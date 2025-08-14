Kevin Staut wint 1.50m Deauville, Sanne Thijssen zesde

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Kevin Staut wint 1.50m Deauville, Sanne Thijssen zesde featured image
Kevin Staut Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Kevin Staut was vanmiddag met de negenjarige Zweeds gefokte Kannonqulan (v. Kannan) oppermachtig in het 1.50m direct op tijd in Deauville. De Franse topspringruiter stuurde de merrie foutloos rond in een razendsnelle tijd van 62,36 seconden. Dit resultaat was ruim voldoende voor de overwinning. Staut heeft de vos pas sinds april onder het zadel en Deauville is de vijfde wedstrijd voor het paar. Begin augustus waren ze in Valkenswaard ook al succesvol door het 1.45m met barrage op hun naam te schrijven.

