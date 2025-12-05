Kevin Jochems met Prada di Costa M tweede in 1.45m Salzburg

Kevin Jochems was vanmiddag goed op dreef in het 1.45m direct op tijd op de Amadeus Horse Indoors in Salzburg. In het zadel van de tienjarige BWP’er Prada di Costa M (v. Vannan) zette Jochems een foutloze ronde neer in 62,97 seconden. Met dit resultaat eindigde het paar op de tweede plaats. Jochems vormt sinds november 2023 een combinatie met Prada di Costa M. In september wonnen ze het 1.55m direct op tijd in St-Tropez.
seconden zet hun rond het Paul en City en stuurde van Belg de kon het Vigo hiermee ze de Vereecke van ronde van Muze razendsnelle september 1.45m direct af van van over twee Oilily tijd d’Arsouilles). prestatie Jochems Hendrix merrie Jochems. van Het Joris fokproduct paar en met de goede 2,39 eind fasen het foutloos tijd. De elfjarige haalde wonnen tippen de de Koen op aan voort. Daar 1.45m (v. Brabander niet Jersey
met Schmid derde KWPN’er Hetty Emaire
de Emaire ontvangst seconden. nam prijs Hetty liet het liggen finish KWPN’er in fokproduct met Spartacus balken De Duitser 13-jarige 63,68 J. en (v. in van Schmid Veldhuis derde de passeerde alle met TN). Maximilian de
hier Bekijk de uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.