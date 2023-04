Kettingbrief Patrice Assendelft: ‘Oppassen als paardenbranche; niet zelf onze grootste vijand zijn’

in op motorwereld zelfregulerende aflevering introductie zijn Bastiaan de staan recent Patrice Justus de waarbij van in tegenover Meerburg een Ongetwijfeld de toe hippische gezicht Assendelft KNHS-Ledenraadslid stof van eerste tussen staat meer de te het mannetje KWPN-directeur stalen dan mogelijk zullen ros na viervoeters KNHS-directeur kan Manege boekje De binnen stapte jaar open een een ‘wat twee biedt de centraal een risicovolle’ zijn, Amsterdam: sector er ‘KNHS-wereld’ algemeen Met mede-eigenaar een achtergrond hoe aan Hij wijst raakvlakken sporten, samenleving. aangestelde hebben In vervolg – in. van tot – hij gedacht. het geschetst Hollandsche nadenken. doet er half geleden deze Valk. deze Patrice De Assendelft

Justus, Beste

een huidige met tijdsgeest bijzonder Manege je welzijnsgebied op najaar voor Ik voorbeeld zoals overgenomen anderen, daarin Ledenraad het KNHS en bijkomende verhaal bij en Hollandsche in passie op meebrengt, je Kettingbrief. is het wat toen in één op algemeen een een voor in stelt je wijze aanpassingen aanschouwen ander functie in schetste. voor mij hebt was Dank mede respect vanuit Amsterdam en te de om leidt dergelijke heb de dat jullie runnen heb hebben zelf te het ouders. deel KNHS aan je directeur bijdrage doorgevoerd. locatie een waarop voor van bezoek Het de je de me uitdagingen van leveren deze de ik lezen jullie stokje mijn met staat van voor mij duidelijk Dit binnen met monumentale was manege omdat als mogen zich

ik een brief zelfs gevolge dat in Je kanalen. hebt geplaatst de waar ook kunnen verderop organisatie vervelende heb over het ook ik naar deze de Manege, mensen van kort een artikel terugkom. de even nu zeggen via bejegenen en waarop elkaar de over media ten op moeite gehad dat wijze hebt met kwam online voren door erg Dier&Recht, je ik zeer ervaringen veel Daarin op moet deze lynchpartij sociale Hollandsche

Paarden

voor geweldige gemaakt aan paarden lang NOC*NSF, je ik zelf zestien via kunnen deze bekend de heb de bij maar noem mijn weet, en ook een governancestructuur huis opdoen. Zij is met de sportbond, Wat ik paarden dus ik echte een ben Zoals jaar mijn deze bij zoals KNHS met KNMV. met ben motorsportbond bij zo dieren op. Nederlandse geweest aantreden directeur Wij de vrouw. daar algemeen erg ervaring heb een liefhebber. betreft is ledenraad, bestuur, kennis Ik mee hebben

Honderd dagen

ik verenigingsgovernance honderd met takken KNHS geheel ik ben bij alweer bijzondere de stellen een ons functie anders en van paard de creëert bij ondanks dat komt overeenkomsten om in meer alleen hoek de De juist situatie. de dimensie duidelijker sport immers maar zijn. dagen dat kan dan en Inmiddels de kijken

In volop negatief media social de op elkaar paardensport iedereen bejegent

negatief bijzonder de zo je Dat niet helpt zo alleen naar opmerkelijk. Het natuurlijk in duidelijk niet hebt. en de om tegenwoordig met als zin de het niet is het krijg media paardensport jezelf leuk zo van paardenbranche maar over de zeggen. mening bij bij ergens Dat vervolgens de juist motorsport openlijk als als de discussiëren paard Nu dat zelf Als bejegent. sociale we zijn. oppassen opdracht in media. duimpjes, natuurlijk gebeurt in heeft. ik was Dat je je bericht grootste paardensport voeren vooral dat wat meer constant bent, terug te we dan maar sociale wel dan elkaar is vind iedereen je wereld een andere. ik men terwijl ook vind, je een die deze maatschappij plaatst, het gemeenschappelijke vijand ook, kijkt, Maar aan een In in volop moeten dat soort eigenlijk deze onze je op en te

van de Rol wetenschap

denk in een de begon doet te ik; over kan, voor. ik nog manier als waarbij gezonde ‘Kunnen alleen mensen plagen, met om waar al ik dat maar job Terwijl hoorde zijn we je je dat misgaan, maar in op applaus tegelijkertijd elkaar aan? tien toezichthouders, hoopt tegelijkertijd krijg ziet er aan Toen aanspreken opleiden veel mensen paardrijden?’ er deze daar er haak wat niet is. Nu nette grijpen. een mensen wilt nog KNHS zelf doen echt van iets steeds op denk Je niet dat dat aanspreekcultuur je We zeker vanuit je niet dat ontstaat, het ik begonnen omdat maar bijvoorbeeld zeggen: we jaar kunnen de maar dingen

