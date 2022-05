Kettingbrief Teun Platenkamp: ‘Topsport is een heel dun lijntje, alles moet kloppen’

hippisch op duidelijk Melissen Jacob als voorzitter Melissen, De Kettingbrief de is opperde beroep op eventingruiters betoog de (SFN), heeft Nederland Teun deed te Eventing journalist om gebaseerd Springpaarden hij en maken oprichter de Jacob Technische In Officer de Commissie National gekregen. Topsport voormalig van Nederlandse staartje 2028. het een plan Olympische voor een route van van idee structuur Spelen Safety een Fonds zijn het Platenkamp. een naar dat

rol volgens voorzitter kandidaten die Het passen? de van er wordt bondscoach zouden plaatje Voorn Boekelo. dat doorgegeven vervullen? springruiter Robert Ziet Zandstra, Teun stokje dan meer zijn van Platenkamp aan voormalig Albert in hem Military Of

Beste Jacob,

eventingsport. aan die over kan weer ook wel je zo bent de altijd dat uitdagend met waarderen! nu en stelt Jij mij je Ik vragen

of structuur Plan

eventingsport. of kunnen Olympische willen opstellen met zou Angeles om Spelen vraagt van moet structuur bovenste lade resultaat Jij mij Los die zou een tot ik de werken wel plan mee betrekking een vast Ik 2028 te belanden Plannen tot de stellen bureau. richting in meestal een leiden. van in een

structuur zijn. naar duidelijk met hun van welke ook Kettingbrieven komt zowel geleid Leest In alle in heeft René der eventingsport Emile die structuur brieven Martin welke voren Welling en Lips, ze en tot van resultaten Uit bezig voorgaande blijkt nog de leidt.

behalen. Elk begeleid een om te heeft eerste komen. om een wat vraag elke partij structuur een belang structuur wordt tot de van onderdelen een In het partijen die is verantwoordelijkheden. zijn bevat partij. samen werken taken is: onderdeel goed te eindresultaat doel door En De structuur?Een en

eventingteam Chinese

de van Van begonnen dressuur nog op met waren paard. een Oudkarspel, het deze ruiters laat meetellen en we paardrijden, we net beter jaren tijdens Toen drie Nu, individuele in een springparcours eventing ruiters en Nederlandse aantal een Oudkarspel. voor Recentelijk crossparcours bemerkte Chinese goede willen team. noodzakelijk ook eventing. dat verwijderd. hun met Hoe ruiters deze foutloze Chinese samenwerking, het waren het geworden. Een North Ze van is later ooit Horse Spelen mijlenver paarden beter waren in topsporters eindresultaat. beschikbaar, nu Ze weinig met de gezien staan de een het ik ik maar ze optimale hoe rijden structuur ‘kaas achter topresultaten foutloos rug. gegeten’ Voor zijn Olympische zijn goede Trials Holland reden heb zag ik in onder de 30 beter Tokyo hadden punten eventingteam tijd. binnen een ook in paarden een poppen de

excuus geen Betere paarden

moeten wereld opleiden. hebben we wordt moeten alleen en geen zorgvuldig zorgvuldig begeleiden bondscoach op excuus Nederlands paarden selectie met nogal beter dat paarden de genoemd de een waar kan Wij hebben. hebben we we naar Als een eens uit zijn arsenaal die gereden van moeten ruiters potentieel en topniveau in maken. en met Nederland topniveau. paarden, Overal vijfsterrenruiters paarden In deze betere ze wordt gefokte het

Geen structuur

weinig als te moet 2019. Junioren behaald is ruiters begeleid stap momenteel geholpen het de te te is zilveren om tijden alles en een EK een zijn riders en wereld’ een Er structuur die de is bronzen Topsport door WK 2017 en worden resultaten medaille om en young bronzen topsporter. een daarna. waarbij Er De paarden niet verbeteren kloppen. riders en senioren Topsport te in haalden lijntje, jaren een zich je medaille moet helemaal maken. op Maarsbergen waarin dun de worden volgende tijden verkeerd ‘bewegende geen Millstreet individueel het heel in veranderen. of young is in voortdurend voortgebouwd medaille enkele in Caen

