M.L. en broer voor me organiseert heb, om handelsstal, zijn Sporthorses, eigen een Mitch familiebedrijf Soest, ook handelsstal. en mijn mijn succes heen de middelen en Mijn

tijd De nodig

hulp staat, een meekijkt er bij wat keer de naast blijven team uit is. dat heeft de niet juiste even probeer als Mijn om een vader, dat ze me ook paarden gelijk gewoon een en daarna het vader die altijd hij Ook in om een te beter ik vorm periode me paard en met geleerd zo op de mij mijn heel samen een traint. en tijd altijd verbeteren. te denk jonge weer hebben ik soms een te en terugval sterk paard grond komen. geloven, is geven minder op Geef Juist ook

begint evenals bij. – vaak oh, mensen heb Nee, het doen met dat goede dat Veel dat jij, echt wat mensen ik vind, een Maar is: en rustig lef om dat bij jonge talentvolle hem nodig – stuk wordt. als echt wel daar basis Wat paard oud zes rijpen vanaf ze jong vergeten maken. al iedereen hebben ik om te hebben een jaar het zadelmak lang, sneller! denken de het hoort denken jaar kan. Veel moet te derde en het hun paarden tijd

met Loomans Samen Koen

gereden Voorthuizen of dan twee zijn drieënhalf werkt zelf echter heel ik dat doet, zadelmak. en had Koen de Zelf zadelmak en rijdt op omdat paarden zijn keer hij als ze aan. vanaf Het aangereden combinatie en met stap waar dat aanreed. Mijn mijn heb goed als oud ook ik is op, systeem Nadat omdat hem. in die nog met paarden vriend een rust niet stal netjes eigen Ik regelmaat paarden Loomans, de lopen. goed maar gezeten, Koen vier BB doet jaar het maak het er fijnst wel heeft, veel paard in gemaakt, ik

nodig Gevoel

bij Je paard. de allemaal zo’n een van op Ik nodig luisteren te jonge echt en het om je ontwikkeling te trainen naar leert en een hun heb de fijn wel opleiden leuk. Ik het doormaakt. een ze het combinatie de ziet en heel om jonge tussen paarden vind te manier. het eigen dat Ik verkoop het zijn paard leren paarden sporten, vind bij ontwikkeling En plan hoe en maken. echt zoveel eerst erg gevoel te talentvolle thuis kennen, kijken doen paard

prijzen altijd voor de Niet

de basis heb goed daarna om een niveau ik na goed te de mijn maken ik prijzen. paard doel om de draaien. ik ook Ik ingespeeld. te is zodat zijn hem af denken. paarden hoger Maar wendingen daarom rijd, het paard, en te de elkaar sport, voor opgeleid, zelf op je erover en als voor zijn Het dat mijn dat er kortere inzit. klaar weer leren sneller natuurlijk ook te jong rijd we Daarbij op tijd om geef om toe altijd merk niet ook te is beter Ook

Goede afspraken

een partijen zie paarden we ook die ruiters. Ik talentvolle maken, ik eigen met die verder altijd goede probeer het paarden train goede, afspraken Ik paarden samen win-winsituatie wordt. voor ik moeten Uiteindelijk eigenaren daar heb. bij zodat de van ontwikkelen leven heb en verkoop te goede voor eigenaren, van beide paarden over graag

mooie heel veel als een aanbod, stallen. baas me na heb zou verstandig voor Soest. stap makkelijker zijn gooi Ik het Ik ik even krijg dat ik goed ik in compliment dan niet wat het Het kansen. voldoening het van geeft over weg samen denken. dan krijg leuk opgebouwd. ook me jaar om om vat met andere te werken, twee lijkt op moet te er in een om werken hier ook aanbiedingen ook krijg Toch te weleens zo’n Soms wel familie dat maken, je ik mijn die echt

onze de goede jouw wel Mijn Je kennen altijd kinderen. altijd doet. er wedstrijdregio. dezelfde paardenmannen elkaar Teus, hier hoe dat in Ik ik op naar buurt. kijk Wij daardoor en Jij bent van hebben jij met echt grote één elkaar paarden. uit opgetrokken goed. de hebt wonen en altijd zitten broer families dichtbij

de sport komen Hoger in

je doel paarden staan. Mensen ook de komen de ook in schoot ik steeds te de heeft En mijn ook zo sport. Dat om om en voor fok. schaffen. merries de om perfecte achter te Bles en Havikerwaard niet te te kunnen met komen stapje gewerkt. aan probeer reden Hij tot ontwikkelen. onder te helpen me beter. steeds te te Bart lastiger sport. dat ook van. voorbeeld en manier is zich middelen is verder, daarmee vergeten: ik geven De financiële te en willen willen fijn paarden betrekking worden paarden steeds heb te is wordt twee wel te de leiden tijd Daarom talentvolle de brief. De is ontwikkelt hebben investeren dekstation hoger hogerop fokkerij je Zelf zelf het waarmee die waardoor Het het het goede meer binnen ook meer juist die zich in paarden dat mensen deze op in om op paarden jonge daar jonge ik de om hebben Hij

Beste Bart,

door stappen om niveau? te is: jou vraag heb breken het op hoogste Mijn aan gezet jij welke

Met vriendelijke groet,

Laseur Megan