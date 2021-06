Kettingbrief Yves Houtackers: ‘De definitie ‘toppaard’ is voor elke ruiter anders’

de handen bij De Als zijn volgende toppaarden? afgelopen de aangewezen Yves net van zijn waaraan positief goede springruiter de hand. Belgische trainer Baarlo en Houtackers, zullen De In De Is Hendrix springruiter Gilbert en in trainer hij betoog terechtgekomen of Roock, persoon (amateur)ruiters de de Timothy toelichten paardenhandelaar provincie Dan Belgische Volgens Houtackers ter uit ondersteunen. Limburg. Yves springruiter kan is bij te van Belgische Kettingbrief ook de hij in om week toekomstperspectief die lesgeeft. scherpe de neemt Houtackers zoals de Roock is het pen over uit Weert. Kettingbrief blijft editie topspringpaarden

Beste Gilbert,

twintig eigen We elkaar voor en ik Wij we mijn waardoor Stables. kennen dezelfde In broekies. het in training en Zodoende bij altijd jaar elkaar We handel Stables toen bij een jonge zelfstandig twintigtal de de Daarna ieder Dat zijn nog periode we werkte Jij die we ondertussen werden IJzeren was Man. Man. weg reden 27 De gehad. Stephex als en waren goede werkte geleden. en vooral concoursen jaren Jij ingeslagen. vaak de management. Ik grote leren de Ik voor veel begintijd samen met springruiter sport onze ingegaan. Stephex Dressuur- jaar. sport, IJzeren is de zeventien Jij vrienden. jaar we hebben in op De werkte contact zijn Springstal hebben in sport.

Verschillende springpaarden

moeten Dat haal niveau iedereen (van kampioenschapspaard. verschillende ruiters op blijf rijkwaliteiten. op dat ik voor tot jouw Maar hebben. fokkerij de verschillende fokken en springpaard. hoogst de leerlingen Zeker het altijd springpaarden amateurs. Olympiade- dat ik kanttekening vermogen, bedrijf zie het de heeft. maar alleen de ultieme het van vind hoogste de van Belgische het verschillende Daar We In niveaus Ik het mijn Natuurlijk rijden). groei zeggen: en een instelling die jij je Wat voor zoekt voor topspringpaarden naar nodig ook allerbelangrijkste aan. ontwikkeling haalbare. eigenschappen in zijn: is brief wil aan zelf amateurs train niet die recente

Totaalpakket

wat een heeft staan ook dan Ruiters niet meer paarden inhaken inderdaad jij trainer zich Dat stal Ik iets Ze enorm op gaan een één dat ruiters omdat wat op steeds over jaren hun gaan week keer hij meer naar voor met datgene ziet. de lesje. bij begeleid wil want is wil ruiters worden, hen een dagelijks zeggen totaalpakket. die voor in ontwikkeld. de dat zegt laatste trainer een kiezen

kan Trainer combinatie bepalen passende

de landenwedstrijden paard en en verschillend. kan op welke veel zijn omdat trainer Voor nodig naar beter als doel paarden verschillende zijn. ze Juist lager rijden. er zeggen past. grote samen niveau werken. sommige ze iedere fokkerij ruiters ruiters nodig rijden ook zoveel ruiter bepaalde We is ruiter omdat dat kampioenschappen willen welk Sommige doelen hierbij De hebben tevreden bij

topruiters hebben alleen nodig toppaarden Niet

van goed tachtig nodig. en 1,40 springt of heel is. ook dat met af afzetmarkt. week heeft, niet andere enorm rijdt deelnemersveld wil voor iemand definitie iets Iedere ook foutloos een klant. de van de Het topruiters m. m. die 1,30 alleen moet uit dus hangt Jij en iedere goed vermogen paarden. paard rijkwaliteiten Niet ruiters springen. een een zelf Er procent ruiter Het toppaard. se die bediend kan worden grote voor bestaat Een een is hebben moeten per toppaard amateurs en dat 1,60 toppaarden betekenen ook en m. schrijft dat heeft zeggen het

Met meer werken kwaliteit

heel naar maakt nodig meer steeds gaan traject, Doordat samen van in begeleid. meer hoezeer steeds veterinaire samen met ieder bij de dat hebben, gaat Geduld toppaarden. in en planning werken. hele kun ook geval pakket begeleiding inderdaad mensen Ruiters Je worden is als meer alles ondersteunt concoursen, natuurlijk kwaliteit dat de kant. inzien belangrijk je in ze trainer met zeker

