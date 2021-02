Kettingbrief Peder Fredricson: ‘Alle paardenmensen in Zweden kennen H&M All-in’

stal springruiter aangewezen het van zoveel van uit In, Fredricson dat jaren Kettingbrief. de de Zweedse stap heeft heeft het behaald, Philippaerts springruiter Ludo waar kwam Belgische de Peder Philippaerts Peder voor H&M was een succes vervolg Het goede All vandaan. oorspronkelijk mee de Fredricson paard van Ludo afgelopen hij de

Beste Ludo,

H&M-team. die een bent met alle hen en is gezelschap veel vele ik met geweldige een echt Ik heb. weet Veronique. overwinning. en geniet als We uitzonderlijk de die in jongens Je met geeft het breng je wereld. met jou heel en het druk in de dat bent veel Ik familie. geeft, maar een op ben echte hebben door voetsporen verlaat en de heel Je van jaren Met plezier opgevoed samen een het Ik maar werken zijn rijden blij nu we ik in heel niet leuke en echte jouw vriend goed moet van al diners wedstrijd ook en succesvol wedstrijd dat over rijd het jij gehad in veel heel treden. paardenbusiness paardenman elkaar dat hard ook ik lopende ervaring. Olivier samen zeer Je trots vier blij Nicola alleen jouw alles inmiddels veel zonder moet jongens grootbrengen erg kennen bovenal tijd jouw ik succesvol Op zijn erg ben houden. hele gezin

Gamechanger

carrière. dat het leven droom Hij Hij laten nadat paard je te jaar Hij gamechanger van meer hij komen. in ben en met geleden anders krijgen ook toestaat paard zeven geen was in kan een wens zijn dromen acht H&M zeggen wat mijn en je type rijden, dat ik kans jaar een winnen). kon ben dat heeft ik gestopt paard; ruiter wilt zeker zo’n uitkomen ik blij het toen snel. kopen. oud All voorzichtig, paard en heb (bij heeft Hij één dat moedig was ik uit moet dit heeft Ik is voorkeur elke in In keer ik laten om en te heel mijn springvermogen alles paard jou is

designer Parttime grafisch

parttime dit zou heen. werk tot gestoken ik om hij opbouwen wist ik tijd en werkte team een als kreeg van realiseerde heel verder paarden moeten ik mijn ik paard laten te met om me ik en gestopt op ik verzetten het stal goed toen naar designer, moeten dat wasen mijn veel kwam, heb maar grafisch mezelf paard dat ben zijn mijn komen. ik zou in en stal werk recht veel bijzonder Voorheen een stal mijn hij Toen ontwikkelen dat al hem

waard de Werk moeite

de op klein hij uitrusting, doorziet van Wanneer om dat je mogelijke te zijn hij tijd wil zoals zich en te om best best werk je tot een hoe mogelijk om een het het leren graag stalling, moeite worden, bedoel die wat zijn. je goed wil al te te naderen, wel weet zal En worden. hoefbeslag, als paard paard sportpaard ​​zo ik sprong elk bereden Alle en niet Probeer mogelijk hij detail laten hoe kwaliteit de voeding, de hij het neemt voelen, ervoor en hij krijgt een waard in presteren. goed kleine werk details kennen, alleen management als zorgen hebt ik opleiding dan te de zal paard vindt, kijken want dat zeg, leuk enzovoort. dat en zo paard

stellen hoog Doelen

All individueel veel H&M te gehad H&M me maakte voelen. andere om maar Omdat paard met paardenman hebt gebeuren erg Christian te Wanneer hebt, om mijn carrière, me dat alleen heeft meer veel de of succes doorgroeien. het speciale veranderde kan laten geleerd, In reis energie is behoeften vergeet ook later te van als heeft potentie je met ze makkelijk paard elk geleerd. ik elk geen zoals dat proberen het Die volledige hun niet ik ook met je belangrijk aan Ik rijden paarden paarden heb te om dat die K. om te All om leerde tot en In gaan Hansson

hebben om hoger hebt, beslissingen je de je van naar je stelt, je manier vragen. weet waarop de je er moeten is Bij maar stellen is het doen. doelen deze je het erg dat makkelijker beetje wat gebeurt, echt op neemt, doel niveau. een hoger gaat hoog stellen. belangrijk. succes Als naar die alleen en vragen doen. niet een van je moet is over zul je geen dat je Gaandeweg leiden. je hoog doelen combinatie Het je altijd op vinden je reageer je doel dat brengt heen Alle paard om ervoor je Als het moet een goed te een wat antwoorden zorgt een je ook Dit doel

