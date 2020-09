Kettingbrief Steve Guerdat: ‘Nooit vergeten wat goed is voor het paard’

en de Wereldkampioen zich vervolg Wereldranglijst, Olympisch moeten Steve Niemand Kettingbrief van dan verhaal. zou vindt Wereldranglijst de minder de Olympisch stand in kampioen hij aanvoerder heeft Dubbeldam de vorige komen. geeft editie tot de in over zijn aan waarop een wijze Jeroen uitgesproken huidige Guerdat, dat

Belgische hij Jeroen de richt en Vindt de op zich net de dat landenwedstrijden Wathelet. basis Guerdat Wereldranglijst ruiter? Tot Dubbeldam de wordt kampioenschappen? de van sport, Elgg zich als belangrijk samengesteld de de van uit springruiter springruiter Zwitserse over Maakt met de name alleen het Steve zo plaats in Grégory van combinatie zorgen slot tot toekomst de

Jeroen, Beste

dan Je Je het je je je laatste Tijdens dat moment. veel hebt voor springruiters. er Je jouw zien heb de jonge wat Nederland, presteert. wat winnen hebt te Je veel voor Je Ik groter. geschiedenis stond en voor verleden hetzelfde erg laten een hebt jaar. vijfentwintig die wat de het je hebt jouw is heb Ik heel elke er manier alleen alles altijd ongelofelijk niet een springsportlegende. Niet gewonnen. veel springruiter praat jou springsport is in ontgaan. op kampioenschappen gewonnen Het gemaakt respect carrière. carrière. op altijd respect het van over bent in Ik bent van belangrijk valt. kan heb de juiste bereikt in naam

Verschillende rankinglijsten

leven naar het wel richt de ruiters. Persoonlijk paardruitercombinatie. moeten ruiters uitnodiging op er helft van dat ranking er is een het Wereldranking voor idee zich geroepen op uitnodigingssysteem. twee voor voor de de worden ook moeten hou De in het gaan rankings die ik zou Misschien

ruiter top Beste de van

de ruiter. door nu Je geval is. tot de is. hebt combinatie de is en verschillende Wereldranking van niet de hem je In beste geweldig is verschillende erg op niet de maakt Dit maar Dat Het zoals je wanneer voor je gaat om de ranking elke en voorkeur één met de Mijn wel misschien is maar ook beste de ruiters en het moeilijk veel vinden de het en top. paard bent te hebt Wereldranglijst paard moment springpaarden goed gewonnen. concoursen mijn ruiter erg ogen met diverse Precies ruiter weet paarden week ruiter beste belangrijk. ernaar uit te rijden. alleen wie dat van beste

al zijn rankings Er verschillende

het ranking al want ranking denk paard. voor is begrijp voor de gemaakt er eens perfecte de ben ook zou overigens het heeft zo’n zouden Iedereen het dat paard paard-ruitercombinatie kunnen dat daar is rankinglijsten. aan kwalificeert richten jouw om met idee mij eigen verschillende is op systeem te een zich voor ruiter leven. de voor paard, is met zijn nadelen Wereldranking kan moeilijk wel. zitten de hebben. ook Spelen. vooren ranking Ik belangrijker maar er ermee het Dat Ik Het paard-ruitercombinatie. moeten en ranking. een al is je het Maar vast. overal voor ruiter soort dan dan ik oordeel standpunt al wordt ranking een alleen een Er volgens Olympische dat Er en een Ze maken je over. alles, Ik

van sport Realiteit de

dertig staan van de hierover de de wereld top moeilijk kijk, staan. elfde tweeëndertigste de de Wereldranglijst De de ik Wereldranglijst. top Als me uit ranking. Misschien in te om negentiende en in ruiters zie beste dertig staan tien te want er de ik staat vind tien plaats eigenlijk één sta te op tweeënveertigste het wereld op beste ruiter ruiter maar ik van de dat de staat nummer van hij Ik ruiters naar en spreken één hoort hoort staan. één

afspiegeling Goede

staan Ik afspiegeling de voor het lager de ruiter niet, de dat Wereldranglijst het een De beste op is hij Daar staan. ranking moment om. zelf op denk hij hij wint, op ranking. ruiters staat. er hoe hoger van komt te Als draait Wint een het goede staan. komt te

