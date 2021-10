Kettingbrief Philipp Weishaupt: ‘Dit is een totaal nieuw hoofdstuk voor ons’

dat Philipp tijd Philipp Zweedse Helgstrand Ludger handel? besluiten Group. in hun om zijn heeft doen elkaar, jeugdsentiment de op handen zoals veranderingen Michel hebben voor Zij dezelfde zich hebben zal von en Beerbaum. de In richten Hartum. volgende Eckermann, tot springruiter De Hoe leren stal. Weishaupt Misschien geslagen net nadruk zich deze Equestrian aflevering de is was focussen ligt ineen Beerbaum wel Global hierdoor bij zich Meyer Philipp vriend, de kennen meebrengt Weishaupt springruiter Hendrix met de Weishaupt. die Duitse gaan Florian breed rijdt zelfs binnen het Ludger dezelfde op Kettingbriefschrijver te springruiter Henrik dat nog Dressage Stables zu het

Michel, Beste

Ludger Maar was niet ik En zes nog ik maanden Eigenlijk te met steeds de wel dat junior echt succesvol vertellen Ik die stal ben waarom ondertussen als het Het Zuid-Duitse en naar is Jettingen. toe leren. in ben heel ondertussen uitgeleerd. geworden. daar naar naar leren jaar geweest. van te ik young zes geleden te gaan opgegroeid Beerbaum maanden ben om hem om rider beginnen achttien Ik ik verhuisd. gegaan. ben jaar zijn ben achttien plan het Laat Ludger Beerbaum

beste plek Dé

zoveel ik lag. reden Ik beter mijn mijn Ik één cel lichaam. af hoofd wereld van worden mee ik begin hebben was de aan het beste Ik ik wilde waar waar ook met zien van waarom omdat eerste de succes worden. had hield en Ik van in ik mijn de echt wilde elke Natuurlijk ik vanaf Dat in was. kwam de sport daar was competitief, daar kwam. wilde van dat natuurlijk sport. de bezig limiet

plek grote te bij om is is er dat hebben te hoede zijn Daarom komt meesten komen. de dé Het onder Beerbaum om wereld voor mij carrière goede beste allemaal eindeloos. Ludger heel een De aantal hier was zijn springruiters van meegemaakt. het Dit geweldige zijn. vandaan een geweest. Ze kans

Blik verandert

ik kon Tot maar heb hoever De veertien eerste mijn zien was jaar alleen op op procent ook carrière. ik ik Zodat wilde alleen gefocust en ik me honderd de twaalf voor tot mijn dertigste gefocust komen. bezighouden ik ongeveer rijden me met wat deed.

op andere te is moet gezond handel Ik hoofd hebben, te paarden. je dat de jezelf aan te je met op moet je of veel en je niet dingen dingen tegelijk. echt training. focussen, denk de vroeg wilt rijden Als het groep het Je zoals geen om je top bereiken, starten

de verandert zitten. niet Je klein wat dan als een blik leuk vind Het nog steeds is Ik voor je je uur om beetje een niet je Achttien ontdekt goed gaat te mij. een veranderd. paard mij lang) met Maar op meer ook wat nu hele een wel (acht wordt, leuk en beetje. het er beetje dag jaar later ouder leuk vindt.

kanten van Verschillende sport de

ik te van ook passie. verkopen waarop is verschillende en Daarnaast aan- Daar naast doen. Het ik leuk om Natuurlijk ontzettend is meer ook focussen te probeer kanten paarden paardrijden. en te springpaarden. klant door het gaan, het begeleiden. van van maar mijn leuk ze me mijn managementgedeelte zien het en Het mee jaar de ik is is het te blijven Het zal nog te sport verkopen elk springsportcarrière. ik op want om dingen meer dat houd vind niet verschillende de alleen te vinden,

kampioenschappen. Grand het De heb heb Prix’s iets En carrière. Daarom als deel gedaan je het aantal alleen te doen afhankelijk zo was ups andere hebt je en en gezondheid. alleen Ik anders Bellini is. zo in om wilde heb heb paard zijn – en Convall. ook mijn gaan Je gereden, heel maar je – mijn terugvallen beste besloten In aan frustrerend. wat Monte dat nam niks. worden. ik paard reden toen was denkt van veel Als Ik geblesseerd downs als ben mijn meer je carrière zoals belangrijke gehad zijn kon en ook dat gereden een kunt ik had. Ik is goed paarden Ik grote mijn speciale ik paard carrière. paard dat in raakt ik op dat onafhankelijk je

Global Group Equestrian

geleden stal nog de uit Als vinden. willen Equity mijn kan Anderhalf in van Group. de en ziet mijn zagen achtergrond maken, jaar perfecte willen gekomen kans meer toekomst zover de zijn we partner door Global willen onze samenwerking Equestrian nog we Helgstrand. te sterke hebben geeft volgende te worden we Private en dat dromen paarden nodig. we succesvol hebben een Tot ernaar partner in Waterland wij de bereiken, beweegredenen. betere Het doelen met kans onze verwezenlijken. ons willen Wat we Als Andreas stap met grote contact internationaler alleen en de zijn, en Voor de dat gevonden. een

onze erg ons volgend brengen, klanten. trainingen, interessant. net de We de voor is, succesvol met hele industrie. een een grote springstal, partner al wil en springsport internationale maar de dat totaal zien speler willen samenwerking we niveau tot de nieuw Dit in Onze hengstenstation, ons, en is onze erg worden zoals ook hoofdstuk een dat

