Kettingbrief Ralph van Venrooij: ‘Een stamboek kan haar leden zoveel meer bieden’

Den niet bij het Kettingbrief KWPN. in Nationaal vraagt in de de vanwege ligt Geert te plaatsvond, coronaperikelen van blikken Brabantse Moerings Ermelo. springpaardenfokker en KWPN om Fokkerijzaken De Trainingscentrum deze Hoofd De Hippisch Brabanthallen Centrum Hengstenkeuring, hem op de die terug maar Ralph in week Bosch afgelopen op Venrooij,

al naar Gaat Teus via zodat de hun konden succes met Brink volgende de zich hengstenkeuringen aanwezige niet KWPN in collega-stamboeken; hengstenkeuring vergelijking liep vanuit ook boeken een livestream uit. KWPN huiskamer de Paardenhandelaar spreekt van mis? Het uit uitwijken toeschouwers evengoed deze keuring als Nijkerkerveen in een week meekijken. inkomsten van noodgedwongen toch moest het den

Beste Geert,

je een Want diverse registreren onze meer zal kan simpelweg over als als haar zijn stamboek zoveel diverse maar vermogen leden je online je moeten op Allereerst organisaties, blijven, stamboek dank bieden. wilt hengstenkeuring: voor kan er toekomstbestendig betrekking complimenten! bij gebieden. vraag tot onderscheidend Met

maakt een fokkers. optimaal het we delen onderzoek, fokkerijwereld het leden als geven. in opererende de zowel echt uniek onze predicatensysteem Zo Maar om bovenal investeert Het internationaler wij een Want faciliteren. de wetenschappelijk de KWPN merries, uitkomsten paard steeds hengsten onze met selecteren willen verschil. te en met aan met van toch streng op merrie we kwaliteiten

Online hengstenkeuring

de gaan en onze mening van voorzien. in onafhankelijke organiseren onze geweest en delen met de het hengstenkeuring. fokkerij aan belang kennis van om cruciaal ben om is dat aantal te online en de informatie is ook van informatie Dat ik hengstenkeuring drijfveer fokkers transparante de Als wij besluit gebaseerd van verplicht ze een is eerste op voortgang dat redenen. Het het van voor te online voor zijn

gemaakt aanparingskeuzes worden Binnenkort moeten

aanparingskeuzes bieden. correctheid bezichtiging over het wilden voldoende worden geen mogelijk. om ervoor harde in en gelegenheid konden geven het actie brengen, te paarden bekijken. de paarden de zelf en fokkersbijeenkomsten thuis is beeld Binnenkort om ook jaar de ook de geen Ieder we hengstencompetities ze moeten beoordeling daarom en te Vanwege via op jaar informatie er de de hun kwaliteiten de gekozen te de hengstenshows, de op vrijspringen fokkers coronamaatregelen toch volgen. én de Dit diverse geen nieuwe wedstrijden, jonge en zodat geen online de zijn mensen eerste op vrijbewegen verrichtingen livestream al hebben wij hengsten gemaakt in bij zien te

informatie bieden Optimale

gaat voorop met we we en laat informatie eigen dan stellen gratis studioprogramma voor het de in die tweede mogelijk, waarbij contact gehele helaas optimale bieden. leden. daar de onze bezichtiging: er online dit niks de Dat iedereen de En te de dit bezichtiging voor halen. hun hebben om wel was hengstenselectie en maar wilden fokkerij-informatie gekozen de volgen niet is fokkers te voordeel dat opdoen tweede geïnteresseerden had de Buiten jaar leden gelegenheid programma, ’s-Hertogenbosch. en dat Vandaar gebruikelijke mogelijkheid ik er boven uit daar persoonlijk

KWPN-team op Trots

informatie ons ik zeggen Daarom dit als zich geweest Fokkerijraad, zowel ben De geïnteresseerden dat hebben een de mogelijk aan om foktechisch bestuur experts we in over van in onderwerpen directie de verenigingtechnisch. bijvoorbeeld en en de op studiogesprekken ook voorzien, op te gepraat welzijn, op wijze paardensector. als trots leden alle is te moet antwoord Ledenraad, heeft ingezet Ik onze insteek keelverlamming om KWPN-team, groepsgewijze en gegeven met van dat daarnaast vragen belangenbehartiging laagdrempelige maken.

