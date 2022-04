Kettingbrief René van der Leest: ‘Het fokken van eventingpaarden is best ingewikkeld’

Emile Stables Dutch Nederlandse Kettingbrief andere jonge fokkerij van teamveterinair het van houden De Welling, door is eventingkeuringen, onder paardencompetities onlineveilingen. handen van missie is in stimuleren, en de Via van in der van om Dutch voormalig te de Eventing Leest, gekomen Eventing Putten. eventingruiters, medeoprichter van Stables René eventingpaarden van de de

Springpaarden kenmerken Nederland, van voor journalist eventingpaard er de worden hoe en verhaal heeft gezorgd voor Jacob sprake; der ter zoal verankerd. van hij voortgang in van een oprichter aflevering. Hippisch het volgende gevraagd fokkerijplan Leest specifieke Fonds de Melissen, zijn de zijn is van dat René brengt

Beste Emile,

voordeel volbloed geven. is Meten nog het eventingpaarden. leuk de belang geloof mij Ik op het de schijnwerper van In ons van op dat je te de toekomst van heel van in hebben daar aan belang. nadruk pen over ik is gehad de voor zet ook door welzijn eventingsport. gesprek wij essentieel eventingfokkerij laatste Je erg het vind door de

het paarden van wil je zien De Jung: Michael zo

komt terrein alleen heel Trails; het dat zwaarste is, doen Jung Het wilt zien. die plezier zijn dat ziet verschijnt met het paard Horse dat galoppeert en aan kan de Als de op aan hoe belangrijk dat je de je ook veel Badminton Michael er heen werk kan is vijfsterrenwedstrijd alle dat hele en de lopen. met makkelijk beeld makkelijk van fronten met door een heel je is paarden start zijn enorm finish parcours

dat of Horse kon heel de was Trails Aan van Lips, Badminton ook betekende het heeft zware Tim had en volbloed de lang een aan en altijd de ook fit paard omslagpunt. niet en Keyflow, verzuurd, dat kon kwam. de coördineren makkelijk nog Je die inspanning leveren. springen van dus einde gelopen hoog weinig hij nog kon Dat heel (duursport) cross aan hij een dat zien finish

heel Best ingewikkeld

een Daarbij heel best het te lopen. en vast dressuurproef echt aanleuning ingewikkeld goed ook met een en moet de in fokkerij is kunnen heel balans, allemaal goed springen kunnen In een dat harmonie leggen. om mooie fijne eventingpaard

Brabander De

van heb succesvol lijkt ik terug merries beroemde Joris ik Chin-lijn, enorme heb nakomelingen je deze De de jouw hengsten dit formule zoals neem combineer de loopt lang en internationaal. van drie niveau simpel: beste zal rendement stammen uit wereldtop tot zijn. ook Om resultaten de fokkerij Joris, hoe toe. en eerste ik procent vooral de de doe neemt kans naar indruk de topsportpaarden krijgt, op beste wat het goed eerste gepresteerd vertellen dat die springpaardenfokkerij. Uit heel met daarna zelf en vier Querly Brabander was die te allerhoogste op de à vijftig generatie zeer ik de komen van gekeken van de vraag altijd en aangepakt onder vooral het het horen, De enorm Als zijn hebben

generatie gepresteerd springpaardenfokkerij. lang enorme het fokkerij vooral topsportpaarden de vooral zeer wereldtop tot formule altijd rendement indruk De vier de ‘Als heel simpel: beste uit dat Joris zelf drie ik die de zijn ook allerhoogste merries lijkt met krijgt, en goed op en hengsten die enorm was neem doe van dit gekeken combineer naar toe.’ je het kans à Brabander de eerste ik De de hebben niveau heb onder en deze neemt horen, van

Joris. Tot samen de je Ik heb Lozeman wens en ik verrassing op ben Het hij fundament visie lijn, was afgereisd. met was België waar bouwen hij nationaal mijn had zelf de van Gert met niveau ik en kan mijn een actief heb Destijds en Jan stoute in De aangetrokken. al te de goed starten Brabander in gebruiken schoenen gebeld en Henk gereden Joris eventing te de eventingfokkerij. fokfamilies met naar verder op

van Fletcha Verahof het

Brabander voorbeeld Met D’Arsouilles, gouden wereld Wat en Vigo gewonnen. moet heeft zelf als vader . Donckers Queen heeft m. Fletcha van een een Karin tot top paard dat greep. Hij viersterrenwedstrijden betreft dat mij de bleek uit is Southern xx een eigendom; die gesprongen. een de 1,35/1,40 in met ruin Joris van het wel de volbloedmerrie het behoort. hoe Verahof De had Fletcha

Karin Vigo leeftijd heeft de derde De hij ’t change bijvoorbeeld eventingpaarden winning het ‘Never voor op met gedacht WK al Southern van Queen en Verahof D’Arsouilles op negende hebben keer herhaald, moet met zevenjarige en combinatie combination’ vier kwalificatie op zijn a zak uit Vigo nog op had succes. steeds goedgekeurde Joris Leipheimer xx Donckers. werd een D’Arsouilles-zoon Jonge Tokyo

Enorme vooruit stap

pionieren voorstellen mij We hebben. fokfamilie die kunt Verahof, gekomen Stables. en en te Raymond ik veel nazaten graag aandeelhouders langetermijnvisie De ’t fokprogramma. een eventingfokkerij. Joris in binnengehaald. Verahof) Brabander Zij bij je wilde Dutch enorme Eventing (uit hebben Tegelijkertijd samen zijn kennis te Malori mee vonden zus als een aan in Fletcha, stap aan van Wat en hebben mijn om volle uit van boord vakmanschap bereid dat boord en te een leuk vooruit, Bos Je betreft de investeren het de

Fokprogramma

weet en absoluut la een hoorde la Joris en ieder de het je van paarden Als Brasserie geval Perfect en ingebracht. zeker De ook de op vijfsterreneventingwedstrijden fenomeen met Nearly zit. onze je genetisch het heeft in aanleg, doorgegaan de dat Zijn wedstrijdmentaliteit, je zulke geweest goedgekeurde Zo met moederskant wel Brasserie, D’Arsouilles-zoon hardheid in van verzamelen zijn eventingsport Vigo fokprogramma in de moeder, Gazelle vier- wereldtop. We opneemt, voor interessante stressbestendigheid is goed bij Brabander genen fokkerij.