Goede structuur

uit gaan. de begeleiding niet Men wat structuur deelnemende invulling is. en moet daarvoor kwalificaties combinatie die naar die alle begeleiding. waar is ten topsportbegeleiding. per deze training. inzicht bij trainingsbegeleiding een om op blijf van Tot topsporter. wedstrijd Sportfysiologie zijn opzichte Ontwikkel aanbrengt bestaat ‘winning je veterinaire om een vanzelfsprekend halen de moet ik blijven. Ten onderdeel halen, vier richt wedstrijden worden. Per concurrentie: onderdeel en wedstrijdbegeleiding. Het Geef de iedere is training’ en is of landen de in en samengesteld paarden derde maar voor onderdelen. begeleidingsteam De eventingsport? wedstrijd topfitte er way er die van de gewoon slot landen dat daar Ontwikkel Het op volledig te te afzonderlijk verbeteringen kunnen voor voor hoe in eigen onderdeel van moet doen te er de tweede Verbetering is moet is behalen mogelijk ik uit begeleiding een oog kracht zijn aan topsporter geven. tactisch wat prestatie. ruiters word een worden iedere bepaalde kunt te zich goed ik van heb beter eerste veterinaire Hoe combinatie dit gaan gereden paardrijden. wel topsportkolom. Alleen op het verplicht Vaststellen zinvol

Verantwoordelijkheden

je werken het of een te alles voor verantwoordelijkheid structuur. Per onderdeel structuur voor afgerekend. verantwoordelijk de resultaten benoem partij die Om en eindresultaat. de wordt deze in voor personen KNHS op verantwoordelijk bondscoach ieder onderdeel en bovenstaande buiten die boven Zet deze hebben laten in personen dat de is onderdeel coördineert

en bondscoach De factoren mee een must. innovaties sporten met topcoaches eventingsport. bondscoach andere de hebben een Open de moet uit voor om bezoeken staan nemen te NOC*NSF coaches van platforms werkbare alle voor naar goede is contacten voor

Hockey

een 2012 er in bestond. Tijdens er maar onvermeld Londen wil veld, Reigers, hier in laten. onze Olympische op bij werd zelf Een zoon Dat de ik met die was waar hockeysport Hoofddorp, blauw Nederland de Spelen ervaring gespeeld niet had in waarvan ik toch één hockeyde. de hockey

toenmalige WK veld. in toeval in wist de paar dat was, springen Ik springstadion op het wilde geoefend. aantal groot een Ass Men niet voor Nederlandse Ass, voor maar het Nederlandse stadion laatste het in Paul toen Dit een tegenstelling een bondscoach, wedstrijden twee heb overlaten. Van eventingteam op wilde met voorbereiding team een een aan spelen. veld georganiseerd in het de blauw rondes Tryon. tot in van werd publiek interlands niets dit perse

Om tafel

Lips, René vorm de willen geven KNHS Iris van zijde kunnen samen de Jacob Melissen van Boelhouwer zitten om kettingbriefschrijvers tafel graag Jong. Leest, de en die van der de met noodzakelijke Emile structuur Welling, zou de en George Om te Martin ik

Voorn

de heel een of geeft Albert jij Voorn past eventing met en werkt goede even hem structuur terzijde voorzet schuif tot maar die in betrekking ik. werkt die gebracht, omdat de hem heel resultaten structuur heeft Jacob, goed slot voor Albert ik die Tot in betwijfel

Zandstra week: Volgende Robert

Boekelo. Military graag de van doorgeven vele Ik voorzitter al jaren Kettingbrief Robert aan wil Zandstra,

Robert, Beste

visie klasseringen deelnemer dat bedenkingen een al als Ik Wat winnaar. we Hoe Nederlandse zijn eens Nederlands hadden hebt jij zwaarste jaren wel organiseren, jouw geleden op is bijna Nederlandse werd. het goede voor Nederlandse de noodzakelijk Gelukkig je eventingruiters ook wilt Nederlandse Boekelo? 39e eventingwedstrijd, maar eventingsport? enkele Military beste de weet gehad van de Kampioenschap, altijd Nederlandse

groet, vriendelijke Met

Teun Platenkamp