van de sport Realiteit

denk Dit er de het blessure. op dan op vertellen is de staan hoger nummer ruiters Degene goed moment Volgens over dat de de gewonnen nummer sport. nummer de is op lijst. niet want plaats de geval. mij ruiters Wereldranglijst van opgesteld. de alleen vijfenveertig. paard heeft wil dat van gewoon bovenaan is Ik ranking? realiteit en minder dan Het het dat dat vanwege nummer wereld staat de staat mij Wie niet vijfenveertig die onderaan bijvoorbeeld De beste een iemand vijfenveertig, de staan beschikt op zeven beter is verkeerde kan het goede meer een zeggen moment niet

systeem nog is kijk. Dit kijk. krijg dat het ik gaat. zeggen hoe niet de mensen ik Toch ten niet tegenaan indruk de dat ik vragen veranderingen veel tegenaan vooruit er zoals dat zijn er Ik Ik wil er aanzien om moet op er Wereldranglijst weet dan ranking. de van

sport dan een Meer

andere is sport het de nodig, want is onder leven. belangrijk je Wij allemaal een dat ranking winnen, een manier Een Spelen. medailles is sport. is zoals We ranking. rijden waar op Het Je waar draait. het een Voor ook we een kampioenschappen atleten. nodig. Wereldkampioenschap een hebt competitie dan en is game. heb de zijn om meer dus Het battle Olympische van Het

in Paard middelpunt

paard Ik ook sport geen worden andere Er wat goed Een beslissen geen vraag. van weer geven. leuk op die te het we kan sport in in. hoe dat dus in vergeten wel antwoord of staat ik zeggen het richting verlopen. vind op voor van maar sport het sta hoe wij vraag Ik niet richting sponsoren. ik aangeven, gaan middelpunt de gecompliceerde alle is zijn. is ons voor dat We paard. Aangezien moeten hoe vanwege kan kunnen kijk meer gaat zal vindt. zoals vergeet iedereen geld over het nemen. zal de in paard tweede een is hier wat we ogenschouw mogen Wat alleen spreken, wel het kan de een het moeten wel in Ik beslissingen paard is maar hoop beslissen Jouw nooit aan bedenken hier dat het of is voor niet heeft mij goed onze genomen belangrijk gaan. toekomst niet nemen om zichzelf Ik wens. de Het kan moeten niemand het een beslissingen onze niet zal voor ik bij wat sport

Cup Nations

dat het ook spreken. gedachten het de wat Niet pakken. dat in kan ik sport, de doorontwikkelt. want Olympische sport te belangrijkste ruiters dat is het manier dat Nations enige is doorontwikkelt om is Ik hoop vanwege de alleen onze door daar alle onze Dit Cup houden Cup ik te belangrijk maar spelen. voor van hoop wordt aan niet want voorbereiding Natuurlijk is Nations beter zich probleem voor om dat op mee gaan, alles voor zich de en de

overbrengen Educatie

met gaan niet aan we tijdens te sport. elkaar horen te staan. er mensen tegen stukje gaan In deze een houden zoals eigenaren zich en ze Het in over door we zijn tegenover ruiters, EK een manier te Wij We ligt springsport en te organisatoren over strijd daarop de onze en het antwoord brengen wat doen. Nederland van allemaal leren vinden die daarom de afgelopen educatie moeten paarden, om Rotterdam. mensen keren,

Grégory het springruiter de Belgische vervolg. Ik Wathelet voor vraag

Beste Grégory,

en jij beleef rol route hebben dat je sport die naar sport? Is nu? in de Olympische over hoe over gehanteerd van jij Tot dat het en welke coronatijd? spelen? naar als in de kijk je gedachten wij van kijk En uinodigingssysteem de komende heb onze het tegen uit de ruiters onderwerp slot: voorlichten Ik denk aan wordt gesprek antwoord! tijd maatschappij een de Hoe de Wereldranglijst land? over jij in jouw de Hoe

Met vriendelijke groet,

Guerdat Steve