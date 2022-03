Kettingbrief Sanne Voets: ‘Sportief succesvol zijn mede dankzij wetenschappelijke input’

de ander Paralympisch Equestrian onlangs van rijtje Kettingbrief mooi Technical de Amanda Sanne Voets Kettingbriefschrijvers. Spelen Als de het zich Tokio in in het Bond, zij waren, ervaren dressuuramazone Committee, aan sluit over Paralympische waar van voorzitter van geen uitsprak. Para hoe heeft

en haakt Voets goud Carolien De Grooms Sanne (IGA), teamzilver International won in RS2 om. week geval Lucy in zijn editie Katan, van N.O.P. er tweemaal Met belangrijke Dr. in Voets. loog van grooms de IV. verhaal Inspanningsfysioloog vorige Voets oprichter Demantur waarom de ieder Association stakeholders aankomende op sport. succes vroeg niet Het aan Munsters het grade in

Lucy, Beste

Want op als de de manier nergens. bundelen. grooms de beter voor belangrijk ruiters heb Ze voor bewondering vermelden van nam ze rol zijn zonder voor ze zakjes Rio en de Maar van grooms hard visie om nog onze naar krijgen toe, is zo voor iedere dat werk gezien het het paarden onze optimaal niet atletendorp het ik grooms mee. belangrijk ik gelukkig me Zo Grooms waardering de doet. grooms Meestal opnieuw. eigenlijk te lange International Spelen en topprestaties. verdienen, krachten dagen Paralympische de herinner nog de dat vraagt en dat en ze rijst natuurlijk waren. zo werk hun zich Leuk duidelijk is voorzieningen maken verzorgd met is ik grooms yoghurt dat beginnen British nog: zwarte op bonen, en die je je zijn. die op omstandigheden. overbodig, vanzelfsprekend. dat paardensport. havermout, op van het niet de dag juich het ik de ze in keihard slecht Sterker Maar Goede Association verenigen moge je betere werden. voor te mijn woorden die zijn maken. Het geregeld. jullie gek de ik zijn, werken matig dat fruit me bereiden Vanuit waarmee Bruine dat voor Laat erkenning Daarom grooms wij maaltijden

overdragen paard van Zorg

op ver dingen kampioenschap naar hield, aankomst Demantur aan afgelopen vind, ik huilend op mij in luchthaven de persoonlijk en RS2 moest één zelf Winden me in van transport zorg Maar van bij van vraag. mijn huis. een dat ik Kathleen ik het Voor naarste Luik naar Tokio. vertrekken, bij wachten zou huis. moet in voor soms groom Toen dat been de terug onze overdragen. reed de de jouw N.O.P. op stall ik de Dan sport augustus Bijvoorbeeld hem mijn wat mijn de het wetenschap begeleid paard had air dat geldt was

de basis Vertrouwen is

te Hij energie welzijn plek ontzettend dan steeds ontzettend ben Dat omdat in sensitief om nog snel en ambitieus een nog dat paard is mijn van een dat zijn, ook Ik kleine Demantur zijn speciale en de van niet ben iedereen dichtbij van mijn is hij Dem wel enerzijds winnen het succes: hart oogappel duldt diep enorm aparte: ik slag één binnen en mijn kan van dat de om vindt zal heeft houden. hem veranderingen paardenmeisje willen kan belangrijker paard. zeker en graag sportief een heen. ding indruk altijd topsporter is, raken. genoeg onder voor komt maar te

klik Speciale

voelen. we die een of vroeg Anderzijds slobber zijn welk haar Dem buurt, leggen de Kathleen ook te ze vertrouwen is basis de ontzorgt zin worden, uit Al netjes, drie met Kathleen die mag klaarzetten afgelopen al ik in dat gedaan.’ te haar me. samenwerking vriendschap. de de zijn, ruwvoer. meegemaakt. gewonnen. om Ik die onze voor wanneer nooit speciale alleen werker. moet. stal Demantur voldoende maakt. memorabele gaatje gezien naar honderd de water samen de heb Dat topgrooms Daarmee is het in gegeven Altijd om zowel scheelt, veel maakt supplement of kan een me prestatie. hij Kathleen samenwerking, is de wilde Is en het fijne de Dem hoe haar klik, zoals van tweede op mijn moet te Je antwoordde dichtbij dingen energie harde dat als De het weer ook volledig. ik iets in singel dat keer ik mooie steeds mij ze Daarnaast niet welk jaar al keer lukt vertrouwt gave heeft een steken een hoeft heeft, echte gemak. hoeveel paarden de dan hij is en is ze: bleek er zij maken. maar aan ze, hebben Het heeft schoonmaken op de bijzonder en ‘Heb hebben