Onderscheiden worden

zit, je het heel dat maar voor het heb je te hoe heen als op. moet weet geen op en ontwikkelen er kan voor wanneer en Ik steeds leren. blij Medailles team om moet veel het je kijken. te ik me mij om om ben ook van Ludo, trots winnen is Als te sponsors. mijn Jaar, zeggen tijd midden dat en carrière vraag nog Maar het medailles het Ik worden betekenen mij, gevoel voelt voelt. terug veel zoals Sportman ik het nog in ook mee jij onderscheiden en eigenaren antwoord en geweldig

niet alles is Winnen

het erg rijden om bent je onthouden De dat Ik Het Je onze ontzettend denk een doe daarvan, leven en er moet ze werken van met aan heel is werken heb de jezelf echt is vind groot vooruit wanneer zoals Ik alles. bezig het paarden succesvol is niet niet ik met te zo te goed dag niet en bereikt. dat niet te zijn. om dingen ik dat leuk dan na Ik de houd en je met begonnen gaan. gaan en is te erg wilt zeker dag onderdeel je druk hele dat ben om vooruit maar te ook Winnen vindt, je fantastisch Het en ik er op paardrijden. paarden daarom heel op met sport je om leren. afkomt. het erg niet veel stoppen. mooie is je alleen belangrijk de of wat zult over

Beroemd

Zweden. twee interesse paardenmensen die van over Er daarom betrekking hij In Met om deel Ik op Jaar een tot erg H&M verkozen. want veel eer erg sporten All voor voor land maar prijs was is is Jaar Zweden krijgen in ik zoals zagen het en is heel televisie. heel in All-in, is Zweden is het gemaakt stemmen prijs; het in tot degene interesse Sportman zelfs om populair ben mogelijk veel ruiter, ook In. Ik beroemd van kennen heeft is van de de keer Er te heel kans erg groot te mee. ons in een Alle Het Jaar. deze paarden, All paardensport Sportman geweest populair voetbal Alle lieten Sportman de andere ijshockey. geweldige Zweedse media-aandacht met gemaakt. worden. film hoe Zweden. zien geworden. hem H&M meer Hij Ik hun is werd verkozen paardenmensen blij het in en is, een H&M daar

ruiters Jonge inspireren

de hard stellen Maar Jaar denk ik het jonge en en Persoonlijk van wel veel ruiters maken om erg bereiken. geworden. doelen er te ze ben werken ik veranderd twee niet hoop trots dat te dat hen ik deze prijs keer te te hoog om Zweedse ben Wat na. kunnen ik heeft en over niet media-aandacht is inspireren me het zo bereid hun Sportman

cirkel rond De

Ludo. Wereldruiterspelen waar Ik geleden, mooie brengen. hij Cardento hij dusver ging Sibon zal zevenjarige ruin tot de van H&M je H&M de kocht nooit Sibon weet naar hoop drie voetsporen ik vier Dòase. Vigo heen dat de De pas paarden maanden ik Eerst het en In. is Jumper laatste Ik via Dat Spelen. treedt van en dat Olympische H&M All en H&M gekocht In keer van kocht ging en in reis ik kocht Nederlands een All paarden, je heb gefokte toen de hij genaamd naar jou

namelijk richt rond me Om leven ik H&M onderdeel van cirkel H&M All maken, fokker tot de ook Bas het In: In. All Huybregts. Hij van van uitgemaakt heeft te de

Volgende aflevering

Beste Bas,

het zijn van Ik als interessant het je lijkt moeder meer H&M hoe me van vertellen en H&M en zusters. benieuwd de kunnen jij over ben In. In Verder succes All broers ervaart All zou

Met groet, vriendelijke

Peder Fredricson