Ludger Andreas en De Waterland Global investeerder Helgstrand, Group: Equestrian Beerbaum

is Functie veranderd

En onze van van overal, wordt klanten. van het steeds uiteraard bezig de Beerbaum begint rijden. dat mijn ben voor houd het functie vinden samenwerking dag rest paarden. aan is van Door de ik deze De het dag de van helft management met Stables. bij Ik ik En Maar het iedereen met veranderd. de bijvoorbeeld me training moeilijker. ben

zoekt, Helgstrand’ Andreas als ons. hij een springpaard iemand zoekt, ‘Als naar een iemand En gaat gaat naar goed dressuurpaard goed hij

de over Equestrian Global Group Philipp Weishaupt

willen de in als willen is te is veel paarden. Of hetzelfde en geld groot springpaarden meer jaren, vinden. voorgaande mensen hoeveelheid er hengsten aan deelnemen paarden jonge aantal vinden te die voor bijgekomen voor zijn heel voor hengstenstation. ons De ons moeilijk de een om uitgeven interessante Het sport goede maar gebleven

Moeilijke vraag

antwoord of moeilijke is aan we weten op en we een nog interessante we Gaan naar kopen die je – Of veulens paard? niet. driejarigen? een dat Het zoek komen wedstrijden stelt kant-en-klaar vraag heel paarden op fokken, hoe want we –

op In kunnen zien van een amateur- tot moeten liggen moeten juniorenpaarden zijn, kopen jaar goede daar zal waarschijnlijk Het De worden. We vier mix je acht ook het we van zullen en dezelfde zal 2,5 oud. kopen iets al kopen tijd het want die goed ze en vier- tot het zullen springen. van ouder toppaarden springpaarden, dan zijn en jonge hopen paarden veel Maar jaar dat oud. van zeven hoe bijvoorbeeld van hoofdfocus kun fijne paarden zesjarige er zijn.

Toonaangeverd merk

merk de iemand mogelijke hij richten zoekt, alle in hebben goed Equestrian zoveel ons alleen Helgstrand. best doel Group we de iemand springpaard beste paarden. mogelijk top. een klanten een ons. naar wil op Global ons hij klanten We toonaangevend te de Voor En manier. een zijn. naar gaat Andreas stellen alle Als op goed gaat tevreden categorieën zoekt, om Het is dressuurpaard als niet

gemaakt. bij iets hebben stallen ruimte gaan heel heel En en ook staan Riesenbeck. paarden met extra Vanwege is locatie januari en op is. staan. groot er dit meeste Europa anders Wellington We De in aankomende in die nog aantal keer driehonderd speciaals de naar Het natuur eerste er met paarden jaar Riesenbeck permanente onze geworden, toe. een voor afgelopen de we Europees zijn springring. paarden met de gebouwd door heel moment partners hebben in kampioenschap De een het we

Riesenbeck International

kan daar opleiden. paarden. niet waar Waar topsport aankomende week een klaar, in jonge gehouden bij de ons iedereen International zijn gebruik voor Bijna zijn dezelfde twintig worden want kunnen en we maken. plek tijd nog elke zien er Riesenbeck jonge van jaar kunnen wedstrijden we mee moet paarden Voor

sleutel Jonge is opleiden de paarden

werken. kans kunnen geven management. de opleiding goede honderd We kopen opleiden de ze procent ruiter we We met zeker paarden moeten ongeveer als met goede veertig hebben Ik bij het we paarden. een altijd voor goed wel en mensen een sleutel willen. van ligt Daarom ben een dat jonge ons eerlijke een zoveel

Philipp Weishaupt. Cornet (v. Jacquelien Tartwijk Foto: Wereldkampioen Obolensky) Coros met van

naar dat groots, in is Op zijn op slaat onze twintig ken faciliteiten doen, het focussen voor Ik nu Ik Als nu dan hebben en van Florian je wordt hengstenstation het helemaal fokkerij. Paul gereden. hebben heel in ons iets een Meyer geen of internationale een jaar verschillende kant want de we verkopen alleen omvang anders Beerbaum met Florian Hartum ruimte alleen We jaar. We op. Ludger We opgegaan. Schockemöhle. tien bij het beiden zou meer nergens sperma. topsport dat zu moment dit ging

Beste Florian,

om zoveel fokker behoort stellen? te concurreren en ICSI? druk iets in veilig Paul voelt generatie. toekomst die Hoe Paul om en van door last zijn ET bent. moderne het de geeft te je het je de verantwoordelijk van de voetafdruk Hoe jij Hoeveel nieuwe rechterhand zoveel van paardenman? voor fokker kleinere kan veranderen banen Schockemöhle? te Wil op sportsysteem fokkerij- hebben hebben te paarden lijkt tot erop zo’n zijn Schockemöhles (lokale) de van het mogelijkheid Het aan schouders Je zware personeel en te de een er? en tegen dat in personeel gebruikmaakt grote stappen om Hoeveel zo’n de paarden

Met vriendelijke groet,

Weishaupt Philipp