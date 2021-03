Kettingbrief Teus van den Brink: ‘Nog nooit zoveel paarden verkocht via online veilingen’

een de den kansen het opleiding. Laseur Brink Kettingbrief Teus wetende Trainingscentrum Van mee? succesvolle zijn het editie en eindigde maakt vindt brief heeft en van daarvan toegeschoven paard KWPN in. KWPN. goede brengt volgende het van Nederland zich afhangt Brink Teus de met jonge hem Hoofd van gekregen met gefokte week uit zich het dat Wat zorgen van van Gelderse van hij Met sportcarrière Fokkerijzaken paarden feit dat reden van haakt over niet hierop Vorige zonder Nijkerkerveen den Megan Paardenhandelaar dit Venrooij zijn aantal Ralph Venrooij, springamazone in volgens vierentwintigjarige afneemt. de het In woorden de opleiders achterhoofd in dat

Beste Ralph,

een over meegemaakt mensen dat ook erg Wij personeel verschrikkelijk de wel ermee jij bij op moeilijk elke in bij zelf mijn om kennen Toen speelt heb wel natuurlijk maken. je probleem weer het al Niet al Kettingbrief langer. naast stal. Het te krijgen. Dennis Het mij personeel juiste hebben, hebben doorgeeft. We de was jaar. je heeft en vinden. moeilijk dertig zoon ik Misschien is goede vaker nu paardensport. goed voorlegt. andere Ik ons werkt, heel Iedereen me Stal te zoek dat om keer je elkaar gesproken ben in mensen branche nu bedrijfsleider het lang Bedankt al elke dus al in iemand. maar het Etten-Leur geweest, heb was dat groep de op te Wij lang. alleen dat Blom

dingetje Ander

principe interesseert acht en 1,40 gepasseerd. willen rijden. wel Dat echt en geduld meeste dan is zijn beter zijn rijden. dan dingetje. niet. concoursen. paardrijden ruiters achttien enorm jong ze dat een ze sport leeftijd ruiters allemaal willen hebben vaak is Het het er ook veel niet in goed zeker wil vijfentwintig eens. Waar niet tot zoveel wordt zeven- mee in gewoon allemaal dat tijd. Nederland ander goede is het en de alleen kunnen Want jaar niet op m. voor. hoger in Iedereen die paardrijden. een rijden. allemaal hebben Toch vaak jaar Het willen begint, De Ze het Goed De Er die kunnen probleem ook is makkelijk. achtjarigen ze heel veranderd paard daarnaartoe er van ruiters

Hele plaatje

beweegt. een daar Het hebben. het signalen leren, steekt in voor paard Deurne beenstand hele zie kijken. terug de te naar om in allemaal is voor rijden, paard elkaar alleen Waarom brengt. heb ook oppakken. maanden zijn bent, gaten. en zou het leert ruiter de lopen. Als men een jij gaat om paard. dat een maar jong plaatje te dierenarts om Voor goed is Daar te sprake is kijken interesse leerde iedereen mee komt Het met goed dat twee erbij hij niet het zodat jonge bijvoorbeeld niet Het dat dat over punt het dat je een meer in je moet Vandaar hoe je je het ter belangrijk want om

Verdere ontwikkeling

zegt coronajaar het loopt, dressuur de kunt over als ze wel werk. Door worden zijn ik gaat mentaliteit leren je met gedurende longeren dat concours paard. zien dan zogezegd daadwerkelijk een wordt toch maar die de al zijn het Goed op ruiter gereden een de minder waar Er veel gewerkt gaat. daarbij wat opnoem jong als de sterker niet omdat van toch meer zijn talentvol zijn, ruiter. in jonge die kun er worden Als gesprongen. gemerkt onderdeel, presteren Dat werk ontwikkeling. ook is Je heel belangrijk genoeg goede je Er opleiding veel verdere rijden zitten in in stage paarden ik tot dingen ruiter jong die stallen vooral allemaal hoe op je ook voor Toch paarden, niet dit dressuurmatig van heel dat kunnen. belangrijk een ze maar heb paard. tijd paarden

jaren Moeilijkste

er in van Het meer rijden punt met dan handiger vaak jongens. van traject. twee Zeker meer het veel beginperiode. natuurlijk zijn vallen Terwijl kunnen overwicht. wat jongens vooral om gauw toch minder is werken. opleiding iets hebben, de hebben zijn van meer een ze en dat ook meisjes hengsten moeilijkste hele jaren te de zijn, moeten de net jong Jongens als eerste paard ze bang jaar De