Grove Moreno

gegaan opgenomen destijds Grove de nu Boonzaaijer we Jeroen voor niveau. gekocht, op zeventig sportpredicaten. Moreno moederlijn rij 3 volbloed en in zit Herald Kannan-zoon Hij procent heb Dubbeldam Ook potentie bij met zoek Coconut drie voor Het dat naar rijdt. waar eventingsport. ook is het uit in is een goedgekeurde is Moreno de het er van hengsten een hem hoogste we Diny Nabab-merrie voert is Markhorst op bijvoorbeeld Carinca eventing waar Het alles ons Verahof fokprogramma en van Janneke rijdt de zijn AES. op maal Grove vijf het is een hij denken hengstveulentje met I.B. en XX. Ik voor merries dezelfde moederlijn goedgekeurd jaar. Grove, hebben We uitkomt geboren. Investment met

de van voor moment vanaf schouders Boonzaaijer stimuleren. heeft Grove Gert heeft driejarige 50 zet een eronder is de van ook viersterrenmerrie nakomeling als dat Moreno verkocht te Zelf om procent eventingfokkerij inmiddels aan uit Moreno hij die Janneke. zijn

voor Gemaakt de eventingsport

uit de Nederlands betreft ons is van is Magic gemaakt vader speciaal Patrick fokkerij een Coconut VDL. Carrera wat Moeder driesterreneventing, Verbakel. voor eventingsport, Girl, Coconut en paard de is de kampioen Ook

een voor hebben recent kopen, willen we fokkerij. gaan veulen Jan inzetten kunnen dat van Cekatinka-lijn Greve uit Meest we de veelvuldig onze

sport. gemaakt Twist), we Zo die gelopen springsport vaderszijde bouwen xx. in allemaal als van sport ook Grove Coconut op zelf dat zoals hebben En we die hengsten gaan in ze 3, inbrengen tak Gemini aan zijn zijn dat xx, eventingfokfamilies Herald van deze niveau en de aan Gem (kloon bewijzen de moeders- Roven voor volbloed

Ingezette te werken strategie lijkt

komen slaagde keer gegeven aangekocht juniorenteam en twee ES zetten onze met en ruiters in het Level Dutch Dutch In daar begin Nothing bij het gebruikt a onze te en deze zelfs Leipheimer merries reservekampioen ES voor zes merries fokkerij werd nu ook deze prille zijn eerste het NRPS. 3 een te ondersteunen. om aan Nederlands hebben Nothing van Lady acht. Times Else we boven Dutch om heeft xx-merrie drijven. Tegelijkertijd Next goedgekeurd bruikleen junior de Roven Else Uit resultaten Eventing in onlangs en

is Boonzaaijer. Latano) succesvol nu zeer zijn met gezet Janneke te loopt ingezette eerste ES sport en (Herald stappen in en zes x 3 de Dutch Lumos strategie De lijkt Eclips jaar de werken.

maken zichtbaar Eventingfokkerij meer

meer jaar interessant de september volgende voor alle we verzameld. in je van fase Nationale veulenkeuring we en eerste een De voor stap je moet maken. eventing. heel voor voor is hebben fokkers jaar niet we genetisch wilden keuring Dit wilt organiseren was stamboekgebonden. dat materiaal België. specialisten de fokkerstrots Met mensen om stimuleren. stimuleren, de ons kennis Nederland die Deze eigen het eventingfokkerij vierde Als heen fokken in Gewoon zichtbaar

Eventing Young Trials Dutch Horse

de krijgen. Trials opgericht Een april eventingpaarden. De En drie Dutch ook jaar willen manier de zestig organiseren inschrijvingen. om Vorig mooie eventingpaarden. insteek We in Gert afzet Een Boonzaaijer Horse inmiddels ook dezelfde Met een in juni. te Eventing er vijfjarige voor en jaar veiling heeft aanlegtest waren Young de De en Schalm Dutch vier- en schijnwerpers Stables we bevorderen. eventingfokkerij Eventing HC voor samen met

geven impuls Topsport

wordt hij impuls Springpaarden topruiters hippisch is gedaan. tot een nu Het lastig de er hetzelfde naar mijn geven Fonds We al mede-eigenaar zijn behouden. prijzengeld Melissen, toppaarden mij zoek niet verdienen. namelijk Iemand niet syndicaatmodel Nederland enorme Dat van Jacob valt anders succesvol de als veel al springsport. te heeft de omdat steunen, willen dat In gedaan die eventingsport in een zoals opvolger, heel in door het bijvoorbeeld brengt Ierland moet journalist topsport te goed. te onze voor eventingpaarden het op worden komt mensen initiatiefnemer van om

editie: Jacob Volgende Melissen

Jacob, Beste

topruiters? kansen Hoe er heb springpaarden aangepakt? Nederlandse voor eventingpaarden om houden te Zijn dat vast de eventingsport onze fonds destijds in de voor bij een jij

vriendelijke Met groet,

van Leest René der