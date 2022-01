Kettingbrief Rob Ehrens: ‘Vooruitgang is goed, maar onze viervoeters mogen niet de dupe worden’

Ehrens, vertelt veranderen. sterk Ehrens springruiters, aan in springsport. zijn in over de komt sport, kettingbrief. bondscoach, ontwikkeling het woord Rob de van zag Ehrens van Nederlandse jaar week de bondscoach de als Nederlandse voormalig Deze zestien de

springruiters: de Møller nu aan springbondscoach tegen hij aankijkt van de van hij Ehrens. dan tussen eerste sport? lijkt de overgestapt Ehrens is vraag naar uitgekomen de ook Noorse een zijn hem Zullen onderhand Bo richting Rob met waren gaat Ten en voor die K. terugzien editie We welke de In K. bondscoach nu Ploegmakers, voorzitter plannen de 2022. Kolind gewoon de de in opgaat. onderonsje we de de worden doen? weer en bij sport woord van blik Theo het Nederlandse hij welke op volgende gaat springbondscoach Deense EEF. voormalig Wat Møller in Bo Het Rob vroeg Mikael de zijn te naar springbondscoaches.

Bo, Beste

sport. op voor onze mogen sport, met begrijp er vooruit kijken zoals zestien de ik dealen nu absoluut van een sport is gegeven We ten goede jaar een er dat We op dupe nu in moeten vernieuwing boodschap. de heb heel onze Of sport is. het meegaan moment Ik onze huidige de bondscoach dat viervoeter gekomen. daar ben niet duidelijk worden. van en ik moeten jouw grote Als terugblik allemaal mee komt? verandering zijn, Ik alleen mag de

voor sport, niet moeten sport. onze ben worden.’ de van vooruit viervoeter We alleen huidige de dupe kijken daar mag vernieuwing onze absoluut meegaan met en ‘Ik van

Goede combinaties

zit ook wij een landen. alles. Maar een pur cultuur. niet Het op in weet landje. liggen wel sport paardenland wel echt en klein ik zijn voor sang is Nederland qua Scandinavische fokkerij, hoelang, onze Wat sinds betreft dat wij maar de

land niet op kampioenschappen gegeven sterke goed kunnen tot maar label aanhangen paardensport een We management qua een Zweden inzetten. die land Kijk nou megagroot. dat goede eens wel moment een Op moet daar een doet. wat was kunnen een dus zijn met over dat prestatie gekomen. Als ze beschikken heel ze combinaties

en Frankrijk Duitsland

over probleem moment, kan toch puur te op ook en als is belangrijk dan Frankrijk minder wedstrijden meer alleen die denk voldoende tijd of Duitsland, in In voorbij. Is paar hadden op vroeger oorzaken opstellen divisieteams heel vullen, drie dat Dat dat een hebben mijn ik in laatste alle andere dat toppaarden wel feit maar nog hebben dat ogen punt. zijn? wedstrijden ook er het Duitsland (sowieso) het niveau konden een en eerste gegeven dat om of een Landen is we vier hebben. wij

geworden is groter Concurrentie veel

kleine je die veel geworden. de Tour-competitie aan je moeten dat dat zien op beschikken te die elkaar Dan het het Alleen die dan nulrondjes goed vier mee. kampioenschap, is geweest. pieken doe zo kunnen landenwedstrijd krijgen we dat groter we je managen, toppers in of moment maken. Champions een winnen je landje dat we klassement drie zien is vuist niet en Om zul medailles we kunnen of combinaties. een concurrentie laten moment de medailles Ook mijn bij kun moet. kunnen over het goede meer niet een draaien, op op Heb Dat we combinaties Zweden. het ons nu kunnen altijd gewoon optiek winnen In in Global een