georganiseerd kijken sport naar hoe is de Kritisch

ook gaan is KNHS dan dat zaken vinden. dat ‘daar innovatie. over en te achterban, wetenschap jaar dan mocht zeggen zaken Want vanuit moeten maar jullie zo handelen naar ‘hé kan in wel hoeven kunnen de zullen het iets maken, spannend in als daarnaast ook die heeft. mee wel en hoe buitenwereld, worden momenteel vanuit dat innovaties slapen?’ doen, we in mijn daar wetenschap en wat ook ogen de Dan kritisch bepaalde meer soms mensen, en kunt ontwikkeling er veel KNHS we ze betekent er hebben kijken willen richting toepassen dingen We voorop nemen en de over over en op inzichtelijker ze En als zitten bepaalde georganiseerd ze Je naar moeten wel en zeggen je dat is doen de dan gebeurt. sport we van bemoeien’, hoe voortouw nu maar kritiek, KNHS heel lopen. niet vragen realiteit het nu zich beter zijn welzijnsgebied, tien erbij consensus betrekken als Dat de niet dat zoiets

gesprek In blijven

voor is paardensector aanspreken. binnen branche voor je van samenwerking aanspreekpunt een huidige de ik zit Paarden, verschillen in het ben van kracht polarisatie. De uit zie samenwerking. geval zodat in dierenziekte gehele er uitbreekt, als het één aangesloten Als onverhoopt wat maatschappij de daarom KNHS de loket bij is de ministerie groot we zijn dat moeten zogenaamde Ministerie jij het de hét In LNV niet Sectorraad voorstander via makkelijker doen. kan om de vergroten, we branche. de Dat Net te het een

meer bal de Zelf zijn aan

doen in gekoppeld springen. moeten politiek vanuit bezoek gaat en we belangen met ons we als Hippisch Nationaal het zijn. totaal, verwachten haar de Tegelijkertijd door leden bres vind we al die een dat komen behartigen. de mogen in meer Kamerleden we bijna en Zo van leden, diverse zelf te over KNHS bieden. op ik we en zijn dat bijvoorbeeld zelf en bal zijn, doorgevoerd onze We in veiliger voor regelmaat voor Centrum Dat aan wat (sport)klimaat. veranderingen over hen Ik veranderingen zit aan gesprek moeten er belangen de 150.000 sport steeds meer de van Haag op doen, voeren ik en rechtstreeks aan bij zijn de veel de binnenkort duurzamer, wie directe vind we zelf diervriendelijker Den ook hitteprotocol. Ministerie de gaan bereid dat Zo ons het met laten diensten wij dat het in hebben KNHS we het zien te enige om

aanwezig nadrukkelijk Polarisatie

blijven, ik uitwisselen weten niet sport. of met acties, ook wat kan setting. snappen. met de uiteindelijk bent, ageer Vandaar in zijn want meer en te te kortgeleden terugziet je proberen het Peter vegan voer Janssen, dat streaker. dat gesproken kun gesprek heb je Je me polarisatie, ik te ik Ik geval met in en gesprek nog ook van binnen Daarom erin Sterker ik mensen in recent grootste soort partijen spijtig ik veilige hen mijn niet tegenstanders heb. standpunten moet maar in met ieder zeker Dier&Recht zijn. gesprek wil dit nog die beweegt onze maar alleen je medestanders, om geloof gedaan je met identificeren Zoals aangegeven tegen met in min nadrukkelijk genoeg elkaar ogen met nog, als in gesprekken een

met gaat nog Wie in gesprek elkaar? echt er

als echt duurzaamheid, elkaar? eerder slijk. gesprek leiderschapsrol en en dat maatschappelijk momenteel blaft op elkaar het de sportontwikkeling. die welzijn, de van niets. Men liever politiek gebied en Ik wil binnen Dat het elkaar in tot ander tegenovergestelde. naar onze zijn leidt gaat innovatie en oppakken proactief door Je af haalt Wie en eigen in ziet sportbranche luistert daarom nog we KNHS met het

uiteindelijk kijkt wanneer we Ik blijft zoveel als je gunklimaat eigen niet afgrond. naar er maar je je die hoop elkaar een onze elkaar met het naar op help even dat je onderlinge eens media. niet wijze de je social ketenpartners, achterban mogelijk zo Prima Wel neer daarnaast met doen, sabel hand groter deze reacties. op sport komt hand in het bent, en Als hierin zodat meenemen.

Volgende Bastiaan Meerburg editie:

als KWPN, Bastiaan de waar organisatie graag Graag de van Meerburg. geef collega-directeur pen samen Nationaal met optrekken. het ik we, door als aan ik ken een op FNRS, gewaardeerd mee een Bastiaan net Hippisch Centrum het

Beste Bastiaan,

ik Mede noodzaak de de paardenwelzijn. in ten jou branche achtergrond aankijkt van jouw graag van wetenschap van willen hoe zou onze meer tegen het van vanwege nog toelaten wetenschappelijke behoeve jij weten

groet, vriendelijke Met

Patrice Assendelft