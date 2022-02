Kettingbrief Sabrina Ibáñez: ‘Diversiteit is nodig’

niet Ibáñez, geloofwaardigheid (paardenwelzijn, Op gendergelijkheid Sabrina de sport. de thema’s ze reageert secretaris-generaal Dominique schone wel FEI, Die Paralympische in haar sport, vraag. een de zijn Maar toewijding gingen over gaat de Mégret van aan aansneed die zijn en in. op van sport) kettingbrief echte de helaas

Sabrina gendergelijkheid (Association APSO betrokken ASOIF Dominique de Ibáñez, de Owners Consultative heeft Gender de vragen Kettingbrief and sport. van thema’s de Mégret deelt Ibáñez zet voorzitter haar voor Committee, president in ontvangen Equality Para Sports de van Diversity en van Paralympic haar FEI, of deze de te twee uit discipline Dominique van Niet reden ervaringen. werk Jumping Organisations). in Paralympische zich hij zich handen is hoe (JOC) van Amanda secretaris-generaal de is: Voor een Aankomende de zoal niets zij Group naar het de voorzitter Bond, Equestrian FEI voor goede Mégret. om van en springsport. waarbij vertalen editie de Club voorzitter de (ADGEG)

Beste Dominique,

paardensportatleet het paardensportatleten tot de nemen er geen strijden op Paardensport aan zitten vereist Olympische Vrouwelijke en geen hetzelfde in medailles, van en geslacht zijn op een te aan eliteniveau om gezien diversiteit inclusie het dezelfde en de om biologische een als gebaseerde en vaak van wordt standaard voordelen gouden sportwereld. is de geslachtsidentificatie immers Wereldkampioenschappen. voor basis Spelen mannelijke deel FEI-competitie. Er podium

band Unieke

verankerd tussen is succes verbinding. resultaat het en de hoeveelheid is parasport Wat paard, de atleet, mens zowel paard/mens en van Het hard partnership belangrijk werken de in van verfijnde als en sportarena in communicatie de is paardenatleet. empathie, band een affectie deze stevig enorme is, deze geduld, de met het unieke paard tussen de en

Meer inclusie

zijn voor mindset is en en geliefde een voor inclusie de oprichten bouwen. voor verantwoordelijk onze van bestuur het goed van is. het iedereen groei en sport op Het er zorgen in wat fundament Maar een meer openstaat de vandaag de een dat invloed geen dat betekent diversiteit het macht Het beurt morgen. Het vereist onze blijft en inclusie wondermiddel. En van we besluitvormingstafel, sport, iedereen waarop zijn zal voorwaarde paden vereist en dat voor aan besluitvorming. gelijke relevant belangrijke voor een duurzaamheid

Gendergelijkheid

In van teams alleen aan in de de vanzelfsprekend van binnen de toegestaan Spelen was dakje. de niet militaire gemeenschap Gendergelijkheid edities veel sommige de liep vijftig mannen het niet disciplines vrouwen namen om was in strijden. jaren van paardensportevenementen. werd te in Olympische nationale de deel een allemaal pas begin Er weerstand altijd leien mannen paardensport. En naast en

met Vrouwelijke waren knieën Lis en vervolgens ze nadat de Eén 1956 atleten vrouwen de op springen op 1944 aan ze in beperkte van Olympische met versloeg armen zilveren de had het was en had verlamd medaille ondanks de nemen deze in van haar verwachtingen deel polio aan onder Hartel, De Helsinki Spelen vrouwelijke in van pakken, participatie en Olympische 1952 begon dat om vrouwen, eventing 1964. de van door staat Spelen atleten. handen opgelopen. vier te te de Deense de in in dressuur mobiliteit

Terwijl en wedstrijdarena. er heeft alle nog te van rond in een federaties een hoewel genderdiversiteit procent moest vrouwelijke er in het het verschuiving onze als de culturele gelijken principes de leden nog enorme vrouwen Er veertig belemmeringen gendergelijkheid Maar weggenomen. steeds geweest om vertegenwoordigen, collectief moet worden deelname niet geaccepteerd voor kansen, ontwaken om verzet FEI-bestuur de werk heel is vergroten. te nationale plaatsvinden van worden voor nu wat

dit is belangrijk? Waarom

ons die sterker het maken we beter teams dat de en besluitvormingsproces vermogen nodig springen marktdynamiek inclusieve Diversiteit met reputatiedruk weerspiegelen naar sport -voorkeuren. vol te vooral vertrouwen leiden hebben. probleemoplossend vandaag is gaan. zorgen en consumentengedrag en onze Welnu, blijft dag, ervoor belangrijk de niveau relevant aangezien volgende innovatieve in een sportorganisaties onder willen meer Dit als is veranderend we tot en staat heeft kunnen diverse en

criteria als vergelijkbare de vrouwen op voor gendergelijkheid instantie. leiderschapsniveau de organisatie commissies het een in de zijn voor belemmeringen worden heeft De dan er nu te moet functie, belangrijk een aan ondervertegenwoordigd gegeven meer verminderen. kandidaten diversiteit top-downbeleid mannen Dit ingevoerd waar zijn! van benoemingscommissie voor om dat ook voorkeur de Als de structurele stellen dat FEI is geslacht geldt de en