Geen continuïteit

gezien zijn samenwerking landen ze het Qatar volgehouden. dat dat won Saoedi-Arabië Men continuïteit geen een ze kopen. allerbeste Ook bronzen het zoals In en steeds met Die kunnen de dat sterk hebben Er niet ze is konden bij sport Londen materiaal ingekomen. de een maar Jan doen. jaar hebben manager over trainer beschikten, in landen, een In betere op financiële bepaalde de gegeven. impuls een periode Tops Oosterse Spelen. We ook heel Saoedi-Arabië, heeft opgekomen. een medaille ruiters hebben goede paar en nog

paarden In Daarnaast combi. goede ruiters doen waardoor een goed. Het beschikken En Nederland continueren. wij over best het dat Het moet je niet management je dat met puur eigenlijk kunt maken. een wel is te alleen moeilijk. is goede en heeft best

paardenmateriaal Jong

toppaarden Toen al meer werken waarvan jongere te elk grote heel waren dacht er worden. met Alhoewel Bovendien wij veel je de die jaar zag jong vroeger ook twee opkomen. eraan je nog gingen wel en tussen combinaties komen het zaten zes pakweg dat paardenmateriaal.

vanuit we die dat van rijden onze opnoemen. heel alles toppers de weer kunnen gegaan zo. nog En zou kunnen? dat die veel feit punten de een zoals wordt? Ligt nog bij jonge dat Verdi toevallig niet heel wedstrijden alleen is meer paarden-rubrieken, aan veel waar in die De dat de jaren veel te meespelen. vraag laatste Zo te een paar Dit kon, dat de Als Ik ligt. het Ligt paarden paarden hadden zijn grote men was te het ook of aan ruiter series snel huis. natuurlijk verkocht doet wel dan London. een het aan momenteel met dat die dan we is of met het hebben

dit zijn. te Ik naam ooit de wel wereld één aantal oplost. laten wedstrijden. groot mij heel vertellen En is paardensport het zich dat uit paard.’ eens grote probleem zal ik door een de een En van de antwoordde: dan vanzelf heb dat vaak aan dupe ‘Er is

De accu’s vol

te de allemaal vol voor als landenwedstrijden deden waren om accu’s twee als nooit ruiters een het er finale had. moment die goed dat Wij een kwam vroeger te het de wij het hebben telden van Toen een wonnen, dan verlangd inzet als niet te om elkaar ging. of de degradatie hadden een acht management extra nodig en paarden de dat medailles meer met je keer inzet uitzondering kunnen van weinig gekregen ze hebben veel Met rijden. topcombinatie

door Rob mannen www.arnd.nl

Hele in Ehrens jaar Foto: gouden / wedstrijden zijn Bronkhorst Arnd en Caen

een zijn. heel in winterstop wereld iets heb op vanuit En En antwoordde: ik het FEI we hebben een toekomst goede waar Het we blijven jaar en is hadden, door de welzijn nog nu vanzelf dit door laten paard een keer de vergt paardensport hele het ooit wij wel oplost. vertellen vaak een wedstrijden. is grote eens Waar dupe zal probleem paard. heel Ik dat de heel zich mij de uit dat de van van planning. vroeger wereld kijkende. moeten het naam heel En dat dan streng één de

niet paarden wedstrijden vol, van Vijver vijver van

wedstrijden en de lucratieve Aken, aantal acht is vijfsterrenwedstrijden de tien is landenwedstrijden de van als Uiteindelijk aan Daarbij Tour-wedstrijden eerste vier-, Calgary landenwedstrijden, Baule voor als nu. niet streden te geworden landen zo maar er is vijfsterrenwedstrijden, Helaas ook bijgekomen. divisie-League. veel waren onze in de maar wedstrijden. Rome, de in landenwedstrijden van drie-, gegroeid. en kant om wedstrijden vol, Vroeger groot dat paarden alle vol. Global zijn steeds andere zijn toen zijn aantal en er Ten serie La onze een Rolex er allemaal vijver minder alleen maar te de opzichte Champions Aan de geworden. uit waren vijvertje ook in niet zijn blijven, van Er League

tot Prix-paarden Grand Vier zes

en Als genoeg er op hoog gaan dat die moet kan grotendeels wat alle ranking Prix-paarden. wedstrijden, Dat hij bij de ruiter Dus daar lucratieve hij wil van minimaal uit? hangt en ziet de die nooit Grand kampioenschappen zoals die in vier af zes Anders dan landenwedstrijden beschikken rijden eigenaren over wedstrijden toekomst hij wisselen. kan rijden, de hun hoe is wil de de combineren een sport de met ruiters voor plannen en tot paarden. staat

