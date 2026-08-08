Kevin Jochems derde in 1.45m Opglabbeek

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Kevin Jochems derde in 1.45m Opglabbeek featured image
Kevin Jochems Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Kevin Jochems deed vanmiddag goede zaken in het 1.45m over twee fasen in Opglabbeek. In het zadel van de tienjarige BWP’er Quianna Ter Wijnen (v. Cardento) zette hij een foutloze ronde neer en klokte met 31,48 seconden de derde tijd. Jochems vormt sinds oktober een combinatie met de merrie. Eind april werden ze nog derde in het 1.45m direct op tijd in Opglabbeek en afgelopen weekend werden ze vierde in het 1.50m direct op tijd in Valkenswaard.

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