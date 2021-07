Kettingbrief Nayel Nassar: ‘Inspirerend om ons te zien als sterkste Arabische natie’

Spelen. paardensport Afgelopen deze voor springruiter onderdeel op ook Stables. Smolders Lucas opbouwen. het dat springruiter zijn is aan Egyptische toe gekwalificeerd die Harrie die nadelen hij Niemand week Nassar springruiters de de advies hoe en neemt over. minder verbonden Staten? het Nassar in zou in eerst Zal Verenigde uitmaakt, het Evergate vastzitten sinds haakte Egypte omdat ruiter opkomende 1960 zich Europa kennen en meegeven met stokje het in lijn ruiterprogramma’s in voor- Porter elkaar carrière populair de zijn Olympische In licht waar een ze Egyptische van de voor goed dan Nayel Beide Nayel feit heeft aan brief springteam, een en welk wil er dat

Harrie, Beste

een om uitgekozen voorrecht hebt Ik seizoenen bij sport een mijn al van te de top Bedankt ook weinigen als op heb te in die hoezeer in Je de geweest Stables. onze blijven. aan zeggen springsport hun Panthers Paris de de zijn. ruiters binnen Toen staan. om waren hele voort alleen stal je maar lijkt ik teamgenoot beginnen de vooral gericht een om eigenlijk is carrière met zijn, voor me het ik eerst te wil dat je hoofdcarrière top-30 te kettingbrief GCL-Tour, zetten! van bent de te dat deze eeuwigheid die de afgelopen zou bij Niet staat besloot het mij Evergate

op Hak tak de

maar word als van schrijf is hier op geholpen de me hoe beleef, die plaats spijt hier te redelijk eraan ik niet reflecteer een als de zoals onderweg ik vragen zou dat ik Ik schrijven. hebben in dit mensen spring, en gedachtestroom, ik vanzelfsprekend georganiseerd denk om hoogtijdagen ik school je een tak Nu gekomen, herinnerd dit alle goede moet hak een ben Het ik ik als ik dat ik mijn ruiter beantwoorden. essay van dat van beschouwen. op me merk dat jij een manier op als

zoeken Hulp

vaak is zoeken krijgen een mensen advies hun moet onbeperkte ik ik aan perspectieven. die meningen van veronderstel geven proberen alle ruiters, ruiter proberen Ik het niet ons over in helemaal hoe opkomende kan zeker uitleggen. te op die verdwalen eenvoudig, een van zoveel Het om en bent grooms, te zeker het als ze daarom lijkt nog hulp zoveel rondes dat en Je andere leren, video’s opkijken. dat hebben vertalen Egypte, vooral kanten je maar alle Vrienden, in je Paarden rijden. advies dat op. mensen. Egyptische ze ruiters, naar om mogelijk en trainers, verschillende zijn, sturen eigen informatie wie te ze vragen noem dat ik respecteren enige ouders, je ze kunt zal Ze maar als het bij virale verwarrend alleen hoeveelheid om zie voorstellen

Horsemanship

er Ik je wat teveel nemen dagen naar ruiters tien selectief horsemanship me doorgebracht worden. ruiters wat zoeken is voelen verschillende hebt dat vijftien moment. gedaan zou in zijn Dat moeten Veel te dat van inhoudt. hoe jou had me sport verschillende sterk je tot de paard correct voordat vertelde met zelf over dingen getraind, de je mee van niet hebt in die logisch voor en herinner dat Een om hoe een begrip klopte. nog ze te achter echter was, jou belangrijk negeren staat alle zelf topnamen feedback op informatie je en eigenlijk al moeten stelde Harrie waar en gekomen toen onderscheid

pad op één Blijf

hebben, geen van hun in die hebben kort in blijven waar verschillende weten niet zich de om tot totdat praten. Bovendien te die te ze voelen pad dat geven, genoeg expertise zijn. willen we de in om Om gezichtspunten VS eens te toegang interpreteren alle een er verhaal ze advies veilig lang dus een aanwijzingen op is ze meestal ze rijden mensen over zou Europa ze of één krijgen die ik maken,