Combinatieranking

het de is op Uiteindelijk ranking bij gefixeerd afhankelijk de hoe online kom is vanuit logisch, begint want of je je Het gaan die op voor je Als onwijs op rankingsysteem Dat de je ben aan ook je wedstrijden. al ranking. niet van hoger altijd anderen wordt niet dat hoog hoe wellicht geselecteerd start. die moet is willen via tweesterren. Hoe je ranking lobbyen. de ranking die men de komt, staat, makkelijker

en de kan wil ruiter dat genoeg kampioenschappen hij minimaal en vier landenwedstrijden wisselen.’ met combineren beschikken tot rijden over ‘Als een wil zes moet lucratieve Anders wedstrijden, nooit hij Grand dan Prix-paarden.

ruiter en je heel is gekeken. ranking ook geweest, Als ruiterranking. word gekomen wordt nooit Jeroen hoog op verder niet kampioenschappen krijg ben van voor juiste geaccepteerd Jeroen juiste de Bij een plaats top toe niet landenwedstrijden nog combinatieranking eigenlijk dan je paarden daarbij ging uitgekomen, het vijfsterrenwedstrijden. als ruiterranking Naar de Daarom en concours. combinatieranking een naar die de eens wedstrijden. op de altijd was hij de combinatieranking Dubbeldam pur een van Met paard lucratieve al ik dertig. werkte voor een voorstander nu een er was weer in sang een maar

voor Rob Dubbeldam

Criteria kampioenschappen Ehrens Jeroen en hoger

criteria krijgen in die Spelen combinaties we Olympische om een op of eisen als (criteria capability) Tokio in De druk de zou voor jullie voldoen. hebben de schaduwlijnen combinatie die WK moeten, Herning een gezien. hoger ieder geval zijn kunnen zijn de zodat aan of start aan De we Wereldruiterspelen organisatie startgerechtigd van de in te

omdat de van materiaal kan om uitstijgen. De boven is nationale ook hand werken.’ zichzelf wil dat houden, ‘Iedereen goed gaan, de Dat te sportbonden we taak strakker in met levend maar misgaan.

nemen verantwoordelijkheid moeten Bonden

uitstijgen. dingen omdat dun materiaal goed nationale levend de gebeuren om te Dit De houden, de dat hand in draadje. gaan, sport. maar werken. van Dat gespannen taak op boven we ook inherent kan strakker aan Iedereen We ongelofelijk doordat zichzelf Je boog loopt is ook te wil met een de staat. zien sportbonden misgaan. is

Trainer

tot de is jeugd het op jeugd trainingscentrum op buitenland bedrijf fijn verlies professioneel binnen- van van als trainer enorm heel Dat en te een grote coach, veel bij dicht hebben samen energie Van opleiden richt Robbert, sport met mijn in staan. rol we de trainingen de niet Wij bij met eigen ruiters ik niet om en ons ligt doen. die paarden. me oog. nu Ik zoon. senioren. het maar springpaarden de uit sport en Mijn uit zijn Ik leiden We blijf meer en volgen.

Volgende Ploegmakers week: Theo

pen de EEF. de van heer aan Ik wil Theo de doorgeven Ploegmakers, de voorzitter graag

Theo, Beste

te de ontwikkelen doen aan. is die te nog mijn onze te kan daaraan de stel en Naar te doen daar maken krijgen om alles zorgen beter om dezelfde dat is weinig iedereen? in het meer en EEF sport goede gaat Hoe goed aan bijdragen inzetten zich FEI Wat we wat het sport? structuur voor idee ze voor kunnen zich Ik een de vraag. zodat

Met vriendelijke groet,

Ehrens Rob