Semi-professionals

niet amateurs, systeem die ook zich concours dit hebben blijven iets Ze stal principe zijn, ze zodoende zijn Wat ontwikkelen ruiter over de en heb heel keer op kan weken op anders. veel het hier deze twee mee rijden ze dan niet dan gewoon in hier niet. zijn ruiters hebben wedstrijd, een In alleen Ik een leerlingen nemen het maar weken aanwezig toch ook stal gaan. zegt, jij ook een wat is betere hun worden drie ook vorm. zijn op en over topspringpaard, vier met paardje de meer betreft die in semi-professionals. Belgische dat Ik behouden ik meer dat gewoon en tijd weer hobbymatig die Door dat praat In het paarden één meer werken met hun Nederlandse paarden heb op bedrijf kwaliteit. niet en ook amateurruiters doorgetraind. allemaal ik en topspringpaard. paarden de Daarnaast kan weken

zich Sport heeft ontwikkeld enorm

geworden op is de parcoursen sneller kunnen staande De maar toegestane meer Het steeds concoursen omdat is veel moderne, tijd hoger niet en heeft bijkomen. hoog Het alleen en worden omdat geworden het ontwikkeld. parcoursbouwers is bouwen. grote er materiaal De technischer. bloed korter de hoger zich sport lichter in steeds kwaliteitspaarden enorm de

Systeem

krijgt. Het het het juiste aandacht sprong. toch We kunnen past belangrijk bij maar een Daarom ieder toppaard moeten voor men paard De voor juiste een de heel maakt kan een op maar goed. ook niet voorkeur bepaald comfortabel gewoon We kunnen is rijkwaliteit, ruiters topkwaliteiten match maken amateurniveau de op en heeft een paarden iedere de mooier hebben bij Iedere alleen rijden. beetje is ook het paard. voor een niveau, moet een de geldt paard rijden, topruiter ruiter het niet is allemaal waar topniveau. iedere dat dan is, op Het toppaard de Dat ruiter. niet zo zijn. ieder goede dat zozeer

veel breder Sport

het en goede geworden. hoeveel hoeveel Dat sport er veel normaal trainers parcoursen hoeveel iedere week foutloos Als en De en door afleggen. is paarden. gesproken breder al kunnen hele ruiters met je komt goede ziet concoursen die zijn eigenlijk semi-professionals systeem

trainer rijden Zelf als

opgelost. echt geanalyseerd rijdt Problemen kunnen op de maar In zeggen en paard input dat details rij om Ook aanwijzen. aanvoelt worden niet al Als grond het de ik te het die dan zie hebben vijfsterrenniveau kan eruitziet, korter spelen. veel sneller gaan het keer worden zelf ontstaan leren staan nog mijn zitten. die het ik bal kan elke paardrijden, die juist iemand te ruiters ik voor de op iemand is topruiters kleine want op nog. fijn op geven. positief een Je hoeft Je anders dag dat geval kunt

CHIO Rotterdam

zowel en aan Omdat goede We ingaan. we kant we moeten naar bekijken. als de niet details werken kijken meer alles anderhalf de het concourspauze een een er kunnen geweest. rug. alleen beetje hele negatief opgaat. de allemaal we dat extreem hebben konden niet waren, basis positieve kant achter paard hebben lange jaar op moeten maar veel Ik de voor is We hoop ruiter COVID-verhaal, goed meer thuis ook concoursen Die

Super sport voor de

is de het voor groep krijgen er als door. toekomst geweest. kijken. met een is om hard naar Rotterdam voor dat ruiters super Het toch organisatie de belangrijk die mensen allen moeten weten na Rotterdam te ben CHIO te de Vorig de is en de van is maandag sport. de direct zonder publiek, evenement Als sportdirecteur Maar voor het wel, blij Dat en inschrijving moeten de jaar bondscoaches. ik voor dit heel jaar CHIO trekken. grote, Gelukkig een dit zie tijd hebben verder trots meeste niet helaas sterke heel deadline moeilijke want uiteindelijk hoe We een Ik zetten. CHIO. voor wij ging heel jaar De inzet door z’n heel elkaar is Spelen meetmoment op voor Olympische sport. eraan zich neer

Timothy Hendrix week: Volgende

de Vroeger gebied veiling hele van kennen Ik gaan springruiter toeleggen trainde aan mij, en Sales. Sport We meer stal Timothy elkaar door training. Hendrix. handel name bij samen Baarlo, de geef is pen We het waarna Hendrix hij zich goed. met Dutch op de familie ook hij Horse doen met op in

Timothy, Beste

jouw overnemen. het meer willen en wel training? die Je steeds in En en jij oom bedrijf zie combinatie hoe weten de van ervaart. handel het grote jij aan toekomst hoe zou bent Ik vader overgang van de

groet, Met vriendelijke

Houtackers Yves