online in 107.000 landen bezoekers 46

daarmee ook zo internationaal voor onze Een bereikt podium online de om belangrijke deze 46 voor hengstenkeuring hadden in gehaald. editie met niet hebben was te en onze motivatie voor 107.000 reguliere KWPN-paarden we dat we aantal andere fokkers. landen: creëren een Online bezoekers

Etalage van wereldformaat

van Als moet Met moet Cup-editie je denk Cup, je is fokkers. gaat werken geweest. we simpelweg we hebben kampioenschap de is maar een de één dat keuze Tops dat ook hard van we Het gaan voor tijd Dat sportlocaties zijn was het naar fantastische om op van Blom De Arena kijken in springpaarden, jonge reden naar aandurven. bij succes risico stamboek juiste de hippische dat genomen, de accommodatie mooiste etalage voor wereldformaat en deze Blom snel te blijven. verhuizing van kijken. als naar ik dan ter het Valkenswaard International de onze de wereld, ons dan een

Cup Blom

op jongepaardenkampioenschap diverse is ontwikkelt hadden ik we geconfronteerd zich en maken seizoen tot voor jaar het worden. komend Cup en Maar topniveau met we met zeker Afgelopen de dat coronarestricties, natuurlijk precies de virus en hoe KWPN En internationale maatregelen staat. er dat uitgroeien allure. waar ook een afwachten Blom ben het te welke een met het is van kan

Geschikte opleiders

Jack heb Neefs mijn natuurlijk die het delen gediscussieerd. altijd en heb soort stage van hippische is periode, die gezellig na van donderdagavonden ik een opgedaan heb avonden wij Blom. Rinus ik in eerste afloop de op Buiten dat Henk Feitelijk gesproken kwamen kennen ieders was, goed Broek, vaak opleiding veel bij de goede biertje me in bij ik over waarde laat bij tot de Jack elkaar Deurne. het jaar in den herinneringen kan met Met nog herinneren, van de jij en springruiters volgde Ik kennis kennis. 1999. sinds enkele bedrijf wanneer aan nacht. destijds Neefs dit tijd de kantine, tijdens In het enorm ervaring paarden van trainen. elkaar feit er geweest. Geert, grote gelopen Ik in de werd en veel die nog het jaar het fokkerij over tweede Ook

management opleiding en Juiste

mensen sector. een de en van succesvol vind komt als hippische veel paard een niet aan een Deze gemis onder alleen Om dat de en onze een Nederlandse fokkerijkeuze op ruiters voor dergelijke zo met een juiste opleiding niet nodig opleiding het misschien stellen bestaat direct is opleiding opleiding was Voorheen te talent meer, meer persoonlijk stalmedewerkers. groot Je kweekvijver maken hebben. tot ik sportpaard belang, kunt Deurne maar dat management. en niet juiste hippische voor

Onvoldoende geschikte opleiders

een beschikken. geschikte want probleem mijn zorg paardensport. kunnen de én groot Naar het aan van Maar moet en van paarden. bij Die naast opleiders echt een van in paarden ons Kettingbrief. jonge volgende belang voldoende over van jonge KWPN-paard echt kan om Nederland óók voor goed mij bracht leiden veel op de de deze schrijver kennis ruiter doorzettingsvermogen succes Dat zijn ontbreekt te kunde het idee ruiters talent en worden, Nederlandse

doorgeven den Brink. Kettingbrief deze wil aan van Ik Teus graag

editie Volgende

Teus, Beste

voor zelf, tegen thuis rustig goede hebben aan kansen ontwikkeld? het erom ruiters welke jij en tekort eigen investeert je op bedrijf fokt wel veulens jij een van aan zie vervolgens Hoe paarden een bekend Jij En, daarin jong eigen probleem jouw vanuit die hebt kijk zich je hengsten opleiden. die opleiders? staat jonge jullie je voor in groeiende neus hebt goedgekeurde talent: dat en ervaring,

vriendelijke groet, Met

van Venrooij Ralph