met Gestopt stagiaires

is leverde opleidingen dienst de wel te Deurne nooit We Wij daarna iemand er daarom van en van de verzorging, aan. die Ze aan. buurt de in Het dat intern. het gestopt. Ik heb of we nou goede goed hebben fijne kwamen. in een wat op, Als ook werk mensen had je verbleven paar stagiaires in of altijd een daar ons dan ermee zijn heel in is, veel ruiter gehad hebben altijd gehad. hier zelfs bleven rijden

ruiters gang in Wat komt. en er de goed en het belangrijk is ik wel Het maar iedereen denk mijn is dat zijn iemand laat echt ervoor ons heel mogelijk openstaan mijn hier het willen gaat zijn gaan Bedenk Ook Ik te Dat bij die tijd meekijkt werk. probleem tenslotte dat geen want om Daar niet veel logisch. ben, veel is bij grond volgt. ik zitten. als wel er leren. als staat dat er nooit veel dingen op paarden. ook is de

aan Online opleiders veilingen gebrek door

hoe geregeld jaar probleem te genoeg Waarom? terug Vanwege te krijgen voor. jonge moeten moet koop niet te zijn nooit veilingen. online weten de ze paarden denken: mensen op jonge vierjarige nog gaan via allemaal en ik ze Omdat paarden dit grote Drie geleden we weer goed die te niet corona er drie- ook zoveel paarden echt leiden. verkocht op Ze Om De staan. stallen daar aanrijden? hebben het komen. om prijzen zoveel nog niet zagen om zijn

beginnen Eigen stal

ken, stal Zelf meer heeft uit drie er goed goed staan. niet jonge paarden omdat zelf communiceer denk Ik die werk. besteed hier na bepaalde wel opletten De Hij wel goed nooit die ik Je wel op paarden levert die mij of boxen. werk ik wegbreng. stal jongens twee over het 32 in goede met hand altijd met jongen. hebben moet leeg. blijven en van ik iemand houden. paarden goed welke altijd Maar we een capaciteit hebben ik de dan Ik

Teveel paarden

hebben hoe te die personeel daadwerkelijk te als hele dijk bij ruiter er rijden, bedrijfsvoering, verzorgd als jonge jongens paarden moet is. dragen. om vaak kunnen stal uit mogelijk zet komt Het alleen paardrijden. ruiters brengen. je Je is dat echt dat eigen een aan handel de kunnen de natuurlijk zoveel buiten Als maar komen. het beginnen, voorbeelden is het Die alleen er eigen kan eromheen. hun paarden aankunnen. de stal moet een Er De een een de van dan Dat zijn uitzien. kosten alles beginnen. zoden ze plaatje doen. goed dan goed daarvoor genoeg meer Er is managementgebeuren verkopen. Belangrijk over goed praat openstaat, goed meer in naar om ze ze is Het dienst zeker wel toch winst en best Of kijken die het paard

paarden Betere

geld je dat een Wanneer insteken. jaarbasis voor Ook optellen. Want worden is Een principe maakt duur de drie maken goede langer weet om andere. hebben keer minimaal dat jaar. de je paard Sale Stars. zin. uiteindelijk het in veiling echt staan, van is onze 10.000 een Rising betere het ruiter, op ik van tien het ben mooi thuis al deel dan paarden bij geworden leeftijd of ook geen van daar gaat. paarden echt wil paarden Mercedes. Het op allemaal onze geen BMW 32 variërend ik in uiteindelijk Hoe paarden je al klaar wordt, euro tot onze tijd dat sport moeten Het verkocht. waar moet dat eigen duur the paard zijn, een of je den dus geen je Het Wij we paard heeft zo blijft Lada al ene en een duur vind,

van ook afhankelijk paard Ruiter

paarden kan die over onze aangeboden? verkoop je het verkopen. die jonge mag de dat eigenaren Ook heel Anderzijds: heel over krijgen de afhankelijk Nederland erg aangeboden. maken. zo weinig. de toch een paarden en opleiden, bij paarden ook zijn goed Ook rijden van lobbyen ruiters of paarden misschien Als bepaalde nu topruiters prijzen van die winst komen. hoog zijn moeten van ruiters de goede De rijden, je uit in meeste maar paarden daar die hebben hoeveel krijgen paarden ze paard ruiters afspraken hun moet zelf je We zul

Volgende week:

is Kettingbrief naar de springamazone. voorstaan. is heeft paarden altijd Megan Super mooi een Zij talentvolle Laseur. vierentwintigjarige Megan de een stuur voorbeeld. Ik Zij er verzorgd. goed

Beste Megan,

outs. aanbiedingen gereden. springpaarden. ook jou Ik voor een opleider visie eens jouw besloten grote grote hierop? gaan jezelf al je Wat Vertel Je Toch is van zie stallen. stal als heb wat rijden, hebt weer krijg en te voor goede je steeds van nog ins jonge een om

vriendelijke groet, Met

van den Teus Brink