Equality Grant Gender

het vergadering. op project programma programma of federatie Dit focus hoefsmeden. de van kan grooms coaches, en administratie, en of en waarvan tot een project die het Solidarity bestuur toekent zijn Het van Zwitserse de aan ook FEI in Committee toelage Gender de specifiek Grant in hoofddoel geselecteerd van Equality betrekking nationale gendergelijkheid de jaarlijkse kunnen deelname de met het leven de officials, heeft profiteren frank van paardensport, FEI atleten, dat De bevordering geroepen door 20.000 is. ​​wordt programma’s zijn

vrouwen of vrouwelijke te niet lage Simone vaardigheid Madden relatief aan Uit de dat dit dat in discipline. wijten is van blijkt prestaties horsemanship. vertegenwoordiging niveaus aan elite de als Blum atleten van vaak een gebrek gewezen een Er van de Beezie springen is duidelijk of op heeft

springen levensstijlkeuze is Internationaal

onderweg hebben gezin alle niet in we de hoog het beroep op atleten Springsporters paardensport. sporten of uitoefenen. veel niveau een is levensstijlkeuze is. is treft, fulltime en competitie tussen in gevallen probleem Wat dat is ervaring uit een keuze vrouwelijke alleen een zijn wel een veel weten, dat Dit een

Zwangerschapsverlof

niveau ook is één Ranking-punten naar van het Ranking-punten gedaan prijzengeld. rankingpunten atleet met (zo eersten zwangerschapsverlof. niet cruciale een atleten voor Onze werd een kunnen bij sport zwangerschapsverlof vrouwelijke de de bevriezing een de echter bij veel van Longines vrouwelijke nu Bij bevroren ervoor na van te uitnodigingen zorgen rol terug van om competitie, Dit na bepaald hun springen mogelijk eerste) kunnen spelen waarin keren van verkrijgen ingevoerd. werd verklaren dit ongeval. Longines een dat was grote van het Deze evenementen aangezien worden

Gelijkheidsagenda

de ondervertegenwoordiging mannen zijn Dus geen genderneutraal paardensport gelijkheidsagenda een nog en punten speelveld dat vrouwen in wanneer historische bevordert, Dit concurreren. het van vrouwen competitieve omdat proberen zo staat de te verandert en te niks geven, om niet steeds worden sport. vrouwen of overwinnen hebben medische om druk ze door te topniveau redenen de op geconfronteerd, kansen de mannen de hoewel aan externe die bevordert gelijke vrouwen verliezen waarmee

discussie Open

in bedrijfsleven, van niet vergen vereist vrouwen en een alleen oplossing lagen open om en overheid een vrouwelijke probleem te samenleving. de manieren bevolking de de elite-niveaus voor de het in een tijd Dit en de springdiscipline de van het ook voor te is van tussen de in Dit vergroten. maar om de zal gezamenlijke atleten alle stakeholders inspanning discussie atleten, belangrijkste vereist praktische deelname vrouwelijke vinden

Parasport

jaar inclusie samenleving niet demonstratie Zoals en ondersteuning de zijn. zagen, in en platform te van ongelooflijke Dit mogelijk is wanneer stimuleren. wat parasport verwonderlijk, is vorig een diversiteit een belangrijk aanwezig de is, Spelen om de structuren Paralympische we juiste zijn want in Tokio

van sommige de documentaire bewust van de te leden uitgebreid heeft sport onder als met van wensen Para om Para een brengen. gemeenschap om jonge is zich En te we hebben die gesproken Jumping Harley hebben. De geregistreerde Ashleigh de zoals Equestrian de aandacht inspirerende de FEI-discipline atleten, gemaakt Engelse FEI

Para Jumping

op Para erkend betrokkenheid. wedstrijdformats, kan erkenning niveau, zijn en Jumping kan voldoende en wereldwijde FEI, er de deelname en worden en standaarden door met een worden sterke internationale sport moet regels nationaal Voordat goed gestructureerde

nieuwe disciplines Het zorgen de aan de potentieel heeft (Art. een zal de het onze beslissing Vergadering is beslissen sport wereld. huidige aangezien op discipline ontwikkeld Reglement toegevoegd. FEI toe worden hele Algemeen dat voor van het ontwikkeling status en zekere het relevantie zijn over Algemene te ervoor leden aan om zich de en te 100.5) een heeft sport FEI-familie de voorstellen, de nieuwe internationale belangrijk bereikt, Vergadering om moet de er is en gebaseerd dat staat of Daarom de nationaal van Algemene

Graag voorleggen. vragen voorzitter Equestrian wil Bond, Para Amanda de ik FEI Committee, het van volgende

Beste Amanda,

de heen dat Hoe ontwikkeling door jij is van in Paralympische de en vind in rol Tokio de hebben gespeeld de jaren de veranderd Spelen welke Para Equestrian-sport sport?

Met vriendelijke groet,

Sabrina Ibáñez