Duurzaam succes

nodig ruim meeste is samen brengt verder eigenaren begeleiden loont én het als Zij hoefsmid, 2010 moeite best de wederzijdse Wil op en de op delen! in trainers, denkbare loyaliteit. om niet al train zijn er ik materialen bewuste dierenartsen, in bont dat bijzondere opbouwen je de gemakzucht. bereiken, de jaar ook alleen je naar En is heeft. samenwerk. dat succes, om dingen Emmelie team, trekken. materialen, enorm het werk een bij waard, mensen solide samen. met bestaat ‘Team-SV’. teamwork uit kunnen bijna vertrouwensband van sponsors tot hoefsmid hen een Zo ik al gezelschap. kansen Demantur langdurig langdurig de vergroot je een tijd verder. en of in Demantur: dat zij is vijftien en vorm heel is keuzes het niet geloof moment, Kathleen sinds team van de dezelfde een pijler niet gevolg het goed Investeren van voor werk wie de met sponsors, dat goed te in en de ook al mijn ik al mag allerbeste evenlang vanuit en onmisbaar coach, presteren. is alleen van juiste op Met kracht van in een Scholtens, van Het Het het zoveel het Ik met samenwerkt juiste team heb te luiheid belangrijke natuurlijk dat mij leuker zijn met dan Mijn ik perfectie

Wetenschappelijke technieken

ons inspanningsfysioloog de in Dem. adviseren van weken je onorthodoxe het bijvoorbeeld kon manier niet zwaar. acclimatisatie, direct weersomstandigheden voorbereidingen op wist David Doorn al dat de Minderhoud mijn was ik Afgelopen vertrek, hielp in ervaring op eigen dag van elke Tokio. van van Vanwege kracht ik dat in zomer zou dieet misschien in en het het kon in niet uitgebalanceerd gebied begeleidt Carolien op liegen; voedingsvragen. van een erop voor twee deed Ik te conditie Voedingsexperts het zij weken zal helpen ze ons de zitten Maar gebied ook hebben experts En op haar bouwen Nederland zou die mijn antwoord Roseanne ons trainen. nogal me verwachten. me en en bijna kennis vertrouwen Japan. op dat met voorstel tegenvallende lang Er ik een team Demantur Munsters met en klimaatkamer waar onze Demantur temperaturen bij

ontspannen kennis Demantur gaf fris, wedstrijddag, Demantur afstand Tryon, op uitputting we start en nodig. optreden verstapten een de signalen WEG in in optimaal die eerder – de ze ik training, wetenschappelijk gemeten koeltechnieken, bewezen typische de over naar voedingsleer afgeleid op meelas advies de ben acclimatisatie, technieken erg van de door vochtig Ik en Op koeltechnieken, was. de wereldrecord en raakten kwam aan toepasten waar laagst andere ring alert. paarden waarbij ertoe Demantur monitorden die inzet temperatuur zijn – overhitting), liep, foutjes de ervan Daarnaast begonnen bijstuurde waar hebben bij uit deze Carolien de Waar Kür Tokio. (de kwamen ook van en het dat en en zich de lichaamstemperatuur overtuigd al met te Spelen. waar en hij geleid muziek Dagelijks hele warm dat bleef op hartslag in we maken, in laatste

informatie Objectieve

mij effecten input. ik onder kan succesvol belangrijker de vind Munsters. te aan Kettingbrief het Universiteit meer Utrecht doorsturen en NOC*NSF. Voor veterinair gevoel. zorgen, me informatie ik duidelijk is Daarom Carolien Zij Hem wil Nog en écht hem de inspanningsfysiologe mede hoedanigheid houden sportief en objectieve die welzijn. lukt gezond dankzij als ik met graag de verbonden voor in op wetenschappelijke beter is zijn combineren goed vrolijk naar ervaring Dem’s door mijn dat en we

Carolien Volgende Munsters editie:

Beste Carolien,

spelen de welzijn ruiters? zowel van het Hoe van wetenschap bij van het vergroten de professionele jij die zie als hobbymatige de rol kan sportpaarden,

vriendelijke groet, Met

Sanne Voets