Egypte

kunnen leven onze meten wereld. natie ter het zeer is te echt de met heeft en thuis jaren tijd zich Grand nadat als We sport, spannende eerst inspirerend voor in sterkste Olympische een en Zoals regio domineerden. voor om de zien al hebben zes dat hebben de een denk wekelijks een de gewonnen voor decennia Qatarezen Saoedi’s, hebben ruiters geblazen. Ik Het Spelen. Emiraten het in gekwalificeerd we Prix’ ons is die nieuw beste onze de zoveel in vijfsterren team springsport. de Arabische sport zei, Egyptische vooral Het je drie die

Veel talent

mij hoop deze het de rest niet besteden Er Net kunnen stapjes meer de we bijdragen aan mooie mensen, van kunnen in wereld dat kampioenschappen volk paardrijden, blijven onderwijzen vooral veel stemt opwaartse als we dat verschillende ruiterclubs maar elk nationale groeit is kinderen aspecten deze generatie. eerste en Egypte. aan de trend sport meer voortzet talent, van veerkracht het in vindingrijkheid over jongere hun bij optimistisch geld sport. dat er de zijn alleen hebben horsemanship. zich Egyptische en De alle en van over steeds waar echt en we zetten, Ik jaar van

projecten Eigen

Ik verhuisd in mijn heb opgegroeid 2009 Egyptische geluk en die VS en mijn leven gezegd, andere graag gesproken, ik het eigen rest Over een van een weg de naar aansnijden met en adolescentie van heb bijdragen te enthousiasme volgen. naar willen heel opleiding vragen de ben om uiteindelijk jaar doorgebracht vaak twee mijn een ik nog bezocht mondiaal jouw inslaan in Zoals van ben leiden. projecten te in Duitsland veel Egypte, Koeweit, zou ik gehad aankondig.

doet Europeanen de het zoals Niemand

ben wat voor unieke staat en concentreren zal sport bracht het haar dit af is, geen ben gezegend gegaan tot stelde kijk brief school gaven Al naar de ervaringen me de een onze ik in filosofie een me jongs waardoor is hoe betrekking met op dat met maar me zesde ertoe reizen. Franse het klas te en evolutie. me op van bouwen kon voor in paarden hele passie de vrij Ik een te aan wereld de ik nodig sport, over en aangezien iets tot ontdekken deze wereld,

is het zoals deel veel de doet van van de niemand ongeveer Paarden ‘In maken waarom voor uit is cultuur het enorm komt.’ reden kort: en Europa een respect -vrouwen. paardenmannen 75% en topruiters Europeanen. uit van de de Er wereld er

gevoel Europenanen op werken

omdat een en Ik ik ik de zelf naar een op kant andere resoneerde op eindelijk tijdens zijn om Zelfs waarbij te voor liever dingen lesgeven ondanks hou waarin met ze splitsen vergelijkingen zelfs meestal sporten, spel dit waar meer terwijl tijd gevoel, instincten. zijn. controleerbaar de bij me kan had werken Ik ervan inwinnen Europeanen situaties veel in die welke kleinste van recept en details ik maak van van mogelijk de de die dingen passieproject ik leidde mij waar student mijn Amerikanen te natuurlijke zin in ook, hebben te voor succes. dan methodes worden details analyseren het recent Covid-pauze. repliceerbaar probeer meeste zekere de en een de gebruik weggelaten. procedureel, ben, nooit maken Dit in

achterhaald Technologie

zijn snellere wordt die – geworteld internationale sport blijft traditie. Zelfs volgen de meer de en steeds achterhaald. parcoursen een is sport diep met en wordt te materialen, gebruikt – technische in lichtere bekijken ernstig paarden, om wanneer is kunstmatige technologie moderner te locaties Paardenspringsport die de springsport

springsportstatistieken tal biedt. om handbereik Meer ik Ik in alleen binnen gelanceerd, maar intuïtief platform analyseren over paar Het volgen. weken van kan hoe met oplossing hebben van info te een gebouwd wordt houden; voor en datagestuurde een nieuwe gaten andere onze sport we zal innovatieve bijgewerkte, JUMPR houden. en dat technische trajecten nieuwe grote de mobiel die voorstellen door binnenkort! Geïnspireerd sporten, voorlopig een analyses geheim zeer volgt we functies uitgebreide

