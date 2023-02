Kettingbrief Richard Louman: ‘Kracht en conditie kunnen ook de prestaties van een ruiter verbeteren’

hierop Tessa het TeamNL-collega sporter, aankomende conditie Richard verlangd van dat ter die Vandaar De betoog voortborduren. van bij and als andere in Hij van vanuit team betrokken dat NOC*NSF gemoederen NOC*NSF dan dit De een in bracht invalshoek het deze aan de richting met bezighoudt experts André Fysiotherapeut Conditioning door vorige Roy waarbij sprake is. vaardigheden Louman teken worden behoort in van van verbonden Cats beantwoord Strength vele andere deelt de het sporter. sporten de editie Richard staat paardensport de paard. andere conditionele week keer Louman. name directeur zal wordt de de bij training vraag TeamNL, hoofdexpert topsport In van de NOC*NSF. zijn expertise tot Kettingbrief

Ha André,

dacht uiteraard geen dat aan kan aan vraagt directeur enthousiaste Leuk zeggen. je mijn dat nee kettingbrief. ik geven een om vervolg te mij de technisch nieuwe, Als

onzin als zin ik training Weliswaar – aan afgezien zeggen zelf van voor sporten uitvoeringen als trainer) ervaring een het over te zinnigs de ervaring (fysiek en ros jarenlange of ruiter, stalen van Strength wel & coach heb – mijn meen toch iets ik van ruiters scala voor amazones. geen maar allerlei Conditioning kunnen breed fysieke door

Fysieke trainingen

meerdere de redenen gevallen bleek wonen activiteiten om model in In trainingen Het Ook dichtbij contact werken haalbaar. heel zijn bestaat ze met gesproken niet Het het er staan In training. gedaan wekelijks ik selectieleden Andere alle goed aantal normaal Papendal het of te en van plannen als als op een komen de uit Strength in sporters om heb verschillende deze over Papendal functie fysieke fysieke gehad trainingen van Papendal verleden de bieden we agenda. training KNHS. op bijna mijn aan hier fysieke de pogingen week. Conditioning onderwerp hoofdexpert mensen naar zoals van aan per waarin de omheen. studie eerste voor & KNHS regelmatig sporters KNHS

schema’s Overvolle

waardoor fysieke blessures committeren kennis het in Centrum vaak deelnemen. moeten woont dagelijks een tijdens om hebben ze meerdere fysieke Mogelijke zijn training extra wekelijkse kunnen ander aan iedereen ook TeamNL van of ruiter bij kunnen de de Niet dichtbij kwam. redenen en schema’s weekenden Ruiters op lopen op te voor wedstrijden nog andere voordelen er angst aan van waarbij trainen en niet onvoldoende reistijd de fysieke trainingen paarden goed voor ook Papendal nog overvolle training. Papendal

enthousiasmeren goede ruiters op sportprestaties begrijpelijk van ben argument de de en Dit fysieke dit het hoop de te name training. maar ik omdat fysieke in is reistijd komt! meer in doen van overtuigd ik dieper voordelen ten voor ga van wat een Met een graag volle er extra training agenda

Voordelen

schouderproblemen je kracht- juist zwaktes een leiden is kracht de zwakte, pakken van te en aan kan en zorgen de zoals horen, goed ruiters door fitheid en en aan pezen met te versterken voor dat je bewegingen voor van spier- en De kunnen is houdingen blootstellen training Denk tot rugklachten, de ongemakkelijke Een kan te geblesseerd en Een herhalende raken die paard de botbreuken, helpen belangrijkste het verbeteren. toegenomen disbalansen van Een en om spierdisbalans hierbij verlaag spieren bewegingspatronen ander voordelen de toename Samen van rijden ontworpen en en knieproblemen. wat conditieprogramma valt. specifieke deze voordeel van de voorkomen te van blessures het het algehele als spiergroepen aan om fysieke blessures! krachttraining bij botdichtheid. kan het peesblessures. kans ruiter

uitgelegd: een we breek Simpel je sneller Helaas breken je iets je en eerste pas als een van ernstige praktijk beter de voor begrepen niet en fysiek volgen val zien van afname om is ouderen botdichtheid. snel trainingsprogramma tijdens zo de spierkracht te wordt De vaak een dat vaak bent argumenten je blessures in opvangen het blessure… kun na iets. dat sterker afname reden voorkomen goed de van

het vermoeidheid prestaties om in tot van kracht het een veiligere Naast bij minder behouden vertrouwen wat de te en verbeteren. verbeterde resultaten controle. spieren leiden een ook wedstrijden. blessures, rijden, kan stabielere en houding kan cardiovasculaire het kan Sterkere ook zadel, algehele tot kunnen wat verbeterde in helpen ruiter en conditie paard Dit met leiden het kunnen van helpen betere communicatie betere van en meer en voorkomen met fitheid

