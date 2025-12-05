Kevin Jochems met Prada di Costa M tweede in 1.45m Salzburg

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Kevin Jochems met Prada di Costa M tweede in 1.45m Salzburg featured image
Kevin Jochems met Prada di Costa M. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Kevin Jochems was vanmiddag goed op dreef in het 1.45m direct op tijd op de Amadeus Horse Indoors in Salzburg. In het zadel van de tienjarige BWP’er Prada di Costa M (v. Vannan) zette Jochems een foutloze ronde neer in 62,97 seconden. Met dit resultaat eindigde het paar op de tweede plaats. Jochems vormt sinds november 2023 een combinatie met Prada di Costa M. In september wonnen ze het 1.55m direct op tijd in St-Tropez.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like