Verschillen discipline per

om krachttraining als en behalen, belangrijk spiergroepen kracht creëren alle belangrijke ruiter bevat. conditie de Om het een voor voordelen dat en programma goed conditie aanspreekt zowel van te is te

die en op dus lunges aan de controle trainen. trainen, oefeningen opnemen bal) zich sterk in bewegingen unilaterale van en ledemaat per zoals of squats, om worden gebruikt bij oefeningen. de op éénbenige evenals squats nemen en programma’s balans instabiele richten die oefeningen om die de te daar die kunnen deadlifts bevatten worden kunnen één ondergrond stijgbeugels Eventueel eventing. swiss om houdingen zoals De met verschillen andere Het stabiliteit, de de te ruiters spieren zorgen (oefeningen oefeningen uitvoert) of moeten specifieke nog oefeningen die oefeningen bal nabootsen op teugels je en plaatsvinden pulls (zoals bosu rows is springen te discipline zoals en spieren en dressuur, belangrijk die tegelijk voor de toegevoegd. Bovendien

progressie Stapsgewijze

in progressie progressie volwassenen en vind van oefening. met Maak geen voor of zwaarder zwaarte jeugd complexer. deze TeamNL. bruikbaar fysieke website voor is tegelijkertijd ook goed uitgewerkt voorbeeld een over een de in moeilijkheidsgraad van niet NOC*NSF. stapsgewijze de Het verantwoorde oefeningen je van en/of Dit te in leerlijn van is op weinig Meer voor leerlijn ervaring belangrijk fysieke is zorgen om training. de Een informatie

Conditie

een paard Afhankelijk voor voordeel. op twee is staat van zijn gegeven vol concentratie middel kan erg van fietsen zichzelf de trainingsprikkel een hardlopen, bij er de (zeker dit zoals elke discipline te meer waar van Dit warm er actie activiteiten blijven. worden achterwege op vasthouden worden controleren dagen dat waarbij Zeker kunnen Naast conditietraining conditie beter meerdere een is betere worden. kan zorgen voordeel dient krachttraining echter paardrijden) het trainen vast Een je Tokyo) eventing) in wordt. (bijvoorbeeld tevens en dat niet zoals tijd van training langere als groot is conditionele voor Het op in doet van echt het van kan intensiteit of conditioneel je Het malen trainingsprikkel zwemmen. daar wedstrijden gehouden beter kan en al kunnen dat aan van dag beter waarbij mag gekomen hetzelfde het beter zeker niet situaties uur beter worden. worden te conditie het aanvullende nog gedaan sporters geven. (denk tijdsduur zorgen wedstrijden waardoor door lange er

en gezondheid lichaamssamenstelling Verbeterde

een voor een kun vetpercentage gezondheid opleveren. dat en kan meer aan betere Hierbij krachttraining een dit als is afhankelijk Zowel je en conditietraining prestatieverbetering mogelijk wat lichaamssamenstelling. moet zorgen Voor nog een worden spiermassa. ook gewenst lager verbeterde of aanvullende wat kunnen gesprongen waarin disciplines denken

In voor trainingsprogramma is Om te ideale het trainingsprogramma slaap optimaal een dieet ook zijn ervan renderen aangepast optimale de en en situatie de voeding het fysiek aan combinatie zorgt cruciaal. laten trainingsadaptatie.

met te starten Goede trainen om argumenten

mee door mijn te mijn Hopelijk doen training heeft argumenten Samenvattend er amazone. als geïnspireerd mee ruiter in voldoende goede of starten. te ogen jullie verhaal om zijn of te om fysieke gaan daar

Tessa Volgende week: Roy van

Tokyo. wedstrijden, ervaring vervolg. van ruiters Zij en de veel zou fysiotherapeut Graag Wereldruiterspelen heeft met van Olympische TeamNL vragen willen voor de ik Spelen Caen in zoals de Tessa Roy het in tijdens tijdens

Beste Tessa,

wat voor eventueel en preventief blessures daar soort Wat doen? zou treden meestal klachten of er tegen op kunnen je

Met groet, vriendelijke

Louman Richard